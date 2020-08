Hernhag: Tre köpvärda aktier just nu

Missa inte Hernhags utdelare i höst: Nollränta gör utdelningsaktier till högvilt. Ta rygg på Marcus Hernhag när han plockar ut de bästa och bygg din egen utdelningsmaskin. I höst går Marcus Hernhag åter på jakt efter aktierna som levererar. Förutom Stockholmsbörsen går han systematiskt igenom börserna i Nordamerika och övriga Norden med aktier som handlas lika lätt som svenska. Läs mer och teckna din prenumeration på analysbrevet "Hernhags utdelare" här.

Larsa: Hej Mackan, välkommen tillbaka! Vilka aktier är köpvärda just nu?

Marcus: Hej! I det lite tryggare segmentet är Klövern Pref och SBB D fortsatt intressanta. Bland högriskarna Vostok Emerging Finance, fin tech och annat på tillväxtmarknader på tio års sikt borde bli en hit förr eller senare. Och kursen har inte återhämtat sig än.

Johan: Hej Skägget! Vilka 4 tillväxtaktier skulle du rekommendera för att komplettera portföljen med lite tillväxt?

Marcus: Hej! Fyra tillväxtbolag som borde ha ljus framtid sett över många år, men där aktierna inte gått upp så mycket alls än i år är medicinteknikbolaget Cellavision, fertilitetsbolget Vitrolife, investmentbolaget VNV Global (f.d. Vostok New Ventures) och mjukvarubolaget Enea.

Lennart: Hej! Om du skulle måsta satsa 100.000:-på en enda aktie idag vilken aktie skulle det vara?

Marcus: Hej! Just idag skulle jag nog välja bland olika tillväxtaktier. Evolution Gaming kanske. Med de sagt ska man inte ha enbart en aktie i portföljen och man bör följa kursraketer mer noga än trygga investmentbolag.

Sam: Tjena! Har en del i Amazon och Microsoft. Vad har du för tankar om dessa bolag? Kommer de att fortsätta att leverera om t.ex. 5 år?

Marcus: Hej! Som bolag ja. Som aktier är det mer tveksamt kanske. Jag tror det fortsätter upp på börsen då konjunkturen återhämtar sig, men att det under de kommande åren nog blåses upp någon form av IT-bubbla igen. Ingen aning om när och hur den spricker och på tio år lär IT-jättarna kunna leverera, men på kortare tid än fem år kan det vara värt att se upp vart det barkar.

Anna: Hej, köpte Nolato i förra veckan och höll på att sälja i förrgår men de tog ju ett jätteskutt igår. Vad tror du…fortsätter det uppåt?

Marcus: Hej! Trenden är fint uppåt så sälj inte alls direkt i alla fall. Nolato är konjunkturkänsligt och med mer tillväxt via förvärvet gillar börsen caset. Värderingen är lite högre än det historiska snittet så fortsätter det upp kan du möjligen börja ta hem vinster så sakteliga sen.

Tanga-Tony: Hej Markus. Har du gjort några förändringar i din portfölj över sommaren?

Marcus: Hej! Inte direkt. Tecknade i VNV Globals nyemission och för att finansiera det viktade jag ned minimalt i Bure och Sinch. Annars mest stilla nu och samlar utdelningar.

Tompa: Hej, E-sport ska ju var något som växer så det knakar. Är det något företag som du tror på som man kan investera i ex MTG eller ESEN!

Marcus: Hej! Framöver kommer nog e-sportevenemangen igång igen. MTG B är den aktie jag känner till och gillar i sektorn, men av de tillväxtnischer som finns är det kanske inte topp tio av mest givna sektorer i nuläget.

Anders: Tycker att det börjar bli svårt att hitta aktier som inte riktigt följt med i uppgången. Har du förslag på något bolag, gärna från de mindre listorna som fortfarande står och stampar?

Marcus: Man kan tycka att IAR Systems tillväxt borde ta fart framöver. Då borde aktien kunna vända. Om Catena Media börja tjäna pengar på sista raden igen och få fart på tillväxten via USA-marknaden så kan aktien fortsätta återtåget. Båda aktierna är ned i år, men i nuläget inga förstahandsval bland tillväxtaktier. Däremot potentiella tillväxt-turn-arounds. .

AH: Hej. Vad tror du om Byggmax?

Marcus: Hej! Det är bästa sommarhalvåret någonsin för det bästa bolaget i sektorn. Inte konstigt att kursen återhämtat sig med kraft. Nästa år blir så pass mycket mer normaliserat att vinsten lär falla. Frågan är hur mycket mer på uppsidan det finns i aktien med de förutsättningarna.

Olle: Välkommen tillbaka Marcus, Snabb fråga. Millicom, hit eller shit på 10års sikt? Mvh Olle

Marcus: Tack. Millicom borde studsa upp rejält när krisen är över, men på tio års sikt är svaret ”shit”.

Norrlänningen: Hej Marcus, har sett att du sitter på sdiptech-preffen. Borde inte stammaktien passa bra i din tillväxtportfölj? Jag är rätt imponerad av det jag ser. Har du nu någon kommentar till sdiptech? Mvh

Marcus: Hej! Bra bolag, men har hittills föredragit preffen. Men visst är stamaktien Sdiptech intressant då omsättningen och vinsten per aktie pekar uppåt långsiktigt.

Klädtokiga Kläry: Hej! Ja, så var det HM… Vilka är framtidsutsikterna tror du??

Marcus: Hej! H&M är klart bästa klädaktien, men branschen är under omvandling och även om det värsta är taget nu för vi se vad det blir för utdelning framöver. Av alla stabila utdelningsaktier och spännande tillväxtbolag har jag svårt att se var H&M ska platsa i för segment.

Johan: Hej Marcus, hur tänker du kring utdelningsstrategin med stabil och växande direktavkastning under det kommande året? Med tanke på presidentval och svajande ekonomi.

Marcus: Hej! Tillväxtbolag med utdelning som Vitec och Evolution Gaming är kursraketer, medan vanliga utdelningsaktier går riktigt trögt. Jag ser ingen snar vändning, men jag vet att sånt förändras över tid.

Farson: Hej Du berättar på din hemsida om hur jättebra din nöjesaktieportfölj har gått. Är du inte rädd för att ”branchen” kan vara en ”bubbla”?

Marcus: Hej! Delar kommer kanske att sluta som någon form av aktiebubbla en vacker dag. Förhoppningsvis blir det inte någon jättebubbla och stor smäll, men en idé är ju att som uttrycket säger ”dansa nära utgången”.

Krister Svensson: Hej, håller på och samlar utdelingar just nu för ett köp i höst. Vad tror du om Capman? Kommer de att kunna behålla sin utdelningstrend?

Marcus: Hej! Jag utgår från att de kan det, men det är inte helt lätt att veta exakt hur deras olika investeringar går och värderas. Jag gillar Capman långsiktigt.

Marcus: Hej Marcus! Om man vill ha en bombmatta med utdelningar över årets samtliga månader men endast via svenska bolag. Går det och vilka i så fall?

Marcus: Hej! Det går, men är just nu ingen bra idé då utdelningsmånaderna i så fall får styra valet av bolag. Det är förstås bättre att välja rätt bolag och aktier utifrån många andra kriterier. Inom kort kommer Cibus Nordic Real Estate att införa månadsutdelning och då blir det förstås lättare.

Rosie: Hej! Jag har en del Investor B men har sett att du skriver om att man ska ha Investor A . Är det en bra ide att sälja B-aktien och köpa A-aktien istället och varför är det bättre med A-aktien?

Marcus: Hej! Båda aktierna handlas tillräckligt mycket under dagen för att de ska fungera som placeringar. Välj den aktie som för tillfället är billigast. Just nu är Investor A billigare och då får vi mer för pengarna där. Ingen stor skillnad i och för sig, men ändå.

Resenären: Hej Marcus – vad är dina tankar om köp av aktier i flygbolag nu när reserestriktioner släpper mer och mer?

Marcus: Hej! Exchange Income i Kanada klarade sig nästan utan restriktioner då de ha transporter och förnödenheter man inte kan stoppa. Alla andra flygbolag tycker jag är fel bransch. Oavsett. Sen kan man kanske korttidsspekulera om man är proffs, men jag säger nej till turistflyget generellt. Fel bransch att investera i med alla risker och kurssvängningar.

Simme: Hej Marcus, hur tror du Telia kommer gå de kommande åren med den nya ledningen?

Marcus: Hej! Kursen borde återhämta sig mot 40-45 kr, men särskilt mycket tillväxt och därmed långsiktiga förutsättningar för kursökningar ser jag inte.

Karin: Hej! Kanske en dum fråga… Men kommer bolag som skippar utdelningen i år att öka på utdelningen nästa år om allt tuffar på?

Marcus: Hej! De flesta kommer att återinföra utdelningen våren 2021 och året därefter. Däremot kanske det inte direkt blir mycket till höjningar.

Dan: Fängelseaktier som geogroup gått ned ordentligt – politisk risk eller annan farhåga verkar råda. Hur ser du på denna typ av aktier?

Marcus: Numera anser jag att den politiska risken är för hög i dessa fängslande aktier. Jag tror andra sitter inne med säkrare vinster. Verkligen inga aktier att låsa in i portföljen eller vakta särskilt noga.

Sebastian: Hej! Kommer börja skola till hösten och kommer därför lägga mitt kapital i fonder och månadsspara. Har just nu spiltan investmentbolag, tin ny teknik och avanza world tech by tin, jämnt fördelat över dessa tre fonder. Har en sparhorisont på ungefär 5 år. Är det någon fond/bransch du anser att jag borde skippa eller lägga till? Har sneglat lite på ädelmetallfonder och då främst AuAg silver bullet A, är det något du tror på eller kanske har några andra tankar? Stort tack på förhand!

Marcus: Hej! Jag gillar dina fondval. Du kan ev. komplettera med lite ädelmetaller, men låt det inte vara någon stor andel.

Fri: Hej! Vilka är dina favorit nyckeltal när det kommer till att hitta bra utdelningsaktier?

Marcus: Hej! Stigande utdelning per aktie, lagom hög direktavkastning, stigande eller stabil vinst per aktie, gärna också växande försäljning per aktie, okej soliditet. Är det sen ett av de bästa bolagen i en framtidssäker bransch börjar jag bli intresserad.

Jojje: Hej, hur ser du på framtiden för Climeon på kort och lång sikt?

Marcus: Hej! Potentialen är stor, men det är frågan när det verkligen tar fart. Jag har tyvärr ingen bra svar.

Stefan A: Hej! Jag har 50.000 SEK att placera till nyfödda barnbarnen. Således lång spartid. Önskar placera i aktier och fonder. Tacksam om du har några förslag till mig.

Marcus: Hej! Investor A, Bure och Tin Ny Teknik.

Krister Svensson: Är det fortfarande läge att köpa Stillfront

Marcus: Om du är redo för en rejäl rekyl som antagligen kommer förr eller senare precis som tidigare i aktien. Trendföljande investerare kan ta det mindre försiktigt än långsiktiga passiva placerare.

Hasse: Hej. MQ Holding (konkurs) aktien. Vad händer med den? Vad ska eller vad kan man göra med den nu. Jag får inte ha den kvar i min ISK-depå. Banken flyttar över mina MQ till min ”vanliga” värdepappersdepå. Ska de bara ligga kvar där? Ingen handel pågår ju.

Marcus: Hej! Konkursboet MQ måste flyttas ja. Det krävs marknadvärden för ISK. Tyvärr är det nog slutstationen.