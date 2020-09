Hernhag: Tre köpvärda aktier just nu

Maria: Hej! Cloetta har Inte återhämtat sig som många andra. Vad tror du om denna aktie framöver? Skulle vara roligt att få tre aktietips som kan vara köpvärda på dagens nivåer.

Marcus: Hej! Cloetta är ett i grunden rätt stabilt bolag, men det är ingen tydlig långsiktig tillväxt i intäkter och vinst per aktie. Inget innehav jag skulle vilja ha. Tre mer intressanta köpkandidater är SBB B, Lime Technologies och Evolution Gaming. En outsider är börshandlade fonden Skogsfond Baltikum A på NGM-listan.

Nystart: Hej Marcus! Trevligt att du är åter! Har du koll på Instalco? De har fått flera rekar, gjort köp under sommaren. Har gjort mig av med några sura poster och jag vill inverstera bättre.Trevlig helg!

Marcus: Hej! Installco är en bra chansaktie!

Sollan: Hej Marcus, i en analys säger du ”teckna” om Readlys börsintroduktion. I en annan analys säger Di:s Richard Bråse att den börsintroduktionen bör man snabbt bläddra förbi. Vad ska en lekman göra och vem kan man lita på?

Marcus: Hej! Du ska alltid skaffa dig en egen uppfattning. Det viktigaste är att ditt agerande passar dig och att eventuellt tecknande passar in i din portfölj. Som Bråse skrev har erbjudandet enligt Bloomberg bliivit fulltecknat redan under första timmen. Det tyder på stort intresse och en bra start första handelsdagen 17 september.

Lars-OLof: Hej! Tecknar du Readly?

Marcus: Hej! Ja, för en för mig relativt liten summa. En chanspost.

Readly :): Hej! Har haft en fundering angående fördelningen av teckningsrätter i bolag som ska introduceras. Hur funkar fördelningen? Är det de som tecknar flest aktier som får och sedan går det i fallande skala (om det är övertecknat bud såklart) eller är det mest lotto om man får eller inte?

Marcus: Hej! Fördelningen bestäms av bankerna som sköter tilldelningen. Det kan variera. Investmentbanker prioriterar de egna storkunderna för andra. I Readlys fall där Avanza och Nordnet är med gissar jag att vid överteckning får alla en liten del av det vi tecknade för till exempel att alla får teckna 25 aktier per anmäld depå.

Aktiesmurfen: Stora Enso eller Holmen, vad väljer du?

Marcus: I min portfölj valde jag Stora Enso, men även Holmen är bra.

Lars Hj: Varför stiger Hufvudstaden i dessa tider?

Marcus: De har en stor substansrabatt och kursen är bara upp lite grann sedan botten i mars. En eftersläntrare som vaknat till liv på börsen. Men jag tror inte det blir någon långvarig uppgång, då oron för deras butiker lär hålla i sig lite till.

Tomas Göransson: Hej! Har du analyserat Kallebäck Property och är deras utdelningsstrategi hållbar?

Marcus: Hej! Av enfastighetsbolagen på smålistorna är Kallebäck en av de säkrare, även om direktavkastningen inte är rekordhög just nu.

Arne Kavastu: Jag springer inte efter aktieutdelningar, men kan konstatera att årets skörd endast blev 20 procent mot det normala. Hur ser det ut för dig som är utdelningsinvesterare? Och hur ligger du procentuellt viktad mot Sverige?

Marcus: Från toppen i februari har min utdelningar på årsbasis minskat 26 procent, men justerat för svagare dollar än mindre minskning än så. Att få behålla trefjärdedelar av utdelningarna är relativt bra ett sånt här år. Av mina börsnoterade innehav har jag 46,6 procent i Sverige.

Aros8: Hej. Jag har i min portfölj Astra Zeneca, Elekta, Sobi, Skanska, Kindred, Betsson, Nibe, Investor, Kinnevik, Industrivärden, EQT, VEF, Aker, Castellum, Essity, EVO. Vad tycker du om den? Ska jag lägga till någon, eller ta bort någon?

Marcus: Hej, du har tre innehav i bettingsektorn medan inslagen av renodlade IT-bolag är klart färre i antal. Hittar du rätt mjukvaruaktie skulle det tillföra en del.

En ”gammal” Marcus-fan: Hej! Du har uttalat dig lite om Tele2 på sista tiden… Vad säger du om analytikernas rikskurs på 142 kr? Skulle du köpa och tro på SBB B eller D?

Marcus: Hej! Uppsidan i Tele2 känns begränsad nuförtiden. 142 kr är cirka en tia under kurstoppen i början av året, vilket är en rätt lämplig riktkurs att sätta. Det betyder enkelt uttryckt att analytikerna heller inte ser någon stor uppsida utan som vanligt har en riktkurs en lagom bit ovanför nuvarande kurs. Jag gillar både SBB B och D där D-aktien är säkrare men långsiktigt sannolikt lite lägre avkastande då SBB lär stiga mer i kurs.

Eva: Hej! Hur kommer det sig att Castellum stiger så mycket? Om jag inte fattat fel så består stora delar av deras fastigheter av kontorslokaler och vi verkar ju gå mot en trend med mer hemarbete?

Marcus: Hej! Det stämmer att en stor del kommer från kontor, men de satsar rätt mycket på moderna mötesplatser där. Drygt hälften av portföljen är från logistik och samhällsfastigheter och annat.

Lasse P: Hej Marcus. Vad tror du om framtidsutsikterna för Millicom?

Marcus: Hej! Millicoms nyckeltal de senaste tio åren imponerar inte alls. Omsättning, vinst och kassaflöde per aktie är inget som direkt pekar uppåt om vi säger så. Aktien står fortfarande mycket lägre än vanligt och jag tror den kommer att värderas upp i takt med att ekonomierna kan öppnas upp igen. Sen finns det ingen stor anledning att behålla Millicom i portföljen.

Kjell Ö: God förmiddag.Jag noterade att du själv ökade i AT&T för ett tag sedan. Vad är din uppfattning om bolaget och dess utdelning och kassaflöden? Blir det en stigande trend i tio år till?

Marcus: Hej! Mitt huvudscenario är att utdelningen fortsätter stiga i tio år till. Förhoppningsvis blir det inga stora förvärv, utan amorteringar och satsningar på alla olika delar de har. Aktiekursen riskerar att fortsätta harva på låga nivåer, men för den som vill ha ett stabilt innehav med låg risk och låg potential gillar jag AT&T.

Uffe: Ulf. Hej vad tror du om Oscar Properties, platt fall mot konkurs eller framtida börsraket?

Marcus: Hej, jag tror de överlever, men så länge de inte säljer bostäder eller ens startar nybyggen finns det ingen långsiktig vinstgenerering i bolaget.

Marcud: Hej Marcus och tack för bra chatt! 1) Anser du att 65 kr för Implantica är ett okej pris och att man då bör teckna sig för aktien? 2) Var hittar man förteckning på dessa koder som köper och säljer?

Marcus: Hej! Omöjligt att värderare det bolaget exakt då de knappt har intäkter än, Men intresset lär bli stort och vi får vara glada det är en teckningskurs istället för ett helt intervall.

Jones: Hur ser du på Digital Realty? Ett av mina största innehav som jag vill gärna ökar mer i, men är osäker över vad för eventuella saker som kan sätta käppar i hjulen för de kommande åren. Ser du någon anledning att inte öka i DLR i dagsläget?

Marcus: Långsiktigt ser jag inte stora hinder alls för bolaget. Tajmingen är lite svårare, men det känns i vart fall inte som att det skulle bli överskott på datacenter. Inte än i alla fall.

Alex: Hej, jag såg din lista på gröna bolag. Jag har hittat ett bolag som du inte hade med i listan, Polaris Infrastructure. De sysslar med förnyelsebara källor i Syd- och Mellanamerika och har en fin utdelning. Är det ett bolag du har tittat på?

Marcus: Hej, nej det har jag inte gjort, men får göra det då.

Framåtblickande: Hej Marcus, hur går dina tankar kring Catena Media? Är det ett case som intresserat dig trots den komplicerade hybriden?

Marcus: Hej! Verksamheten ser ut att ha bottnat och Catena Media har tillväxtchanser i USA. Helt okej chansaktie.

Robbie: Hej,Vad tror du om Bilias utveckling efter Volvos köp av Upplands motor? Ska man behålla eller sälja?

Marcus: Hej! Kortsiktigt inget avgörande, men långsiktigt är Bilia en aktie som går bra i goda tider och sen faller hårt. Så länge kurstrenden ser okej ut och rapporterna kommer in bra är det behåll som gäller.

Martin: Hallå där skägget! Jag har nu under en tid suttit och funderat fram och tillbaka om mitt innehav i BTS Group. Sälja eller behålla? Mig veteligen är det ett fint företag men som tagit stryk nu under covid-19. Tacka för sig nu och återkomma eller vad är din åsikt? Och slutligen, ägt Sinch en längre tid, ta hem en del av vinsten eller hålla kvar?

Marcus: Hej! BTS är ett bra bolag, men känns inte billig efter kursuppgången. Detsamma gäller Sinch. Rekylerna i alla ära, det är svårt att se kortsiktiga fyndlägen just nu. Sett över många år ser det desto bättre ut.

Aktiespararen: Vad anser du om techbolagen i USA? Microsoft, Nvidia, AMD, IBM osv? Fortsatt rekyl nedåt, eller fylla på?

Marcus: Jag står utanför de hetaste stora techbolagens aktier. Långsiktigt kommer det att gå bra för bolagen, men de lite mindre har ännu bättre tillväxtchanser och därmed möjligheter att växa in i värderingskostymerna. Vi ska inte ligga för tungt i tech efter alla uppgångar, utan hantera riskerna väl.

KE: Hej Marcus. Vad anser du om budet på HiQ? Avvakta, eller känns det rimligt?

Marcus: Hej, jag tycker är det är tillräckligt högt. HiQ har inte åstadkommit någon nämnvärd vinsttillväxt per aktie de senaste tio åren, så att kunna sälja nära kursrekordnivåerna är en bra affär.

Marie: Hej Marcus, vilket snitt (%) har du på din utdelning om du ser till hela portföljen?

Marcus: Hej, jag har ovanligt låga 4 procent i direktavkastning på mina börsnoterade innehav. 4,7 procent om vi räknar bort tillväxtaktierna.

Anders: Hur ser du på Oneok Inc? Köpläge?

Marcus: Det känns ännu mycket osäkert på grund av låga gaspriser och en hackande produktion som riskerar att dra ned volymerna i Oneoks pipelines.

JB: Hej Marcus! Hur ser du på Sinch långsiktigt? Hälsningar//Jonas

Marcus: Hej! Fortfarande mycket ljus framtid för Sinch, men rekylen ned kan fortsätta ett tag till.

Lars H: Hej Marcus! Vår trygghet i en för övrigt kaotiska tillvaro. Sitter med en hel del Hufvudstaden. Hur bedömer du prognosen på ett års sikt?

Marcus: Hej! Det värsta är inräknat i aktiekursen på de här nivåerna. Hufuvudstaden har lite fel fokus för att vara en av mina favoriter, men det är inga problem att behålla aktierna. Lokaler centralt i Stockholm lär inte bli impopulära, men det kan finnas ett omvandlingstryck på en del av dem då efterfrågan på olika lokaltyper förändras.

Tacksam amatör: Du skrev i krönikan för några veckor sedan att ” Det lönsammaste vi kan göra är att leta bra bolag och fynda deras aktier när det blir rea.” Anser du att det är rea nu på något/några investment-, skogs eller fastighetsbolag.

Marcus: Nej, ingen riktigt rea än, tyvärr.