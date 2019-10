Hernhag: Tre intressanta aktier efter rapporterna

Om mindre än två veckor är det premiär för "Hernhags utdelare", ett analysbrev där Marcus analyserar handplockade utdelningsaktier i Norden och Nordamerika. Läs mer om detta och teckna din prenumeration här.

Gunnar: Hej Marcus! Kan du nämna tre aktier som ser köpvärda ut efter rapporterna?

Marcus: Hej! Gillar man momentum, det vill säga vind i seglen just nu för aktierna, är Tele2, Boliden och SEB tre kandidater i tre helt olika branscher.

Johan : Vilka är dina tre bästa högutdelare i USA?

Marcus: Mina fastighetsbolag CCI, DLR och WPC har gått upp en hel del och har bra utdelningstrender. Bland bolag jag inte äger önskar jag att jag hade köpt IBM i kurssvackan förra årsskiftet. Läkemedelsjätten Abbvie har mycket hög direktavkastning nu och IT-bolaget Texas Instruments har nu äntligen hamnat i en kurssvacka där vi senare i vinter kanske kan fiska upp den.

Margareta: Vad tror du om Pricer?

Marcus: En bra chansaktie, de verkar ha vänt på steken och är nu i en skördeperiod.

Nyblivna pensionärerna : Hej och gomorron Marcus! Jag har försökt nu några gånger med att fråga dig om hur vi ska placera mellan 500 till 700 tusen kr på placeringar på börsen… Jag och min sambo har precis fyllt 65 år men är villiga att ta lite större risker med dessa placeringar och därmed också vara lite offensiva sett i ett tioårsperspektiv (minst)! Vi funderar på att placera i grunden i Investor och även Spiltan Investmentbolag med inriktning på andra investmentbolag. Hur mycket tycker du att vi ska placera på dessa bolag med fördelning på respektive bolag? Vill sedan ha förslag från dig på mycket bra bolag som är utdelande och sedan några andra bolag som du tycker man bör ha med i sin portfölj, säg cirka fem stycken av varje slag (gärna då också något småbolag) sedan får du mycket gärna komma med 3-4 st bolag som kan ha mycket hög potential att ta med (chansaktier) som man kan krydda portföljen med som på sikt kan ge mycket stor börskursutveckling. Vi funderar också på att ta med någon global aktiefond i portföljen. Vad säger du om det. Vi funderar också på att öka sparandet för vårt barnbarn (5 år) som vi i dag har ett kaptitalplaceringskonto för på banken. Vi har där sparat till henne i en Global aktiefond ( 17-18 tusen kr med sparandet) och vi funderar på att placera ytterligare 25-50 tusen kr till henne nu. Ser det tills hon blir myndig. När det gäller både oss och vårt barnbarn så undrar vi om vi ska gå in med hela beloppen på en gång nu eller om vi ska göra det vid olika tillfällen framöver med tanke på att börsen nu är uppe på all time high på många marknader. Ska vi placera enbart i Sverige när det gäller bolag eller har du några andra länders bolag som du tycker vi ska ha med i våra portföljer. Tack Marcus för en mycket bra sida att få belyst hur man bör se och göra med sina placeringar på börsen för bästa avkastning

Marcus: Hej! Börja gärna med investmentbolagsaktier. Kanske är en jämn fördelning mellan aktierna bäst för er, men ni får försöka hitta den aktiestrategi som passar er. Ha mest aktier i Sverige, men komplettera gärna med fonder eller aktier utomlands. Köp aktier då och då för att sprida ut riskerna så ni inte prickar en kurstopp, men köp inte för försiktigt heller utan försök komma in på marknaden inom rimlig tid.

Dennis: Hej Marcus. Jag gick in i Millicom för en månad sedan. Känns inte bra efter gårdagens rapport. Ser du någon botten i nedgången? Eller är det bara att göra sig av med dom? Dennis

Marcus: Hej! Millicoms vinst per aktie ger ingen positiv vägledning om vi tittar på de senaste 4-5 åren. Deras tillgångar borde vara rätt för framtiden, men mer än stabila utdelningar kanske man inte ska räkna med. Aktien har bottnat strax under 400 kr ett par gånger tidigare 2016 och kanske gör kursen det nu också.

christer: Hej Marcus, hur ser du på Millicom och Nordea efter rapporterna? Är det aktier som man ska behålla om man gillar utdelningsaktier?

Marcus: Hej! Det kan du göra om aktierna är små innehav i din portfölj. Jag tycker inte Millicom och Nordea har presterat särskilt bra senaste åren och främst Nordea är i en bransch som är under ett omvandlingstryck. Ha max 5 procent i respektive aktie om portföljen har totalt tio aktier eller helst ännu färre om du har en större portfölj.

Micke: Jag undrar om du vet varför Six Flags har gått så dåligt de senaste två dagarna?

Marcus: Ingen vidare bra rapport, utan mer stiltje där på grund av lågkonjunktur. Six Flags nöjesparker och branschen i stort är däremot något som lär växa och gå bättre förr eller senare igen.

K: Vad tycker du om Scandic-aktien? Själv, när jag varit i kontakt med Scandic i både jobb och privat, så har det alltid känts super och de levererar ett bra intryck till gästerna.

Marcus: Ska vi köpa aktier i ett hotellbolag är Scandic ett bra val. Konceptet verkar funka väl!

Jonas: God fredag! Är Swedish Match en tänkbar uppköpskandidat?

Marcus: Hej! Ja, det har funnits uppköpsspekulationer kring SWMA ända sen de knoppades av från Volvo 1996. Blir antagligen inget uppköpsbud det här decenniet heller, men visst är snusbolaget en kandidat.

Paul: Hej Marcus! Vad tycker du om Netents rapport? Var nedgången i aktiekursen befogad eller var det en överreaktion? Tror du att de kommer behålla utdelningen framöver? Tack för en bra chatt och trevlig helg!

Marcus: Hej! Trots att förvärvet Red Tiger ingick från september sjönk Netents intäkter och vinst under tremånadersperioden. Det måste vara rena väggen i Sverige. Jag tror Netent sänker utdelningen per aktie efter förvärvet. Vinsten är ändå ned 28 procent hittills i år, så även om det vänder upp under slutet av året är en utdelningssänkning sannolik.

Bostedt16: Vad är din åsikt om den sänkta utdelningen för Sampo? Räknat på 35,8 euro per aktie ger en utdelning på 2,1 euro fortfarande en utdelning på cirka 5,9 procent, enligt mig är det en hög avkastning, dock väsentligt lägre än dagens utdelningsnivåer. Jag anser att det kan vara strategiskt av ledningen med tanke på rådande räntor samt den problematik som finns i Nordea.

Marcus: Håller med. Det är ingen avgörande sänkning direkt. Förvånande bara då det kom helt andra signaler från Sampo tidigare i höst. Sampo är ingen utdelningshöjare men väl en högutdelare även framöver. Stor bred exponering mot nordiska försäkringsbolag lockar alltjämnt.

tommy: Hej! Tror du Telia börjar röra på sig nu när en ny ledning tar plats? Ovzon, en bra lottsedel kanske?

Marcus: Hej! Telia borde vara en lågriskaktie och en kursbotten borde vara nära.

Johan : Hur ser du på Swedbanks framtid? Rapporten var väl sådär, men marknaden svarade positivt. Kommer aktien nå tidigare nivåer eller är detta det nya normala? Köp eller sälj?

Marcus: Swedbanks penningtvättsutredningar har inte blåst över än, men aktien har i alla fall tillfälligt bottnat. Det finns bättre val i sektorn.

Mattias: Hej! Tack för en bra chatt! Hur ser du på Sampos kommande sänkning av utdelningen? Sampo utgör i dag 5,5 procent av min långsiktiga utdelningsportfölj. Varken kursen eller utdelningen pekar åt rätt håll. Vad göra?

Marcus: Hej! I tider av låga räntor är det tuffa tider för banker och försäkringsbolag, men Sampo står inte inför någon undergång direkt utan förblir en värdeaktie. 5,5 procent av portföljen känns rätt balanserat. Behåll.

Kerstin: Köpte Bure men den har rasat. Ska jag sälja den eller vänta på bättre resultat?

Marcus: Bure är bra på sikt och med lite tur har aktien bottnat nu. Investmentbolaget har flera långsiktigt intressanta innehav.

LL: Hej! Vad säger du om Cellavision, överdriven kursreaktion och köpläge, eller det motsatta?

Marcus: Hej! Sett på 5-10 år är det säkert köpläge, men för de kommande månaderna kan det vara det motsatta. Cellavision är en oerhört dyr aktie där stora vinstlyft kommande år krävs för att det inte ska bli nya kursras. Deras marknad och bolagets position på den är mycket lovande sett på flera år, men aktiens utveckling lär bli svängig.

Dj Kecke: Äger lite Nokia. Vilken kalldusch vi aktieägare fick igår… Vad tror du om framtiden för bolaget? Är den lika ”risig” som kursen visar? Är bolaget illa ute eller är det så pass finansiellt starkt att det kan överleva några tuffa år?

Marcus: Klart att Nokia överlever, men det är ingen lätt bransch tydligen. Ingen favoritaktie hos mig direkt.

Pelle : Hej Marcus! Köpte Technion på din rekommendation. Har hittills gått ner cirka 40 procent. Ska jag ha is i magen eller acceptera att köpet inte var särskilt lyckat och sälja? Avslutningsvis: Tack för trevlig chat!

Marcus: Hej! Hittills en chansning som inte gått hem. Långsiktiga behåller, men det är inte värt att öka. En vändning kan dröja.

Elin: God förmiddag Marcus, om man funderar på att ha en del av portföljen belånad, vad tycker du är en rimlig siffra i procent?

Marcus: Hej! Om du tänker belåna dina aktier är en så låg procentsiffra som möjligt mitt råd. Bättre belåna andra lågt belånade tillgångar som sin bostad.

Kalle: Hej, jag försöker en gång till: vad tror du om Elkem?

Marcus: Hej! Kan tyvärr inte bolaget. Får ingen bra överblick vart de är på väg utifrån historiken heller.

Katarina: Hej! Jag har cirka 400 000 kr att placera på cirka 5-10 års sikt och har funderat på en portfölj med följande aktier, och tänkte kolla vad du tycker om den? Ska någon bort eller läggas till? Investor, Latour, Lundberg, Brinova, Astra Zeneca, Hemfosa, Hexagon, Mycronic, SCA, Ica, Cellavision och Evolution Gaming. Stort tack på förhand!

Marcus: Hej! Känns sammantaget som en bra portfölj.

Matthias: Hur skatteplanerar man kring sitt ISK? Sälja innan årsskiftet, köpa igen efter? Varför?

Marcus: Finns ingen bra skatteplanering där då även insättningar ingår i kapitalunderlaget.