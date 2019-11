Hernhag: Tre heta uppköpskandidater

Mathias: Hej Marcus! Har du några bolag, inom valfria branscher, du tror kan vara heta uppköpskandidater framöver? Tack för en grym chatt och trevlig helg!

Marcus: Hej! Millicom, Sobi och Fortnox. Alla har varit inblandade i bud eller budspekulationer tidigare. Tror ägarna i Fortnox är mest svårövertalande. Sobis offensiv har nog skrämt bort friarna för en kortare tid nu, men när läget klarnar för deras storsäljare som möter ny konkurrens så kan det kanske bli nåt. Millicom är mer renodlade än tidigare och har många missnöjda ägare som skulle gilla ett bud på 600-700 kr per aktie, om det kommer i kontanter och inte nya aktier.

Mikael: Hej! Vilken/vilka av de svenska kvartalsutdelarna kan tänkas vara stadiga utdelningshöjare?

Marcus: Hej! Jag tror främst på oljebolaget Lundin Petroleum bland de svenska kvartalsutdelarna, men även Klövern och Kungsleden kan nog höja utdelningarna.

Josef: Portfölj 2020, vilka 10 aktier skulle du välja?

Marcus: Investor, Sinch, Evolution Gaming, IBM, Intrum, Abbvie, Vostok Emerging Finance, SBB, Tomra, Fortnox. Det är tio placeringsförslag inför 2020, en blandning med allt från investmentbolag till tillväxtaktier.

Olivia: Hej! Akelius preferensaktie försvinner och Hemfosa blir eventuellt uppköpta. Förslag på trygga bolag att placera pengarna i? Är klövern pref fortfarande köpvärd?

Marcus: Hej! Jag tycker den är för dyr nuförtiden, precis som alla andra preffar. Annars är det en gammal favorit. Svårt att hitta bra trygga aktier just nu.

En ”gammal” Marcus-fan: Sälja Engelska skolan eller? Minus sen starten på börsen förstås…

Marcus: Jag tycker fortsatt att det verkar vara ett bra bolag. Kurstrenden ser ut att ha vänt upp.

Micke: Hej Marcus! Jag har 40 000 som ska investeras jämnt i fyra bolag, vilka fyra tycker du att jag ska välja? MVH Micke

Marcus: Hej! Det beror på hur ditt sparande ser ut i övrigt och din placeringshorisont. Investor, Industrivärden, Kinnevik och Vostok New Ventures blir mitt generella svar. Det är fyra investmentbolag med relativt hög substansrabatt just nu.

Travis: Hej försöker för femte veckan i rad, jag har mitt sparande i breda fonder men jag skulle vilja komplettera och krydda med några enskilda bolag för att kunna ta del av utdelning i framtiden, två bolag som jag gillar och kan tänka mig bli en del av är Fenix Outdoor och Swedish Match. Vad tror du om att använda dom två till en långsiktig utdelningsportfölj?

Marcus: Hej! Det låter som en bra idé, även om Fenix vinsttillväxt har mattats i år. Annars är det ett riktigt bra bolag. Swedish Match har bra historik av återköp av aktier och stabila utdelningar.

Anders: Hej Marcus, Tror Du det är troligt att Hemfosa blir uppköpt. Vad händer om intresset blir mindre än 90 procent.

Marcus: Hej! Jag tror budet går igenom, men får de inte 90 procent tar SBB nog de aktier de kommer över och genomför det ändå.

Ingrid-Marie: Hej Marcus! vad tror du om Millicom? Är riktkurs 600 kr realistisk? Aktien har ju gått upp och ned den senaste veckan och frågan är var den stannar? Har ett stort innehav så väldigt tacksam för din åsikt! Trevlig helg!

Marcus: Hej! Ja, det känns realistiskt att Millicom någon gång kommer tillbaka till de gamla nivåerna. Bolaget krymper ju inte direkt, men tillväxten är svag över tid så det kan dröja. Just nu tror jag det är en sorts ägarrotation som pressar kursen, jag hörde aktien skulle lämna något index så indexfonderna ska sälja vid månadsskiftet och många vill sälja innan det. Upprekyl i december kanske.

Per: Hej Marcus, Jag prenumererar på ditt analysbrev och tänker med hjälp av dina råd skaffa mig en utdelningsportfölj. Jag har följande aktier som inte lämnar någon utdelning eller i vart fall en blygsam sådan: Enea, Instalco och Nibe. Dessa har gått som tåget, men jag skulle ändå vilja byta ut dem mot några svenska utdelningsaktier. Kan du föreslå några bra till mig? Ha en bra fredag!

Marcus: Hej! Tre bra utdelningsplaceringar du kan titta närmare på är fonden Xact Högutdelare samt aktierna Intrum och Nobina.

Ludde: Hej och tack för bra chatt: Vad anser du om Catena Media, Hansa Biopharm, Global Gaming, Arcus? Behålla/sälja?

Marcus: Hej! Catena Media har jag gett upp hoppet om, men visst kommer de att gynnas när USA:s gamblingmarknad öppnas och blir laglig på nätet. Arcus känns som en stabil kassako.

Hans: Hej! Vad tror du om Sinch?

Marcus: Hej! Snabbväxande bolag, en riktigt bra chansaktie.

Anna: Hej! Kan 24Storage vara värd att teckna enligt dig? Hälsningar Anna

Marcus: Hej! Jag gillar verkligen branschen, men har ännu inte tittat på aktien.

Karin: Morning! Akelius Pref löses ju in nu i december.Har gillat aktien och de fyra utdelningarna i månader där inga av mina andra aktier delar ut. Har nu kollat på Volati Pref. Vad tror du om att gå in där stället?

Marcus: Hej! Det är ett fullgott alternativ tycker jag. Inget fyndpris just nu, men kursen kan stå sig för det. Volati Pref ger god riskspridning då bolagets intjäning kommer från olika branscher.

Lars: Hej Marcus! Gör ett nytt försök. Vad tror du om Hoist? Ligger lite minus på den. Ska man lämna och gå vidare eller tålmodigt stanna kvar? Tack.

Marcus: Hej! Jag tror på Hoist långsiktigt, men det är svårt att veta när kursen vänder upp igen.

Dave: Oerhört rabatterat pris på Kinnevik – ser att du inte rekommenderat de i chatten idag för investmentbolagen, känns som att det finns anledningar med vad som händer där just nu – hur ser du på deras framtid, ett IB att spara i eller ska man titta på annat??

Marcus: Slagsidan mot e-handelssatsningarna ökar i Kinnevik nu, på gott och ont. Synd på utdelningstrenden bara. Det finns många bra investmentbolag så Kinnevik mitt i omvandlingsprocessen nämner jag inte varje gång, men jag gillar fortfarande caset så att säga.

ellin: Hej! jag har MQ på ett ISK-konto med stor förlust. Vilken åtgärd rekommenderar du?

Marcus: Hej! Sälj och gå vidare.

Fredrik: Hej Marcus! Ett frö behöver ju lugn och ro för att växa till en planta. Hur ofta är det rimligt peta i sin aktieportfölj? Har ett trettiotal bolag i femtontalet branscher. Mest investmentbolag och bank, men också industri och en del tillväxt/ risk. Vill bygga långsiktigt mest. Tack för tips.

Marcus: Hej! Många gånger lönar det sig bäst att ändra så sällan som möjligt. De flesta av oss har svårt med tajming och har man bara valt rätt branscher och bra bolag så ska vi inte peta i portföljen för ofta. Ska du ändra något ska du kanske minska i bank, då det är en svår bransch som står inför flera år av omvandlingstryck.

Henrik: Hej, är glansdagarna för AAK över?

Marcus: Hej! Det tror jag inte, men aktiens kurstrend ser lite oroväckande ut just nu.

benke: Hej! Kan du säga något om vilken bedömning du gör av Oscar P:s utbyteserbjudande? Spelar tydligen ingen roll med godkännande eller ej

Marcus: Hej, Oscar konverterar allt de kan till stamaktier för att kunna överleva. Bolaget har inte råd med utdelningen till preffar och räntor till obligationsägarna. Nu hänger det på nyemissionen och kapitaltillskottet där.

Johan: Hej! Vill vara exponerad mot försäkringsbolag, men gillar inte Sampo. Finns det andra alternativ?

Marcus: Hej! Storebrand verkar gå bra nu och deras förvärv av Skagen Fonder är intressant.

Nybörjaren: Hej försöker igen, jag är ny på detta och behöver din hjälp att reda ut en sak. För att bli ”rik” på aktier så behöver man väll äga många aktier och alltså köpa ofta eller för ett stort belopp för att det överhuvudtaget ska kunna bli någonting, är det alltså ens någon idé att exempelvis endast köpa 20 aktier för säg 10 000 och sedan glömma i byrålådan? (vi antar att det är ett bra bolag)

Marcus: Hej! Ju mindre kapital du köper aktier för desto längre tid behöver du vänta på att bli rik. Antalet innehav handlar om riskspridning, ska du bli rik behöver du en bra blandning och det är för riskabelt att sätta allt på ett kort. Det viktigaste är att du börjar spara i aktier, inte hur mycket du köper för i början. Det tar tid att hitta sin strategi och hamna rätt.

Linus: Tjena kungen! Mina Rysslandsfonder går bra, ska jag behålla? Eller byta till Vietnam?

Marcus: Hej! Ryssland studsar upp från låga nivåer, men långsiktigt känns Vietnam mycket bättre. De är dessutom en vinnare på handelskriget USA-Kina.

Tanga-Tony: Har du bestämt hur du ersätter Akelius i din portfölj ännu?

Marcus: Det var länge sen jag hade Akelius Pref i min portfölj.

Tomas K.: Hej, funderar på att köpa AMF Aktiefond småbolag samt Investor AB. Är det något du skulle rekommendera?

Marcus: Hej! Ja, det låter som en bra bas i portföljen.

Micke: Hej Marcus! Din syn på K-fastigheter? något att köpa nu och lägga i byrålådan i 10 år?

Marcus: Hej! De har i alla fall vind i seglen just nu, även om aktien är mycket dyr.

Anders H: Hej! Det är dags att ta farväl av Akelius-preffarna. Har du förslag på någon bra ersättare?

Marcus: Hej! Volati Pref och fastighetsbolagens preffar. Allt som ger 5,5-7 procent i direktavkastning har ungefär samma risk och värdering.