Hernhag: Tre gröna favoriter

Kenta: Tjenare Marcus! Ge oss en liten portfölj med dina bästa långsiktiga gröna energiaktier.

Marcus: Hej! Brookfield Renewables och Nextera Energy som stabil botten med stigande utdelningar. En liten chanspost i Eolus Vind ovanpå det.

Niklas: Hej Marcus, vilka investmentbolag tycker du är köpvärda nu på 10 års sparhorristont?

Marcus: Hej! Just nu känns Investor B stabilast tillsammans med Lundbergs, men framöver under det kommande halvåret lockar även mer tillväxtorienterade som Creades och Bure. Med så lång horisont som tio år är VEF och VNV spännande, men deras höga substansrabatter finns pga hög osäkerhet just nu. Kanske inte bråttom att köpa där.

Aros8: Hej! sex aktier som kan ligga i byrålådan till hösten. Ha en bra sommar.

Marcus: Hej! Det vore i så fall en kortsiktig byrålåda. Det ordet brukar annars betyda att man i princip gifter sig med innehavet, eller åtminstone är passiv ägare. Astra Zeneca är ett förslag på aktier jag skulle känna mig bekväm med att bara låta ligga till i höst i alla fall.

Per : Hej! Skulle du kunna ge tips på en portfölj med 10-12 aktier som både har tillväxt- och värdeaktier? Placeringshorisonten ska vara på minst 5 år. Mvh Per

Marcus: Hej! Mitt standardtips när det gäller basaktier är AAK, Alfa Laval, Astra Zeneca, Castellum, Hexagon, Essity B, Investor B, Lundbergföretagen, Stora Enso R och Tele2 B. Det är tio aktier där exempelvis Hexagon har goda tillväxtförutsättningar på lång sikt. Även AZN växer snabbt just nu, men kanske inte kan växa i den takten långsiktigt. Gränsen värderingsmässigt mellan värde och tillväxt är dessutom inte helt lätt att dra, men den höga direktavkastningen i Tele2 indikerar värde mer än tillväxt.

Daniel: Hej Marcus! Har du några tips på stabila it-bolag att ha i utdelningsportföljen?

Marcus: Hej! Jag gillar Softronic bland konsulterna och Hexagon bland storbolagen och mjukvarorna.

Daniel: Hej, Vad tror du om förvärvsbolagen som tidigare gått som tåget, tänker tex på Indutrade, Lagercrantz m.m. Kan dom vara värda att plocka upp nu även om räntan stiger?

Marcus: Hej! Ja, men det kanske tar tid innan de lägger sig i stigande trender. Bra bolag slutar inte att vara bra bolag bara för att räntan stiger.

Mats: Hej Marcus.. vad tror du om att Teckna B-aktier i Emilshus?

Marcus: Hej! Det tycker jag är en bra idé. Jag får ett stabilt intryck av bolaget.

Johan: Hej! Varför är SBB D så billig?

Marcus: Hej! För att marknaden är orolig för den finansiella situationen för bolaget och huvudägarens bolag. Kanske ser marknaden en risk för att Batljan ska tvingas sälja aktier för att stärka finanserna. Jag tror det kommer att gå bra, men väldigt svårt för oss utomstående att ha koll på var gränserna går egentligen när räntorna stiger och kursen faller.

Simme: Hallå Marcus! Hur går dina tankar kring fondbolaget Case Group?

Marcus: Hej! Äntligen en renodlad kapitalförvaltare på svensk börslista. Jag gillar Case av den anledningen och nu har aktien fallit tillbaka till mer rimliga nivåer. Svårt att veta hur fonderna och kapitalflödena till och från ska gå kortsiktigt, men historiken för bolaget tror jag är rätt bra.

Kristoffer: Är det generellt sett en tuffare miljö för förvärvsföretag som Embracer, Addlife när deras egna kurser har sjunkit så mycket?

Marcus: Ja, det är svårare att förvärva och betala med den egna aktien nu. Å andra sidan kan det ändå gå bra om förvärsobjekten har fallit minst lika mycket i pris. Troligen kommer förvärsagendan att bli glesare pga kursnedgångarna, men nog inte stanna upp helt.

PO: Hej! Varför tror du att kursbotten kommer att inträffa just ”senare i höst eller vinter”?

Marcus: Hej! Då har nedgången varat 9-12 månader i alla fall, vi borde ha börjat sett fallande orderingångar och sjunkande vinster då också, så marknaden kan börja titta mot nästa högkonjunktur igen. Det känns tidigt om marknaden skulle göra det redan innan vi ens sett ett spår av den konjunktursvacka som lär komma i år.

Pensionären: Hej Marcus. Halvledare har varit rosade tills för en liten tid sen då man tydligen helt tappade tron på dessa aktier och antar nu att de skulle börja dyka kraftigt vid halvårsskiftet och inte återhämta sig på lång tid. Vad är din åsikt.

Marcus: Hej! Halvledare har sina cykler i efterfrågan, men långsiktigt är det nog goda tider. Exempelvis Nordic Semiconductor fortsätter växa kvartal för kvartal.

Bengt: Hej! Tror du det kan komma ett bud på Kindred och Betsson i närtid?

Marcus: Hej! Det finns viss chans till det. Någonting mer på den fronten kan ha hänt under sommarhalvåret, frågan är vilket bolag. Kambi är en kandidat också. Catena Medie utreder strukturaffärer.

Mikael: Hej! Vad tycker du om dagens rapport från Sectra? Trevligt med utdelningshöjningen!

Marcus: Hej! Efter en snabb överblick ger jag rapporten klart godkänt.

Johnny: Hej Marcus, Vad tror du om budet på Swedish match? Kommer det gå igenom? Jag har avvaktat med att sälja mitt innehav då jag egentligen vill ha kvar bolaget i portföljen. När löper acceptfristen ut och när skulle man få pengar i så fall? Tacksam för svar.

Marcus: Hej! Den preliminära acceptperioden går ut i september så utbetalningarna om budet går igenom kommer i början av oktober. En lång väntan, men mycket tid för fundering. Att aktien handlas så pass långt under budkursen på 106 kr säger att marknaden är mer orolig för att budet ska falla än hoppfull om att det ska höjas. Det finns inget givet svar här. Jag sålde och hoppas att budet faller så jag kan köpa tillbaka.

Matilda : Godmorgon! Håller på att bygga upp en liten portfölj av amerikanska aktier Hittills har jag valt, Apple, Microsoft, Disney, Glaxo Smith Kline och Coca Cola. Jag funderar på att även lägga till Brookfield Renewable Partners LP, samt Procter and Gamble, vad tror du om det? Några tankar kring de sistnämnda? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Jag gillar båda de bolagen långsiktigt.

Christina: Vilken bankaktie bland storbankerna föredrar du?

Marcus: Handelsbanken är nog ännu den storbank jag helst äger om jag skulle äga någon.

Tobias: Hej Marcus, Jag minns att du sagt att ett lämpligt pris att köpa en pref på är kring deras inlösenkurs. Sdiptech pref inlösen ligger på 105 kr men handlas nu till 116kr. Tycker du man ska vänta på att kursen faller, eller ska man slå till? Trevlig helg

Marcus: Hej! Jag fiskar gärna upp aktien under 110 kr, det är möjligt den kan falla dit igen. Under 105 kr blir det svårt att få aktien.

Deadlifter: Hej Marcus! Vad tycker du om att investera i Balder efter kursnedgång och fängelsedomar?

Marcus: Hej! Balder har bra historik och hyreshus är antagligen en stabil framtidssektor, men frågan är hur förhandlingarna med Hyresgästföreningen går med att höja hyrorna i samma takt som inflationen.

Annika: Hej! Vad råder du när det gäller nyemissionen i Millicom? Tack för bra chatt!

Marcus: Hej! Det borde komma en kursbotten i Millicom i samband med nyemissionen. Långsiktigt har inte bolaget imponerat alls så det är ingen favorit på så vis. Äger du bolaget är utgångspunkten att teckna, men det är inget att ligga alltför tungt i.

Skåne: Hej Undrar om du själv har aktiebelåning på dina depåer? Hur stor del av aktierna har du i så fall belånade med aktierna som säkerhet?

Marcus: Hej! Jag har aldrig belånat aktieinnehav och kommer nog aldrig att göra det heller. Inget jag rekommenderar, men är belåningen låg och det är aktier i stabila bolag behöver det inte vara fel för risktagare heller. Jag föredrar att belåna en lågt belånad fastighet framför att belåna aktier.

Jonas: Efter senaste tidens oroligheter både på börsen och i omvärlden. Har du ändrat, justerat något på din investeringsstrategi?

Marcus: Inte direkt. Jag har ökat i råvarubolag, vilket ger portföljen ännu mer reala tillgångar men också ett inflationsskydd då råvarupriser är inflationsdrivande. Särskilt bra har det inte gått för mina gruvaktier, däremot för mina gamla innehav i oljepipelinebolag som kanadensiska Enbridge.

Arnold: Hej! Vad är dina tankar kring oljebolagen. Många är upp runt 100% i år, finns det fortsatt uppsida eller har vi nått toppen?

Marcus: Hej! Kortsiktigt ser kurstrenderna ut att vilja fortsätta stiga. Oljebolag är ett skydd mot inflation. AkerBP är mitt förstahandsval på sikt bland oljeproducenterna.

Joppe: Hej Marcus. Hur agerar du nu, köper du mer eller tror du på ytterligare nedgångar?

Marcus: Hej! Jag köpte lite i våras, men sålde sen i SWMA så kassan blev ännu större. Just nu tvingar jag mig att inte köpa utan bara avvakta.

Rikard : Hej! Vad tror du om framtiden för Kindred? Värt att behålla eller ska man satsa på något annat? Ryktas om uppköp?

Marcus: Hej! Jag tror att det är värt att behålla Kindred ett tag till. Vi får ändå rätt mycket för kapitalet just nu. Ett uppköpsbud vore en bonus.

Dan: Hej! Har du några favoriter på Londonbörsen?

Marcus: Hej! Nej, det är ingen börs jag hinner följa.

Kristoffer: Finns det någon bra tumregel för hur mycket kassa som är vettigt att ha på t.ex. Avanza? Hur tänker du själv?

Marcus: Nej, det är individuellt vad som passar dig och din strategi. Jag har över 10% i kassa just nu, men det behöver inte vara det bästa för andra placerare.