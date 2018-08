Hernhag: Tre favoritaktier för långsiktiga

Köp Marcus bok här: Du har väl inte missat att Marcus kommit ut med ännu en ny bok. "Bli rik och fri med aktier" är skriven tillsammans med ett annat börsproffs, nämligen Arne "Kavastu" Talving. Klicka här för att köpa boken för specialpris.

Skåning: Hej Marcus. Vilka är dina tre mest köpvärda aktier idag på på kort respektive lång sikt. Tack för många bra tips och trevlig helg!

Marcus: Hej! Det är svårt att ranka, men här är tre favoriter långsiktigt. Jag gillar verkligen Hexagon och deras produkter. Jag är också väldigt förtjust utdelningshöjaren i Digital Realty Trust, eftersom fastighetsbolag med fokus mot serverhallar och molnet är väldigt framtidsintressant. Fortnox programvaror säljer som smör i solen, men värderingen är kanske lite svår att räkna hem kortsiktigt.

Anders: Vilka tre investmentbolag kan rekommenderas inför nu och inför 2019

Marcus: Jag gillar de allra flesta investmentbolagen. Bure gillar för tillväxtbolag. Latour blir nästa aktie för deras trevlig mix av bra bolag. Lundbergs har stabil blandning av fastigheter och storbolag på börsen.

Eva: Hej! Vet du några eventuella uppköpskandidater?

Marcus: Hej! Det finns många. Det var tidigare ett indikativt bud på Sobi, men de ville skörde frukterna först. Vitec är ett välskött programvarubolag som någon borde vilja köpa upp förr eller senare. Raysearch teknik borde också locka.

Buickmannen: Tänkte leva på utdelningar framgent. Investerat i bank och fastighetsaktier. Något mer förslag välkomnas.

Marcus: Tycker definitivt att du ska sprida till fler branscher. IT som Ework och verkstadsaktier som Alfa Laval kanske.

Danne: Har alltid hållit mig ifrån spelbolagsaktier . men nu har moralen sviktat lite och tänkte därför köpa ett eller två spelbolag. Vilka skulle du rekommendera

Marcus: Eftersom du pratar om moral antar jag du menar gambling och inte tv-spel eller mobilspel. På gamblingsidan gillar jag Evolution Gaming även om de är dyra, för bolag går riktigt bra, men kompensera dig för värderingen med en liten position. Catena Media driver trafik till gamblingsajter och är ett annat bra bolag i branschen. Kambi på lång sikt kan bli något, även om jag inte har koll på värderingen så här i brådrasket.

Tintin: Hej Marcus! Både du och Kavastu nämnde G5 som köpvärd i början på maj, hur ser du på bolaget nu?

Marcus: Hej! Jag står kvar vid att bolaget är köpvärt, men aktien kränger mer än jag tror jag någonsin sett en liknande aktie göra tidigare. G5 kom med en bra halvårsrapport. Med 54% i vinsttillväxt under andra kvartalet är värderingen inte särskilt hög om framgångarna fortsätter.

Pip: Vad tror du om H&M på 5 respektive 10 års sikt? Känns som att den tagit alldeles för mycket stryk mvh

Marcus: Jag tror aktien ligger hyfsat nära sin kursbotten, men det är svårt att se bolagsmässiga framgångar de närmaste åren som kan driva upp aktien i någon flerårig upptrend. Många omställningar väntar branschen.

Stora syster: Min syster som är ointreserad av aktier. Har nu 1 000 000 kr på sitt lönekonto. Vad är bäst köpa flera olika säkra bra avkastningsaktier för långvarigt innehav (förslag ) eller att betala av huslån.

Marcus: Är hon ointresserad av aktier lutar jag åt att amortera på huslånet, även om aktierna vore en bättre affär på 5-10 års sikt. Är belåningen på huset under 50% vore kanske investmentbolagsaktier lagom säkra kort även för en ointresserad.

Adam: Hej, har tittat lite på preferensaktier och funderar över att att ta in några i portföljen. Vilka är de största riskerna med dessa och hur skall man tänka för att komma in på en bra kurs?

Marcus: Hej! Räntorna är cykliska och det borde också aktierna vara. Akelius Pref vill jag köpa mängder av runt 300 kr och lägre. Nu är kursen på historiskt höga nivåer på över 340 kr och jag har svårt att se så mycket sjunkande räntor och lägre avkastningskrav framöver att de här kursnivåerna ska kunna stå sig. Å andra sidan anade jag inte att kursen skulle nå upp till dessa nivåer så jag kan kanske bli överraskad igen. 🙂 Många preffar är historiskt sett dyra nu tyvärr.

Rikard: Hej, Vad anser du om strategin om att följa Ma200 som indikator för köp och sälj av bolag?

Marcus: Hej! Det är en bra indikator, men ibland pendlar kurserna runt MA200 och ibland är trenden neutral. Det är ingen objektiv vetenskap exakt hur vi ska använda glidande medelvärden på aktiekurserna, men som en indikator bland flera är den bra.

Amanda: Hej, jag har läst din och Arnes bok och även lyssnat på er i podden ”ett rikare liv”. Ni pratar om att ni har olika investetingsstrategi. Du har utdelningsstrategi och Arne värdeökning genom höjda aktiekurser. Om börsen går ner, borde din strategi vara mycket bättre eftersom du bygger den på utdelning? Det är inget ni har berört eller pratat om. Eller har jag missat något?

Marcus: Hej! Min strategi (den som styr större delen av min portfölj men inte hela) är mer passiv och går börsen ned sjunker mina aktier i kurs. Arne säljer allt om börstrenden vänder ned, vilket kräver mer bevakning och det blir många fler affärer att göra. Lyckas Arne med tillväxtaktier och börstiming blir avkastningen bättre, men det är en mer krävande strategi. Jag följer den offensiva strategin endast för en del av min portfölj. En passiv utdelningsstrategi passar just mig bäst, även om potentialen är något lägre.

Karl: Hej Marcus! Jag har aktier i en mängd bolag. Så riskspridningen är stor, Men jag försöker minska inför som jag tror en kommande sättning i marknaden. I stället köper jag ”preffar”. Nytt för mig! Nu ser dom ut att bli allt dyrare. Vill ha en rekommendation. Finns det några ”preffar” som fortfarande är prisvärda? Faller dom lika mycket om det blir en rejäl sättning i marknaden. Någon annan lösning?

Marcus: Hej! Alla preffar ser mer eller mindre dyra ut jämfört med historiska kursnivåer och jag skulle inte bli förvånad om de förr eller senare trillar ned till mer normala kursnivåer. Såvida inte räntan förbli så här låg eller lägre framöver då.

Lena: Välkommen tillbaka! Vad tror du om fastighetsaktierna framöver? Vilken eller vilka är att föredra? Lena.

Marcus: Tack! Jag tror fortsatt stark på fastigheter och nu börjar kurstrenderna se bra ut också. T.ex. Balder för offensiva, Castellum och Wihlborgs för stabila kontor.

Peter: Hej Marcus Hur ser du på sparande i vanlig depå? Vid höjd stadslåneränta och sättning på marknaden kan det bli en kostsam historia att spara i ISK. Kanske depåsparandet behöver uppmuntras eller i alla fall lyftas fram mera?

Marcus: Hej! Den risken finns, men det ska mycket till för att depåsparande ska löna sig över tid.

Ingrid: Hej trevligt att chatten är tillbaka. Jag är tacksam om du kan ge dina synpunkter på att ha kvar Essity kvar i portföljen. Hur ser du på Sampo samtSobi. ? Tack på förhand.

Marcus: Hej! Essity är ett bra bolag på lång sikt, de höga massapriserna varar inte för evigt. Sampo i sig gillar jag mycket mer än vad jag gillar deras innehav i Nordea. Sammantaget en kassako ett tag till tror jag. Sobis vinsttillväxt imponerar och aktien är inte dyr om den håller i sig. Risken är hög, det kan komma konkurrerande produkter något år framöver, men just nu är trenderna rätt.

Mange: Passerat kräftan nu, vad tror du om börsens utveckling fram till valet i september?

Marcus: Oaktat små rekyler tror jag fortsatt på samma utveckling som tidigare i år med underliggande uppgångstrend.

Dalmas: Hej Marcus! Hur förhåller sig kursen mot substansvärdet i XACTHDIV? Kan inte se någon om substansvärde på deras hemsida.

Marcus: Hej! NAV står på http://www.xact.se/etf-utbud/Aktiemarknad/XACT-Hogutdelande/ och den är väldigt nära priserna på fondandelarna. ETF:er ska normalt inte handlas med rabatt eller premium mot substansvärdet (NAV).

Fredrik: Hej Marcus. Du har tidigare uttryckt ett gillande för NGS Group på lite längre sikt, hur ser du på aktien nu efter kvartalsrapporten?

Marcus: Hej! Jag är lite mer tveksam nuförtiden då konkurrensen om sjukvårdspersonal driver upp lönekostnaderna.

Leif: När vi närmar oss All time high på svenska börsen , vem har modet att lägga in sitt kapital just nu ? ( En som har varit med länge ) .

Marcus: Kanske inte allt kapital du har, men en del så. Historisk kursuppgång är ingen garanti för nedgång eller ras, som jag brukar säga. 🙂