Hernhag: Tre bästa aktierna på två år

Boli: Vilka är de tre bästa aktierna på två års sikt?

Marcus: Tre kandidater är HMS och NCAB inom kommunikationsteknik och mönsterkort. Den typen av IT som ligger nära halvledare och chip verkar vara en trend för de kommande åren. Sen chansar jag på biobläckbolaget Cellink också, där jag önskar att jag köpt in mig för länge sen.

Isali: Hej Marcus, tack för en som vanligt bra chatt! Kinnevik och Svolders kurser verkar bara öka, de utgör nu cirka 5 procent var i min portfölj. Tycker du det är läge att vikta om lite? Undrar även om du ser positivt på någon kommande IPO?

Marcus: Hej! Behåll båda aktierna tills vidare. Bra aktieportföljer och framgångar och stigande trender kan hålla i sig längre än vad man tror. Möjligen ska du sälja en tiondel eller tjugondel om du hittar något du tror mer på, så du tar hem en liten del av vinsten och sprider riskerna än mer. IPO:er jag gillar är Savelend, APAC och Cedergrenska.

Helge: Hej Marcus, något förslag på små investmentbolag som gått under radarn?

Marcus: Hej! Investment AB Spiltan, alltså bolaget som äger fondbolaget som har investmentbolagsfonden, ska byta lista till Pepmarket. Troligen är det ett steg i rätt riktning för aktien och det kan nog höja värderingen också på sikt.



Linus: Hej bäste Marcus! En tråkig fråga kanske, men kan du nämna en aktie som inte hängt med under senaste tidens uppgångar och som faktiskt är köpvärd. Det vill säga inte överköpt och är hyfsat ”safe” för en eventuell börsnedgång i sommar. Tänker dock inte på investmentbolag.

Marcus: Hej! Telia är en stabil och tråkig aktie. En trigger för uppgång är en strukturaffär där de säljer delar av sina mobilmaster. Långsiktigt skulle jag vara negativ till det, men kortsiktigt kan det säkert lyfta fram en del värden.

Mr I/Boden : Hej Marcus. Kinnevik AB Split ger mig KINV IL B som kan handlas till och med 9 juni, värde cirka 20.000 kr. Om jag inte säljer får jag Zalando. Hur göra?

Marcus: Hej! Har din bank eller mäklare möjlighet att erbjuda handel på Frankfurt-börsen kan du avvakta och sen sälja Zalando-aktierna där. Eller behåll. Det skulle jag göra, för det är ett stort och bra e-handelsbolag. Annars kan du sälja inlösenrätterna.

Tomas: God morgon, Marcus. Jag äger Kinnevik och har teckningsrätter till Zalando. Jag är osäker vilket som är lönsammast om jag ska sälja dom eller vänta tills dom omvandlas till Zalando och sälja aktierna då? Häls. Tomas

Marcus: Hej! Räknar jag rätt i hasten handlas inlösenaktierna med 7 procent i rabatt. Det är i nuläget därför bäst att vänta och sälja Zalando-aktierna när du fått dem. Osäkerhetsmomentet är kursförändringarna tills dess.

Irene: Hej Marcus! Jag har av Avanza fått erbjudande om att teckna aktier i Cedergrenska inför deras notering på First North. Vad tror du om Cedergrenska? Tycker du att man ska teckna? Tror du att det kan bli en utdelningsaktie? Jag övergår allt mer till utdelningsaktier.

Marcus: Hej! Jag gillar Cedergrenska som ett förvärvsglatt bolag inom utbildning. Teckna gärna en liten post. Däremot blir det ingen utdelningsaktie på åtminstone tre år, enligt prospektet.

Pierre : Hej Hur ser du på AT&T som utdelningscase med de nya förutsättningarna?

Marcus: Hej! Å ena sidan är det bra att de renodlar och viktar om mot infrastruktur, vilket telejättar i USA brukar göra efter att ha köpt innehåll. Det är inte första gången de ändrar sig så att säga. Å andra sidan kommer utdelningen att halveras, enligt spekulationer på marknaden. Delar du en stor del av innehavet får du sänka utdelningen, men justerar vi för strukturförändringen (precis som vi justerade Atlas Copcos historiska utdelningar efter avknoppningen av Epiroc) kan kanske utdelningen behållas. Direktavkastningen lär vara hög även framöver i AT&T. Någon hög totalavkastning på flera års sikt ser jag i nuläget inte.

TT: Är inte Corems erbjudande för Klövern Pref-ägarna väldigt dåligt? Vad blir utdelningen per kvartal för Corem Pref?

Marcus: Erbjudandet är rättvist då villkoren för de båda preffarna är identiska. Utdelningen per aktie är lika, etc. Bolagen har samma huvudägare.

Stefan: Är W.P. Carey fortfarande ett bra köp?

Marcus: Ja, det tycker jag. Det amerikanska fastighetsbolaget klarade även den senaste globala krisen på ett bra sätt.

Fredrik: Hej! Är ny inom aktier och har under de senaste månaderna byggt upp en liten portföljd med EVO, Embracer, Storytel, Volvo, Skanska, och Spiltan Investment. Kommer snart sätta in en (för mig) större summa pengar och skulle vilja gå in i lite andra marknader. Har du något förslag hur jag skulle kunna diversifiera mig?

Marcus: Hej! En spontan idé är att ha en liten del i nordamerikanska clean tech-bolag, det vill säga de som producerar energi från vind, vatten och sol. Som Nextera och Brookfield Renewables. Dyra aktier, men långsiktigt bra. Hälsovårdsbolag som JNJ med över 50 år i utdelningshöjningar bakom sig är något annat vi saknar på de nordiska börserna.

Danjel: Hej Marcus! Jag vet att du gillar Sampo men vilka andra försäkringsbolag tycker du är bra? Jag har funderat på Gjensidige eller kanske något i USA. Jag är intresserad av försäkringsbolag som en hedge och helst ska det vara en bra direktavkastning också.

Marcus: Hej! Storebrand har en hel del kapitalförvaltning vid sidan av försäkringarna. Jag gillar den biten, men har inte direkt djupanalyserat aktien.

Karin: Hej! Är aktieägare i Klövern (preferensaktier), hur ska jag ställa mig till Corems erbjudande om uppköp? Ska jag inte delta i erbjudandet? Ska jag överlåta preffarna i Klövern och erhålla nya stamaktier, D- aktier i Corem? Eller ska jag välja att erhålla preffar i Corem? Snälla kan du hjälpa mig med en förklaring, ett vettigt råd. Jag känner mig helt vilse i pannkakan!

Marcus: Hej! Jag skulle välja att få Corem Pref, då den är helt likvärdig med Klövern Pref. På sikt vill Corem ha över alla till D-aktien, men där är risken lite högre. Börja med att byta till preffen.

Mikael: Vad tror du om Myfc och dess framtid? Vätgasen är just nu riktigt het. Har varit aktieägare sedan dess topp när aktien var uppe i 33-34 kr.

Marcus: Hittills har bolaget inte levererat några intäkter eller vinster, så jag skulle undvika aktien. Vätgasen må vara het, men massor av gröna aktier och bolag kommer att misslyckas. Att ha stabil tillväxt och gärna även lönsamhet som investeringskrav tycker jag är lämpligt för de flesta typer av placerare.

Cattis: Hej Marcus har du sålt dina AT&T? Kommer du att göra det? Eller behåller du långsiktigt?

Marcus: Hej! Jag har inte sålt, men funderar på hur långsiktig jag kommer att vara. Jag äger gärna infrastruktur, men när bolaget ändrar strategi med tre till fem års mellanrum…

Peter: Hej! Hur ska man tolka dippen i Evolution? Har vi sett toppen och nedgången börjar nu?

Marcus: Hej! Nedgången kom efter en längre tids uppgång som slutade med en acceleration i kursrallyt. Euforifasen följdes av en topp och sedan nedgång. Frågan är nu hur länge kursen kommer att backa eller vara tråkig. Då senaste rapporten var helt otroligt bra utgår jag från att det inte blir någon direkt krasch i aktien, utan att det värsta är taget redan. EVO kommer att växa in i sin värderingskostym.

Aktiepensionären: Hej Marcus! Ska man acceptera Corems bud på Klövern, eller tror du det kommer bättre bud? Tacksam och brydd.

Marcus: Hej! Ja, acceptera. Jag tror inte det kommer något högre bud. Bolagen har samma storägare och värderingarna är ganska likartade.

Bobo: Hej Markus! Kinnevik är min bästa investering någonsin, fantastiskt!! Men hur ska man räkna? Fick 162 kr per Kinnevikaktie när jag sålde inösenaktierna! Är det en utdelning eller en gåva?/Har Kinnevik i ISK.

Marcus: Hej! Det är en utdelning.

Tommyses: Hej Marcus! Läste just din artikel om bitcoin och kryptovalutor. Det är en sak jag inte förstår och hoppas att du kan förklara. De som ”skapade” de första bitcoinen och även andra valutor, vad ligger det för värde bakom dom eller kan det vara ”monopolpengar” som de ”tryckt upp” och lurat i marknaden att de har ett värde genom blockkedjor? I så fall, om dom bara sparat några få så måste dom vara multimiljonärer idag? Tacksam för svar, Tommyses

Marcus: Hej! Det lönsammaste du kan göra på jorden just nu är antagligen att starta en blockkedja som blir populär. Då stiger värdet på kryptovalutan som hör till den och du som grundare har förstås en massa valuta som gör dig rik. Det är därför som många kryptovalutor kommer att visa sig vara pyramidspel och helt värdelösa. Jag vill bara investera i de som börjar användas till praktiska saker, som avtal, äganderätter och så. Många försöker bli rika genom att starta blockkedjor, men många misslyckas också redan innan det blir någon kursrusning.

Jimmy Holm: Hej Markus, anmälde mitt intresse att teckna checkin.com på Avanza men blev tyvärr inte tilldelad.Finns det något sätt eller trick som ökar chansen att bli tilldelad en börsintroduktion? Tack.

Marcus: Hej! Inte när det är så stort intresse och så litet erbjudande som i detta fall. Annars kan de löna sig att ha ISK och KF hos alla banker som är med och säljer aktierna i erbjudandet. Att vara storkund hos Carnegie har säkert varit riktigt bra de senaste åren.

Simpan: När är det dags att köpa Preffar?

Marcus: När de står på historiskt sett låga kurser. Preffar borde röra sig cykliskt utifrån marknadsräntorna och bolagens kreditrisker. Just nu är det medelhöga aktiekurser.

Potemkin: Hej, VEF står och stampar, men är den köpvärd på några års sikt? Hög- eller lågriskaktie? Funderar också på att tanka AT&T, synpunkter? Trevlig helg!

Marcus: Hej! VEF är en riktig chansaktie, hög risk men också hög potential. För AT&T känns utdelningen och den framtida direktavkastningen osäker just nu, men generellt sett är kursen nere på hyggligt låga nivåer.

Saxsin: Hej Marcus! Tack för en bra chatt. Du har ju sagt att Cibus är en bra placering, eftersom dom har utdelning varje månad. Men om man räknar på det så ger storbolagen på börsen minst lika mycket, kanske mer i vinst på ett år, eller har jag missat något?

Marcus: Hej! Allt handlar om att kunna öka vinsten och utdelningen på lång sikt. Så kursen går bra och vi får utdelningar. Cibus är ett tryggt alternativ då de äger matbutiker/fastigheter. Storbolagen på börsen har helt andra verksamheter och ger annan avkastning på grund av annan risk.