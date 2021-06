Hernhag: Tre basaktier för långsiktiga

Karl: 2-3 Aktier att behålla hela livet, eller åtminstone 10 år? Trygghet först.

Marcus: Ingen aktie ska vi med bestämdhet behålla livet ut, men vill du sikta mot riktigt långsiktiga innehav är Investor, JNJ och Essity tre basaktier att ha på radarn.

Markus N: Hej Marcus. Fem tillväxtaktier med goda utvecklingsmöjligheter att ta in i portföljen på en 5-års period? Ha nu en skön sommar och semester!

Marcus: Hej! Jag ångrar jag inte köpte utbildaren BTS i kurssvackan, eller biobläckbolaget Cellink för länge sedan. Jag är glad att jag till slut köpte digitala tillväxtmaskinerna Sinch och Evolution, för jag tror att de precis som gamingjätten Embracer på fem års sikt har mer att ge.

Elias : Vilken aktie är din favorit just nu?

Marcus: Svårt att ranka, eftersom alt beror på tidspespektiv och riskvilja, etc. Senaste bolaget jag köpte till portföljen var Southern Copper, en amerikansk kopparproducent. Metaller kan stå inför ett antal bra år då efterfrågan stiger pga allt fler elbilar och batterier plus infrastruktursatsningar. Just nu rasar Southern Copper, vilket känns tråkigt på kortsikt men det öppnar för bättre lägen i aktien framöver.

Anders : Hej. Hur ser på Industrivärden på 5 års sikt ? Dom har inte så många innehav tror du dom kommer att utöka ?

Marcus: Hej! De tittar nog på att köpa något efter att ha sålt ut i SSAB. Tror inte att aktien kommer att slå börsindex så länge det finns en substanspremie. De är dyra nu.

Liz: Hej, sommaren är snart här men IPO:erna bara fortsätter. Något som lockar dig i dagsläget att teckna?

Marcus: Hej! När Acast föll första dagen kändes det som ännu ett tecken på att det är lite för många introduktioner nu. Många tecknar och säljer direkt. Vi har två nya SPAC på gång, men APAC ligger ännu under sin introduktionskurs. Creaspac och tdb30 avstår jag därför, även om chanserna nog ändå är hyggliga.

Anton: Kommer du teckna några nya IPO? Vad tror du om tex First Venture?

Marcus: Hej! Efter denna vecka tecknar jag inget mer. Nedgångarna i APAC och Acast tyder på att det är högre risk nu, som det är för stor konkurrens om kapitalet då så många nya dyker upp. Plus att allt fler nog tecknar för att sälja direkt. Jag hade turen som blev utan aktier i Acast. First Venture har jag inte tittat närmare på, men att investera i bolag nära eller i en kommersialiseringsfas känns som lite extra hög risk och potential.

Janne: Vad tror du det innebär att VNV överväger obligationslån på cirka 500 milj? Och framtidsutsikterna för kanske det enda (?) prisvärda i investmentbolaget just nu.

Marcus: Får de en bra ränta på det lånet är det nog något som öppnar för framtida investeringar. VNV är svårbedömda i det korta perspektivet, men strategiskt rätt att investera i om du vill ha en tillväxtaktie. substansrabatt finns och portföljen är inom heta framtidssektorer.

Tim: Hej. Dina tankar kring Volati? Intressanta efter utdelningen av Bokus?

Marcus: Hej! Fortsatt ett bra industrikonglomerat, men nu lite mer fokuserat än tidigare.

Frihetspengen: Omega Healthcare Investors eller Main Street Capital som högutdelande aktie i en i övrigt väldiversifierad portfölj? Båda har stabila utdelningstrender om man bortser från att Main Street bara slopat sin extrautdelning vissa år, men båda tycks dela ut mer än vinsten och har i övrigt ingen alltför imponerande historik när det gäller tillväxt. Har du några synpunkter på dessa bolag och skulle du värdera någon av dom högre än den andra som utdelningsaktie?

Marcus: Jag skulle föredra Omega, som äger fastigheter. Main Street lånar väl bara vidare kapital? Förvisso kan det sistnämnda vara bra om räntorna börjar stiga, så att marginalerna kan öka. Högre räntor skulle nog ockso pressa Omega lite grann, men långsiktigt är reala tillgångar något jag prioriterar i portföljen.

Marcela: Hej Marcus, jag lyssnade på börspanelen och då snackades om att spring ifrån investmentsbolag. Håller du med det? Eller hur resonerar du där? Trevlig helg

Marcus: Hej! Jag håller med om att investmentbolagens aktier är ovanligt dyra nu. Troligen får aktierna svårare framöver att ge en totalavkastning som slår börsindex. Med det sagt ska vi aldrig sälja allt i våra bästa bolag och favoritaktier, men att inte bara pumpa in mer kapital är vettigt ur ett riskhanteringsperspektiv. Ta det med andra ord lite försiktigare i investmentbolagen. Överväg ta hem en liten del av din vinst.

Ingela: Hej! Om du skulle ta in 1 eller 2 It-konsulter i din portfölj vilken el vilka väljer du då? Trevlig sommar!

Marcus: Hej! Proact i fortfarande i första hand en konsult, även om datalagringstjäntsen växer. Jag gillar det fokuset och skulle i så fall köpa i Proact i nedgångarna. Historiskt sett får bolaget då och då stora kurssvackor, följt av rallyn.

V: Hej! Evolution har den senaste tiden varit väldigt volatil. Grundare har sålt av och nu även hot om höjda skatter. Vad tycker du man ska göra som aktieägare? Sitta lugnt i båten eller bör man överväga att sälja av eller se detta som ett bra läge att öka lite? Tack för en grym chat! 🙂

Marcus: Hej! Jag behåller mitt innehav, då bolaget tuffar på bra. Senaste kvartalsrapporten var väldigt stark.

Daniel: Hej Marcus! Hur går tankarna kring Revolutionrace? Verkar som ett spännande bolag som är lönsamma och växer väldigt snabbt!

Marcus: Hej! RVRC känns som en bra chansaktie, även om jag undrar hur länge de kan växa som de gjort.

Peter: Hejsan, Vad tror du om att plocka hem vinster i investmentbolagen och tillfälligt övervintra i indexfonder för att sänka riskerna tills värderingarna gått ner och eventuell sättning kommit. Peter

Marcus: Hej! I de dyraste investmentbolagen kan det vara en idé, men jag tror att tiderna med högt värderade investmentbolag har kommit för att stanna en tid. Minns hur fastighetsaktierna i genomsnitt gick från rabatter till premie från 2000-talet till 2010-talet. Vissa cykler är väldigt långa, även om jag inte tror det blir en så lång period med premier på investmentbolagen.

Henrik: Hej Marcus! Är Arla Plast och Acast några aktier du kan rekommendera för en långsiktig portfölj?

Marcus: Hej! Acast känns mest spännande, men de är svårvärderade då de satsar allt på tillväxt. Som en del av en tillväxtportfölj med Acast, Storytel, Spotify och Nent har de en liten plats för den offensive spararen som gillar streaming med svensk anknytning.

Maria: Har du tips på 2-3 norska aktier. Kanske något laxbolag? Bygger en liten portfölj med nordiska bolag.

Marcus: Jag har ingen koll på norska laxbolag, men vill minnas att det är en bransch som har stora och långa vågor både uppåt och nedåt. Efter en lång nedgång är det säkert bra att passa på där, för på 10-15 års sikt växer marknaden och kurserna når nya höjder. Men jag vet inte var i cykeln vi är nu.

PG: Hej. Vad tror du om Securitas på kort/lång sikt? Ska den ner lite till?

Marcus: Hej! Securitas förblir en överlevare och en hyggligt bra basaktie. Svårt att säga hur kursen ska gå på kort sikt, men den långa kurstrenden är uppenbart trist så jag gissar att det håller i sig.

Jonas: Hej! Vilka 3 investmentbolag skulle du månadsspara i långsiktigt?

Marcus: Hej! I nuläget troligen Investor, VNV och VEF för de handlas med substansrabatt.

göran: vad tror du om sas köpt på mig en hel del

Marcus: Jag kommer aldrig att gilla SAS som investering. Fel bransch, helt enkelt.

PW: Hej Mackan, hur ser du på kassa vs investeringar det närmsta året? Hur stor andel kassa har du själv för tillfället?

Marcus: Hej! Börstrenden är långsiktigt uppåt och jag har någon procent i kassan tror jag. Har inte hunnit kolla exakt senaste veckan. Vill du ha lite mer likvider så varför inte, men jag tror det är svårt att tajma börsen så det ska i så fall handla om ett fåtal procent eller max 5-10 procent. Rekyler kommer varje år, men det är svårt att hinna med då. Och att våga köpa, för det är lätt att tro att det kommer att gå ned mer och under längre tid.

Bobo: Dina tankar om Storytel och Embracer innevarande år..och nästa år?

Marcus: Så länge marknaden gillar deras tillväxtssatsningar lär aktierna kunna gå bra. Bolagen har framgångar just nu, så det kan gå att växa in i de höga värderingarna.

Sprackman : Hej! Min magkänsla säger att vi går ur någon slags eufori-fas just nu in till en mer platt marknad. Vad tror du? är vi påväg mot en bearmarket?

Marcus: Hej! Euforifasen får vi gärna lämna, många aktier är dyra nu. En platt marknad där vi kan återinvestera utdelningar i lugn och ro vore välkommet. Min bästa gissning är ändå fortsatt uppgång och dyrare aktier.

Ove : Hur tänker du beträffande aktieslag om inflationen sätter fart och då i kombination med räntehöjningar. Skog, fastigheter, finansbolag etc

Marcus: Ja, bolag som äger reala tillgångar och bolag med starka varumärken och trogna kunder som tål prishöjningar. Det är bra skydd mot inflation.

Moderator: Nu tar aktiechatten sommarlov och Marcus är tillbaka fredagen den 6 augusti. Tills dess får vi önska er alla en riktigt härlig sommar!