Hernhag: Tre amerikanska tillväxtaktier att ha koll på

Sandr: Hej Marcus! Vilka tillväxtbolag skulle du rekommendera på den amerikanska marknaden som inte är FAANG-bolag?

Marcus: Hej! Fortinet inom nätsäkerhet är en kandidat. Etsy inom e-handel. Shopify är för högt värderad då de handlas till 55 gånger försäljningen, men annars är de som bolag spännande att hålla koll på.

Marie: Hej Marcus, vilka vinnare tror du vi ser i vår?

Marcus: Hej! Alla bolag som fortsätter att prestera oväntat bra. Frågan är bara vilka? Storbankerna kanske börjar gå relativt bra igen om ekonomin återhämtar sig, men det är ändå inte ett långsiktigt case jag gillar. Gamla kursraketer som Cellavision kanske får rejäl fart igen.

Erik: Hej! Jag är sugen på att köpa både Vitec och Garo. Men värderingarna på dessa och andra aktier börjar nu diskuteras och flera ”experter” tror på en mindre eller större sättning nu framöver, då p/e-tal ökat generellt senaste halvåret och vad gäller enstaka aktier tokrusat. Så hur skulle du göra i mitt ställe, avvakta eller slå till? Tänker mig en placering på minst 3 år.

Marcus: Hej! Köp en liten bevakningspost i alla fall. Det är ett bra första steg. Faller aktierna ökar du på innehaven, annars behåll och var med på uppgångarna i åtminstone en mycket liten skala.

amf: Hej Marcus; roligt att du är igång igen. Lär mig mycket genom din frågespalt. En liten undran: varför pratas det så lite bland olika ”gurur” om Sinch? Jag har en uppsida på över 60 procent där, och funderar ständigt på om jag ska sälja eller inte. Vore väldigt intressant få höra din åsikt om Sinch och framtiden.

Marcus: Hej! Sinch är ett av de intressantaste och mest framgångsrika tillväxtbolagen på Stockholmsbörsen. Det är en kursraket som värderas högt, men framtiden är mycket ljus. Snabb tillväxt under lönsamhet i en framtidsbransch är något som alltid kommer att värderas högt. Behåll en del i alla fall av innehaven, eventuellt öka i rekyler.

Bengt: Hej! Vilka bolag tror du kommer dela ut i höst som egentligen skulle delat ut i våras?

Marcus: Hej! Chansen är rätt bra att bolag som Hexagon, Nibe, Assa Abloy, Atlas Copco och Stora Enso delar ut en del senare i höst.

Rayan: Godmorgon Marcus! jag köpt mycket Teila och Tieto på sistone och ligger idag 5 procent minus. Vad tror du om Teila och Tieto framöver?

Marcus: Hej! Efterfrågan på IT-konsultjänster lär hålla i sig mer eller mindre framöver. Telias infrastruktur för webben lär vara en kassko under många år framöver. Långsiktigt finns det inte uppenbara hot direkt, men jag vet inte om det här är aktier du slår börsindex med heller. Som kandidater för utdelning i IT-sektorn är det relativt trygga placeringar.

Johan: Hej Marcus! Hur resonerar du kring budpliktsbudet på eWork?

Marcus: Hej! Det läggs av rent formella skäl så det är ingen budpremie att glädjas åt. Jag tackar nej till budet.

Per: Hej Marcus! Hur ser du på framtiden för bolag som Fortnox och Knowit? Är det för sent att gå in i dessa nu?

Marcus: Hej! Just Knowit ha rusat på grund av budet tpå HiQ, men så fort kursen fallit tillbaka igen blir det en helt okej placering i konsultsektorn. Fortnox matar däremot bara på och här är en tanke att du köper lite grann och behåller så länge trenden är långsiktigt stigande. Tillväxtkraven är höga på kursraketer så vi ska inte ligga tungt där, för skulle tillväxttakten mot förmodan stanna av är fallhöjden stor.

SPAROLLE: Hej! Vår 14-åriga dotterhar fått en försäkringsersättning på 2,5 miljoner som ska ligga under överförmyndaren tills hon blir 18 år. Handelsbanken har som kapitalplacering föreslagit sin korg Multi Asset 25, 1 miljon och Multi Asset 50, 1,5 miljoner. Uppskattad och sannolik avkastning 1,3 och 3 procent årligen efter kostnader och schablonskatt på ISK. Känns lite ”tunt” även om risken är låg. Har du något bättre alternativ att föreslå och ger några procent mer? Upplägget måste godkännas av överförmyndaren. MVH OLLE

Marcus: Hej! Att ha några kompletterande tillväxtsatsningar borde vara värt risken. Fonder inom Ny Teknik, som de från Tin, Lannebo eller Swedbank Robur. För några procent av portföljen så tar ni ingen större risk och överförmyndaren riskerar inte att innehavet ska falla i värde under placeringstiden, men det blir ändå lite mer offensiv. Detta förutsätter att 14-åringen inte ska sälja allt så fort hon blir 18 år. Även om det är hennes kan hon kanske spara aktiefonderna ett tag till om så krävs, tänker jag.

Mike: Hej! Kan du tipsa om några aktier med chans till utdelningshöjningar med minst 4 procents direktavkastning?

Marcus: Hej! Två tröga stora bolagsaktier i form av Telia och finska försäkringsjätten Sampo uppfyller det kravet. Utdelningarna lär kunna höjas under de kommande åren. Du får med dessa innehav både lägre risk och lägre potential än börsindex.

Isali: Hej Marcus, tack för att du håller liv i chatten, en höjdpunkt varje fredag! Dum fråga kanske men funderar över volatiliteten i aktier som Eniro och Odd Molly. Är det bara förhoppningar och hög omsättning som leder till kursrusningarna?

Marcus: Hej! Eniros företagsrekonstruktion fick ju någon framgång nyligen vill jag minnas. Odd Mollys fastighetsköp känns klart bättre än deras klädverksamhet. Det finns med andra ord en verklighetsbakgrund som motiverar en del spekulativa uppgångar, men för till exempel Odd Molly kan jag inte motivera en sådan våldsam kursrusning. De köper fastigheterna till höga marknadspriser (för alla vet att lagerfastigheter är framtidssäkert i tider av ökande e-handel) och betalar med nya aktier vilket späder ut antalet aktier med motsvarande köpeskillingen. Värdet per aktie som skapas blir därmed i alla fall kortsiktigt begränsat, även om framtiden ljusnar och en viss uppgång hade kunnat vara motiverat.

Frågar Eva: Hej Marcus! Är Swedish Match för högt värderad?

Marcus: Hej! Inte långsiktigt, men visst vore det bra med en kursrekyl innan köp nu. Bolaget växer snabbare än vanligt, men aktien är också dyrare än det historiska genomsnittet.

Andreas: Hej Marcus! Hur fungerar det egentligen med så kallad ”placing” likt det som skedde i Paradox eller Hansa Biopharma? Är det ofta som kurser inte återhämtar sig efter en sådan affär?

Marcus: Hej! Ofta tar det nog månader innan kursen återhämtar sig om en ”placing” har skett till kurs lägre än vad aktien stod i innan, såvida det inte kommer ny positiv information.

Svennis: Hej Marcus, vet du vad som hänt med Odd Molly-aktien? Hur kan den ha rusat så mycket de senaste dagarna (även om den går ner idag)?

Marcus: Hej! Ren spekulation i bättre tider. Jag kan motivera en viss uppgång i aktien, men inte så här stor. Att köpa tillgångar med nya aktier är ingen magi, så även om det är bra och lönsamma tillgångar som gör bolaget stabilare och säkrare är det en kortsiktigt spekulationsbubbla, är jag rädd.

Yvonne : Hej Marcus, jag köpte HIQ i våras efter att ha läst Placeringsguiden där du skrev om den som en utdelningsaktie och även i ditt analysbrev Utdelare. Jag har nu 11 procent i HIQ i min aktiportfölj och vet inte vad budet som nu lagts innebär för mig i fortsättningen.

Marcus: Hej! Uppköpsbudet på HiQ är högt och jag tycker du ska ta hem vinsten. Sälj över marknaden eller senast tacka ja till budet när accepttiden börjar. Det är ett bra bolag, men de har inte haft någon tillväxt att tala om de senaste tio åren så lika bra sälja nu på hög nivå och gå vidare.

Marianne B: Många placerare förordar Storytel. Aktien går ändå ner lite varje dag. Vad är din uppfattning?

Marcus: Efter förra månadens kursrusning i Storytel är det vinsthemtagningar och en paus i uppgången. Det är vanligt och naturligt med rekyler. Långsiktigt är framtiden ljus för bolaget.

Valter: Hej! Om man baserar sin investeringsstrategi till stor del på kurstrender, exempelvis MA200, kan man då enligt Warren Buffetts terminologi säga att man snarare är spekulerare än investerare?

Marcus: Hej! Om du enbart har MA200 ja, men många som har MA200 använder det i kombination med bolags- och aktieanalys. Även investerare kan titta på den långa kurstrenden och ha den som en av flera parametrar.

Tobbe: Kinnevik genomför en 2:1 split där en rätt automatiskt intecknas till 7 kr. Förstår inte riktigt varför och hur det påverkar mig som aktieägare?

Marcus: I praktiken blir det som en vanlig aktieutdelning. För vissa placerare kan förfarandet ha en skattmässig fördel att det sker via aktiesplit och inlösenaktie istället för att dela ut kontanterna direkt.

Snurre: Kinnevik gjorde i dagarna en inlösen på vissa aktier. Jag förstår inte riktigt syftet, upplys mig. I samma stund som försäljning syns ett ny post, bredvid Kinnevik, varför??

Marcus: Det är ett krångligt sätt att genomföra en vanlig kontantutdelning. Din inlösenaktie kommer att omvandlas till likvider i september. Det är bara att vänta.

Lisen: Skulle vilja höra dina tankar kring EQT. Finns det någon chans till återhämtning i aktien den närmaste tiden? Sälja eller behålla?

Marcus: Ta hem vinsten om du har någon, säger jag. Jag tycker aktien är fortsatt dyr.

Agneta: Hej Marcus! Är Astra Zenica en aktie som kommer att få högre värdering framöver? Skulle du satsa på den aktien?

Marcus: Hej! Sammantaget finns det hyggligt bra chanser att Astra fortsätter tugga sig uppåt på börsen.

Tomas Göransson: Vad tror du om budet som Arawak lägger på Ework, är det inte väldigt lågt och snålt? Mvh Tomas

Marcus: Det är det, men budet läggs mer av formella skäl än att budgivaren vill köpa hela bolaget.