Hernhag: Tre högriskaktier på kort sikt

Jogga: Hej Marcus, vilka tre aktier tror du på de närmaste tre månaderna?

Marcus: Hej, här kommer tre tips med lite högre risk och på kort sikt. Avanza verkar vara på väg upp mot gamla och kanske även nya toppar igen i närtid. Kurstrenden i Embracer verkar trots kurshickan tidigare tuffa på stabilt uppåt igen. Sinch känns också stark kursmässigt.

Olofsson : Hej Marcus! Jag har läst att Renewcell nu ska noteras på Nasdaq First North Premier. Känner du bolaget? Isåfall, tycker du att det skulle vara bra att hoppa in? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Bolaget har förluster som är flera gånger större än omsättningen, som inte ens växer linjärt år för år. Kanske inte så konstigt när teknologin för återvinning av kläder är ny, men ändå ett riskmoment. Sammantaget är Renrewcell mer en riskabel lottsedel än en chansaktie, men det är en av de bästa lottsedlarna tror jag. Så om du alls ska ta in något med riktigt hög risk, en liten dos av aktien då.

Agneta: Nordnet. Köpa eller inte?

Marcus: Det sägs att erbjudandet redan är fulltecknat så det verkar vara stort intresse. En strategi är därför att teckna och sen sälja, direkt eller rätt snart efter noteringen. Det breda teckningsintervallet på 18 procent stör mig, för vi vet därmed inte vad aktien tecknas till för kurs. Andra större spelare kan sätta en kurslimit, men inte vi vanliga placerare. Illa. Men ändå. Nordnet lär få en hyggligt bra start på börsnoteringen, så en chanspost kan man teckna sig för. Långsiktigt är jag lite tveksam till om vinstnivåerna är uthålliga.

Dagobe: Trots vaccin står Astra Zeneca och stampar på minusnivå. Varför?

Marcus: I regel tänker inte läkemedelsjättarna tjäna på covidvaccinet till en början. Det var också därför det var så märkligt att Pfizer tokrusade på deras besked, men mer rationellt att aktien sen snabbt föll tillbaka. Dessutom är vaccinen förväntade och allt borde vara inräknat i aktiekursen.

Göran: Hej Marcus. Jag har tio aktiefonder med geografisk spridning och lika vikt i procent. Jag kommer att ta ut 1 procent av totala fondvärdet varje månad för att förstärka min pension. Hur gör jag bäst för att maximera månadsuttaget och höja pensionen? Sälja av fonder som stigit (hyvla) eller minskat mest under föregående månad eller någon annan strategi?

Marcus: Hej! Räkna ut hur mycket 1 procent är i kronor. Dela på tio för du har tio aktiefonder. Sälj sedan för det beloppet i varje fond. Att sälja för samma summa kr i varje fond gör att kursvinnarna kommer att väga mer över tid, medan de sämsta fonderna kommer att väga mindre. Testa att låta marknaden visa vägen på det sättet. Att veta vilka länders börser som ska gå bäst är svårt och det är knepigt att analysera geografiska fonders förutsättningar då innehaven oftast är mycket blandade.

Carla: Hej! Känner att jag ligger alldeles för tungt investerad i fastighetssektorn. Har både stam- och preferensaktier i flertalet av de stora drakarna i branschen. Det nuvarande, och troligtvis under lång tid framöver, låga ränteläget, har legat som grund för investeringarna. Vad tror du om att vikta ner aktieinnehavet och lägga delar av det i en eller ett par fastighetsfonder? Har du någon alternativ investering i samma riskklass som också gynnas av låga räntor?

Marcus: Hej! Att flytta kapital från fastighetsaktier till fastighetsfonder gör ingen större skillnad när det gäller branschernas viktningar. Ett näraliggande alternativ som inte bara har fastigheter är PriorNilsson Realinvest A, som har en del andra reala tillgångar också.

Trump: Tjena! Hur ser du på ditt innehav i Enbridge nu när Biden verkar vilja satsa på förnyelsebart de närmsta åren? Är det läge för att våga tanka fler aktier nu när priset är attraktivt sett till avkastningen?

Marcus: Hej! Oljepriset är det som oroar mig, för är det lågt kommer volymerna förr eller senare att sjunka i Enbridges pipelines. De politiska riskerna har varit svåra redan under de senaste åren för bolaget, med myndigheter och miljötillstånd. Jag tror inte det blir så mycket värre där. Så länge oljan tyvärr behövs lär politiker inte stoppa dess användning särskilt mycket.

STK: Jag har en summa som jag vill investera på ett ISK-konto, och sedan inte hålla på och köpa/sälja utan kanske bara se till en gång/år. Har tänkt på Investor och några till. Låter det bra? Vilka fler i så fall? Ska jag köpa allt nu, eller vänta på en nedgång, eller…? Pengarna är tänkt att stå kvar minst tre år. Tidigare har jag en svensk indexfond och en globalfond, men tänkte nu börja med något nytt.

Marcus: Här är ett annat förslag: Spiltan Aktiefond Investmentbolag eller Tellus Globla Investmentbolag ger dig bra spridning mellan investmentbolag och breda storbolag. Toppa med ett mindre innehav i en teknikfond, Swedbank Robur Ny Teknik eller Lannebo Teknik, etc.

Lars H: Hej! Läge för bottenfiske i Nowegian? Vad tror du?

Marcus: Hej! Det är för farliga farvatten för bottenfiske i den branschen i denna stormen. Efter sjöslaget som råder kommer aktieägarna i Norwegian att vara oerhört utspädda, om skutan alls flyter då.

Nummer19: Hej Marcus! En fråga om Hemfosas inlösning. Jag valde att ”sitta i båten” och inte göra något val. Vet du när pengar utdelas eller om det blir aktier i SBB Norden (B eller D aktie) sker? Trevlig helg!

Marcus: Hej, Hemfosa är avnoterad och det blir tvångsinlösen för dina övriga aktier. Jag vill minnas att man fick välja olika alternativ, så nu när processen för att lösa in aktierna startar vet jag inte vilken typ av köpeskilling det blir. Kanske både och.

Tore: Mycket snack om SAS och Norwegian. Men båda är väl bräckliga företag? Blickar istället mot AirFrance och KLM som också rasat på börsen. Ett säkrare alternativ med länderna bakom som garant!?

Marcus: Ju säkrare desto bättre, men flygbolag med turister är ingen bra bransch långsiktigt. Har svårt att se varför de skulle gå bättre framöver.

Marcus: Hej Marcus! Vad tror du Investor, Kinnevik och Industrivärden kan ge i snitt per år? 15 års sikt.

Marcus: Hej! Troligen lite lägre än det historiska genomsnittet. Säg 8 procent om året i totalavkastning.

Stefan: Vågar man köpa Embracer trots det höga p/e-talet?

Marcus: När alla deras förvärv har bidragit med vinster under ett år ser det nog lite bättre ut, hittills har det blivit många fler aktier medan alla effekter från bolagsköpen inte slagit igenom. Billig kommer Embracer aldrig att bli så länge de växer snabbt under lönsamhet.

Hans: Tjena Marcus! Vad har du för tankar om kasinobolaget Angler Gaming?

Marcus: Hej, en helt okej chansaktie. Jag har alltid haft svårt att greppa vilka länder de är verksamma i och vilka förutsättningar där rent regulatoriskt.

Simon: Hej Marcus! Jag har en fråga angående budet Evo har lagt på Netent! Idag när jag kollar in på min portfölj så är Netent borta och står som ”grå”. Vad innebär detta och när kommer de Netent-aktierna jag har omvandlas till Evolution-aktier? Tack på förhand och alltid lika intressant läsning!

Marcus: Hej! Acceptfristen löper väl ut idag? Så det är på gång just nu att du får Evolution-aktier istället, om du tackat ja till budet.

Kade: Hej.Alfa Laval verkar i år bryta sin fina utdelningstrend. Borde man dra öronen åt sig eller är det bara speciella omständigheter i år?

Marcus: Hej! Den fina trenden bryts i år med första sänkningen sedan börsintroduceringen. Ett undantagsår är det, men det är ändå något som får mig att planera att sälja aktien i nästa högkonjunktur. Bolag som klarar utdelningen i år behåller jag gärna över tid, medan de andra får det bli något kortare sparhorisont för.

Bengt: Hej, hur förfar man med Momentum Group. Nordstjernan har lämnat ett budpliktsbud på 120 kr. Aktien handlas omkring 124 kr. Finns det risk att aktien avnoteras eller att handeln blir illikvid?

Marcus: Hej! Budet rekommenderas inte och marknaden räknar nog med att det inte går igenom. Jag tror inte handeln kommer att minska framöver eller att det blir avnotering.

Micke : Hej Marcus, är du fortfarande positiv till Sampo?

Marcus: Hej! Om de lyckas sälja Nordea-aktierna till bra kurser skulle jag bli mer positiv. Sampo har precis som banker verksamheter som skulle gynnas av högre räntor, inte för jag tror att räntorna ska vända upp i närtid men som en försäkring mot högre räntor kan aktier i försäkringsjätten Sampo vara en idé. Den utdelningsnivå de ligger på nu borde de klara framöver så vi får hygglig direktavkastning medan vi väntar.

Erik: Hej! I en analys i Di igår fanns en graf som visade på börsvärdet i USA i förhållande till landets BNP. Börsvärdet står nu på rekordhöga 137 procent i relation till BNP. Slutsatsen sammanfattas i rubriken: Game over för över börsen – dags att sälja. Har du större kassa än vanligt i dessa tider? Nån kommentar till BNP/börsvärde-resonemanget? Tack för bra och lärorik chat!

Marcus: Hej! Sådan där statistik säger väldigt lite om tajmingen. Däremot påvisar det en potentiell risk, men att jämföra med historiska faktum nu när räntorna är lägre än någonsin kanske heller inte är riktigt rättvisande. Med det sagt känns många aktier dyra, så antingen blir det en högkonjunktur som driver upp vinsterna eller så blir det allmänt lite tråkigare börs. Jag har inte högre likvider än normal, även om kassan har stigit lite senaste månaden.

Stefan: Bör man sälja Catena Media efter den halvtaskiga rapporten, eller blir dom bra på lite sikt?

Marcus: Potentialen finns kvar på sikt främst på grund av verksamheten i USA där marknaden öppnas upp allt mer de kommande åren. Riskerna är höga och det blir säkert nya stora kurssvängningar framöver.

Ankan: Vad är dina åsikter om Crown Castle och American Tower Corp?

Marcus: Långsiktiga favoritaktier då jag älskar deras typ av verksamhet.

Lars : Hej Marcus, vad tror du om Nio och Xpeng? Kan det vara värt att satsa en mindre del av sitt kapital eller ska man låta bli?

Marcus: Hej! Rena lottsedlar, då kinesiska elbilar i form av Nio och skyhög värdering har sina risker. Potentialen är likt den i Tesla enorm för bolaget, men hur mycket är inte redan inräknat i kursen? En liten del av portföljen kan vara den här typen av potentiella framtidspärlor, men då ska man vara aktiv (stop loss etc) och medveten om risken.

Kjell Öhman: Hej Marcus! Hade en liten post i Qliro, och är osäker på om jag bör behålla de tre nya aktierna (CDON, Nelly och Qliro)? Hur ser du på de tre?

Marcus: Hej! CDON är ingen favorit för mig. Nelly verkar spontant gå bättre och Qliro har nog en långsiktigt bra roll inom (av)betalningar för e-handel. Om utvecklingen går åt rätt håll där behåll, men utvärdera innehaven strategiskt nu utifrån samhällstrender och deras utveckling. Med Amazon i Sverige ökar konkurrensen för e-handlarna ytterligare, etc.

Erik: Hej Marcus Äger lite Cellavision hur blir det med dom nu när det ska noteras ett nytt dialysbolag som heter Diaverum tror jag. mvh Erik

Marcus: Hej! Tror inte det påverkar. Ökar kanske intresset för sektorn i stort. Cellavision har sin nisch och sitt ”monopol” där i fred tror jag.

Mattias: Kommer globala indexfonder påverkas av Teslas intåg på S&P 500? Ska man agera om man har till exempel Avanza Global och inte tror på Teslas värdering?

Marcus: Ännu ett teknikbolag in i en vanlig indexfond… sänk risken genom att ha aningen mindre andel kapital där.