Hernhag: Tre aktier för sommarportföljen

Sune: Hej Marcus! Äntligen fredag (och äntligen sommar). Kan du lista tre aktier att köpa och behålla över sommaren?

Marcus: Hej! Är det bara över sommaren är det en riskabelt kort tidsperiod, men i så fall ta aktier i helst stabila uppåtgående kurstrender. Tre exempel är Addtech och Addlife samt kursraketen CLX (Sinch).

Jörgen: Idag kom utdelningen i Nobina, köpte fler Nobina, bra? Vad tror du om Nobinas utveckling?

Marcus: Jag tror på bolaget långsiktigt och gillar nuvarande kursnivåer.

Lennart: Hej Marcus! Sålde 80% av mina aktier med bra vinst.Inga träd växer till himlen så nu hoppas jag på ett rejält ras så jag får köpa tillbaka. Låter det dumt göra så här?

Marcus: Hej! Kortsiktigt nej, men långsiktigt ja. Kommer bara nedgången så blir allt bra, men annars om det går upp brukar det vara svårt att köpa tillbaka till högre kurser än vad man sålt för så du blir det tufft.

Carl-Göran: Hej Har du tittat något på Skogsfond Baltikum? Finns det några tveksamheter i upplägget? Är förutsättningar för skogsförvaltning fortfarande bra i Baltikum? Det fanns ju ett liknande upplägg som startade 2009 o avvecklades runt 2015 som hette Realfond skog. Detta blev väl ett bra utfall vad jag kunnat sett. Sista dag för teckning 7 juni, men kan ju köpas över börsen efter noteringen 26 juni

Marcus: Hej! Inte i detalj, men det är en av grundarna till Latvian Forest som står bakom. Realfond Skog blev Euroforest och det gick bra. Skog i Baltikum är en affärsidé jag gillar långsiktigt.

Ulf: God morgon Dottern går snart ur 7e klass. För varje A hon får i betyg skall hon få 1000 i aktier. Kommer att fortsätta med detta tills hon går ut gymnasiet. Tänkte grunda med några investmentbolag och Xact högutdelare. Har du förslag på fler aktier som är köpvärda nu. Ambitionen är att lägga grunden till en utdelningsportfölj. Tack för en mycket bra chatt.

Marcus: Hej! Bra idé för att motivera en student. Investmentbolagens aktier och XACT Högutdelande är bra alternativ. Komplettering till det skulle kunna vara något bra bolag i en bransch som hon är intresserad av, kan vara allt från Microsoft till lyx/modebolaget LVMH eller Alfa Laval för deras miljöteknik.

Johan: Mentice är på väg att noteras på First North. Bure och TIN-fonder tecknar, kan det vara lämpligt för mig som privat person att teckna också?

Marcus: Om en stor andel av aktierna i erbjudande redan är tecknade av ankarinvesterare brukar det kunna bli en bra start på börsresan. Sen är de goda tiderna för börsintroduktioner kanske inte lika goda längre, men gillar du bolaget och tror på det så teckna dig för aktien.

Maria: Hej Skägget! Tack för en bra chatt, följer den med spänning varje fredag! Om du skulle ha ett antal fastighetsbolag i portföljen där du fyller på regelbundet, vilka skulle du välja? Och vilka investmentbolag gillar du bäst, om du skulle välja 5-6 st? Du får gärna motivera dina val lite kort. Tänkte sätta samman en portfölj för månadsspar med fastigheter, investmentbolag och några andra bolag. Tack för all inspiration du ger!

Marcus: Hej! E-handelsgynnade Catena, kontorsfastigheternas Castellum och hyreshusens Balder är tre fastighetsbolag för framtiden. De flesta börsnoterade fastighetsbolag och investmentbolag vi har är egentligen rätt bra.

Anna: Hej Marcus Hur ser du på valutarisken när man köper aktier noterade i Euro och Dollar. Med historiskt svag kronkurs kan väl utdelningarna på t.ex. 3% vara ganska ointressanta…

Marcus: Hej! Starkare utländska valutor innebär att vi får mindre för pengarna när vi köper, men utdelningarna i utländsk valuta blir å andra sidan mer i kr. Kanske inte rätt läge att hårdsatsa utomlands just nu med svag krona, men tänk på att valutor rör sig cykliskt medan utdelningstrender och aktiekurser i bra bolag är långsiktigt trendande uppåt. Valutakurserna är därför inte det vi i första hand ska titta på.

D: Hej Marcus! Att köpa fonden XACT Högutdelande blir det samma sak som att passivt köpa bolagen, få utdelning, återinvestera dem precis som om jag hade köpt bolagen själv som aktier och återinvesterat utdelningen? Något man bör vara uppmärksam på när man köper fonden mer än avgiften?

Marcus: Hej! Du får utdelning en gång om året och den får gärna vara stigande. Tyvärr är XACT Högutdelande en av få utdelnings-ETF:er vi har i Sverige. Börshandlade fonder kan man handla när man vill under en börsdag, medan vanliga fonder tar det flera dagar att få igenom minsta order.

Dejo: Enligt media efterfrågas hållbara indexfonder, har du några tips angående dessa fonder,eller är aktier med samma inriktning bättre, och vilka är så fall?

Marcus: Vad som är hållbart eller inte tycker jag är knepigt, Ofta blir det mer marknadsföring än något annat: https://www.privataaffarer.se/hernhag-ohallbart-om-hallbara-investeringar/ Miljöteknikbolag och andra som bidrar till bättre miljö med sina produkter är allt från Alfa Lavals barlastvattenrenare och värmeväxlare till clean energy-bolag som Eolus Vind och Transalta. First Solar kan man titta närmare på också. I regel föredrar jag aktier framför fonder.

Oscar: Hej Marcus. Hur skulle du placera den likvida delen av din portfölj just nu. Preffar, högräntefonder eller annat?

Marcus: Hej! Likvider är lättast och snabbast att komma åt och använda om man inte placerar dem. Korträntefonder och företagsoblgiationsfonder med kort räntetid är säkrast på några månaders sikt. Preffar har högre risk för kursfall och lämpar sig bättre på längre sikt.

Mimmi: Hej Marcus! Du kommer med bra tips. Tycker du att fonderna Danske invest balanserad och försiktig är bra fonder? Är det bättre att placera dessa pengar i Investmentbolag?

Marcus: Hej! Sett över flera år, säg fem år eller mer, är aktier i investmentbolag bättre än lågriskfonder.

Christer H.: Är aktier bättre att äga än fonder?

Marcus: Det är lättare att få det man vill ha med aktier, och veta vad man placerat i. Fonder ger däremot lättare riskspridning till många olika aktier, men det är ingen lätt match att analysera en hel korg med aktier.

Erik: Hej Marcus! Vad anser du om Kinnevik efter de senaste nyheterna. Har riskprofilen ökat i Kinnevik? Du har tidigare gärna rekommenderat Kinnevik för en långsiktig portfölj. Gäller rekommendationen fortfarande?

Marcus: Hej! Ja, riskprofilen för Kinnevik ökar när de säljer och delar ut Millicom för att satsa mer på ekosystemet av bolag inom e-handel. Långsiktigt är Kinnevik ändå intressant, men på gott och ont stiger risken och potentialen om allt går vägen.

Daniel: Hej. Hur stor andel av en aktie i % är lagom att ha i en portfölj samt om man ska försöka sig på att swingtrada vilken uppgång ska man då vara nöjd med vinst

Marcus: Hej! Jag skulle säga att max 10% i en enskild aktie. För avancerade placerare tycker jag 25 aktier med ca 4% i vardera aktien är en lagom utgångspunkt. Sen kan man ligga tyngre i säkrare aktier än de mer chansartade.

Laurentius: Hej Marcus! Vad tror du om Mekonomen?

Marcus: Hej! Får de fart på verksamheten finns det kurspotential, men jag tycker historiken avskräcker.

lotti: kommer ”att lyckas med aktiesparande” som ljudbok? Storytel?

Marcus: Jag hoppas det en dag, men jag vet inte och det ligger utanför min kontroll.

Saido: Du talar ofta positivt om investmentbolag och jag förstår varför. I och med dollarns uppgång har Amazon blivit mitt största innehav och jag försöker intala mig själv att det är ok då man skulle kunna klassificera det som ett investmentbolag med tanke på alla dess verksamheter, alltifrån livsmedel, annonsmarknaden, molnet, böcker etc etc. Tycker du mitt resonemang håller kring Amazon eller ska man klassificera det som ett IT bolag? Om du tycker att Amazon kan klassas som ett investmentbolag, vad tycker du då kring Alphabet? Kan det också klassas som ett investmentbolag (även om det är mer tveksamt jmf med Amazon)?

Marcus: Fonden Tellus Investmentbolag tycker Amazon kvalificerar sig för fonden. De inkluderar många olika konglomerat i definitionen av investmentbolag och jag håller inte direkt med dem i alla fall, konglomerat har ju i regel bara helägda dotterbolag medan investmentbolag har delägda och det inom fler och mer olika branscher. Behåll du Amazon så länge bolaget går bra och kurstrenden ser ut att vara långsiktigt uppåt. Överväg eventuellt att sälja var tionde aktie eller så om du vill sänka risken. Även Alphabet är ett IT-konglomerat som vi med lite god vilja kan klassa som investmentbolag med fokus mot IT.

Fredrik: Hej! Fredagschatten är något att se fram emot varje vecka. Många bra tips och kloka tankar! Jag funderar på att plocka in Visa eller Mastercard i portföljen. Båda bolagen ligger ju långt framme och rider på den digitala vågen. Men räcker det? Vad anser du? Köpvärt?

Marcus: Hej! De som kan den branschen bättre än jag menar att bolagen ligger bra till för framtiden och teknikutvecklingen. Jag har inte analyserat aktierna eller tittat närmare själv.

Karl: Hej! Hur gör jag med Tobin? Är det bara att vänta på Rutger? Hälsningar Karl

Marcus: Hej! Aktierna kommer att bli tvångsinlösta nu så du behöver inte göra något. Preffen har ju tydliga villkor för inlösen så där går det snabbare, medan stamaktiens process för tvångsinlösen lär ta längre tid.

Alexander: Hej Marcus! Jag testar trettonde gången gillt. Vad är dina tankar kring bolaget Irisity som sysslar med intelligent kamerabevakning, ett investeringscase för framtiden? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Ser spontant ut som en bra lottsedel. Intäkterna stiger, men ingen vinst än. Branschen har framtiden för sig, men frågan är förstås hur lyckade just Irisity blir, jag har ingen aning där.

Charlie: Hej ! Vad är din syn på SSAB och stålindustrin ?

Marcus: Hej! En mycket svår bransch, jag undviker den.

Rolf: Hej Marcus Skall man behålla Telia?

Marcus: Hej! Om du vill ha trygg intjäning och utdelning men med låg eller ingen tillväxt är Telia en lämplig aktie. Hellre Telia än räntefonder långsiktigt, men jag tror inte bolaget direkt lär slå börsindex över flera år.

Amy: Hej, var det ett misstag att köpa räntefonder för det kapital som jag hade oplacerat på Isk? Nu ligger jag minus. Bättre på aktiefondkonto väl?

Marcus: Hej! Räntefonder passar antagligen bättre på aktiefondkonto ja. ISK och KF lönar sig om du får mer avkastning än schablonräntan på 1,5%. Många räntefonder klarar inte det.