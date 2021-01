Hernhag: Tre aktier att köpa i dag

Josefine: Hej! Vilka tre aktier hade du köpt just i dag, med tanke på aktuella kurser? Gärna två långsiktiga och en på kortare sikt.

Marcus: Hej! VEF som chansaktie i rekylen vi ser nu. Sen gillar jag även Kinnevik, trots den högre värderingen tror jag de kommer att leverera på sikt. Korta caset får bli Akelius D, för den kursen skulle kunna stå sig även i en börsrekyl och bara fortsätta mata utdelningar.

Sören: Hej Marcus! Tyvärr var jag alltför pessimistisk under 2020 och kunde inte drömma om att börsen skulle få en så fin uppgång som den sedan fick. Jag missade därför helt att bottenfiska, som jag annars hade gjort i Nobina, Scandic Hotels, SSAB eller SBB. Nu känns det som det är för sent, eller bedömer du att det fortfarande är en god idé att köpa något i dem eller finns det andra aktier där det fortfarande finns ett läge för ett lönsamt bottenfiske?

Marcus: Hej! Bottenfiske i aktier som Scandic känns för farligt. Däremot gillar jag SBB av andra skäl. SSAB är bra vissa perioder när ekonomin vänder, men långsiktigt inget du vill äga. Stålbranschen är tuff. Nobina känns sammantaget som ett helt okej alternativ, men vi får se hur det går med utdelningen och vissa stora kontrakt som omförhandlas.

Stefan B: Hej Marcus! Vilka sk ESG-bolag (Environmental, Social och Governance) har vi på det stora börserna (large-, mid- och smallcap) i Sverige? Vilka är dina favoriter?

Marcus: Hej! I rekyler kan vi titta närmare på tre favoritbolag jag har inom gröna aktier och ESG, Eolus Vind, Nibe och Garo. Alla tre ligger på aktiebubbelnivåer för tillfället, men den stora efterfrågan på gröna aktier kan hålla i sig. Jag avvaktar själv till värderingen blir lägre i dessa aktier.

A: Vad tror du om Tesla?

Marcus: En potentiell börsbubbla. Läste att Jeremy Grantham räknat ut att Teslas börsvärde är 1,25 miljoner dollar per såld bil. Det stället enorma krav på att sälja mer bilar och tjäna mer pengar i framtiden.

Sydkusten: Relaterat till tidigare fråga angående Tesla. Om det nu är en börsbubbla (vilket det borde vara), då finns det risk för indexfonder 2021 att ge sämre avkastning då Tesla väger förhållandevis tungt i index. Hur ska man tänka angående aktiers vikt i index?

Marcus: Indexfonder blir allt mer riskabla ju tyngre de allt dyrare techaktierna väger. Jag tror inte alla förstår den risk de tar kortsiktigt. Jag minns när Ericsson drog många fonder rakt ned 2001-2002. Indexfonder har ingen riskhantering på det viset, vilket aktiva förvaltare i bästa fall har, och vi aktiesparare kan ha.

Georg: Hej! Jag har en fond, SEB Aktiesparfond, som under lång tid presterat mycket dåligt, fått lågt betyg i Fondguiden och dessutom har en avgift på 1,40 procent. Nu funderar jag på att sälja denna, betala skatt och köpa Spiltans investmentbolagsfond på ett ISK-konto i stället. Jag har haft fonden ganska länge, så 22 procent av kapitalet kommer att gå i skatt. Är det en bra idé att göra så? Bör jag köpa allt på en gång eller dela upp köpen. Pengarna är inte tänkta att användas inom överskådlig tid. Mycket tacksam för hjälp.

Marcus: Hej! Rent strategiskt tycker jag att det är rätt byte. Däremot kanske du inte ska ta hela beloppet direkt, för många aktier i investmentbolagen är ganska dyra för tillfället. Det kan man säga om aktierna i fonden du har också, så byt du, men gör det gärna stegvis.

Frida: Hur ser du på Astra Zeneca? Känns som en rätt tråkig krydda i portföljen just nu. Kommer aktien att leverera under 2021?

Marcus: Astra har rekylerat ned en bit nu och känns klart bättre, fast bara om vi tittar på kärnverksamheten och värderar aktien efter den. Tror kursen bottnat nu.

Jan: Bör man acceptera budet på Recipharm, eller vänta på ett bättre?

Marcus: Jag tycker budet ligger på rätt höga nivåer, även om ledningen och budgivaren ser aktien som så köpvärd så de lagt budet. Kursen är högre än budet på 220 kr för tillfället så marknaden räknar med chans till högre bud. Acceptfristen löper ut 12 februari så sälj över börsen eller tacka ja innan dess om inget nytt bud kommer.

Utdelningsjägare: Hej! Är det rätt uppfattat att Aros Bostadsutveckling Pref B inte kommer att lämna utdelning förrän andra andra halvåret i år? Pref A verkar ju ge utdelning i februari och i maj.Tacksam för svar.

Marcus: Hej! Ja, det stämmer. B-preffen lämnar i sommar efter halvårsskiftet någon gång.

Kalle : Hej! Swedish Match har gått ned mycket senaste tiden, tror du botten är nådd eller tror du att marknaden är pessimistisk inför rapporten om någon vecka? Eller är det ett bra ingångsläge långsiktigt?

Marcus: Hej! Jag ser ingen kortsiktigt botten i Swedish Match än, kursen äter sig djupare och djupare nedåt, men långsiktigt är det alltid bra lägen i den här aktien efter nedgångarna. Bolaget levererar över tid och deras nya produkter går bra.

Andreas: Är det inte jättedyrt att köpa Investor samt VVN Global nu?

Marcus: Det är dyrare än vanligt, men det är inte givet att aktiemarknaden har helt fel. Ibland råder högre värdering än vanligt under åratal, så vi ska inte undvika aktierna helt. Däremot kanske vi inte ska lägga oss totalt överinvesterade i tider där substansen värderas högt på börsen.

Chris: Hej! Jag undrar hur du ser på Investor nu efter beskeden med eventuell utdelning och aktiesplit? Allt gott!

Marcus: Hej! Jag tycker det är ett strykebesked från Investor att de höjer utdelningen till 14 kr per aktie. Aktiespliten är jag mer neutral till, men varför inte även om det i sig är ett nollsummepspel.

M: Hej Marcus, om du hade 150 000 kr att investera, skulle du köpa AT&T eller Capman?

Marcus: Hej! Ja, som ägare av aktier i de två bolagen och där jag tidigare under vinterhalvåret ökade lite i AT&T så är jag positiv till både dem och Capman. Kanske särskilt Capman som kapitalförvaltare gillar jag.

Annanas: Hello, Investors aktiesplitt blir väl en omvänd, eller?

Marcus: Hej, nej det blir en vanlig split. Du får fyra aktier istället för varje aktie du har nu. Antalet aktier fyrafaldigas. Kursen faller till en fjärdedel.

Tårsten: Hej! Över hälften av Castellums bestånd är kontor. Är du inte orolig att det nya normala tillståndet med flexmodell (hemma/kontor) kan sätta press på kontorshyrorna, när många behöver mindre yta?

Marcus: Hej! Jo, viss oro känner jag. Men vi kommer också att kräva större ytor och modernare kontor och inte knö ihop oss i gamla kontorslandskap. Ett omvandlingstryck väntar, men ingen utslagning. Vissa kontorsytor får kanske byggas om till annan verksamhet. Sötebrödsdagarna för kontorsägarna är över, men ingen undergång väntar.

Toni K.: Hej, Marcus! Vad tycker du om Norwegian Air Shuttle på tre till fem års sikt? Kan aktien bli ”turnaround” aktie? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Ja, men det kan bli stora nyemissioner och annat längs vägen. Jag tycker inte det är värt risken.

Maria: Hej Marcus! Vad tror du om Swedish Match och Fortnox framgent?

Marcus: Hej! Två bra bolag, men Fortnox är för dyr nu. Kursen gick upp från 300 kr till 400 kr via en köprek från Carnegie, men inget i bolaget har blivit lika mycket bättre. Om Fortnox faller tillbaka skulle den locka mer, även om det är ett fantastiskt bolag att äga på sikt.

FS: Hej! Är det för sent att gå in i Eolus vind?

Marcus: Hej! I fallet med bra bolag men dyr aktie som just rusat i kurs tycker jag vi ska avvakta, eller möjligen köpa en liten kontrollpost. På tio års sikt är det en annan sak, för förr eller senare växer bra bolag in i sin värdering, men det är inte bråttom att köpa när så stor del av kursresan uppåt borde vara avklarad.

Roffe: Tjena Marcus, vad händer med Swedish Match? Fortsätter bara ner varje dag. Är det på grund av ökad konkurrens eller att det blivit förbjudet i USA med smaker på nikotinprodukter? Kan det vara ett bra ingångsläge om man är långsiktig? Bästa hälsningar, Roffe!

Marcus: Hej! Det är nog sådana saker och att kursen gick upp väldigt mycket innan. Om en tredjedel av kursuppgången som började sommaren 2019 ska bort är botten inte så långt borta nu. En tredjedel? Ja, det är en tumregel som känns oerhört ungefärlig, men en del av uppgångsvågen försvinner i vinsthemtagningar och annat innan den längre trenden tar vid.

Micke : Hej Marcus, jag har handlat Embracer i omgångar, utgör cirka 2,5 procent av min portfölj. Ska man nöja sig eller öka? Jag tror själv starkt på bolaget, vad tycker du?

Marcus: Hej! Har du en bred portfölj tycker jag 2,5 procent räcker långt. Det är ett framgångsrikt bolag, men efter stora kursuppgångar kanske större poster innebär för hög risk. Öka i rekyler, annars var nöjd.

Hagman: Hej Marcus, jag sparar långsiktigt i aktier och har en liten belåning på 4 procent helt räntefritt. Jag vet även att jag psykiskt klarar nedgångar utan att sälja då jag varit med om flera krascher och då köpt aktier istället. Frågan är om jag borde sälja av nu efter den stora uppgången som varit så jag har hela belåningsutrymmet kvar till en framtida nedgång eller om det är bättre att ständigt ligga belånad och inte försöka tajma marknaden?

Marcus: Hej! Har du en portfölj med någotlunda stabila aktier, ligg kvar. Möjligen sänk belåningen någon procentenhet. Har du stor andel tillväxtaktier som tokrusat ska du nog skala ned lite mer.

Sjöberget : Hej! Har Essity B, ett större innehav som gått ner mer än 10 procent. Bör jag sälja en del för att satsa på andra? I så fall, vilka rekommenderar du?

Marcus: Behåll i alla fall det mesta då det är ett bra bolag som kommer att stiga förr eller senare.

Jocke: Ska man försätta att öka i Investor? Eller har du ett annat investmentsbolag på favoritlistan?

Marcus: Jag har ingen bättre och bredare, då Investor fortfarande har substansrabatt.

Ove: Såg att Fortnox gått tillbaka en del. Är det köpläge nu igen?

Marcus: Skulle föredra att den faller ned till 300 kr, efter den senaste uppgången.

Micke: Hej Marcus! Har du några bra utdelningsaktier att rekommendera i dagsläget och som inte stigit i värde för mycket? Om man vill köpa utländska aktier ska man inte ha detta på ISK om jag fattat det rätt. Vilket konto är mest fördelaktigt och vad bör man tänka på vid köp av utländska aktier?

Marcus: Hej! Kapitalförsäkring är generellt sett bättre för utländska aktier som har utdelning. För den defensive har fastigheter inte stigit så mycket än, SBB B och Estea Omsorg känns lockande.

Ove : Xact Högutdelande, börjar bli tveksam till hur bra denna fond är i jämförelse med många andra liknande alternativ. Har 10 procent av portföljvärdet i fonden? Vad är din uppfattning?

Marcus: Jag köper hellre in mig i denna fond med mer rimligt värderade aktier än att kasta mig efter de som redan rusat i kurs. Ett relativt svagt år förstör inte framtiden för all tid. Risken är nog lägre än för börsindex.

William: Hej! Får man fråga hur din procentuella uppdelning av portföljen ser ut? Tillväxt, utdelning, fonder, etc? Har du en så kallad pyramid med tråkigt i botten och roligare högst upp?

Marcus: Hej, ja i princip är det någon form av pyramid. High yield & finance är de högutdelande och tråkiga aktierna som står för 13 procent, som en stabil men ganska platt bottenplatta. På toppen tillväxtaktierna som står för 9 procent. Resten är stora utdelningsportföljen. Detta gällande de börsnoterade placeringarna jag har. Tillkommer gör några fonder och andra tillgångar.