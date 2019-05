Hernhag: Tio aktier för en miljonportfölj

The Broker: Om du skulle placera 1 miljon på börsen vilka 10 aktier skulle du ha i din portfölj på långsikt?

Marcus: Om jag skulle köpa tio aktier skulle jag välja Investor, Kinnevik, Nobina, Sampo, Castellum och Swedish Match i Sverige. Enbridge i Kanada och i USA Oneok, Digital Realty Trust och Crown Castle. Lite som jag har idag med andra ord.

Gunnar: Hej Markus! Finns det någon utdelningsaktie som du skulle kunna tänka dej öka i nu efter att sett rapportfloden. Hur stor del har du i aktier för närvarande?

Marcus: Hej! Om tjänstebolagen Ework och SJR vänder är de intressanta långsiktigt. Rapporterna har fått ned bolagen, men utdelningstrenderna är intakta och IT-konsulter och bemanning behövs framöver. Kanske är det för tidigt att öka nu, men förr eller senare blir det ett bra läge tror jag.

Göran : Hej Markus! Kan tipsa om ett par fonder med fokus på små innovativa bolag, gärna olika branscher (teknik, medicin, industri, miljö …)

Marcus: Hej! Det finns några olika mikrobolagfonder om du söker. Mina fondfavoriter inom tillväxtbolag och de små och medelstora bolagen är Strand Småbolagsfond och Core Ny Teknik.

Ekonomiskt fri vid 50: Vill välja 3 chansaktier till en väldiversifierad långsiktig portfölj med stark lutning mot medicin/medicinteknik. Har följande alternativ; Formpipe, Doro, Saniona, Sobi, Boule, Bactiguard, Tobii, 2CureX, Pricer och GHP. Vänligen// Ekonomiskt fri vid 50

Marcus: Då säger jag Formpipe, Sobi och GHP.

Eva: Hej! Vad är din spontana uppfattning om Oscar Properties erbjudande om konvertering av preffarna till aktier (B2)? Hälsningar Eva

Marcus: Hej! Svårt innan villkoren kommer den 3 juni, men jag tror du får acceptera det för att rädda bolaget.

Pedro: Hej. Vad tycker du om Ratos efter deras kursstegring?

Marcus: Hej! Rapporten var ett steg i rätt riktning. Tror du på deras innehav är uppgången kanske inte så stor efter alla år av kursnedgång dessförinnan. Jag vill med det sagt inte blåsa faran över i Ratos än.

Anna: Hej! Hoppas på större tur idag, så jag får svar på min fråga. Undrar vilka av följande aktier du tycker ska säljas. Gått med förlust i samtliga, mest G5 och Real Heart. Det gäller följande bolag: G5, Rel Heart, Alzinova, Cantargia, Kopparbergs, Plejd, Irisity, Softronic, Midsona och Raysearch.

Marcus: Hej! Sälj alla bolag som inte tjänar pengar. Det är mitt enkla råd och så har du det som tumregel framöver. Därefter sprid riskerna och ha mellanstora bolag också och investmentbolagsaktier. Flera av dina innehav är högriskaktier, sänk riskerna framöver.

Carl G: Hängde, som nybörjare, på uppgången i vår. Hur skall man resonera när det gäller ta hem vinster, nivå, återinvestering osv.

Marcus: Är du långsiktig behåller du i alla fall det mesta. Du bör utforma en strategi utifrån om du placerar på 5 eller 20 års sikt eller vad det nu är.

Kalle: Hej! Jag hade 100 aktier Oscar Properties pref B, som jag via min aktiedepå lämnade in för inlösen. Då undrar jag om aktierna är förlorade eftersom det inte blir nån inlösen. Aktierna finns hos bolaget och jag har ingen tillgång till dem. Jag hade velat sälja men det går ju inte

Marcus: Hej! Jag utgår från att det var i år du begärde inlösen. Aktierna är inte förlorade, men du får nog konvertera dem till stamaktier i erbjudande som kommer. Fråga bolaget om de kan säga exakt vad som gäller i ditt läge.

Aktieägare: När ska Collector visa uppgång på aktiekursen?

Marcus: I år ser kursen ändå ut att sakta tugga sig uppåt. Men det är konstigt bolagets tillväxt inte syns i kursutvecklingen, det är som om marknaden ser stor fara för en tung period framöver. Blir det inte så är potentialen stor. Omöjligt att veta när kursen vänder.

Mr Buffet: Vilka/ vilket investmentbolag har störst potential och handlas med högst substansrabatt nu?jag själv har Investor, Lundbergsföretagen, kinnevik och industrivärlden i min portfölj, skulle du kunna rangordna dessa vilket du skulle högvikta av dessa i vilken ordning?

Marcus: Störst rabatt har Investor, Industrivärden och Kinnevik i den ordningen. Detta enligt http://ibindex.se/ibi/#/index. Kanske gör det dem till mest köpvärda ur ett värderingsperspektiv, men Lundbergs starka historik och stabilitet lockar ju den också.

Fattigare pensionär: Hej. Vad innebär det att Investor ska överlåta egna aktier i syfte bland annat att säkra kostnaderna för Investors program för långsiktig rörlig lön för anställda inom Investor, och utgivande av syntetiska aktiers del av styrelsearvoden. genom avyttring av egna aktier. Aktien sjönk med 17 kr i går så det blir vi andra aktie ägare som är förlorarna?

Marcus: Hej! Mig veterligen innebär sånt här generellt att börsbolaget återköper lite aktier som del i belöningsprogram. Ofta är det väldigt liten del av alla aktier i bolaget och inget avgörande alls för en vanlig aktieägare. Investor handlades utan utdelning på 9 kr per aktie den 9 maj. Det förklarar det mesta i kurstappet.

Jan: Hej! Har CAG blivet för dyra eller är det inte för sent att ta rygg på på Sven Hagströmer? Hälsningar Jan

Marcus: Hej! Blir det en rekyl kan du ta rygg. Jag har inte tittat närmare bolaget, men skulle inte kasta mig in efter en kort uppgång.

Dan: Hej Marcus ! Vad gör man med sina Axis aktier ? Blir det någon inlösen och isåfall när ?

Marcus: Hej! Axis är avnoterade och tvångsinlösen för resterande aktier väntar. Se även Skatteverkets info https://skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/aktiehistorik/a/axis.4.dfe345a107ebcc9baf800020111.html Tvångsinlösen kan ta 1-2 år, men visst får du dina pengar (budkursen per aktie) plus lite ränta för väntan tror jag också det blir.

Kjelle: Hej. Ser ibland att en!!!! aktie byter ägare. Vem säljer en aktie och varför?

Marcus: Hej! Privatpersoner som månadssparar mycket små summor kan vara enförklaring. En annan är om någon vill sälja t.ex. 201 aktier kanske 200 går till avslut direkt och den sista aktien kommer lite senare, vilket är beroende på villkoren för ordern och hur stor handeln är i aktien. Enpetare kan också handla om försök att i de allra minsta bolagen påverka kursen eller handeln på något vis, men det ligger utanför min expertis exakt hur de placerarna/tradingbotsen tänker/funkar.

Torbjörn 75: Du behöver inte kommentera men jag reagerar allt mer på alla analytiker, suspekta ekonomijournalister som med halvdramatiska rubriker och uttalande påverkar aktiekurser, enskilda aktier etc. Jag tycker det är lämpligt att i ett forum som detta även peka på vikten av att man har en egen strategi. MA 200 dagar, hur mycket omsättning får man för ett köp, % fördelning mellan olika lister, fördelning mellan olika områden, ta hem vinster, sälj förluster och byt aktie etc. är ganska enkla regler.

Marcus: Jag kan kommentera ändå för jag brukar ofta nämna att vilka aktier man ska köpa beror mycket på vilken aktiestrategi man har. Plus tidshorisont och riskvilja etc. Alla råd är inte för alla typer av placerare. Det tål att påpekas igen och igen.

Erik: Hej Markus! Tack för dina svar! 1) Kan du tipsa om någon värdeplacering/utdelningsplacering bland energisektorn (gärna med förnybarhetsprofil) nu när Brookefield renewables inte går att handla längre? 2) Hur ser du på värderingen för närvarande bland stabila konsumtionsbolag (tänker essity, Orkla, Axfood, även Swedish match)? Jag tycker inte det speciellt prisvärt ut för närvarande?

Marcus: Hej! Det finns flera clean energy bolag i USA. Jag tipsade om några i den här chatten: https://www.privataaffarer.se/hernhag-fem-bolag-som-gynnas-av-megatrenderna/ ”…rena energi-bolag att titta närmare på. TransAlta, TerraForm Power, Pattern Energy och NextEra Energy. Risker är bland annat mindre regn till kraftverksdammarna, mindre blåst för vindkraftverken, etc. Titta även på att kassaflödet täcker utdelningarna.”

Dagligvaruaktier är allmän rätt dyra i tider av låga räntor, jmf med för 10 år sen var det klart billigare. Jag gissar att ränteläget är med och gynnar stabila lågriskaktier till viss del. Kan ändå vara okej att köpa på rekyler. Det kan hålla i sig.

SAV: Hej Har en del SAAB aktier sedan två år tillbaka. Aktien har utvecklats dåligt trots att företaget fick megaordern med skolflygplan till USA och i övrigt tycks utvecklats väl. Hur skall man förhålla sig till innehavet?

Marcus: Hej! Saab blir säkert bra som aktie igen det ena eller andra året. Svårt att säga när. Långsiktiga placerare behåller SAAB och låter tiden verka och kapitalet arbeta.

VP: Hej Marcus! Tycker du att t.ex. Spiltan Investmentbolag är ett sjysst kort för pensionssparsfond åt mina föräldrar på ca 5-10 års sikt ca 1000kr i månaden för lite tillväxt till ett lågt pris?

Marcus: Hej! Ja, jag tycker den fonden är ett bra kort att satsa på.

Jörgen: Jag köpte idag ny Boliden aktier för utdelningen jag fick imorse, bra/ dåligt? Kommer Boliden stiga i kurs?

Marcus: Boliden gynnas väldigt mycket av stark dollar och bra konjunktur. Håller dollartrenden och råvarumarknaden sig bra framöver är Boliden i vinnarhålet, men det finns det förstås inga garantier för. Risknivån ligger i det övre segmentet för de stora bolaget på börsen.

Fred : Hej Marcus! Vilket byggbolag gillar du bäst – NCC eller Skanska?

Marcus: Hej! Jag har alltid haft en förkärlek till Skanska, men kärleken har inte alltid varit besvarad. 🙂

Linnea: Hej! Läste först i veckan att nya regeringen föreslagit att ingen försäljning av bensin-och dieseldrivna bilar ska ske efter 2030. Har därmed blivit lite intresserad av att investera i råvara/teknik/tillverkare av bilbatterier. Vilka bolag på börsen ser du som intressanta då? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Känner inte till något bra batteribolag på börsen, men det finns många utländska bolag med fokus mot råvaran lithium som finns i batterierna.

Erk: Hej,vad kommer att hända med HMs aktie och balansräkning om värdet på deras butikslokaler måste skrivas ner vid försämrad butiksförsäljning?

Marcus: Hej! H&M hyr bara sina butikslokaler så det är ingen fara. Däremot ändras redovisningen nu så alla framtida kontrakterade hyreskostnader ska vara med som skuld i balansräkningen. Det krånglar till det, men påverkar inte kassaflödena så jag tror inte det heller avgör.

Jörgen: Hej! Grabben tar examen i år och tänkte sätta av 50.000:- till ett sparande på cirka 2-3 år sikt åt honom. Har du något/några bra sparförslag?

Marcus: Hej! Den enkla svaret är några investmentbolagsaktier. Sen är 2-3 år ganska kort tid på börsen.

Johan: Hade inte Iron Mountain varit något för dig som utdelningsjägare?

Marcus: Jag ska ta och kolla upp dem när jag får tid framöver.

Fredrik: Hej Marcus, tack för en bra chatt! Med tanke på Oscar Properties, hur ser du allmänt på andra fastighetspreffar? Är risken inom fastigheter större än vi egentligen vill erkänna?

Marcus: Hej! Bostadsutvecklare har ingen löpande förvaltning utan bara utvecklar/projekterar. Det innebär att risken och potentialen är mycket högre och nu när bostadsmarknaden hickat till ser vid vad risk kan innebära. Fastighetspreffar som Akelius, Corem, Sagax, Fast Partner, där kommer utdelningen från löpande förvaltning av fastigheter vilket är lägre risk och större sannolikhet för att det inte ska smälla.

maja: Hej, jag är lite förvirrad kring hur jag ska tänka när det gäller val av aktiefonder. Jag har nu mest satsat på aktivt förvaltade fonder som har avgifter omkring 1,6 %. Många rådgivare hävdar att det blir för kostsamt över tid och att det är bättre att välja indexfonder med låg avgift även om de ger lägre avkastning ibland, då avgifterna ändå äter upp så mycket av kapitalet. Det är en viktig fråga eftersom det är min framtida pension det handlar om. Hur skulle du resonera?

Marcus: Hej! Att välja rätt fonder är det överlägset viktigaste. Å andra sidan är förvaltningsavgifterna det vi vet i förväg och därmed det lättaste att välja aktier utifrån. Hittar du bara rätt förvaltare som du känner att du litar på och som lyckas ge dig avkastning som är värd risken ska du välja det spåret. Indexfonder har i regel ingen tydlig tanke bakom vilka aktier som väger tyngst, utan det är istället börsvärde eller hur många aktier som omsätts som avgör. Det är inte alltid det bästa om man vill ha riskjusterad avkastning.

Viktor: Hej & tack för inspirerande böcker! Har ett kapital på 100000kr som skal investeras långsiktit. Har spanat in Kinnevik B. Köpvärd till dagens kurs? Eller borde jag välja annat bolag? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Köp gärna Kinnevik, men ta några fler aktier också.

Sofie: Hej, Är Opus något att satsa på?

Marcus: Hej! Opus är en helt okej chansaktie, men jag får erkänna att marknaden för bilprovning i Pakistan ligger något utanför min kärnkompetens. 🙂