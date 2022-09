Hernhag: Tillväxtbolag att köpa i höst

Tobbe: Hej Marcus, vilka fem svenska tillväxtbolag köper du mer av under hösten? Tänker minst 3-5 års sikt.

Marcus: Hej! Evolution kommer jag att köp mer av så länge bolaget presterar så bra. Bure och Creades har jag inte ökat in i, men framöver kanske. En rekyl i Hexatronic skulle locka mig att öka. Hexagon också. Sen finns det många bolag med enorm uppsida när det vänder, t.ex. Sinch som jag nog lär undvika ett bra tag till men sett till värderingen av försäljningen vs börsvärdet börjar det bli misstänksamt billigt. Börsvärdet är långt under försäljningen, vilket ger stor uppsida om marginalerna och lönsamheten förbättras.

Mats: Hej Marcus. vad tror du om Nibe? De borde ju sälja mycket nu när alla ska sänka sina elkostnader.

Marcus: Hej! Jag älskar bolaget, ett av de bästa på börsen. Aktien är för dyr jmf tillväxten. De ”borde” halveras i kurs för att bli hyggligt värderade igen. Finns inget som tyder på att så ska bli fallet. Spännande läge således, där bolaget är kvalitet men där aktien är för dyr pga stort intresse på marknaden för energieffektiva aktier av detta slag.

Hans: Hej! Finns det något intressant norskt energibolag?

Marcus: Hej! Aker BP är intressant för alla gillar oljeproducerande bolag. Jag tror på fortsätt dyr energi och att deras produktionskostnader förblir låga.

Bosse: Hej! Kan du ge förslag på fem aktier som kan få en stark uppgång när börsen svänger och visar på en tydlig uppgång?

Marcus: Hej! Investmentbolag med tillväxtaktier kan vara något att hålla koll på där, för vänder börsen får vi ökad lust för risktagande på marknaden. VNV, Creades och Bure är tre förslag där, men tänk på riskerna. Annars stora industribolag som Alfa Laval och Atlas Copco lär gå bra, även om de inte pressats mätt i orderingång än. Blir det så och aktierna faller pga av det blir uppsidan rejäl när det vänder.

Charlotte: Hej Marcus! Är det inte lika bra att göra sig av med det mesta av sina amerikanska innehav nu när dollarn är så historiskt hög? Det finns ju en rejäl nedsida där nu även om det dröjer innan kronan repar sig. Ser att en del banker rekommenderar USA. Hur tänker de som inte jag förstår?

Marcus: Hej! Aktiekurserna kommer alltid att spela större roll än valutakurserna. Det som avgör är hur bolagen utvecklas på sikt. Jag tycker det räcker med att vikta ned lite i USA för att kompensera för hög dollar. Det är dessutom svårt att tajma valutakursrörelser.

Pelle: Hej! Undrar vad som händer vid sänkt acceptansgrad i SWMA? Om man godkänt villkoren kan man ändra sig fram till den sista dagen eller inte ? Trevlig helg

Marcus: Hej! Såvitt jag vet kan du ändra dig under hela anmälningsperioden. Om Philip Morris ändrar villkoren i form av acceptansgraden gör de det samtidigt som första anmälningsperioden löpt ut och de redovisar resultatet. Sänkt acceptansgrad innebär sannolikt en kurs strax under eller på budkursen under förutsättning att de förlänger perioden.

Jossan : Hej Marcus ! Vad tror du om Creades och dess innehav framöver ? Megatrend med Apotea och Instabox ?

Marcus: Hej! Jag ser ljust på deras innehav, de har flera bra tillväxtbolag. Creades är inte direkt billiga, men spännande för framtiden.

P6: Ang. SBB: Hur kunde man köpa på sig så mycket fastigheter om man inte har råd? Eller hade man råd? Verkar ju vara överhängande sälj av fastigheter bolaget gör nu? Är det för att man behöver pengar eller har det med något annat att göra?

Marcus: Det hade man råd med för att obligationsmarknaden var så fördelaktig. Så SBB gasade så länge det gick. Nu är det tuffare finansmarknad så de säljer av tillgångar och betalar skulder för att kompensera för de nya förutsättningarna.

Christer : Hej där! Om du skulle få ett tillskott i kassan och därmed ligga 50 procent likvid – givet dagens läge: Hur snabbt hade du velat få in dessa pengar på börsen, och vilka 3 innehav hade du fyllt på först?

Marcus: Hej! Jag hade köpt för en hel del direkt, kanske 1/3 eller 50 procent av kapitalet och sen köpt då och då för resten av kapitalet under det kommande året eller två.

Hans G: Hej! Varför utvecklas preffar och D-aktier så olika trots ”fast” utdelning ända tills bolaget inställer betalningarna eller tvångsinlöser? Vad missar jag?

Marcus: Hej! Preferensaktier står före i kön jmf stamaktier som D-aktier. Om utdelningen ställs in på preffarna kommer du att ha rätt att få ränta på den inställda utdelningen tills du fått den. Preffar är lite säkrare av den anledningen och därför är direktavkastningen på D-aktier högre för att kompensera för den lite högre risken.

AK: Hej Marcus! Jag har satsat mycket på Sinch och SBB, precis som många andra, tror du dom kommer att återhämta sig, vad tror du dom ligger på om 6-12 månader?

Marcus: Hej! Jag tror att det kommer att ta lite längre tid än så, i alla fall innan nya ATH. Stigande trender uppåt kan däremot börja synas i aktierna inom ett år, men jag har ingen aning om det krävs en ny krasch innan det verkligen vänder.

Jonny: Hej Marcus hur tror du valet kommer påverka aktiehandeln

Marcus: Hej! Nej, det tror jag inte. Bara oväntade skattehöjningar kan påverka enskilda branscher. De stora bolagen är globala och Sverige påverkar inte så mycket.

Jyrki: Hej Marcus! Det borde väl vara läge att öka i Tele2 B. Ha det bra!

Marcus: Hej! Ja, det tror jag att det kan vara även om det inte direkt är en tillväxtraket. Vi får mycket för pengarna i denna värdeaktie.

P-O: Din syn på Millicom? Inga direkta dåliga nyheter men aktien utövar djuphavsdykning vecka efter vecka.

Marcus: Jag har länge varit skeptisk. De borde gå bra, men verkar inte riktigt få till det.

Aktie Farmor: Hej Marcus ! Vill gärna höra din åsikt om Orrön ? är det läge att köpa nu ?

Marcus: Hej! Jag gillar Orrön som grön energibolag och kurstrenden är stigande. Svårt att värdera dem i nuläget, innan de har vinsthistorik etc att titta på. Bolaget är ganska nytt i nuvarande skapelse. Kanske står kursen redan för högt. Danska Orstedt är större och stabilare.

Berra: Varför gick Tele2 och Telia ner så mycket igår?

Marcus: En sänkt rekommendation från en bank uppges varit en förklaring. Låter lite tunt tycker jag, fast vad vet man. Ibland vräker kunder ut aktier och dagarna senare börjar aktiekursen återhämta sig.

Lisa: Sobi: inte många som kommenterar denna fina aktie längre. Tror du att det kan komma ett nytt uppköpsbud?

Marcus: Ja, det tror jag. Nästa budgivare kommer att ha diskuterat med, eller vara, storägaren Astra Zeneca. Innan dess är det upp till bevis och de senaste åren har Sobi haft en och annan motgång inom forskningen. Nu finns mycket i pipeline så det blir spännande att se.

Skåne: Hej Stillfront är mitt sorgebarn, finns det chans till uppsida i detta bolag?

Marcus: Hej! Absolut, om bara kunderna börjar spendera mer pengar i spelen de spelar. Frågan är när det kommer och från vilken nivå kursen lyfter då. Potentialen finns kvar även om bolaget inte presterat som önskat hela tiden det senaste året.

Magnus : Hej Skulle vara intressant att höra hur du ligger till på börsen i år, själv ligger jag back 17 procent.

Marcus: Hej! Jag är ner drygt 5 procent, tack vare en lågriskstrategi och starkare dollar. De flesta bolag har hittills presterat rätt väl och jag har bara rensat ut en del innehav inom det ganska lilla tillväxtsegmentet i portföljen.

Patrik: Hej Marcus, Har du någon syn på Crunchfish?

Marcus: Hej! Nej.

Lennart/Len: Hej Marcus, Vad skall man göra med H&M som jag haft i flera år och naturligtvis också nu stort minus? Sälja och ta förlusten eller behålla och hoppas på framtiden?

Marcus: Hej! Det borde vara sent i nedgången, men H&M har en knepig sits då sektorn möter sina utmaningar fortsätt. Jag har sedan 2017 tyckt att det varit fel bransch för mig pga e-handel och konkurrens etc. Nya svårare förutsättningar och det verkar hålla i sig. H&M möter antagligen mycket högre butikshyror nu när fastighetsbolagen kan indexera upp hyrorna i takt med inflationen. Frågan är hur mycket prisökningar HM tar ut mot kunderna. Det är en värdeaktier, men kan vara en värdefälla. Jag är neutral till aktien och skeptisk till köp. Prova stop loss, eller sälja av en del vid uppstuds, etc.

Anders: Hej Marcus! Vad gör jag med pengarna? Har en hyfsat stor kontantkassa med 0 procents ränta och är samtidigt investeringspessimist.

Marcus: Möjligen kan korta räntefonder vara alternativ, liksom räntekonton. Det enklaste är att bara låta kapitalet vila i depåerna i väntan på att du ska se köplägen på börsen igen. Noll i ränta är klart bättre än kursnedgång, så det är inte bara inflationen vi ska titta på när det gäller likvider.

Lisa: Jag har upplevt Fortum som ett stabilt bolag med bra utdelning, nu känns det helt annorlunda. Vad är dina tankar om aktien?

Marcus: Jag sålde allt strax innan Rysslands galna invasion av Ukraina och har sedan häpnat i vilka risker Fortum uppenbarligen tagit i österled. Jag säger fortsatt undvik.

Eric: Hej! Vad tror du om Kindred och Embracer? Har hållit dem länge nu och är rejält back. Hålla kvar?

Marcus: Hej, på fem års sikt kommer aktierna att ha hunnit gått igenom en och annan kursrusning uppåt. Har ingen aning om när de kommer, men det är ganska nedtryckta nivåer. Främst Kindred är en värdeaktie, även om det är en del utmaningar för dem framöver.

Pelle: Hej! Du har ju tidigare skrivit om Estea Omsorgsfastigheter. Vad tror du om dessa framöver? Dessa har gått ner i pris dom senaste månaderna.

Marcus: Hej! Långsiktigt har inget försämrats där. De har sin portfölj och sina banklån. Högre räntor och högre hyresintäkter väntar framöver, så det kanske i någon mån jämnar ut sig. Räntor är normalt något cykliskt, medan hyreshöjningar ligger kvar på så länge hyresgästen stannar. Det är rätt spännande och lovande läge om det i bästa fall nu bara är en tillfällig inflations- och räntetopp.

Jim: Hej. Liksom dig gillar jag utdelningar. Dessutom passar det mitt kynne att undvika kursrisk/kurspotential. Av den anledningen har jag lejonparten av mitt sparande utanför börsen, i p2p-lending och crowdlending, främst till fastighetsprojekt och utlåning till privatpersoner. Räntan snittar på 9-10 procent före skatt. Har du några sådana investeringar, eller undviker du dem? Om du inte har sådana placeringar, är det då på grund av skatten, eller den bristande likviditeten (att det är svårare att sälja än aktier på börsen/marknadsplats)?

Marcus: Hej. Jag har lite grann i P2P och som jag konstaterat i Placeringsguiden riskerar en hel del att försvinna i form av kreditförluster. Mycket blir kvar och riskspridning är viktigt. Det är mina erfarenheter. Som du skriver är inlåsningen/löptiderna en hake här. Om alternativa investeringar av detta slag passar dig fortsätt. Jag föredrar börsen långsiktigt.