Hernhag: Teslaaktien bättre än måltipset

Ananastjejen: Vad tror du om Tesla? Mycket skriverier, men är aktien köpvärd?

Marcus: Utifrån vad jag hör om finanserna och Elon Musk skulle jag aldrig våga vara långsiktig i den aktien. Otroligt spännande bolag, men gränsen mellan galenskap och geni är ibland en svårtydd gråzon. Musk springer på för många bollar, tror jag. Borde fokusera en smula, men det ligger inte i hans natur. Han kör sitt eget race i livet och all respekt för det, men Teslas kassaflöden och allt annat gör att det är oerhört osäkert allting just nu. Blir svårt att överträffa prognoser och förväntningar. Tesla undviker jag, men det är en lottsedel som är klart bättre än att spela på måltips eller något.

Edvin: Finns det några preffar som är köpvärda just nu?

Marcus: Många ser fortsatt dyra ut, men Corem eller Klöverns preffar är på hyggliga nivåer.

Magnus: Hej Marcus! IT-konsulter lämnar ju bra utdelning. Funderar på Ework som mäklar konsulter. De har backat en del. Vad tror du om företaget? Har du ev någon annan favorit bland IT-konsulterna?

Marcus: Hej! De finns flera bra IT-konsulter på börsen. Ework är min favorit, men de vanliga är bra också.

Östgöte: Hej Marcus. Vilka är dina tre mest köpvärda it-aktier i dag på kort respektive lång sikt?

Marcus: Hej! Jag ångrar jag inte hann köpa IBM när kursen vara nere under 110 dollar. Verkar tuffa på bra, men stark kortsiktig upptrend, men långsiktigt får vi se om det här är vändningen. Som bolag gillar jag verkligen Hexagon och Fortnox de kommande fem åren, men tajmingen att köpa just nu vet jag inte.

Viktor: Hej Marcus & tack för mycket inspirerande böcker! Är i jakt på en stabil och relativt högutdelare till min portfölj. Nordea är lockande. Tankar angående banken? Ha en trevlig helg alla aktiefantaster!

Marcus: Hej! Direktavkastningen är så pass hög att det är en varningssignal. Nog för att fin tech utmanar bankerna, men jag vet inte varför mycket inom finanssektorn är så lågt värderat. Ser marknaden någon risk jag inte ser? En viss exponering mot Nordea för utdelningen är helt okej, men det är ingen räkmacka till stigande utdelningar direkt.

Dan: Hej! Är XACT HÖGUTD tillräckligt bred och riskspridd för att räcka att spara i till barnen på lång sikt? Eller har du ett bättre förslag?

Marcus: Hej! Ja, det är en bra start på barnsparande. Fonden är bred och stabil.

B: Hej Marcus, äntligen fredag igen! Har för närvarande runt 5% av min portfölj i XACT Högutdelande, har som ambition att öka framöver. Tycker du personligen att 10% av portföljen är en för stor del? Tänker att eftersom att detta inte är ett enskilt bolag utan snarare som en fond så borde det vara en okej fördelning. Tacksam för din åsikt!

Marcus: Hej! Jag ser inga problem med 10 procent av portföljen i den fonden, men investera helst i aktier som inte ingår i fonden i resten av portföljen.



Arne i Lidköping: Hej Hernhag. Mekonomen vinstvarnade i förra veckan och aktien har backat mastiga 40 % på ett år. Är det för sent att backa ur verkstaden eller ska jag kanske rent av stanna kvar. Det har väl aldrig funnits så många bilar som nu och de ska servas och behöver reservdelar även i framtiden.

Marcus: Hej! Utifrån bolagets senaste decennium finns det ännu inget som lockat långsiktigt. Känner fortfarande som i den här artikeln. Kommer det en upprekyl inom något kvartal överväg att sälja.

Johannes: Vad är din syn på att alltfler bolag delar ut flera gånger per år? T ex Telia, Investor och Klövern. Varför gör inte alla bolag så eller finns det nackdelar?

Marcus: Det är på gott och ont som allt annat. Jämnare kassaflöde från bolagen är bra för dem, men aktieägarna får numera vänta ett halvår på den andra halvårsutdelningen.

Hans: Hej ! Jag tycker om fastigheter. Vad tror du SBB, Nyfosa och Hemfosa?

Marcus: Hej! Jag gillar bolagens fokus. De har haft bra utveckling hittills.

Krister: God morgon! Önskar tips på hur jag får en årlig avkastning på ca 5% till lägsta risk?

Marcus: Hej! Sett över lång tid borde prefernsaktierna med lägst direktavkastning vara de säkraste och totalavkastningen borde vara samma som direktavkastningen ett genomsnittlig år. 5-6 procent i avkastning om man köper Hemfosa Pref, Fast Partner Pref, Akelius Pref. Du får högre avkastning i andra aktier som inte är preferensaktier, men där är också riskerna för kursras lite större.

mikael: Morsning Marcus. Alltid lika intressant med dina synpunkter kring bolagen och dess aktie värde och potential. Hur ser du på ABB.s potential när Power Grids skall avvecklas. Kursen känns lite pressad, borde inte aktien uppvärderas. ABB är ju dessutom sencykliskt, har marknaden fel när det gäller värderingen och är aktien köpvärd på nuvarande nivå ?

Marcus: Hej! Fokuseringar brukar vara bra långsiktigt och ABB blir intressant att följa. Sencykliska ja, men deras kunders investeringscykler och efterfrågan följer kanske inte den övriga konjunkturen exakt.

Alex: Hej, har gått på några nitar på de små listorna. Dags att ”starta om”. Vill bygga upp en bra bas för långsiktighet. Vilka investmentbolag skulle du välja idag? Jag har redan Investor. Tittar på Svolder, Öresund, Lundbergs bland annat.

Marcus: Hej! Svårt att välja, de flesta är bra.

Herbert: Finns det några intressanta tillväxtaktier som är köpvärda nu?

Marcus: Evolution Gaming är nere på intressanta nivåer, men branschen går inte särskilt bra på börsen. Vi får se när intresset troligen vänder upp igen senare i år.

Rikard: Investmentbolag är för det mesta en sund investering på lång sikt. Men hur ser du på Ratos i det långa loppet?

Marcus: Ratos är fortsatt ett bolag att undvika tycker jag. De har ännu inte fått fart på innehaven i portföljen. Så länge de sänker utdelningen var tredje år eller så är bara att undvika. Frågan är om det inte är dags nu igen.

Erik: Dina åsikter om några turnaround-bolag; Skanska, ABB och danska Pandora? Vänliga hälsningar Fångar för många knivar

Marcus: Skanska lockar mest med stigande hög utdelning, men branschen har det lite tufft kortsiktigt. Pandora är fel bransch så den undviker jag fortsatt helt. ABB har långsiktigt intressant automationsverksamhet och bra utdelningstrend.

Jörgen: Hej Blir inte klok på Kinnevik.Aktien har gått dåligt,tillsätter en mycket tveksam styrelse.Vad anser du om aktiern framöver

Marcus: Hej! Jag funderar på bolaget. Vd är nog rätt man för jobbet, men vart är Kinnevik på väg som helhet egentligen. Var är nästa Zalando?

Thomas 56: Läste din chatt i fredag att du avrådde om att ha Byggmax , sålde dom i måndags vilken tur hade 4000 st. Tog en liten vinst o köpte SJR in Scandinavia B vad tror du om dom. Vilke

Marcus: Så tur… jag menar skicklighet. 🙂 Byggmax slopar utdelningen och rasar på börsen idag. SJR gillar jag mycket bättre. Stabilare utdelning och ett bolag som går bra.

Bokfantasten: Hej Marcus! Har blivit mycket inspirerad av dina böcker. Har du planer på att släpp någon ny bok?

Marcus: Hej! Om allt går som det ska, ja.

Filip : Hej Marcus . Har du någon uppfattning om investmentbolaget Berkshire Hathaway ? Är det en aktie som är klok att månadsspara i kombinerat med svenska investmentbolag?

Marcus: Hej! Ja, det tycker jag känns som en bra kombination.

Yngvesson : Hej! Är det sant att utdelningar på ISK skall bli skattepliktiga??

Marcus: Hej! Inte vad jag vet. Skulle strida mot upplägget med avkastningsskatt också.

Stefan: Hej! Jag undrar om du kan ge några bra aktietips inom miljösektorn (miljöteknik, återvinning, ventilation, rening osv)? Gärna företag som är noterade på mid- eller smallcap och det gäller en långsiktig investering på över fem år. Alimak (- 14%), Fagerhult (-24 %) och Systemair (-23 %) var stora besvikelser för mig år 2018. Tror du att aktiekurserna kommer att repa sig under 2019 eller är bolagen för beroende av byggsektorn som har det kärvt just nu? Vilken av dessa tre skulle du välja för en långsiktig investering på över fem år? Kopparbergs Bryggeri är väldigt beroende av marknaden i Storbritannien. Hur stor mycket tror du att brexit kommer att påverka deras verksamhet. ———— (Jag förstår att det är väldigt många som ställer frågor till dig Marcus på chatten men nu är det fjärde gången jag skickar samma frågor. Hoppas att det är min tur den här gången! 🙂 )

Marcus: Hej! Alfa Laval är en miljöfavorit bland de större bolagen. Norska Tomra är ett bolag jag önskar jag köpte för länge sen, då deras pantmaskiner verkligen har framtiden för sig. Kopparbergs är en helt okej chansaktie, svagare pund kommer att pressa bolagets resultat i kronor. Bygg har det lite kärvt just nu, så någon snar återhämtning för de andra tre aktierna du nämner ser jag inte.

Erik: Hej Marcus Köpa Danske bank och Nordea, casha in de feta utdelningarna och om 3 år är aktiekurserna högre än nu. Vad tror du om detta scenario?

Marcus: Hej! Danske Bank skulle jag aldrig våga chansa på. Jag har strategin att inte spekulera i utredningar och rättsprocesser etc. Nordea känns mer lagom.

Kjell: Hej Marcus! Rapportsäsongen är här. Ett av mina innehav, Castellum, rapporterar bra i mina ögon. Lyckas med konststycket, att höja utdelningen för tjugoförsta året i rad(rätta mig om jag har fel), Idag läser jag att SHB går ut med rekommendationen minska. Kan du enkelt förklara vad vi småsparare missat i rapporten?

Marcus: Hej! SHB:s analys ska väl generera courtageintäkter till banken, så ibland ändrar de uppfattning. Vad vet jag. Har inte läst analysen. Castellums värdering är inte direkt lägst i branschen, men inte dyrast heller. Efter kursuppgången kanske SHB ger rådet att ta hem lite vinster. Analyser vänder sig till olika sorters placerare, ibland kortsiktiga, ibland långsiktiga.

Ett fastighetsbolag: Funderar på att köpa till ett fastighetsbolag. Om jag prioriterar direktavkastning och väljer mellan Huvudstaden och Castellum vilket hade du valt. Med samma prioritet hade du valt ett annat fastighetsbolag?

Marcus: Mitt val är Castellum, lite högre belåning och mer utdelning, men också lite mera risk.

Lasse: Castellum – Flera analyshus sänkte till sälj. Är den övervärderad? Höjd utdelning 21 år på raken.

Marcus: Det är en långsiktig favoritaktie, men direkt fyndvärderad är den inte. Långsiktiga behåller då kurstrenden är bra och utdelningstrenden intakt. Saknade jag Castellum i portföljen skulle jag däremot inte köpa för fullt just nu.