Hernhag: Sju aktier som kan klara en lågkonjunktur

Majsan: Hej! Vi är troligen in i en lågkonjuktur. Vad skall man satsa på för sektorer då ?

Marcus: Hej! Kortsiktigt defensiva konjunkturstabila saker inom dagligvaror, hälsovård och tele. Som jag varit inne på i tidigare svar finns det ett fåtal sådana bolag på börsen. Matbutikernas Axfood i kurssvackor. Inom läkemedel AZN ligger i stigande kurstrend och höjer vinsten, och i USA hittar vi framgångsrika bolag som Abbvie. Tele2 B gillar jag lite bättre än Telia, när det gäller stabila teleoperatörer. Även Bahnhof känns konjunkturstabila och så. Ett annat sätt att tänka är att börja köpa på sig lite offensivare bolag som fallit tillbaka, Alfa Laval är en favorit som studsat upp en del och som jag gillar på längre sikt. Om Stora Enso faller mer blir det allt intressantare långsiktigt. Att utnyttja kortsiktiga utmaningar som sätter press på kursen, för att kunna köpa långsiktigt borde löna sig.

Maria: Orrön Energi har stigit 150 procent på en månad är detta rimligt? Bör jag ta hem vinst eller sitta kvar?

Marcus: Nedgången innan var överdriven och även uppgången känns överdriven. Att skala av lite vinst är nog inte så dumt, men vill du äga bolaget långsiktigt ska du inte sälja allt.

Hej: Hej! Jag undrar vilka svenska aktier med direktavkastning på runt 6 procent eller högre du skulle köpa nu? Undrar också hur du ser på Sibanye Stillwater.

Marcus: Hej! Jag har ökat lite i Tele2 B och Cibus i veckan, men vill du ha 6 procent i direktavkastning eller mer får det snarare bli aktier typ Corem Pref. SBSW ser jag som en strategisk chansaktie, där deras gruvor inom guld och batterimetaller blir spännande på tio års sikt. Tuffare på ett års sikt.

Andreas: Tjenare Marcus, Jag har sett att Mips är blankad en del, men finns det någon blankarrapport ute vad du vet?

Marcus: Hej, nej inte vad jag vet.

Maria: Spåkulan: Tror du börsen står högre eller lägre vid årsskiftet?

Marcus: Lägre.

Adam: Vad tror du om Sinch/SBB? Avvakta? Tankar om Tesla? Ska den ner? Om vi lärt oss något under detta ras så är det att bolag med höga värderingar ska ner…

Marcus: Höga värderingar innebär högre fallhöjd när det kommer bakslag och nya hot. Det går bra så länge det går bra, så att säga, men det gäller att inte ligga för tungt i en aktie och sälja av när det blir för tufft. Riskhanteringen är viktig. Sinch och SBB tror jag kommer att återhämta sig i nästa långa börsuppgång, men jag tvekar om vi redan är i den. Jag tror mer allt börja vända i vinter, men vad vet man.

Ahmed: Tror du fortfarande på VNV/VEF? Fyller du på eller avvaktar?

Marcus: Absolut, men jag sålde aktierna i början av sommaren och nu avvaktar jag. Ska köpa tillbaka i en separat tillväxtaktiedepå någon gång framöver.

Mats: Hej, några tankar om Embracer?

Marcus: Hej! Stort och brett bolag inom spelande, men många förvärv som jag undrar hur bra de är och hur kommer redovisningsanpassningarna att påverka. Embracer slipper i vart fall vara beroende av några få storsäljare.

Claes: Hej! Vad tror du om Bahnhof? Går mest sidledes nu tycker jag

Marcus: Hej, ja men på höga kursnivåer med tanke på att senaste rapporten var klen. Nästa kommer 18 augusti. Blir intressant att se vilken kurstrend det blir efter den. Annars ett bra bolag i grunden.

Ulf: Ska man sälja Swedish Match till ett högre pris nu än budet från Uppköparen senare i höst. Eller kommer dom att justera priset efter påtryckningar?

Marcus: Det går inte att veta. Ett alternativ är att de frångår kravet på 90% av aktierna och bara tar in de aktier de kan/får. Allt över 100 kr är ju klart över alla kurser vi tidigare någonsin sett så det är ju bra nivåer relativt sett. Försiktiga säljer av åtminstone en del av innehavet.

Sara: Hej Marcus. Min mor ärver 20 miljoner SEK. Hon tar ut så mycket hon behöver till pension men majoriteten av 20 miljoner vill hon investera tryggt. Hon jagar inte någon enorm avkastning, hon har tre barn som hon tänker ska få ärva pengarna om ca 20-30år. Tips på vettiga investeringar?

Marcus: Hej! Aktier i investmentbolag är en bra grundplåt. Komplettera med aktiefonder i framtidsbranscher som hälsa, teknik, fastigheter, grön energi/miljö. Jag antar att hon vill vara ganska passiv i sitt sparande.

Håkan: Hej! Jag funderar på att investera en del av pengarna från inlösen av SVMA i uppköpsbolaget Philip Morris. Bra eller dålig idé.

Marcus: Hej! Jag är neutral till det. Det ska fokusera om mot mer rökfritt, men det är en bit bort. Utmaningarna är flera.

Alex : Hej, utöver Astra zenica, AAK och Tele2, vilka fler defensiva företag är värda att titta på för en långsiktig portfölj 15-20 år?

Marcus: Hej! Jag tycker även att om Axfood och Heba Fastigheter hamnar i kurssvackor så är det relativt defensiva bolag värda en chans. Danska Carlsberg är nog hyggligt stabila också egentligen.

Nick: Hej Marcus, vad tror du om Evolution? Hur ser framtiden ut?

Marcus: Hej! Hittills oförändrat ljus då EVO fortsätter att växa med oförminskad styrka.

Johan: Hade varit intressant att höra dina tankar om Sinch och blankarrapporten!

Marcus: Blankarrapporter målar allt i så svarta färger som möjligt. Säger inte så mkt om verkligheten. Det konstiga med Sinch är att de hittade saker från ifjol som de behövde ta engångskostnad för i år, precis den vecka blankarraporten kom. Lite märklig tajming. Förvärvsstrategin har bytts mot omstruktureringar och trimmningar. Det mesta är nog taget i aktiekursen och det kommer att vända för bolaget nästa år kanske.

Mattias: Hej! Köper du amerikanska & kanadensiska aktier nu eller?

Marcus: Hej! Nej, jag har sålt en USA-ETF för att minska andelen dollarnoterat en smula. Dollarn står högt, så jag köper hellre svenskt nu när kronan och börsen står ganska lågt.

Danne: Hej! Vad tycker du om AMF Aktiefond Småbolag om man ska spara till ett sommarhus att köpa om minst 10 år? Väldigt billig avgift jämfört med andra småbolagsfonder.

Marcus: Hej! Ja, AMF är ju andelsägt, dvs ägt av kunderna så det är självkostnadspriser på förvaltningen. Bra fondval på så vis. Jag har inget negativt att säga om en småbolagsfond på lång sikt.

Enus: Vad blev ingångsvärdet på aktier aktie från Lundin Energy vid övertagandet ?

Marcus: Googla på bolagsnamnet och Skatteverket. För Skatteverket har en sida för sånt i alla bolag. Dock verkar det som att de inte räknat klart på det. Står nämligen att ”Mer information kommer om fördelningen av anskaffningsutgiften”. https://skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/aktiehistorik/l/lundinenergy.4.3d21d85f10922490e108000389.html

Per: God förmiddag. Reagerade med stor förvåning på din kommentar på Fagerhult i förra veckan. I din eventuella analys av bolaget väga in en produkt i er BRF som inte faller dig i smaken känns mycket märkligt. Om du köper en produkt på exempelvis Axfood som inte faller dig i smaken sågar du då hela bolaget?

Marcus: Hej! Jag har förstås tittat lite överskådligt på Fagerhult då och då och under decenniet där LED-lampor gjorde sitt stora inträde i samhället fick Fagerhult knappt upp vinsten per aktie alls. Runt 2016-2020 var vinsten äntligen uppåtgående på ett tydligt sätt, men nu en ny svacka. Det är inget dåligt bolag man måste undvika, men jag får intrycket att de ofta står och stampar. Med tanke på den ojämna utdelningstrenden och den aningen låga direktavkastningen finns det ingen tröst där heller. Mitt ex med min BRF var mer ett bevis för något jag länge känt om bolaget.

Susanne: Hej! Kindred har fått en storägare, en aktivistfond som köpt 15 procent. Vad betyder det för framtiden tror du?

Marcus: Hej! Bud på Leovegas, ett USA som öppnat upp för gambling på nätet. Det är strukturaffärer i luften! I Kindreds fall chans till återhämtning när Nederländerna öppnar. Att förvärva eller bli uppköpt, det kommer att hända mer i sektorn det kommande året och Kindred vill fonden ha en position i då.

Matte: Hej Marcus! Vad skulle du säga har bästa avkastningen på lång sikt? En tillväxtportfölj eller utdelningsportfölj? Kör själv på utdelningsportfölj men många ifrågasätter och tycker tillväxt är bättre vad tror du?

Marcus: Hej! Det finns olika studier på sånt där som verkar visa lite olika. Tillväxtaktier ger troligen mer i absoluta tal, men risken är så mycket högre i form av kurssvängningar och bolagskollapser, att det är frågan om det är värt det för de flesta. Det är en svårare strategi, men med högre potential. När man tittar på de bästa tillväxtaktiefonderna har de på 10-15 år slagit börsindex, men de tillväxtfonder som lags ned finns inte kvar att se i något kursdiagram. Statistik är inte så lätt. Det viktigaste är att hitta något som passar en själv och som alls funkar.

Kjell: Hej Marcus! För några år sedan när Christer Gardell var storägare i Volvo, argumenterade han för, att Volvo, borde kunna skapa mer aktieägarvärde genom, att särnotera några av verksamhetsgrenarna! Kommer det, att väckas liv i de tankarna nu bland de större bolagen på börsen? Sandvik är redan på väg! Finns det fler stora bolag som har bra verksamhetsgrenar, som klarar sig bra på egen hand?

Marcus: Hej! Tror Volvo är nöjda med sin struktur, men nya planer kan vi inte utesluta heller. Sandvik har förändrat lite och Atlas knoppade av Epiroc för några år sen. I de största bolagen på börsen är nog en avknoppning då och då bra. ABB är nog det bolag som mest uppenbart lär förändra strukturen ytterliare. Deras elbilsladdningsdivision står på tur för att bli eget bolag, men ser tyvärr inte ut att hamna på den svenska börsen.

Patrik : Pratas en del om att börsen kan volatil under hösten. Varför bry sig? Aktiesparande ska väl ses på lång sikt?

Marcus: En anledning att bry sig är att det kan dyka upp köplägen om börsen svänger häftigt.