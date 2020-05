Hernhag: Sex svenska tech-favoriter

Jacob: Hej Marcus, testat igen, Vilket av dessa bolag skulle du i dagsläget gå in i med sikte långt fram och varför? Ambea, Millicom eller Peab?Jag är intresserad av svenska techbolag, finns det några du tycker är intressanta? Trevlig helg

Marcus: Hej! Ambea långsiktigt borde bli bra tycker jag. Millicom är misstänkt billiga, vad är haken? Peab är svängiga, men ett bra byggbolag. Svenska techbolag innebär ofta mjukvaror och datorspel. Som Evolution Gaming, Lime, Embracer, Stillfront. Även lite hårdvara i form av Hexagon och Sectra lockar långsiktigt.

Fredrik: Hej, har du några favoriter när det gäller den norska markanden?

Marcus: Hej! Min norska favorit är Tomra, pantmaskinbolaget har en verkligt ljus framtid. Sen är aktien oftast svindyr. Just handlas den runt 70 gånger årsvinsten.

Nybörjare: Hej. Jag är ensampappa med tvillingpojkar på 7 år, har liten/ingen erfarenhet av aktiehandel. Tänkte för barnens skull komma igång med varsitt aktiesparkonto. Hur skulle du göra om du var jag, hur många aktier och vilka bolag borde man börja med. Barnen har lång sparhorisont och idag cirka 50.000 kr var i sparpengar. Tacksam för råd.

Marcus: Hej! Jag skulle överväga ett ISK per barn, men troligen skulle jag ha ett ISK i mitt namn så jag kan styra över kapitalet även när barnen fyllt 18 år. Då kan de få sin respektive halva när det passar senare i livet. Jag skulle placera i investmentbolagsaktier som Investor, Kinnevik, Industrivärden, Svolder och Bure.

Makro: Jag påstår att Hufvudstaden är börsens mest välskötta fastighetsbolag. Håller du med, eller har du förslag på andra tronpretendenter?

Marcus: Det beror kanske lite på definitionen av välskött. Den låga belåningen är bra i kristider, annars sänker den snarare hävstången och avkastningen. Bolaget har lite för stor slagsida mot fysiska butiker för min smak också. Fast visst är det ett bra bolag.

Nisse: Hej Marcus, jag har en riktig gubbportfölj som börjar bli en rätt hyfsad utdelningssnöboll men jag saknar riktiga ”moonshot”-aktier – det du skulle kalla lottsedlar, där man kan lägga mindre slantar i hopp om att hitta åtminstone en tenbagger. Har du någon strategi för detta och har du någon sån aktie, inte nödvändigtvis i Sverige, att rekommendera? Bonusfråga: Har du någon uppfattning om Smoltek? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Smoltek känner jag inte till. Jag brukar toppa portföljen med lönsamma tillväxtbolag, just nu är Sinch bäst för mig. Bure har en tillväxtportfölj som är klart intressant också. Aktier jag inte har i min tillväxtportfölj är mjukvarubolagen Fortnox och Lime, som över tid har levererat riktigt bra. Liksom Sectra.

Andreas: Hej Marcus, Nobina, vad är din rekommendation? Behåll, köp, sälj?

Marcus: Hej! Just nu säger jag behåll, men jag funderar på att ändra mig till sälj. De förlorade upphandlingen om bussar i norrort Stockholm. Transdev tog alla tre stora upphandlingar i Göteborg ifjol. Tre är kvar i Stockholm och besked kommer inom en månad eller två kanske. Jag trodde Nobina var en säker utdelare, men just nu undrar jag.

EC: Vad har hänt med Saltängen Property Invest AB? Vad jag har förstått har de sålt sin enda fastighet. Några rekommendationer till oss småsparare för att minimera förlusten?

Marcus: Saltängen ska via inlösenförfarande dela ut sina resterande medel. Bolagstämman beslutade även om frivillig likvidation av bolaget. Inlösenaktierna är utdelade.

Orvar: Hur ser du på den senaste utvecklingen i Scandic? Nyemission är ju nu förestående till villkoren 6/7 och 20 kr per aktie. Värt att gå med – eller inte?

Marcus: Botten är nog nådd i Scandic, ofta brukar botten i aktier nås i samband med en nyemission strax efter en djup kris. Scandic har redan mer än dubblats i kurs från botten, vilket är relativt mycket. Tror du på bolaget teckna, eller i värsta fall teckna för en del av nyemissionsrätterna och sälj av resten. Tror du inte på bolaget ska du inte äga aktien alls.

Monica: Hej! Kanske inte ditt bord, men… Blev uppringd av Nordea som påstod att jag kunde sänka skatten på ISK-kontot genom att flytta ut kontanterna vid varje kvartalsberäkning och sätta in dem efteråt. Enligt mig och Skatteverket höjer det skatten istället! Vad syftade uppringaren på? Eller ringde hon inte från Nordea?

Marcus: Hej! Kapitalunderlaget som schablonskatten beräknas på i ISK bygger på värdet på tillgångarna vid varje kvartals ingång plus insättningarna av kontanta medel och värdepapper. Ska det löna sig att ta ut kontanter för att sänka skatt måste likviderna du tar ut undvika minst två kvartalsskiften. Din insättning höjer sen skatten, men att ha sluppit två kvartalsskiften är ju mer. Om jag fattat detta rätt vill säga. 🙂 Det är i vart fall ett väldigt finlir med kapitalet så skatten och räntorna är låga. Sannolikt bättre att ha kapitalet på ett räntekonto i väntan på att snabbt stoppa in det i ISK och då investera. Annars låta det ligga kvar i ISK, då du kanske hittar ett köpläge kommande månaderna.

Mats: Hej Marcus! Vad händer med Quartiers Properties? Känns som många bra utdelningsaktier drar ner eller håller inne med utdelningen. Hur går dina tankar om höga utdelningar?

Marcus: Hej! Bolaget ser ut att ha finansieringsproblem i coronakrisen och vill då byta preferensaktier mot stamaktier. Inställd utdelning på preferensaktien. Återigen har det alltså visat sig ett en direktavkastning på uppåt 10 procent för en preff inte var värd risken. Max 8 procent brukade jag säga, men numera tycker jag att 7,5 procent är en bättre gräns över tid för hur hög direktavkasting jag vill ha på en preff för att den ska kännas säker. Quartiers stamaktie tycker jag vi undviker tills vidare. Vet inte hur länge de kommer att ha det trögt.

Sparfabriken: Hej Marcus! Varför tror du att bolag som Storytel, Stillfront, Embracer och Sinch har haft en dålig vecka när svenska börsen har fortsatt uppåt?

Marcus: Hej! Det är fyra bra tillväxtaktier. Efter stora uppgångar tidigare är små hack i kurvorna inget oroande. Embracers rapport och uppskjutna lanseringar ändrar inte det långsiktiga scenariot, men kortsiktigt ger det lite kurspress.

Danke: Hej, jag vill ha utdelning i framtiden men utan att köpa enskilda aktier då jag tycker det är enklast och bekvämast med endast fonder i portföljen, finns det nån fond eller liknande som är bra och som ger utdelning?

Marcus: Hej! Börsnoterade fonden XACT Högutdelande är det bästa alternativet i så fall. De betalar ut utdelning till sina andelsägare och ger bra riskpridning mot nordiska storbolag. Annars finns alternativ på SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF som är noterad i Tyskland och går att handla via nätmäklarna.

Elisabeth Karlsson: Hej! Har blivit nyfiken på ETF:er och frågor har uppstått. Varför ska man välja ETF:er framför konventionella fonder? Passar de olika sparpersonligheter? Vad är skillnaden rent kostnadsmässigt för en långtidssparare? Rekommenderar du någon av dem rakt av eller beror valet på vissa faktorer?

Marcus: Hej! ETF:er är börsnoterade så du kan handla över dagen, medan för vanliga fonder tar det flera dagar att få igenom en enda liten order. ETF:er är mycket modernare på så vis. Flera av dem ger utdelning, så du får ett kassaflöde att leva på. Det finns få bra ETF:er för nordiska aktier, XACT Högutdelande är den jag gillar bäst.

Kluven grabb: Tjena Skägget! Alltid lika värdefull information på fredagar från dig! Min fråga är angående EQT, plockade upp den ganska tidigt och har en bra avkastning hittills. Många anser att den är övervärderad och har gått alldeles för bra. Vad är dina tankar om EQT och som bolag?

Marcus: Hej! Helt rätt bolag, men som du skriver känns det väldigt dyr. Därför gillar jag finska Capman bättre, de har högre utdelning.

Ingeborg: Hej Marcus! Grön energi trodde jag kunde vara intressant men Eco Wave Power har hittills inte gått hem bland investerarna, vad tror du om företagets framtid? Sälja med förlust eller köpa mer? Ha en fin helg i vårgrönskan!

Marcus: Hej! De har knappt någon omsättning och gör tydlig förlust. Att bedöma ny tekniks framtid innan lönsamhet har nåtts är mycket svårt. Jag håller mig själv gärna undan.

Herrn: Hej, jag har fått amorteringsfrihet beviljad och tänkt investera pengarna. Planen är stabila D- och preferens -aktier. Vad tror du om planen? Vilka aktier tycker du är i så fall är köpvärda?

Marcus: Hej! Framförallt SBB D, men även de övriga tre från Akelius, FastPartner och Sagax har hyggliga direktavkastningar. Du får säkert mer utdelning än vad räntan kostar på ditt lån, så det borde löna sig kassaflödesmässigt. Hur kurserna går från tid till annan är en annan sak, men över tid borde aktierna bara röra sig cykliskt.

Brian: Hej Markus! När det gäller Sinch och ”kursraset” som Di skrev om i veckan, hur ser du på detta. För det otränade ögat så ser detta ut som en överreaktion och man läser mycket om robbothandel och vinsthemtagningar. Vinsthemtagning har man en förståelse för men att en aktie av denna kaliber tappar denna mängd så kort verkar konstigt. Vad tycker du ?

Marcus: Hej! När jag tittar på treårsgrafen hos Avanza är nedgången bara ett mycket litet hack i kurvan. Inget jag ens tänkt på förrän jag får frågor nu här på aktiechatten. Utifrån uppgången tycker jag nedgången/vinsthemtagningen är rätt liten. Rörelsen i sig verkar helt omotiverad då det inte kommit några negativa nyheter, men det är svängig högriskaktie så det är inget oväntat ändå.

Janne: Hej Marcus. Jag undrar varför det är så stor skillnad i värde på Kindreds aktie jämfört med Evolution Gaming?

Marcus: Hej! För att Evolution Gaming ökar intäkterna och vinsten så oerhört mycket snabbare. Kindred har haft endast måttlig intäktstillväxt senaste åren och vinsten har klappat ihop.

GTS: Hej Marcus, tänkte börja med att säga stort tack för goda råd! Bestämde mig för att den 20 mars flytta mina besparingar till börsen. Då jag aldrig tidigare köpt aktier valde jag att följa dina råd till 100 procent. Investerade hälften i en Sverigefond och hälften jämnt fördelat i Hexagon, Castellum, Intrum, Akelius och Hufvudstaden. Värdet på mina aktier har på dessa nio veckor ökat med en halv miljon så jag tror jag är skyldig dig en öl eller två…. Är det dags att hämta hem vinsten? Var skulle du ligga kvar och vad skulle du sälja?.

Marcus: Hej! Roligt att du fått en bra start. Problemet med att ta hem vinsten är att vad ska du placera i då och när? Jag brukar ligga kvar i bra bolag långsiktigt, men att ha lite likvider utanför som krigskassa om det går ned kan vara bra för nerverna.

Emilia: Hej Marcus, hoppas på tur denna gång och din åsikt/kommentar: vad anser du om RaySearch Lab och NextCellPharma på två års sikt? Har även ökat portföljen med Stora Enso och Peab, vad tror du om dessa? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Stora Enso är en favorit i skogssektorn. Peab är ett bra byggbolag, de övriga känner jag inte till så väl.

Kjell Lhman: Hej Marcus! Hur ser du på Kinnevik och deras förändrade utdelningsfilosofi? Kommer bolaget att behålla utdelningarna från de innehav de har, eller kommer Kinnevik att göra fler Millicom-utdelningar? Personligen har jag genom åren satsat på utdelningsaktier, och är därför tveksam till Kinnevik numera. Ska jag behålla mina Kinnevik, och hoppas på att de slopade utdelningarna ger en markant högre aktiekurs?

Marcus: Hej! Kinnevik är numera mer ett case för placerare som gillar e-handel, inte en utdelningsaktie. På gott och ont. Engångsutdelningar kommer kanske något år framöver om de gör en exit, annars inte. Har du plats för en tillväxtaktie i portföljen kan Kinnevik platsa där istället för bland utdelarna.

Samantha: Hej Marcus, jag har sålt en lägenhet och har cirka 1,5 miljoner över. Jag skulle ha placerat pengarna på börsen, men nu är jag osäker på vad jag ska göra. Har du tips?

Marcus: Hej! Hitta din aktiestrategi och börja köpa lite försiktigt så du lär känna dig själv som investerare. Ibland tar det lång tid att upptäcka var man ska vara långsiktig och passiv, och i vilka aktier man bör vara mer snabbfotad.

Maria: Hej! Är det någon idé att fylla på med Storytel nu när de gått upp över 80 procent de senaste månaderna?

Marcus: Hej! Vänta på rekyl, det brukar komma både dalar och toppar i den aktien.

Anders: Hur ser du på Collector med tanke på insider affären kan det vara köpläge eller ska man passa sig.

Marcus: Jag tycker inte aktien lockar.

Göran: Hej! Vad är din uppfattning om potentialen för aktier i Skogsfond Baltikum?

Marcus: Hej! Borde kunna tuffa på med hygglig avkastning de kommande åren. Frågan är om det visar sig i aktien.