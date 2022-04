Hernhag: Sex långsiktiga favoriter bland investmentbolagen

Anton: Hej! Så som börsen och världen ser ut just nu efter alla nedgångar med mera, vilka två till fyra investmentbolag hade du satsat stort på långsiktigt om du var tvungen att lägga en väldigt stor del av din portföljd på detta? Är okej med lite risk utöver det mest ”safea” alternativet. Tack på förhand.

Marcus: Hej! Fyra favoriter inom investmentbolag när det gäller tillväxt långsiktigt är Creades, Bure, VNV och VEF. Men jag skulle gärna ha den stora basen i kanadensiska Brookfield Asset Manegment och i svenska Investor och sen toppa med tillväxtaktierna.

Andreas: Hej! Har du någon aktie som du investerat i med mer hjärta än hjärna? Att du hoppas det ska gå bra, men siffrorna säger egentligen något annat?

Marcus: Hej! Det närmaste är nog aktierna i datorspelsutvecklarna Digital Illusions på 2000-talets första hälft, där det under en period var mer hopp och hjärta än det egentligen gick bra för bolaget. Till slut gick det bra och sen kom EA och köpte ut dem från börsen.

Joppe: Hej! Hur ser du på SBB nuförtiden? Är B- eller D-aktien köpvärd?

Marcus: Hej! D-aktien är den jag vågar rekommendera. SBB B har en märkligt dyster kurstrend. Värt att vara försiktigt där.

Niklas: Vad tror du OMX30 står i vid kommande nyår?

Marcus: Tror börsindex står lägre då än när 2022 inleddes.

Eva-Lotta: Hej, vad tror du om utsikterna för Hexatronic nu under det närmaste året?

Marcus: Hej! Hexatronic har en fortsatt stigande kurstrend och bolaget levererar bra rapporter. Ser ljust på denna tillväxtaktie.

Henrik: Hej Marcus! Ett fenomen som jag mest på senare tid har lagt märke till är hur Stockholmsbörsen kan öppna starkt och sedan fortsätta stabilt under dagen för att under eftermiddagen utan någon egentlig orsak sjunka ner till minus. Ibland kan man ju se att detta är tydligt kopplat till hur börserna i USA öppnar, men till exempel igår öppnade ju USA starkt samtidigt som Stockholm bara fortsatte att sjunka. Jag tycker mig ha sett detta mer ofta på senare tid. Har jag fel? Hur mycket tror du att negativa analyser påverkar (Pekka Käntää publicerade ju igår eftermiddag på Avanzas sida en, som så ofta annars, för börsen negativ analys)? Har du några tankar kring detta? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Den svenska börsen påverkas förstås av andra andra stora kapitalmarknader som USA:s, men normalt stärks trenden när jänkarna vaknar. Bryts trenden nedåt handlar det snarare om att det är svag marknad som lätt vänder ned. Jag tror inget en svensk skribent publicerar kan påverka hela börsindex, enbart enskilda aktiekurser.

Jonas: Hej M! Funderar på att köpa Atlas Copco. Skiljer nära 60 kr idag mellan A- och B-aktien. Samma utdelning vad jag kan se. Varför denna skillnad? Köper väl givetvis B-aktien?

Marcus: Hej! Ja, B-aktien i Atlas är helt klart bäst. Obegriplig värdering av A-aktien.

Pauline: Hej! Har en del aktier i Bico, hur tänka nu när den gått ner så mycket? Mvh/Pauline

Marcus: Hej! Så länge bolaget växer intäkterna per aktie ska vi inte ge upp hoppet långsiktigt. Tillväxttakten exklusive förvärv har saktat in och förlusterna är stora. Det har alltid varit hög risk i Bico så jag hoppas du inte hade för stor andel där. Chansaktier rasar ibland, men 2020-talet kan ändå bli spännande för Bico.

Micromat: Vid vilket P/E-tal är Sinch köpvärd tycker du? Mvh

Marcus: Det viktiga är att den organiska tillväxten inte stannar av och att marginalerna kan bli bättre framöver. Sinchs nedgång har chockat mig, i alla fall lite. På nästa års vinstprognoser är P/E-talet 21 och jag tycker det är oväntat lågt, men marknaden tvivlar uppenbarligen på analytikerkonsensus.

Thomas: Hur skaffar man bevis på att man äger aktier hos olika nätmäklare/banker om till exempel internet eller digitala tjänster försvinner?

Marcus: Skriv ut innehaven i depån på fysiskt papper och överväg att förvara dem i bankfack. Själv litar jag på att internet inte försvinner för gott i alla fall utan att det bara är tillfälligt som uppkopplingen går ned. Nedläggning av nätmäklarens digitala tjänst skulle innebära att du som kund får flytta till annan bank som tar över.

Björn: Hej Marcus. Vad är dina kriterier för tillväxtaktier? Har strategin förändrats med en orolig värld senaste åren, covid/Putin? Hur ska man tänka?

Marcus: Hej! I grunden är det viktiga att samhällets trender gynnar sektorn. Sen att bolaget är ett av de mer framgångsrika i den branschen, så jag kan se att intäkter och vinst per aktie verkligen stiger över tid. Tillväxtaktier i branscher jag inte tror på eller i länder som jag ser som för farliga undviker jag.

Leif Johansson: Fråga angående förändrad kontrolluppgift. Under 2021 gjorde Kinnevik en så kallad split där varje stamaktie delades upp i två nya aktier – en inlösenaktie samt en stamaktie som motsvarar den stamaktie som delades upp. Som ett efterföljande steg löstes samtliga inlösenaktier automatiskt in av Kinnevik och ägarna erhöll 28 svenska Zalando-aktier för 143 inlösenaktier. Inlösta inlösenaktier ska rapporteras som en avyttring. Denna information har Danske Bank lämnat först den 21 april 2022. De skriver att enligt Skatteverket ska varje Kinnevik-aktie som lösts in räknas som ett avyttrande motsvarande 185,68 kr/st inlösta Kinnevik B, vilket är 1 327 stycken, vilket motsvarar 246 397 kr. Det som finns på depå vid skrivande stund är 1 327 stycken Kinnevik B, motsvarande 244 500 kr. Och 259 stycken Zalando motsvarande 99 600 kr. Var ligger rimligheten i denna beräkning? Om jag säljer Zalando-aktien får jag räkna 246 397 kr som ingångsvärde då? Allt verkar vara luftpengar. Min deklarationen är inlämnad för länge sedan.

Marcus: Googla på ”kinnevik skatteverket” så hittar du Skatteverkets råd i frågan. Din deklaration kan du alltid komplettera/ändra i efterhand om det behövs.

Anita: Oatly, denna dryck och denna aktie, finns det någon botten på dess resa sydvart?

Marcus: Kanske inte, frågan är hur bolagets produkter egentligen håller måttet när det gäller smak och miljö. De hade hög profil, men utan att alls ha grävt djupare i det får kursnedgången mig att undra om inte Oatlys produkter är lite som alla ”miljövänliga” drivmedel som man under kort tid påtvingat stadsbussar i Sverige. Vi har där under 20 år sett allt från rapsolja och etanol till biogas, väte och el. Allt är inte dåligt, men mycket miljövänligt och nytt visar sig i längden inte finnas kvar. Hur mycket sojamjölk kommer folk att vilja ha egentligen? Met det sagt tuggar sig Oatlys intäkter per aktie uppåt varje kvartal så de säljer mer och mer i alla fall. Någon gång lär det därför bottna som det ser ut nu, men förluster kräver i regel nytt kapital då och då vilket späder ut aktien.

Anders: Östeuropafonder kan inte handlas på obestämd tid. Har du någon teori om framtiden för dessa?

Marcus: Jag tror att avvecklingen av Rysslandsfonderna och att fondspararna som vill ha tillbaka det kapital de har där innebär att de flesta aktier i fonderna kommer att säljas över marknaden så fort det går. Köparna blir då i första hand ryska oligarker med kapital i landet som kan fynda aktierna till reapriser. Ingen lätt situation. Östeuropafonder har ofta en stor andel i Ryssland så det är liknande situation där.

Lars: Hej! En del tycker att Cloetta nu ligger på aptitliga nivåer med bland annat rätt bra direktavkastning. Har du någon åsikt om aktien i dagsläget?

Marcus: Hej! Cloettas vinst per aktie och intäkter per aktie har varit omkring oförändrade sedan 2018. Även på längre sikt har de ingen riktig tillväxt i försäljningen, så jag ser ingen anledning till att aktien skulle ge särskilt mycket avkastning över tid.

prince : Nordea, spännande med att Sampo nu säljer sitt innehav. Tror du som tidigare spekulerat om en storfusion mellan till exempel SEB eller Swedbank och Nordea?

Marcus: Jag tror inte på någon storfusion, då Nordea redan är så pass stora i Norden. Det vore i så fall ett stort svaghetstecken om storbankerna tyckte de behöver gå samman för att klara sig.

Lina: Hej Marcus! Har du tips på en bra globalfond?

Marcus: Hej! Coeli och Didner & Gerge tror jag har var sin bra globalfond.

Novisen: Hej! Har en post Axfood. Hur ska man tänka inför nyemission i maj. Har försökt skaffa info men har svårt att fatta vad som sker. Vad händer om jag sitter still i båten och inte gör något alls? Tacksam om du kan förklara!

Marcus: Hej! Du behöver utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier eller sälja teckningsrätterna. Tror du på bolaget vilket du antagligen gör som aktieägare är det rimligt att teckna. Teckningstiden är 5-23 maj och mer info står på Axfoods sida under pressmeddelanden. Jag kommer att teckna aktier.

Henrik: Hej! Hur kan olika banker ha så olika riktkurser på aktier? Jag tittade nyss på Evolution där någon ligger på 1 750 kr och någon på 1 220 kr.

Marcus: Hej! Tillväxtbolag är svårare att värdera för ingen vet hur länge den snabba tillväxten håller i sig. Jag tror fortsatt på Evolution.