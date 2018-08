Hernhag: Sex aktier till en långsiktig portfölj

Mr Larsson : Hej. Skulle vilja ha tips på 6-7 aktier för en långsiktig portfölj med lite blandade inriktning, och som är köpvärda nu.tack

Marcus: Hej! Då säger jag Beijer Alma, Essity, Fenix, KnowIT, Proact och Stendörren. Bra bolag i lite olika branscher och alla aktierna har fått köpråd i Privata Affärer eller Placeringsguiden tidigare i år (utom Beijer Alma där rådet kom ifjol).

Anders: Vilken pref bedömer du som den bästa att köpa just nu med hänsyn till risk och avkastning.

Marcus: Alla känns lite för dyra. Akelius Pref och Volati Pref är de tryggaste.

Rolf: Hej Marcus! Har en del aktier som ett nyfött barnbarn ska få på sin 18 årsdag, ska jag lägga dessa i en KF / ISK eller ett traditionellt aktiekonto? Således lång horisont. Dagsvärde är cirka 300 000 kr. Tack för svar!

Marcus: Hej! Normalt rekommenderar jag KF i eget namn och med barnet som förmånstagare. Nu går det bara att föra in kontanter i en KF så du får i så fall sälja och köpa tillbaka aktierna. Till ISK går det att föra in aktier, även om det blir reavinstbeskattning om de ligger i en vanlig aktiedepå. ISK i eget namn är därför det bästa på så pass lång sikt.

TC: Hej Marcus. Hur skulle du göra, sälja av eller behålla utdelningen i MTG från Kinnevik? Jag fick 24 stycken.

Marcus: Hej! Tycker du innehavet i MTG är för litet säljer du eller köper mer. Jag lutar åt det förstnämnda i det korta perspektivet.

Hasse: Några av ”mina” bolag påstås ha så kallad dödsspiralsfinansiering. Vad innebär det, och är det i sig skäl att hålla sig borta?

Marcus: Det innebär i praktiken riktigt dåliga lånevillkor som det knappt går att komma ur med oförändrat antal aktier och lönsamhet. Jag tror Appspotr har en sådan, där långivarna har rätt att konvertera lån till nya aktier varje månad. Om kursen faller kraftigt kan de ta över hela bolaget. Undvik sådana bolag. Satsa på lönsamma bolag i stället

Moa : Tänker jag rätt nu eller missar jag något? Skillnaden mellan ett konglomerat som Berkshire Hathaway och en bred indexfond är att man betalar en förvaltningsavgift för fonden. I övrigt är allt lika. Och ett investmentbolag är en indexfond i miniatyr, plus att de ger DA. Så varför rekommenderas ofta indexfonder?

Marcus: Investmentbolagen har dessutom aktiv förvaltning och kan sälja av i en aktie som blivit svindyr. Det gör aldrig en indexfond, som snarare ökar med fler aktier ju mer en aktie stiger mer än de andra och därmed väger tyngre i indexet. Investmentbolagen har å andra sidan också kostnader för förvaltningen, men efter kursuppgångarna de senaste åren ligger de kostnaderna på ca 0,4% eller kanske ännu mindre. Indexfonder rekommenderas enbart för att vi i teorin aldrig ska kunna slå börsindex över sikt. Men det är precis vad investmentbolagens totalavkastning gjort på 3-10 års sikt. Och varför skulle ett visst börsindex vara det vi mår bäst av att spara i?

Kent: Hej! På frågan ”Om jag skulle satsa på ett investmentbolag, vilket ska jag välja då?” har du oftast svarat Investor. Det är ju logiskt, då deras innehav är stora stabila företag i olika branscher och jag gillar dem verkligen. Men om man ser rent avkastningsmässigt har väl Latour legat högre historiskt sett, sedan deras start? Skulle du tycka att det vore större risk i en långsiktig investering att lägga pengarna på Latour i stället?

Marcus: Hej! Nejdå, jag gillar flera av Latours innehav bättre än Investors. HMS och Tomra till exempel är två favoriter. Senaste året eller så har substansrabatten varit mycket låg i Latour samtidigt som flera av innehaven blivit mycket dyra. Latour har en stor slagsida mot Assa Abloy. Bolagen har med andra ord sina olika fördelar och nackdelar. I grunden gillar jag nästan alla investmentbolag, men Investor är ett något säkrare svar. 🙂

Mikael: Tjänare! Äntligen fredag! Trelleborg har gått dåligt på börsen i år. Är det ett kvalitetsbolag som är missuppfattat av marknaden? Vad är din uppfattning och tro om bolaget på kort och lång sikt ?

Marcus: Hej! Trelleborg är ett bra och stabilt bolag som långsiktiga behåller. Jag vet med det sagt inte hur länge aktien kommer att falla tillbaka den här gången.

Kalle: Hej Marcus och tack för en bra chatt! Jag undrar vad ingångsvärdet är för MTG-aktierna. Tacksam för svar!

Marcus: Hej! Om du menar de MTG-aktier som Kinnevik just delat ut så kommer det att stå på Skatteverkets MTG-sida framöver. https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/aktiehistorik/m/mtgmoderntimesgroup.4.3d21d85f10922490e108000643.html

Niklas: Tjenare! Hur ser du på Ica i dagsläget och för framtiden? Jag är väldigt långsiktig i sparandet.Tack för en bra chatt och bra böcker.

Marcus: Hej! Ica känns sammantaget helt okej, men deras nätsatsning oroar. Där ligger de efter. Att beställa mat via webben och få det till den egna dörren kommer att öka under lång tid, men förstås inte slå ut butikerna helt.

Leena: Hej Marcus! Vilket trassel det är kring Tesla. Hur skulle du råda mig att göra, sälja eller hålla fast vid aktien? Vad händer om Musk köper ut, får jag mindre än om jag säljer nu?

Marcus: Hej! Det är många turer kring Tesla. Skydda ditt innehav med stop loss i alla fall. 420 dollar har nämnts som budkurs, men frågan är om det verkligen blir så.

Pontus: Hej! Det ser ut som att Realty Income går genom ett trendbrott, 50 passerar 200. Läge att fylla på? Apollo Global Management har stigit kraftigt. Har den mer att ge? Sen sista frågan: Vad kommer du att göra med Las Vegas Sands? Tack för allt, du har verkligen hjälpt mig i aktievärlden.

Marcus: Hej! Jag ligger stilla i alla de tre aktierna en tid till. Realty Income är pålitliga även om de gärna fick dra ned på andelen apotek. Direktavkastningen för Apollo är så pass hög att nedsidan trots allt borde vara rätt liten.

Gunilla: Får i höst utbetalning på 1 miljon, hur ska jag investera dem långsiktigt? Globala fonder, aktier, preferensaktier, räntor? Ska jag dela upp inköpen och i så fall under hur lång tid?

Marcus: Att sprida ut inköpen en del är nog bra. Svårt att hitta alla köpvärda placeringar på kort tid. Fundera över vilken sparstrategi som passar dig bäst. Investmentbolagsaktier och utdelningar eller kanske passivt fondsparande. Fonder sprider risken bäst men där vet du inte vad du köper för du kan inte analysera alla aktierna i alla fonderna. Med aktier behöver du hänga med mer, men kan då få tillgångar du förstår vad det är och gillar.

Christian: Castellum har gått väldigt bra senaste året, är det försent att kliva nu, tror du? Tänker på lång sikt

Marcus: Så länge Castellum fortsätter att höja utdelningen är det aldrig för sent sett över många år.

Stefan: Hej Marcus! Angler Gaming torde väl inte vara så konjunkturkänsligt och tycks nu ha kommit ned en hel del under året. Vid vilken nivå kan ett gott köpläge tänkas infinna sig?

Marcus: Hej! Ingen aning. Exakt hur verksamheten ser ut och fungerar i Angler Gaming har jag svårt att få info och grepp om. Svåranalyserad aktie.

Rogga: Du rekomenderar ofta Investor… Men är det A- eller B-aktier, vad är skillnaden mellan dem? Vad tror du om Boliden och Kinnevik på sikt, köp, behåll eller sälj?

Marcus: Jag säger A-aktien, för den är aningen biligare men har ändå stor och bra handel. Boliden är som bäst när konjunkturen vänder upp, nu är man lite sen på bollen kanske men jag har inget emot dem. Kinnevik är nog fortsatt stabila på sikt.

cnut: He!j Hur tror du börsen går efter valet? Ja, ja hur långt är ett snöre? Skulle dock uppskatta din spekulation.

Marcus: Hej! Tror inte Sveriges val påverkar börsen alls direkt då de flesta bolagen är internationella och det parlamentariska läget antyder kompromisser mellan olika ideologier.

Andres: Hej! Jag är ny inom aktiesparande och även läst din nya bok. För att slippa eventuella stora förluster nämns MA200-metoden. Har du någon tumregel hur du väljer att sälja/behålla om en aktie sjunker? Kinnevik har ju stadigt legat över MA200, min dippar under nu.

Marcus: Hej! Är det en ren högriskaktie där jag inte ser vad som så att säga finns under motorhuven, som Angler Gaming, skulle jag sälja direkt om MA200 är fallande och aktien under den trenden. För stabila bolag med tillgångar jag vet inte blir utkonkurrerade etc går det att ligga kvar, men kanske inte köpa mer aktier för att kompensera sig för den risk långsiktigt fallande kurstrend innebär.

Anderssonskan: Hej! Härligt att du är igång igen! Jag har röda siffror i Bilia. Ingen stor investering, men ändå… Vad tror du om bolaget under närmaste året?

Marcus: Hej! Svårt att säga vad som ska få marknaden att gilla Bilia mer så aktien stiger. Utifrån direktavkastningen på 6 procent att döma så krävs det inte mycket till kursuppgång alls per år för att det ska bli hyfsad totalavkastning, 4 procent högre kurs om året i genomsnitt ger ju då 10 procent totalt vilket vore rimligt för Bilia.

B S I Nilsson: Har sedan en tid följt Sobi och Mycronic. Båda framgångsrika men till sin karaktär helt olika på börsen. Sobi har i år gått som en raket (välförtjänt) på börsen medan Mycronic hackar sig fram både upp och ned. Blankning anges ofta som skäl till Mycronics turbulens. Fråga: vad är din uppfattning om dessa båda framgångsrika företag? Är båda köpvärda eller ska man avvakta nästa rapport?

Marcus: Jag gillar båda, men Sobi har bästa trenderna och stabilaste vinsttillväxten. Mycronic har alltid varit ryckigt på börsen. Jag vet inte vad blankarna ser för hot mot Mycronic, kanske en vanlig svacka.

Lottis: Hej! Sobi har ju gått fantastiskt i år. Men det verkar som de fortfarande bara stiger och stiger. Hur bedömer du risken?

Marcus: Hej! Som hög. Men uppgången är välförtjänt.

Aktiepensionären: Vad tycker du om Gunnebo? Kursen liknar EKG från en död person.

Marcus: Det är inget favoritbolag.

Bosse: Hej! Nordea rekommenderar SCA i sin portfölj i dag. För mig känns det som sent i konjunkturen? Hur ser du på detta?

Marcus: Hej! Håller med dig. SCA är ett bra bolag på lång sikt, men kanske är vi sena på bollen just denna gång. Behöver inte vara så i och för sig, konjunkturer varar ofta längre än man tror.

Sydkusten: Vad tror du händer med svenska kronan efter valet? Nu investerar man ju ”dyrt till dålig växlingskurs” i amerikanska och europeiska aktier.

Marcus: Jag tror på fortsatt mer eller mindre svag krona.

Niklas: En fråga, vad är det som stoppar Wallenberg-familjen och stiftelserna från att köpa ut investor från börsen?

Marcus: Det där med att lägga alla ägg i samma korg och det för lånade pengar. De vill nog inte ta den risken att köpa ut hela Investor. Finansieringen och riskerna… nej, de är nog nöjda som det är.