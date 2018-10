Hernhag: Sex aktier inför konjunkturnedgången

Köp Marcus senaste bok: Bli rik och fri med aktier

Mathias: Vilka sex aktier tycker du man kan hålla i hand nu när konjunkturen vänder nedåt? Får gärna vara lågt värderade för tillfället.

Marcus: Axfood, Cloetta, Heba, Recipharm, Swedish Match, Tomra. Stabila bolag som inte står och faller med konjunkturen. Heba måste vara den tristaste, men stabilaste aktien på börsen.

M: Hej! Tack för bra böcker! Tittar på att köpa investmentbolag. Du rekommenderar Latour, varför? Med vänlig hälsning, M.

Marcus: Hej! Latour har många bra innehav som inte finns hos något annat investmentbolag. Dessutom riktigt bra historik och en helägd industrirörelse.

Danny: Hej! Hur ser du på Fortum i dagsläget och tror du det är en bra långsiktig aktie? Är det ett bra läge att kliva in?

Marcus: Hej! Fortum har tre gånger de senaste tio åren vänt ned från minst cirka 20 euro i kurs. Toppen 2008 var cirka 30 euro. Just nu ser det ut att bli så igen. Vänta med Fortum, eller köp i vart fall bara småposter. Jag vill se hur de gör med utdelningen efter strukturaffärerna.

Göran L: Hej Marcus! Du har sålt alla dina Klövern Pref. Själv har jag en betydande post kvar (köpt för cirka 300 kr) och noterar att kursen är på väg nedåt (för närvarande drygt 300). Samtidigt ser jag i en tabell på din egen hemsida att inlösenkursen är 500 kr, så min fråga blir: Varför ska jag sälja aktierna? Kan jag inte invänta inlösen?

Marcus: Hej! Utdelningen är trygg så om du är långsiktig behöver du inte titta så mycket på kursen alls. Jag sålde för jag tyckte stamaktier i utdelningshöjande bolag lockade mer just då, men nu funderar jag på att köpa tillbaka Klövern när aktien ser billig ut igen. Inlöst blir den kanske aldrig, men visst är det någon form av skydd eller trigger.

Calle: Collector är ett sorgebarn i depån. Ser du någon ljusning eller är det lika bra att sälja?

Marcus: Aktien är värderad som om vinsten nästan aldrig skulle öka igen. Långsiktigt känns den för lågt värderad, men det kan bli värre innan det blir bättre. Jag ser ingen snar ljusning.

Rutger: Klövern har lagt bud på Agora, 275 kr, för preffen. Lösen är enligt bolagsordningen 500 kr. Kan Klövern verkligen tvångsinlösa till 275 kr? Vad händer om man behåller?

Marcus: Klövern får över 90 procent av rösterna och kan tvångsinlösa stamaktierna. Däremot är de inte över 90 procent i preferensaktien än, men det har hänt förr att bolag blivit uppköpta och att priset på en preferensaktien varit långt under inlösenkursen. Är lite osäker på hur det går med tvångsinlösen av preffen och när.

Ines: Hej Marcus! Tack så mycket för dina böcker! Vad tycker du jag ska göra med mina SEB-aktier? Sälja eller behålla? Tack på förhand.

Marcus: Hej! Är du långsiktig behåller du. Ser du bättre lägen i annan aktie eller kan du överväga sälja av en del och minska. SEB är en helt okej kassako, men det är lite trögt i sektorn.

Aktieolle: Ericsson har överraskat flera kvartal i rad och aktien har stigit kraftigt. Är det fortfarande köpläge i aktien? Vad tror du om utdelning kommande år?

Marcus: Jag tror Ericsson höjer utdelningen en bit. Trenden i aktien är upp just nu och så länge inte boten för mutbrott blir extremt stor kan det nog hålla i sig ett tag till.

Nils: Byggaktierna verkar svängiga i dag. Vad händer med Peab?

Marcus: Det är allmänt tufft för byggbolagen nu. Det är en sencyklisk bransch, men frågan är om de hinner få bättre tider innan nästa lågkonjunktkur kommer. Går det inte bättre nu när konjunkturen varit bra en tid är ju frågan hur det blir i nästa svacka? Vinstvarningarna vi sett i veckan från NCC och Skanska är inga styrketecken direkt.

Hanna: Hej! Har inte sparat i aktier förut, kan du ge mig några tips att börja med? Vad gäller fonder, är billiga globalfonder bra att spara i? Om jag fått en oväntad summa på 300 000 kr, bör jag sprida ut den över en längre tid och i så fall hur mycket per månad under hur lång tid?

Marcus: Hej! Börja med investmentbolag som Investor och Latour. Komplettera med fonder om du vill. Köper du då och då under det kommande året sprider du ut riskerna bra.

Lisa: Hej Marcus! Hur många investmentbolag skulle du rekommendera i en portfölj om man enbart vill hålla sig till dessa? Skulle du även ta in mindre kända investmentbolag och även utländska, vilka i så fall? Hur skulle fördelningen se ut om du i dagsläget skulle köpa enbart investmentbolag?

Marcus: Hej! Du kommer långt med fyra till fem investmentbolagsaktier. Har inget exakt antal aktier jag tycker krävs. Placera i allt från Investor till Svolder. Jag skulle nog fördela innehaven jämnt.

Bosse: 8,5 procents direktavkastning på Nordea; även om aktien aldrig mer stiger eller sjunker är det en bra årlig avkastning. Kommer kometen eller är det köpläge?

Marcus: Det borde vara köpläge, men marknaden är inte dum. Risken för en komet i banksektorn finns tydligen. Omöjligt att avgöra sannolikheterna för någon smäll, så vi ska inte ligga för tungt mot nordiska storbanker. Å andra sidan behöver man ju inte undvika det heller. Stabila kassakor i grunden.

S: Hej! Jag har i dag lite olika fonder som Avanza Zero, Global, Spiltan Global Invest, Aktiefond Invest. Handelsbanken USA indexfond som jag sparar 7000 kr i månaden i på lång sikt. Jag har även en sudd i Investor A i samma portfölj dock utan löpande nyköp. Vad tycker du om det, är det bättre att spara rubbet i Investor i stället för fonderna? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Jag gillar Investor mycket bättre än Avanza Zero. Detta då aktien ger substansrabatt, utdelning och exponering mot en del onoterade innehav.

A och O: Hej Marcus. Jag gillar pizza och utdelningar men snart är mitt Boston Pizza-tålamod slut. Hur är ditt tålamod och tankar över Boston Pizza med tanke på lång negativ kurstrend?

Marcus: Hej! Att det bara är utdelningen som utgör avkastningen. Någon utdelningshöjning och kurstrend uppåt hoppas jag inte på det närmaste året. Vet inte varför aktien går så dåligt, vi är nära kursbotten från 2016 nu.

Andreas : Hej! Jag tror vi går in i en mer volatil tid de närmsta åren och försöker skapa en passiv utdelningsportfölj med hyfsat defensiv karaktär, investerar på 20-50 års sikt. Vad tror du om sammansättning (varje innehav cirka 8-13 procent), Investor, Xact Högutdelande, Axfood, Castellum, NCC, Hemfosa, Telia, Brookfield renew och infrastruktur, Sampo, WPC, Swedbank och Marine Harvest. Med vänlig hälsning, Andreas J

Marcus: Hej! Det ser stabilt och bra ut. Fin riskspridning.

Montreux: Hej Marcus! Kan du förklara hur Volvos aktie kan sjunka (i skrivande stund 2,5 procent) på den här rapporten? Resultatet är fantastiskt, framåtblickande (orderingång jättebra) och deras konjunkurbedömning är att den är fortsatt stark. Flaskhalsarna i leverantörsledet är som förut (varken bättre eller sämre) så det kan väl knappast dra ner allt det andra som är så bra? Eller?

Marcus: Hej! Jag gissar det handlar om för höga förväntningar, att kurstrenden är fallande och att oron för komponentfelet i ett avgasefterbehandlingssystem väger tyngre.

BL: Hej! Undrar hur du ser på Danske Bank nu när skandalen kopplad till penningtvätt har uppdagats? Aktien har tappat cirka 47 procent på ett år och har i dagsläget en direktavkastning på 7,5 procent. Är det rimligt med en sådan nedgång? Banken är väl i övrigt stabil?

Marcus: Hej! Svårt att säga vad som är rimligt, men det kommer att kosta banken en hel del. Bolag inblandade i stora rättsprocesser är det ofta bäst att hålla sig undan eller i vart fall inte köpa sig in i. Svårt att veta vad som väntar.

Tony: Hej! Jag tror att e-sport är framtiden och kommer att bli riktigt stort. Finns det några bolag på börsen som är specialiserade på detta? I så fall vilka?

Marcus: Hej! När MTG knoppar av sin tv-verksamhet blir e-sporten kvar. Det är det bolag jag kommer på nu.

Tonna: Hej! Hade dålig timing vid köp av Kindred och den har nu backat nästan 15 procent. Tänkte behålla den långsiktigt då den har bra utdelning. Behöver jag vara orolig? Kan det kanske till och med vara läge att köpa fler till en lägre kurs?

Marcus: Hej! Förr eller senare borde det vända för Kindred och bettingsektorn. Trenden är riktigt svag just nu, men någon gång nästa år borde vi kunna se kursbotten, tycker jag. Det går trots allt bra för bolaget och potentialen i USA finns där.

Christina: Hej Marcus, jag har följande bolag, H&M, Castellum, Investor, Kinnevik, Betsson, Nobina, Clas Ohlson, Byggmax, Evolution Gaming, SEB, i

Intrum, Skanska, Latour, Beijer Alma, Hemfosa, Handelsbanken, SCA. Vilka tycker du jag ska sälja. Kanske köpa något annat i stället?

Marcus: Hej! Clas Ohlson tycker jag du borde överväga sälja. Även om aktien ser billig ut så är branschen utsatt för stort omvandlingstryck och Clas O riskerar att få sänka utdelningen om några år.

Daniel: Hur ser du på Skanska långsiktigt nu när de vinstvarnat igen?

Marcus: Jag är fortsatt lite skeptisk till dem, kortsiktigt, men köper gärna aktien något år framöver när det börjat vända och de fått den nya strategin helt på plats.

Tony: Hej M! Skanska tar stryk, r/t avskrivningar, kan detta påverka utdelningen? Kan det vara köpläge?

Marcus: Hej! Skanskas utdelningsandel av vinst exklusive engångsposter är rätt låg så utdelningen tror jag står fast. Men det blir nog ingen höjning.

Anna : Hej! Jag ska placera ett arv på cirka 4 miljoner kr och har ingen större kunskap om aktiemarknaden och inte så mycket tid att lägga på att bevaka börsen dagligen. Banken säger att de inte ger råd om specifika aktier (antar att de bara vill sälja in sina egna fonder). Hur hade du placerat pengarna? Vilken strategi skulle passa mig tror du? Tack för en bra chatt!

Marcus: Hej! Investmentbolagsaktier som Investor, Latour, Kinnevik, Svolder, Lundbergs plus långsiktigt passivt ägande fungerar säkert bra även framöver. Köp då och då för att sprida ut riskerna. Komplettera med en börshandlad fond som Xact Högutdelande. Ha en liten del i en kort räntefond som krigskassa, skulle börsen tillfälligt rasa sen du köpt behöver du nog ha del utanför för att må bra.