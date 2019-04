Hernhag: Säljläge i ett bra investmentbolag

Kasse: Hej! Kort och gott: Har Latours uppgång senaste tiden gjort dem för dyra att köpa i dag? Det är ett fantastiskt bolag på alla vis, men visst är kursen hög även för dem i dag… Vet att du skrev för cirka sex månader sedan att ett värde strax över 100 var motiverat. Har något ändrats i bolaget sedan dess? Stort tack för chatten!

Marcus: Hej! Ja, Latour är mycket dyra i dag. Jättebra bolag, men dyr aktie. Deras portföljinnehav har ökat i värde, men de handlas med premium mot substansen i bolaget. Kan vara kortsiktigt säljläge, men riktigt långsiktiga kan alltid behålla.

Carl: Hej! Jag har länge sneglat på bussbolaget Nobina, vad tror du om att investera i det? Folk åker ju mer och mer buss.

Marcus: Hej! Nobina har jag omvärderat min inställning till i år och köpt en liten post i nyligen. Hög direktavkastning på cirka 6 procent, stigande utdelning och konjunkturstabil efterfrågan, miljövänligt. Men det är trist kurstrend och svårt att säga hur nya kontrakt påverkar kortsiktigt.

Lasse: Hej, Nobina ger 3,80 kr i utdelning om mindre än två månader på en kurs om cirka 57-58 kr (drygt 6,5 procent i direktavkastning). De två analytiker som följer Nobina har nyligen satt riktkursen till 67 kr respektive 70 kr. Varför tala emot ett köp av aktien, ovanstående talar ju för ett köp?

Marcus: Hej! Många nya kontrakt i år kan pressa marginalerna kortsiktigt, men löna sig främst på sikt. Vi får se hur det går. Branschen är trygg, men växer inte särskilt snabbt. Direkt hög värdering kommer det därför inte att bli. Nobina är en värdeaktie.

Airport : Hej Marcus! Kan du ge en kommentar på hur du ser på Nobinas utdelning, man delar ut väldigt mycket minst sagt.

Marcus: Hej! Som många andra tjänstebolag delar de ut en stor del av sina kassaflöden för att de helt enkelt kan det. Det är en kapitalsnål verksamhet då bussarna leasas.

Erik: Hej! Analytiker anger ofta riktkurser men finns det någon generell tidshorisont för riktkurser? Är det en dag, en månad eller ett år som gäller innan den föreslagna riktkursen är tänkt att nås?

Marcus: Hej! Det vanligaste är att rådet är på 3-6 månader eller 6-12 månader, men det finns nog fler varianter.

Victor: Hej, hur tänker du kring börsuppgången under 2019, bör man avvakta lite med att investera mer eller hur gör du?

Marcus: Hej! Börsen är nära kursrekord nu, men jag är tveksam till om vi verkligen är i en lång uppgångsfas. Jag lutar åt att det blir en körare nedåt någon gång under resten av året, men jag har egentligen ingen aning. Börsen är medelmåttigt värderad, men hur vinsterna utvecklas avgör. Investera då och då under året och sprid ut riskerna.

Henrik Karlsson: Jag är 21 år och student, har ganska nyligen fått upp intresset för aktier och privatekonomi. Spejade efter en chans-aktie och hittade den uppmärksammade ”Triboron International”. När aktien låg på strax över 20 kr kändes det som jag gjort ett bra köp men samtidigt visste jag inte hur jag skulle agera, skulle den fortsätta klättra, skulle jag sälja med vinsten jag fått. Köpte aktien för 16,20 kr, och nu är den på cirka 15 kr och verkar inte stiga. Vad tror du om läget med aktien kortsiktigt? Borde jag sälja med förlusten eller bör jag vänta längre ifall den får upp farten igen?

Marcus: Kortsiktigt för nyintroducerade aktier kan kursen studsa omkring lite. Det viktiga är att du hittar en aktiestrategi där du letar efter den typ av aktier och placeringsghorisonter som passar just dig.

Ogge86: Hej! Tack för en bra och lärorik chatt! Hur ser du på att ta in tre preferensaktier i en utdelningsportfölj för utdelning varje månad? Mina tänkta val är Amansten, K2a och Akelius. Tänker främst på risk i branschen, risk för utebliven utdelning och inlösenkurs främst då för Akelius.

Marcus: Hej! Utdelningarna är relativt trygga i de tre preferensaktierna. Är direktavkastningen klart under 8 procent litar marknaden på bolaget. Främst Akelius har trygg utdelning, men inlösenkursen sänks till 345 kr nu i maj. Preferensaktier handlas generellt på dyra nivåer sedan ifjol någon gång.

Mathias : Vad tror du om Storebrand på lång sikt? Läser mycket positiva saker om bolaget. Vad är din åsikt/uppfattning? Spekuleras i ett uppköpscase på två till fyra år läste jag för någon vecka sen.

Marcus: Jag kan inte bolaget, men bra försäkringsbolag sitter i allmänhet fint i portföljen.

Arne i Lidköping: Hej Hernhag. Först och främst tack för tidigare tips. Nu vill jag komplettera utdelningsportföljen med ett bolag i omvårdnadssektorn. Här kommer du in. Kan du ge mig ett par förslag att välja på så blir jag tacksam. Gärna med en kommentar till förslagen med dina tankar.

Marcus: Hej! Svår bransch även om den har framtiden för sig. Dedicare och NGS gillade jag tidigare, men de stigande lönerna och konkurrensen om att få tag i fler sjuksyrror pressar bolaget. Attendo var populära före kursraset och problemen som dök upp.

Joakim: Du skriver ofta om investmentbolag som en långsiktig investeringsmöjlighet som slår fonder. Men om man ser på utvecklingen på fem och tio års sikt är det många fonder som har haft bättre utveckling, som småbolagsfonder. Eller har jag fått det om bakfoten?

Marcus: De lite mindre bolagen har haft ett riktigt bra decennium och många småbolagsfonder har säkert gått bättre än investmentbolagens aktier. Det behöver inte upprepa sig framöver, men visst ska man ha även småbolag i portföljen.

misswee: Hej Marcus! I portföljen har jag bland annat Climeon, Teqnion och Triboron. Dina tankar på kort och lång sikt?

Marcus: Hej! Långsiktigt har de tre aktierna en hel del potential, men riskerna är också höga. Främst i Triboron där vi får se hur deras produkt säljer framöver. Hoppas du har andra tryggare aktier i portföljen också.

Mormor: Hej Marcus! Ser en säljrek på Axfoodaktien. Varför? Hade tänkt utöka I Axfood där jag har mitt lägsta innehav i portföljen. Mat behöver man ju alltid tänker jag… Hur tänker du? Mvh!

Marcus: Hej! Axfood är ganska högt värderat nu efter årets uppgång. Tillväxten i branschen är låg och e-handeln är på gång och kanske ritar om förutsättningarna. Jag vet inte varför något rekat sälj, men risker finns Axfoods stabila verksamhet till trots. För den som är långsiktig tycker jag det är helt okej med matbutiker.

V: Hej Marcus! Tack för dina inspirerande böcker. Äger för tillfället en mindre mängd Sampo-aktier men kommer att utöka antalet. Är det läge att slå till nu efter dippen? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Sampo är i vart fall 17 procent lägre i kurs nu jämfört med kurstoppen i januari 2018 trots att utdelningen pekar fortsatt uppåt. Långsiktigt är det lovande tycker jag, men Nordea-innehavet är kanske lite osäkert när det gäller kortsiktig kursutveckling.

Janne-TAB: Är Kinnevik en stabil aktie som står hyfsat ”pall” för en börsnedgång?

Marcus: På de här kursnivåerna är nog Kinnevik rätt stadiga. Teleoperatörer i portföljen är ganska konjunkturstabila, men inte Zalando.

Erik: Hej Marcus! Tror du det är okej att nu köpa en större stek i Brookfield Infrastructure (cirka 4 procent av portföljen), eftersom Avanza stänger handeln 18 april?

Marcus: Hej! 4 procent av portföljen är ingen jätterisk att placera i Brookfield Infrastructure. Just nu känns aktien kanske något dyr efter kursuppgången, men timing är svårt.



RPB: Hej Marcus, var kan jag hitta return on assets in en lista utan att gå till Morningstar för varje enskilt bolag? tack

Marcus: Hej! Det går nog att få fram avkastning på tillgångar hos borsdata.se

Hans: Hur ser du på Attendo? Jag resonerar som så att både i hög och lågkonjunktur behöver människor vård så framtiden borde se ljus ut om bolaget sköts ordentligt. Tycker aktien verkar omotiverat nedtryckt.

Marcus: Visst, men hur dyra krav från de som betalar hela kalaset blir det? Det är ingen lätt gränsdragning när det gäller kvaliteten på offentliga eller privata vårdgivare. Annars en bra bransch med stabila intäkter.

Torbjörn 75: Hej Marcus, IT i portföljen och valde Hexagon, som ju är bredare, för länge sedan men nu börjar Proact intressera mig. Båda eller en av dem?

Marcus: Hej! Båda bolagen är intressanta och kan ha plats i en lång portfölj.

Anne: Hej Marcus! Avanza vill sluta med inköp i vissa aktier som Brookfield Infrastructure. Är det köpläge för att passa på före 18 april?

Marcus: Hej! Det kan det vara, men det finns andra bolag inom infrastruktur också. Kanske inte samlat på det sättet med så många olika typer av tillgångar i samma bolag, men ändå.

ian: Hej! Jag tecknade Teqnion innan den kom ut på börsen som du rekommenderade, men jag fick inga aktier och ett meddelande efter några dagar där det stod ”transaktion klar: 0kr”. Vad var det som hände och varför fick jag inga aktier eller meddelande om vad som hänt? Det hade gett en ganska bra slant ser jag!

Marcus: Hej! Det är svårt att få tag i aktier när intresset för att teckna blir stort. Är intresset litet får man teckning, men då blir kursutvecklingen i stället mycket sämre. Det finns ingen bra lösning, utan nyintroduktioner är knepiga på så vis.

Legn: Diverse banker, ”aktieexperter” med flera skriver (ofta via artiklar i pressen) att de till exempel viktar ner aktieandelen i sin portfölj (alternativt viktar upp). Ganska sällan framgår det från eller till vilken andel aktier man ändrar. Tycker därför att det är begränsat värde i informationen. Hur ska jag tänka kring detta när de inte sätter siffror på sin förändring?

Marcus: Ta det som en indikation om att någon har blivit mer positiv eller negativ, men gör din egen analys instället. Hur mycket aktier vi ska ha är ett individuellt val.

Nybörjaren: Hej! Den här perioden handlas många aktier utan utdelning. Om man köper en aktie i år som handlas utan utdelning, får man ändå utdelning för den nästa år?

Marcus: Hej! Ja, då är du ute i god tid.

Lars Hj: Investtechs analyser? Använder du dem?

Marcus: Nej.

Sven: Hej Marcus! Hur pass stor är risken i Tobins preffar? Direktavkastningen är dubbelt så hög i Tobin som i Klövern. Det tyder på stor risk för konkurs. Med tanke på Klöverns stora ägarandel i Tobin lär de stötta bolaget vilket talar för liten risk. Vad är det jag missar?

Marcus: Hej! Tobins preff blir nog inlöst till inlösenkursen 110 kr innan den höjs till 130 kr juni 2020.