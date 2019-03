Hernhag: Så placerar du en miljon på börsen

Missa inte Marcus böcker: Tre av Marcus böcker går just nu att köpa i vår bokhandel. Klicka här för att beställa.

Mats: Ska placera 1 miljon på börsen. Vilka bolag rekommenderar du?

Marcus: Samma strategiförslag och bolag som om du haft ett annat belopp. Kanske är investmentbolagsaktier bästa strategin för dig, kanske är det tillväxtaktier och utdelningshöjare i kombination, etc. För många är nog aktier som Investor A bra som stabil grund och sen t.ex. norska Tomra en spännande komplettering på tillväxtaktiesidan. Köp några olika investmentbolag eller minst tio olika andra aktier.

Peter z: Hej Marcus! Några förslag på de bästa aktierna på 10 års sikt?

Marcus: Hej! Fyra spännande tillväxtbolag på så lång sikt är Evolution Gaming, Cellavision, Vitrolife och Hexagon. Timingfrågan säger jag däremot inget om.

Olof: På jakt efter tre små-medelstora tillväxtbolag med stabil ledning och intressant produkt och gärna lite utdelning. Har du några tips?

Marcus: Låter som de fyra spännande tillväxtbolag jag nämnde i ett svar tidigare idag: Evolution Gaming, Cellavision, Vitrolife och Hexagon. Okej, Hexagon är rätt stora men de övriga. Annars gillar jag Beijer Alma på sikt när konjunkturtrenden blir tydligare.

En annan Marcus: Tomra (Norge) har haft en fantastisk utveckling de senaste två åren o tycker du den idag fortfarande är köpvärd trots högt p/e tal?

Marcus: Jag älskar bolaget, men aktiens värdering är skyhög. Svårt att säga vad som är motiverat egentligen. Ett sätt att tackla det är att köpa för en liten post och sätta en stop loss på förslagsvis 15-20 procent under köpkursen.

Kris: Hej! Vilket är ditt största innehav och hur tungt väger detta? Undrar även hur stor likvid du håller på just nu, när vi verkar vara på en topp?

Marcus: Hej! Min likvid är för mig ovanligt höga 13% av min börsportfölj, där Xact Högutdelare väger tyngst med 5,2% av portföljen.

Henrik: Hej! Du har tidigare beskrivit Duroc som en chansaktie. Nyligen har det dock kommit ett par köprekommendationer på Duroc. Vad tror du om att köpa Duroc idag? Kan det bli en vettig aktie i en långsiktig utdelningsportfölj? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Jag håller fast vid att Duroc är en bra chansaktie. Privata Affärer rekommenderade aktien för en tid sedan. Exakt hur hög risken är kan man diskutera. Jag är inte helt övertygad om aktiens långsiktiga storhet än, men det ser bättre ut än på länge.

Per-Åke: Med 5 års horisont vilket skulle du helst investera i. Svenska storbanker eller ”säkra” preffar med direktavkastning på 5-7%.

Marcus: Om jag vill vara passiv skulle jag välja preferensaktier som ger drygt 6 procent. Bankerna har större uppsida och nedsida, men känns i tider av penningtvättshärvor som viktigare att följa och bevaka än de tryggaste fastighetsbolagen och deras preffar.

Ralph: Hej Marcus! Jag köpte Storytel före årsskiftet och de har naturligtvis gått ner. Nu hämtar de sig något men jag ligger fortfarande minus. Vet att de gör stora affärer i Tyskland och Asien. Vad tror du? Sälja med förlust och satsa på något annat eller behålla?

Marcus: Hej! Behåll om du köpte på lång sikt, annars inte. Storytel är en väldigt intressant tillväxtsatsning, men aktien är svårvärderad och kursröreliserna blir därför lätt stora.

Erik: Hej, Vad anser du om Akelius Residential Pref på dagens nivå? Är det värt att satsa på säg 1-2år i den?

Marcus: Hej! Akelius Pref är utifrån historiska kurser på höga nivåer nu och kurserna borde vara mer cykliska än evigt trendande. Jag skulle ta det försiktigt på så pass kort tid.

Andreas: Hej Marcus, hur ska man månadsspara trygg utan att behöver vara orolig för en börskrasch.

Marcus: Hej! Om du månadssparar sprider du ut köptillfällena i tid så om det blir en börskrasch kommer du att köpa på låga nivåer. Därför ska du inte behöva vara orolig för en krasch då. Säkrare aktier sänker riskerna än mer för nedgångar.

Per-Åke: Alm equity pref har inte hängt med i den allmänna uppgången för många preffar. Hur ser du på den aktien? I mina ögon känns risken väldigt låg och aktien har ju en väldigt bra direktavkstning.

Marcus: Fel bransch, men annars gillar jag Alm Equity Pref. Jag har svårt att bedöma riskerna och nedsidan för bostadsmarknadens olika segment de närmaste åren så jag tycker bästa strategin är att undvika all börsexponering mot branschen.

Den frivillige emigranten: Vad anser du om amerikanska REITs som komplement till en Sverige-baserad portfölj? Hålla sig borta eller värt att efterforska?

Marcus: Jag tycker det är klart värt att efterforska. Bolagsformen är bra för den som gillar utdelningar och det finns många verksamheter i USA som inte vi har några exakta motsvarigheter till i Sverige.

Peter z: Har 2 milj kr amortera på hus eller investera på börsen

Marcus: Är bostaden belånad under 50 procent kan du överväga slussa in kapitalet på börsen under de kommande åren. Annars amortera ned till 70% helst 50% för att vara på säkra sidan.

Elsa: Ska man köpa Investor A eller B ?

Marcus: Köp den billigaste av de två. Normalt är det den med mest handel som är bäst av två aktieslag i samma bolag, men i Investors fall är båda aktierna bra omsatta och just nu är A-aktien billigast.

Dancehallqueen: Hej Marcus! Vad fantastiskt att man kan få kontakt med dig! Jag är 38 år och ska köpa mina första aktier och tänkte dessa; Kinnevik, Lundberg, Latour, Industrivärden, Creaded och Traction. Jag är intresserad av öresund, havsfrun, ratos, bure också men är inte insatt så tänker börja med de första jag nämnde. Svolder och investor går bort pga SAAB=krigsvapen. Sen ska jag ha utdelningsaktier i Nibe och Swedish match. Tänker lägga 1000-2000 kr varje kvartal i varje bolag. Har du något tips till mig vad jag ska tänka på? Övriga sparande har jag 60/40 portfölj hos Lysa, Avanza bero och Avanza Global. Både de är risknivå 5. Tycker du även helheten verkar bra eller finns det något annat jag kan tänka på med? Stort tack!

Marcus: Hej! Jag gillar bolagen du nämner utom Ratos. Svårt att veta vad som händer med pengarna i Havsfrun då de har fondinvesteringar. Annars ser det klokt och brett ut.

Lasse: Hej ! Flera av mina fonder i PPM kommer att försvinna. Är det bättre att jag själv redan nu säljer dem och byter till andra fonder eller skall man invänta att de avregistreras? Tänker att när de närmar sig avregistrering så måste fonden sälja mycket av sina innehav och att de det blir ”turbulent” kring fonden och att det in sin tur kanske påverkar utvecklingen negativt. Hur skall man tänka ?

Marcus: Hej! Det är lika bra eller bättre att byta själv tror jag. ”Spararen hamnar antingen i en annan fond eller i AP7 Såfa.” står det på https://www.privataaffarer.se/lista-har-ar-ppm-fonderna-som-forsvinner/

Lars Bergsten: Jag köpte Kinnevik igår efter Zalandos rapport, steg ju drygt 3% efter det. Vad tror du om fortsättningen för Kinnevik?

Marcus: Jag tror det bottnat för Kinnevik-aktien och att det värsta är över för Zalando, men säker kan man aldrig vara.

Jämte: Tycker du det är dags att kliva av börsen ett tag? Efter den här rushen vi har sett så tyder väl ända det mesta på en nedåt-rekyl? (Jag menar såklart kortsiktigt)

Marcus: Det beror mycket på din strategi. Delar av ditt kapital kan du sälja om det är kortsiktigare investeringar eller kapital du är mer aktiv med. Detta om det fungerar för dig att försöka tajma börsen eller om du bara mår bättre av att sänka risken ibland.

Stefan: Oscar Properties preff 83kr. nu Hur bedömmer du risk i % att man förlorar allt ??? Mvh Stefan

Marcus: 13,7 procent. Men det är förstås en gissning rakt i det blå. Omöjligt att bedöma exakt detta.

Henrik: Hallo, Går du på skattjakt på småbolagslistorna ibland eller håller du endast till på de större? Finns en hel del bolag på smålistorna som ser attraktiva ut för tillfället. Själv så tycker jag att JLT Mobile Computers och även Kentima ser intressanta ut för tillfället.

Marcus: Hej! På de minsta listorna letar jag nästan aldrig numera. För många dåliga bolag i jämförelse. Men visst finns det bra grejer att hitta även där.

Daniel: Hej! Är man helt fel ute om man köper preffar nu? Om inte, vilka rekommendera du i dags läget?

Marcus: Hej! Även preffarna har gått upp rätt mycket på sistone. Svårt att rekommendera någon, men som vanligt är det långsiktigt oftast bäst i de tryggaste alltså de som ger 5,5-7,5 procent i direktavkastning. .

Åsa: Årets första köp var Swedbank igår. Klokt?

Marcus: Ingen aning. Det är omöjligt att spekulera i utgången av penningstvättsutredningar och risker för böter och indraget tillstånd. Den enklaste strategin är därför att undvika aktier som är inblandade i sånt, men klarar sig Swedbank helskinnade så finns det uppsida i aktien, annars inte.

Fredrik: Hej Har en del Nordea och funderar på om man ska sälja behålla eller öka. Orolig över att Nordea även ska dras in i penningtvättshärvan med Danske och Swedbank. Jag har svårt att se att en storbank som Nordea skulle gå under på lång sikt och är lockad av den höga direktavkastningen.

Marcus: Hej! Svårt att bedöma hur det ska gå för storbankerna. Kompensera dig med att inte ligga för tungt i sektorn, men generellt tror jag att storbanker kommer att vara kassakor under lång tid framöver. Oaktat ev. svacka runt penningtvättsutredningar etc.

Rune: Hej Marcus har stort innehav i Swedbank och gjort som alla andra småsparare köpt. Swedbank verkar säkra på att identifierad penningtvätt är anmäld sen tidigare och pga banksekretessen så kan inget som rapporteras kommenteras. Hur mycket böter kan Swedbank få enligt dig ?

Marcus: Hej! Har det gått via amerikanska konto eller bank i transaktionskedjan så kan det bli deras jurisdiktion om jag fattat det rätt. Då kan det bli 5-10 miljarder kr eller mer i böter i värsta fall. Om det bara blir europeiska finansinspektionernas böter handlar det snarare om max 100 miljoner kr. Jag har ingen seriös aning om omfattningen av vad det slutar i om anklagelserna är sanna, men det här är mina vilda gissningar.