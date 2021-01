Hernhag: Mina utdelningsfavoriter för 2021

Dan: Hallå! Vilka utdelningsaktier är det som gäller för 2021

Marcus: Hej! Några utdelningsfavoriter är finska förnyelsebart bränsle-bolaget Neste, vars utdelningstrend är uppåt men inte lika brant som aktiekursen. Kanadensiska kapitalförvaltaren och investeringsbolaget Brookfield Asset Management, som har bra långsiktiga tillväxtförutsättningar. Kvartalsutdelaren SBB B lär fortsätta ånga på inom fastigheter. Utbildaren BTS lär börja återhämta sig till gammalt gott slag, inklusive utdelningen i december är deras trend nu 18 år utan sänkt utdelning.

Nils: Hej! Vilka tror du är de främsta utdelningshöjarna på stockholmsbörsen i år?

Marcus: Hej! Evolution Gaming och Fortnox lär höja utdelningarna rätt mycket. Även Lime lär höja en hel del i procent. Tre tillväxtaktier som utdelningshöjare!

Kalle: Hej! Jag har två frågor om Investor. Tror du det blir någon utdelning i år? Tycker du den är för dyr nu som en långsiktig investering?

Marcus: Hej! Investor gav utdelning både under finanskrisen och covidkrisen. 2021 lär innebär en utbetalning till aktieägarna. För dyr tror jag inte den är långsiktigt, men det är ingen rekordstor rabatt längre.

Lars: Vad är din åsikt om Mekonomen då den åter klivit över 100-strecket! Är uppgången tillfällig?

Marcus: Det kan mycket väl ha bottnat för Mekonomen, både som bolag och aktiekurs. Efter alla år av utmaningar är det ingen investering som lockar just mig, men så länge aktien gör högre toppar och högre bottnar kan den som placerat här behålla.

Marie: Hej! Är det dags att byta ut tillväxtaktier mot värde- och utdelningsaktier?

Marcus: Hej! I viss mån tror jag det kan vara vettigt att balansera portföljen. Är man överviktad i den ena eller i den andra typen av aktier kan man årligen rebalansera portföljen. Att sänka riskerna värderingsmässigt med att öka andelen värdeaktier kan vara vettigt för många placerare, men renodlade tillväxtinvesterare ska hålla sig till tillväxt, för ingen ska byta aktiestrategi helt bara för att börsen har betett sig som den gjorde under 2020.

Ulf: Hej Marcus! Tack för Dina böcker, chattar m m, som berett mig som betalande prenumerant stort intresse och nöje. Jag är 73 år gammal och vill öppna en kapitalförsäkring till vart och ett av mina barnbarn (18,15,9 och 6 år gamla), som de får tillgång till vid 25 åå. Jag vill, att de ska få 100 000 kr vardera. Tänkte att det vore bäst med fonder. Men vilket är mest smart att direkt sätta in summan på varje KF eller månadsspara tills summan blir 100 000 ? Skulle vilja be Dig tipsa om bra fonder.

Marcus: Hej! Att månadsspara sprider riskerna mest, men har du startkapitalet redo kan det vara lika bra att sätta in allt direkt och köpa de fonder du vill. Swedbank Robur Ny Teknik, Rhenman Healthcare och Strand Småbolagsfond är tre fokuserade fonder som jag gillar. De två sistnämnda är månadshandlade, vilket gör att det tar längre tid att handla i fonden, men det är å andra sidan en fördel för förvaltaren att inte varje dag ta hänsyn till in- och utsättningar.

Holger: Hej! Kan man lita på att XACT högutdelande delar ut 4 ggr per år fr om i år?

Marcus: Hej! Det är planen och den kan de säkert följa. Med stor sannolikhet övergår de till kvartalsutdelning.

Erik: Hej! Har Du någon bra globalfond eller global ETF med UTDELNING? Mvh/Erik

Marcus: Hej! Vanguard FTSE All-World High Div Yield är rätt billig och ger utdelning samt placerar i högutdelare globalt. Handlas även i Tyskland, så vi som bor inom EU kan placera i denna ETF.

Peter: Hej! Har både Nyfosa och SBB. Är båda intressanta på 5-10 års sikt? Eller sälja något av dem? Är fastighetsbolag överhuvudtaget bra investering på 5-10 års sikt?

Marcus: Hej! SBB är det stabilaste alternativet, medan Nyfosa har köpt olika typer av fastigheter mer opportunistiskt och har därför högre risk och potential om allt går vägen. Jag tror på fastigheter tills vidare, de låga räntorna lär stanna kvar mer eller mindre i flera år till.

Andreas : Techaktier och tex evo har gått rätt svagt efter jul, hur tror du det kommer att utvecklas under året?

Marcus: Det är skönt med en liten paus. I värsta fall är det en långsiktig toppformation, men då kommer bättre köplägen att öppna sig framöver. Jag tror det mest sannolika är att tillväxtaktierna börja vända uppåt igen när bolaget växt in i sina värderingskostymer lite mer.

Cissi: Hej! Vad tror du händer med HM i framtiden? Kommer Persson köpa ut bolaget från börsen? Är det något man bör vänta på eller ska man sälja bolaget redan nu?

Marcus: Hej! Jag tror inte på uppköp i H&M, även om möjligheten kanske finns i teorin. Uppköp är inget att vänta på eller sätta sitt hopp till, tycker jag.

Henrik: Vad tror du om bolagen inom den gröna trenden. Tänker på Sol och vind. Kommer dessa aktier fortsätta stiga eller är de ”mättade”?

Marcus: Bland alla dyra aktier och börsbubblor finns det säkert fortsatt bra placeringar att göra under det kommande året. Efterfrågan på aktierna känns inte mättad än.

Richard: Hej! Om man ha aktier i ett bolag som går i konkurs eller avnoteras från börsen, vad händer med innehavet man har då?

Marcus: Hej! Ett konkursbo kan ha förlustavdrag som är värda småsmulor, så 100% kanske du inte förlorar om konkursboet blir uppköpt. DEt gäller oavsett om det är på börsen eller utanför.

Roger W: Hej Marcus, vilka aktier klarar eller tjänar på ökad inflation eller ökad ränta. En svensk och en amerikansk aktie. Mvh

Marcus: Hej! Stigande räntor skulle gynna banker och försäkringsbolag. Säg norska Storebrand och amerikanska New Mountain då.

Tommy : Hej, När tror du Readly börjar gå med vinst?

Marcus: Hej! När de väljer att göra det. Satsning på tillväxt för Readly och Storytel är det som gäller. Lönsamhet för Readly är minst fyra år bort, troligen mer.

Johan: Hej! Kan fonder begära återbetalning av utländsk källskatt? Om ja, gör de det i praktiken?

Marcus: Hej! Aktiefonder får tillbaka en del av den källskatt som dras från utdelningarna, men de fonder jag kontaktade när jag researchade inför en bok svarade att de inte får tillbaka all källskatt. Det kan däremot vi aktieägare få om vi äger våra utländska aktier i en kapitalförsäkring.

Carla: Hej och trevlig helg! Det snackas om sektorrotation till värdeaktier vilket låter troligt även för mig som amatörinvesterare. Har du några tips på värdeaktier som du tror på och som inte har börjat röra på sig ännu. Har gjort några mindre köp i ett par svenska storbanker men behöver lite flera idéer.

Marcus: Hej! Leta efter fastighetsaktier med substansrabatt, som Klövern som har en aktiekurs som är 33 procent lägre än det beräknade substansvärdet enligt sajten fbindex. Själv skulle jag istället för svenska storbanker satsa på amerikanska investmentbanken Lazard, som fortsatt att dela ut genom pandemin och som har mycket gott rykte inom företagsrådgivning. Svenska Loomis känns som en värdeaktie också. Om Intrums vinst exkl engångsposter stiger får vi rätt mkt värde via den aktien också.

Lars: Kinnevik har stigit kraftigt under 2020. Huvudsakligen beroende på innehavet i Zalando som är Kinneviks största post i portföljen. När nu Covid 19 förväntas klinga av under våren kan man anta att butiksförsäljningen inom klädbranschen kommer att återta marknadsandelar. Detta bör påverka Kinnevik negativt. vad tror du om Kinneviks börsutveckling under 2021. Läge att sälja av delar av sitt innehav nu?

Marcus: Är innehavet stort i portföljen kanske små vinsthemtagningar vore skönt för nerverna, men med vind i seglen lär Kinnevik fortsatt kunna levera på börsen. Behåll i alla fall det mesta om du lär långsiktig.

Alex: Hej Är Sinch köpvärd? Långsikt. Tack

Marcus: Hej! Sinch är fantastiska möjligheter, men efter all kursuppgång ska vi kanske inte kasta oss in i aktien. Men att köpa lite försiktigt i rekyler borde löna sig då de mångåriga utsikterna är goda och kurstrenden just nu är uppåt.

Micke: Hej Fortum har haft det tufft med kursutvecklingen, men den senaste tiden gått bra. Är det läge att öka innehavet i den eller köpa en annan utdelningsaktie? Isf tacksam för tips

Marcus: Hej! Inget i Fortum kan långsiktigt motivera den här snabba kursuppgången, så jag skulle snarare säga att det börjar bli läge ta hem lite vinster. Ingen brådska antagligen, men Fortum har historiskt sett varit bäst att köpa aktier i efter en längre tids nedgång. Det finns alltid en botten i kursen, men det verkar finnas ett tak kring 20-25 euro också. Vi får se hur det går denna gång. Titta gärna även på andra grönare aktier, som Eolus Vind när de rekylerar ned.

Loppan: Hej! Mina föräldrar har delat upp sin aktieportfölj och gett 25 % var till mig och min bror. Innehavet är i storleksordning Astra, Investor, Klövern Pref, Volati Pref, Bilia, Atlas Copco, HM, Corem Proprety Group Pref, Epiroc, Telia, Nordea, Volvo och NCC. Rejält plus på alla utom Nordea (cirka -16), Telia (cirka -25) och HM (cirka -35). Jag har köpt dina analyser med utdelningsaktier fr o m januari för att förstå bättre, men skulle vilja ha din syn på portföljen samt vad vi ska göra med framför allt Telia och HM men också Bilia?

Marcus: Hej! I det stora hela en bra portfölj. Telia har nog bottnat kursmässigt och risken där är låg. En tråkig aktie, men det är ändå en lågriskplacering i din portfölj över tid. H&M och Bilia tror jag inte på långsiktigt, eller i vart fall möter de utmaningar som gör att det finns andra placeringar som lockar mera. Exempelvis bussbolaget Nobina är en rätt grön placering inom tjänstesektorn och jag väljer den aktien före Bilia.

Marie: Hej Marcus, Vad tror du om utvecklingen för Tomra framöver? Behålla?

Marcus: Hej Behåll du. Bra bolag, men dyr aktie.