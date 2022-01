Hernhag: Mina tre bästa utländska investmentbolag

Knegarn: Hej Marcus! Kan du nämna några utländska investmentbolag, private equity-bolag du gillar? Något som gått ner lite extra nu, kanske?

Marcus: Hej! Mina favoriter inom investmentbolag och liknande utomlands och som fallit i kurs är Apollo Global Management, Brookfield Asset Management och Atco. Det sistnämnda är fokuserat inom gas och energi. Alla tre har bra utdelningstrender, även om Apollos är lite svängig. Sen gillar jag även Berkshire Hathaway, men det ger ingen utdelning.

Christer: Hej, några förändringar i din portfölj utifrån rådande läge?

Marcus: Hej! Jag sålde allt i Alfa Laval denna vecka. Kursen föll under sin trendlinje och jag tog hem en vinst från att jag köpte under 2019-2020. Konjunkturkänsligt bolag jag gärna köper tillbaka i nästa lågkonjunktur om några år. Eller tidigare än så om kursen faller riktigt djupt.

Sara: Hej Marcus! Vad tror du om Storskogen på sikt? Är det ett bra sätt att få exponering mot mindre bolag? Mvh, Sara!

Marcus: Hej! Du får exponering mot en massa olika sektorer och nischer, på gott och ont. Frågan är hur nödvändigt det är att vara så breda i sin inriktning när man heläger bolag. Jag föredrar Strand Småbolagsfond eller Svolder när det gäller småbolag.

Daniel: Angående din försäljning i Alfa Laval som är mitt absolut både bästa och största innehav så skrev du att du sålt för att aktien fallit under sin trendlinje. För oss som inte är proffs, hur eller var ser man detta?

Marcus: Det kan man se hos Avanza, Börsdata och andra som har bra grafer. Jag lägger in en trendlinje som bygger på de föregående 200 dagarnas genomsnittliga kurs och ser hur det värdet utvecklas över tid. Nu har Alfa Laval sjunkit under det värdet, vilket är en indikation på svaghet och att trenden är fallande kortsiktigt. Kanske kan det bli långsiktigt fallande trend, men inga indikatorer och signaler är ofelbara. På sikt kommer säkert Alfa att stå sig bra, men just nu väljer jag att kliva av då jag sedan den inställda utdelningen i coronakraschen inte såg aktien som tills vidare-innehav, utan mer som något jag ville ha ett fåtal år.

Patrik: Truecaller faller ännu mer. Är deras hype slut nu?

Marcus: En svängig chansaktie som kan ha hype då och då, men som rekylerar och faller ibland också. För tillfället är hypen slut i alla fall.

Nybörjaren: Hej Marcus! Du har rekommenderat köp i Bico och Sinch tidigare, även om det inte var någon brådska att köpa då. Hur ser du på aktierna nu när de fortsätter nedåt?

Marcus: Hej! Bolagen fortsätter att utvecklas åt det jag tycker är rätt håll. Ibland tar det åratal att växa in i en värderingskostym. Kurserna borde bottna i år och sen vända upp, men vad vet man.

Jon: Hej, Marcus. Vad tror du om att köpa in sig på Sinch, Embracher och Bico nu.? Vad tror du om dessa bolag långsiktigt?

Marcus: Hej! Det är tre tillväxtbolag jag verkligen gillar sett på många års sikt. Enstaka år blir det ofta bråddjupa nedgångar i tillväxtaktier, men tillväxtresan för bolagens verksamheter är sannolikt inte över.

Fabricius: Amortera bort bolån eller låta pengarna vara kvar på börsen?

Marcus: Jag skulle låta pengarna vara kvar på börsen, men överväga att ta en del av utdelningen eller annan avkastning för att amortera ned bolånet till i vart fall under 70 procent av värdet på bostaden.

Erik: Hej! Hur ser du på Sdiptech Pref på de här nivåerna efter plötsliga fallet med 7 procent utdelning?

Marcus: Hej! Ja, det är ett klart bättre läge nu efter Affärsvärldens negativa rekommendation. Kursen har pressats ned rejält på kort tid, men handlas ändå över inlösenkursen på 105 kr. Risken för inlösen är ganska liten tror jag, men den finns.

Bosse: Hej, är det ett bra läge att köpa in sig i Swedish Match. Trevlig helg/ Bosse!

Marcus: Hej! Ja, kursen har legat mellan 65-83 kr i 1,5 år nu och förr eller senare får vi se en längre trend igen. Jag tror den trenden blir uppåt.

Magnus: Hejsan. Är det dags för köpa Nibe snart igen?

Marcus: Hej! Nibe är ner med över 30 procent i år. Obegripligt vad dyr aktien hann bli och jag förstår inte varför marknaden handlar ned aktien så hårt och plötsligt. Finns inget rationellt i det, antagligen är det flöden in och ur olika indexfonder och den gröna trenden har gjort lite paus. Jag avvaktar lite till med Nibe, för det är ändå högt med ett p/e-tal på 50, även om det är bättre än 70. Jag vill se hur länge trenden faller innan jag börjar bli positiv till Nibe-aktien.

Olof: Hej! Tror du Castellum går över till att dela ut tätare?

Marcus: Hej! Intressant tanke. Ja, jag tror det blir kvartalsutdelning från Castellum inom tre år. Annars är halvårsutdelning rätt bra det också.

Allen: Hej, vad tror du om Wall Street-legendaren Jeremy Granthams tankar kring att S&P 500 i närtid ska ner 45 procent och Nasdaq ännu mer?

Marcus: Hej! Det är ett scenario som kräver en hel del oväntade och negativa nyheter. En börs faller inte av sig själv eller utan anledning. Jag tror inte det kommer att rasa särskilt djupt, då vi hade en djup nedgång så sent som mars 2020. Däremot kanske 2022 blir ett år av paus, mer än tydlig trend.

Tanga-Tony: Vad tror du händer i Nobina framöver? De flyttade fram datumet för att svara på budet… Kommer det inte upp i 90 procent, faller det då?

Marcus: Jag tror de på måndag kväll kommer att meddela att de kommit över 90 procent. Annars undrar jag om de inte genomför förvärvet ändå och tar de aktier de kommer över, men när det bara saknas 1,4 procentenheter för att kunna tvångsinlösa borde det gå vägen. Till och med budgivarna på Ica kom över 90 procent, trots många missnöjda Ica-handlare. Några procent av mig är ändå nervös.

Pensionären: Hej Marcus! Du kan känna dig lugn även om inte Nobina blir uppköpt. Bolaget hade ett fantastiskt Q3 och utdelningen kommer att bli fet i år. Trots det, har jag accepterat budet.

Marcus: Hej! Jag håller med dig, det var en bra rapport och utdelningen i juni blir säkert bra för dem som äger aktien då.

Meo: Hej Hur reagerar börserna om Ryssland går in i Ukraina?

Marcus: Hej! Initialt fall, men energipriserna kanske går upp så vissa oljeaktier stiger.

Björn: Hej Marcus! Hur tror du utdelningarna i den ”trygga utdelningslistan” påverkas av denna plötsliga nedgång?

Marcus: Hej! Jag tror inte att kursnedgången betyder att marknaden tror att utdelningarna kommer att ställas in eller sänkas. Det är med stor sannolikhet andra orsaker bakom. Utdelningarna lär bli högre under våren.

Lentha: Hej, vad säger du om Lundin Energy som blir uppköpta av AkerBP?

Marcus: Hej! Spännande, jag gillar både deras oljedel och den med ren energi. En helt grön energiproducent har vi inte på svenska börsen, så det kan helt klart vara något att hålla ögonen på.

Sören: Hej Marcus! SBB har fallit rejält under senaste tiden utan att jag förstår varför. Flera rekommenderar forfarande köp och har en betydligt högre riktkurs än den kurs som råder idag. Hur är din syn på saken? Läge att fylla på antalet SBB i portföljen?

Marcus: Hej! Aktien är trots det en kursdubblare på ett års sikt. Det är en våldsam uppgång, för fastigheterna har inte precis dubblats i värde om vi säger så. Att det går ned en tid är bara sunt. Långsiktiga ägare behåller sina aktier.

Mike: Hej Marcus, finns det någon rekommendation på hur mycket pengar man ska köpa en aktie eller fond för?

Marcus: Hej! Nej, det går att köpa för hur små belopp som helst, nästan. Hos de flesta banker och nätmäklare måste du köpa minst en aktie, men hos Aktieinvest finns det möjlighet att äga andelar av en aktie. Rekommendationen om hur mycket pengar handlar mest om din strategi och vad du känner dig bekväm med.

Anna: Hej Marcus! Min son som är 18 år vill spara i stora stabila bolag. Sparhorisont 10-15 år. Vilka kan du rekommendera? MVH/Anna

Marcus: Hej! Bra och stora bolag är bland andra Astra Zeneca, Castellum, Hexagon och Investor.

Micke: Är Cibus den enda aktien som har utdelning varje månad?

Marcus: Ja, i Sverige så.

Albert : Hej Marcus! Kan du sia lite om Oatly? Den lovade guld och gröna skogar när den introducerades på den amerikanska börsen. Facit än så länge har varit det rakt motsatta, det vill säga ständigt nedåt.

Marcus: Hej! Svårt att säga hur bra produkterna egentligen är för miljö och hälsa. Jag har läst en del motstridiga texter. Det var en hel del hype, som nu är borta. Långsiktigt finns det säkert en del bra produkter där, men vad det blir för lönsamhet och tillväxt i längden är omöjligt att veta.

Lentha: Hej! Vad är en Lexasea-utdelning för något?

Marcus: Hej! Då får du aktier i ett bolag utdelade till dig och det sker skattefritt, och ingångsvärden – ingångskurser följer med aktierna du får.

Stefan: Hej Marcus, Abbvie eller Astra, vilken aktie tror du mest på här?

Marcus: Hej! Mitt personliga val har de senaste åren varit Abbvie. Det står jag kvar vid. Sen gillar jag Astra också.

Johannes: Hallå Marcus! Småsparare här som köpt månadsvis i några år med ett antal extra tillskjutningar vid gott kassaflöde. Har hittills bara köpt och aldrig sålt något och har en ganska välspridd portfölj med relativt små poster i 17 olika aktier, ingen över 10 procent förutom Evolution som jag råkade köpa i rätt läge. Hur ska jag tänka, bör jag börja sälja av och ta hem vinster och acceptera förluster? Eller är det, med begränsad kunskap, bättre att bara ”sitta stilla i båten”?

Marcus: Hej! Sett på tre till fem års sikt och längre är det bäst att sitta kvar i båten och fortsätta månadsspara.

M.A: Hej, väntar på ”lite bättre” köpläge. Är det dumt att ligga med 50 procent kassa och invänta en ”större sättning”? Bör man istället köpa in sig med en del kvartalsvis även i dagsläget, hur skulle du göra om du hade mycket kassa just nu?

Marcus: Hej! Mitt generella råd är att köpa då och då och långsiktigt ha det mesta på börsen.

Magnus: Hej, om man vill åt lite stabilitet och direktavkastning i dagsläget. Kan något av Telia, Tele 2 eller Samhällsbyggnadsbolaget i Norden D vara intressant som en bas i portföljen då? Eller har du bättre förslag?

Marcus: Hej, det är en bra start om du vill ha trygga lågriskaktier i portföljen. Axfood och Heba i rekyler kan också vara värda att titta närmare på.