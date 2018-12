Hernhag: Min mentala strutsmodell

Nya kursrekord kom under sommaren och det dramatiska namnet till trots var vinterns tech wrech bara brus vi långsiktiga inte behövde fokusera mot. Att inte stressa upp sig över dramatiska rubriker och kortsiktiga kursrörelser sparar mycket tid och energi.

De flesta gånger handlar det bara om rekyler på 5-10 procent, men inte alltid. Nu under hösten 2018 när det vände ned fortsatte det djupare och tydligare går det däremot bättre att prata om tech wrech. Att börsindex slog kursrekord i augusti och oktober var förrädiskt då den positiva signalen så snabbt efteråt följdes av en lite djupare nedgång.

I oktober loggade jag under en tiodagarsperiod inte ens in på mina depåer. Jag kastar mig aldrig in och ut på marknaden och ser ingen fördel med att varje dag sitta och titta på hur kurserna går ned. Men när kortsiktigt brus övergår till en större oro och långsiktigare kurstrend vaknar jag ur min sköna mentala strutsmodell.

Då drar jag upp huvudet ur sanden och rebalanserar mina tillgångar för att sänka risken. Jag vill inte sitta helt passiv när det börjar se farligt ut på börsen. Även efter att i november gjort slag i saken mådde jag bättre efteråt och jag är nu redo för både nedgång och uppgång. Med likvider i depåerna går det att fyndköpa om det fortsätter ned, annars om det går upp har jag en hel del trygga kassakor och utdelningshöjare kvar i portföljen som ger mig utbetalningar regelbundet.

Att ha en strategi och ett system för ditt agerande hjälper mycket. Min mentala modell som bland annat bygger på att inte gräva i för många detaljer utan försöka zooma ut och fokusera mot de stora penseldragen tror jag fortfarande på. Ingen vet hur djup den här nedgången blir på förhand, så att försöka vara mentalt och placeringsmässigt redo för flera olika scenarion är det vi i första hand ska satsa på.