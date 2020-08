Hernhag: Många höjda utdelningar kommande år

Häng med på Hernhags utdelningsjakt: Räkna med höjda utdelningar kommande år. Ta rygg på Marcus Hernhag när han plockar ut de bästa och bygg din egen utdelningsmaskin. I höst går Marcus Hernhag åter på jakt efter aktierna som levererar. Förutom Stockholmsbörsen går han systematiskt igenom börserna i Nordamerika och övriga Norden med aktier som handlas lika lätt som svenska. Läs mer och teckna din prenumeration på analysbrevet "Hernhags utdelare" här.

Redan under hösten blir det fler som delar ut. ICA sköt i våras upp beslutet gällande en del av utdelningen, men har nu bestämt sig för per den 29 september betala ut ytterligare 6 kr per aktie. 2020 års utdelning blir därmed totalt 12 kr, vilket är något högre än fjolårets 11,50 kr.

I aktiechatten den 12 juni https://www.privataaffarer.se/hernhag-fyra-aktier-att-ha-under-sommaren/ gav jag en prognos om att Assa Abloy, Atlas Copco, SCA och Wallenstam med flera lär dela ut redan nu i höst.

Holmen och just nämnda Wallenstam har redan återkommit som de lovade i våras. Förvisso blir det sänkt utdelning jämfört med 2019, men det är ändå bättre än inget. Nästa år borde det bli minst lika mycket i takt med att läget klarnar och om ekonomierna och konjunkturen börjar återhämta sig.

Det är tveksamt om någon bank alls delar ut i år, då myndigheternas uppmaningar stoppar det. De fyra storbankerna lär istället kunna dela ut rätt bra nästa år. Utgår vi från 2019 års utdelning per aktie handlar det om totalt 69 miljarder kr.

Kanske blir det lägre av försiktighetsskäl. Men både 50 miljarder och 60 miljarder kr vore ett rejält återtåg från det magra 2020. Det blir oavsett ett välbehövligt tillskott för de stiftelser och även en del privatpersoner som mer eller mindre lever på utdelningar.

Flera andra börsbolag lär dela ut nästa vår och mer åren därefter. Rent formellt är det 2019 års feta vinster som delas ut nu under 2020, men då tiderna var som de var i våras tittar börsbolagen mer på årets kassaflöde och den osäkra framtiden. Samma taktik öppnar för att det blir relativt fina utdelningar under våren 2021, trots att 2020 för många bolag innebär ett vinsttapp.