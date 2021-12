Hernhag: Långsiktiga favoriter i tre framtidsbranscher

Linde: Hej! Tycker du att NextEra Energy Inc och Abbvie Inc är värda att köpa till sin långsiktiga portfölj? Och tror du det är försent att hoppa på Tomra?

Marcus: Hej! Det där är tre långsiktiga favoritaktier i tre olika framtidsbranscher. Grön energi, läkemedel och pantmaskiner. Bra utdelningstrender i bolagen är det också. För sent att hoppa på Tomra är det nog inte i ett tioårigt perspektiv. På kortare sikt är det säkrare att låta kurstrenden navigera åt en än att titta på värderingen.

Aros 8: Har du några aktier som är lite stabila nu när börsen åker upp och ner?

Marcus: Hej! Aktier med rätt bra eller stabil kurstrend jämfört med börsindex är Tele2 B, och fastighetsbolag som Heba och SBB. Även Cibus och Castellum har stått emot bra. Reala tillgångar verkar vara bra just nu. Jag gillar sånt även långsiktigt.

Pensionär Harry: Hej Marcus, Vad är din åsikt om fastighetsbolaget Titania som genomför emission? Är det något intressant och värt att teckna? Tacksam för dina synpunkter.

Marcus: Hej! Säkert ett bra bolag, men formuleringen i prospektet om att substansvärdet per aktie var 9,17 kr den 30 september och att erbjudandepriset är 20 kr indikerar en hög värdering. Men jag har inte gjort någon djupare analys. Klarabo framstod som klart billigare och där blev det en bra första handelsdag. Titania är jag mer tveksam till.

amf: Hej Marcus! Tror du fortfarande lika starkt på VEF? Du har ju länge rekommenderat den, men på senare tid har den gått bakåt. Vad ser du framöver?

Marcus: Hej! Ja, men efter tokrusningen i september och oktober känns det naturligt att det kommer en tydlig rekyl. Långsiktigt är läget fortsatt intressant, sett över flera år.

Jessica: Hej! Hur länge tror du att SBB:s uppgång kommer hålla i sig? Ligger mycket plus och funderar på hur jag ska agera framöver?

Marcus: Hej! Kursen ångar på som ett tåg uppåt, men substansvärdet stiger också snabbt. Behåll i alla fall det mesta av dina aktier. Så länge SBB levererar som bolag finns det ingen anledning att vara offensiv på säljknappen även om en minimal nedskalning då och då av ett innehav heller inte behöver vara fel om man vill vara ännu säkrare.

Henning: Hej Evolution och Sinch har ju rasat kraftigt senaste tiden, hur gör du själv? Är du långsiktig och ligger still i båten, eller säljer du?

Marcus: Hej! Jag minskade lite grann i Evo på 1200 kr och då lyfte aktien, men när den senare föll ned mot 1000 kr ökade jag lite igen. Sinch tog jag hem en aning vinst i tidigare i höstas. Det är ett lite större innehav så jag har inte ökat där än. Det är lättare att öka i mindre innehav när de rasar.

Mats Moberg : Varför återkallas budet på Sobi?

Marcus: Budgivaren kom inte över 90 procent av aktierna och då kan de inte tvångsinlösa resten. De ville verkligen ha alla aktierna i bolaget för att kunna göra som de vill sedan.

Erik: Hej! Hur ser du på VNV Global efter kursfallet? Hur står det till med Alibaba? Motiverat kursfall?

Marcus: Hej! VNV rusade först och sen störtade den tillbaka igen. Bolaget i sig har inte mött så förändrad verklighet. Det är sannerligen skillnad på bolag och aktie på kort sikt. Alibabas nedgång är motiverad, i alla fall till viss del. 25 procent ned på tre år är kanske sämre än utfallet för bolaget, men framtiden och oro för trenden med allt mer regleringar och statligt inflytande förklarar det hela. Det är dessutom en svår trend att placera emot.

VIlle: Hej Marcus! Pfizer har gått bra på sistone. Vad tror du om aktien på längre sikt?

Marcus: Hej! Så länge de tar så bra betalt för vaccinet och det kommer nya omgångar med vaccinationer är läget lovande för Pfizer. Annars var det ingen favoritaktie under de föregående 20 åren. Så otroligt många strukturaffärer som inte verkade bygga särskilt mycket värde.

Ceve: Hej, har en dotter som är försiktig. Vill inte ha aktier, hellre banken (=0,55 procents ränta). Vad tror du om Estea som en trygg investering med bättre avkastning?

Marcus: Hej! Esteas kapitalandelsbevis handlas med viss substansrabatt och räntan är 3,8 procent räknat på nuvarande kurs. Det är relativt låg risk och varför inte lite sånt istället för vanligt räntesparande? Risken är högre än konto med insättningsgaranti, men det lär avkastningen också vara.

Carl: Hej! Hur ser du på Bico Group och Vitrolife? Läge att börja köpa lite i båda?

Marcus: Hej! Framtiden är ljus för bolagen och deras branscher, men det är omöjligt att veta när kurstrenden i Bico vänder upp långsiktigt. Vitrolife värderas högt, 40 gånger försäljningen och 140 gånger årsvinsten. Den gamla taktiken med då och då-köpande i små poster och sen rejält med långsiktighet kanske lönar sig.

Anna: Hej Vad ser du för potential i Swedish Match just nu, har de sjunkit klart?

Marcus: Hej! Jag tror kursen bottnar snart i Match och potentialen borde vara en totalavkastning på 10-20 procent om året framöver.

Jonas T: Hej! Är det läge att köpa Sobi nu när budet inte gick igenom?

Marcus: Hej! Långsiktigt kan det vara det, även om Sobi stött på ett par motgångar i forskningen. Konjunkturstabilt och växande hälsovårdsbolag har vi inte så många av på börsen. I förra veckans chatt https://www.privataaffarer.se/fredag-kl-10-aktiechatt-med-marcus-hernhag-30/ skrev jag att ”Ta hem vinsten i Sobi om man har någon, men köp om budet och kursen faller.” Jag står fast vid det, men tänk på att Sobi har karaktären av en chansaktie.

Peter: Hej! Readly – vad händer? Jag älskar appen men aktien är inget glädjeämne. Med en introkurs på 59 kr så handlas den numera runt 20 kr och med upp- och nerstudsar på flera procent per vecka. Den kommunicerade affärsplanen verkar följas och trots fler kunder nu än vid introduktionen så faller aktien. Vad är orsaken till kursfallet? Var den för högt prissatt ifrån början, eller är tillväxtföretag / aktier som Readly inte intressanta längre? Vill gärna höra din åsikt. Mvh, Peter!

Marcus: Hej! Både Readly och Storytel satsar allt på tillväxt och utan lönsamhet är det svårt att värdera aktierna, som därför rör sig ryckigt. Readlys marknad är kanske inte lika säkert en framtidsbransch. Att aktien halverats på tre månader är häpnadsväckande. Jag förstår inte vilken katastrof som aktiemarknaden verkar se framför sig.

Jojo: Hej. Det är många som skriver att raset i Evolution beror på en blankarattack, men det dyker inte upp några nya offentliga blankare i något register. Är det möjligt att utföra en så här omfattande attack med enbart intradagshandel eller blankningspositioner mindre än 0.2 procent?

Marcus: Hej! Nej, det är många stora som sålt ut. Troligen av strategiska skäl för att inte ta den teoretiska risken att sitta i en aktie där bolaget har tvister med myndigheter. Jag ser ännu den risken som minimal, men vissa placerare har kasinoskräck på börsen.

IT konsulten: Hej Marcus, jag har två frågor. Först Momentum, ska man teckna? Sedan undrar jag vad du tycker om Storytel, ska den falla mer eller kan det vara ett bra läge att gå in? Tror stenhårt på dom på lång sikt. Tack, IT-Konsulten!

Marcus: Hej! Momentums Softwares intäkter har inte ökat de tre senaste åren (2018-2020), vilket måste vara ovanligt för ett SAAS-bolag. Jag tecknar inte. Storytel är som Readly, mer tillväxt än lönsamhet och det går inte hem på börsen just nu.

Orvar: Efter kraftigt övertecknad nyintroduktion på 5.90 kr börjar Chargepanel nu handlas på börsen i nästa vecka. Hur ser du på marknadsförutsättningarna för detta bolag, och på chansen/risken att det blir uppköpt av en stor drake snart?

Marcus: Lyckas de öka intäkterna rejält blir det säkert uppköp till slut, men konkurrensen kan vara hård också. Jag är därför osäker kring hur de alls kommer att växa. Det kan bli vadsomhelst.

Pontus: Hej, hur fungerar tilldelning? Jag sökte både Klarabo och Signup med fick ingen tilldelning. Ökar chansen om man ansöker om fler än lägsta möjliga? Spelar typ av konto någon roll eller är det bara lotto? Går en hederlig storbank före säg Avanza och Nordnet?

Marcus: Hej! Det varierar från IPO till IPO. Ibland lottar de, ibland är det en viss liten tilldelning till alla. Ibland kan det löna sig att teckna via flera olika depåer. Storbanker går inte före per automatik, det är bankerna som håller i nyintroduktionen som låter sina kunder gå först. Det är ofta en av nätmäklarna med och som då får en del företräde. Men är det övertecknat måste de dra ned på tilldelningen.

Peder: Hej! Vad tror du om IPO:n Case Group. Värd att teckna? Äga långsiktigt eller teckna och sälj?

Marcus: Hej! Utan att ha tittat på prospektet gillar jag att vi äntligen får ett renodlat fondbolag till börsen. Det är en klart intressant affärsmodell.

Tack på förhand!: Hej Marcus! Har ett sorgebarn i portföljen som är Sinch. Aktien har backat från cirka 200 kr till 110 på ungefär tre månader. Hur är det möjligt? Hade marknaden så himla fel för tre månader sedan? Hittar inte några köp/sälj-rekommendationer och det är väldigt tyst om aktien. Snälla Marcus, förklara!

Marcus: Hej! Dyra aktier har höga krav på sig och en aktiemarknad brukar överreagera både uppåt och nedåt. Bolagets framtid har inte förändrats nämnvärt, även om jag tror det var lite oro kring marginaler i rapporten senast. Ju större uppgång desto större vinsthemtagning/rekyl.

Jocke: Vad tror du om prospekteringsbolaget, Beowulf Mining. Medveten om risk.

Marcus: Bolaget har aldrig haft några intäkter och spekulationen nu bygger på politiker och myndigheters välvilja angående en gruva. Inget jag skulle spekulera i.