Hernhag: Investmentbolagen med störst potential

Raymond: Hej! VEF och VNV Global har många spännande innehav, vad tror du, på minst fem års tid?

Marcus: Hej! Bland investmentbolagen på börsen har VEF och VNV kanske störst potential, även om deras innehav ofta är rätt okänd och onoterade.

Andreas: Tjena! Fyra gröna svenska favoriter?

Marcus: Hej! Vindkraftbolagen Eolus och OX2 som har lite högre risk. Långsiktigt även Alfa Laval, som är mer konjunkturkänslig basindustri men med energieffektiviserande produkter och annat bra för miljön. Nobinas bussar känns också miljövänliga.

Martin: Hej Marcus! Vad tycker du om Hexagon samt Hexatronic? Vilken tror du har störst potential?

Marcus: Hej! Kortsiktigt står fiberkabelbolaget Hexatronic mitt i en skördeperiod och har störst potential. Långsiktigt tror jag ändå nästan mer på Hexagons mätteknik och mjukvaror. Båda bolagen är två IT-favoriter med bra tillväxtchanser.

Ruben: Hej! Tror du att Sinch kommer fortsätta ge liknande avkastning i framtiden eller stanna av?

Marcus: Hej! Jag tror inte deras marknad växer med 30-40 procent om året i tio år till, men i några år till så och med förvärv ovanpå det blir det stor utväxling. Detta kräver värderingen av aktien, så sammantaget lär avkastningen ändå börja bli lägre över tid. Över 100 procent om året är ohållbart i kursutveckling, men bra avkastning är det ju även vid lägre tal.

Ove: Hej! Jag har idag en portfölj med några fonder och aktier i Bahnhof, Embracer, Fortnox, Investor, Kinnevik, SBB och VNV Global. Alla ligger plus utom VNV. Portföljen är värd en halv mille. Nu väntar jag in en dryg mille snart och vill placera på fem års sikt. Vad har du för råd att ge mig? Jag är 70 år och tänker sälja av det mesta vid 75.

Marcus: Hej! Du har en bra tillväxtaktieportfölj. Fortsätt på den inslagna vägen, men ta kanske lite lägre risker framöver. Innan fem år har gått börjar du sälja av en del successivt för att säkra kapitalet i tid.

Dennis: Tjena! Dina tankar kring gamingsektorn på kort samt lång sikt, behöver vi oroa oss för Kina? Tankar kring Embracer, Paradox, Stillfront, med mera?

Marcus: Hej! De är inte särskilt stora i Kina om vi säger så, men det smittar av sig på hela sektorn och det blir svårare på sikt att alls kunna sälja till Kina när de nu reglerar sina marknader. Med det sagt klarar sig spelsektorn bra ändå och jag rekommenderar den på sikt. Finns många länder med växande marknader.

David: Hej Marcus! Tänkte teckna CTEK. Hur står de sig mot Garo som gått extremt bra senaste åren? Undrar om SAAB har ägt dem länge, fina rapporter, när vänder det?

Marcus: Hej! CTEK har sämre finanser än Garo även efter nyemissionen. Å andra sidan är CTEK renodlade mot batteriladdare medan Garo har en del andra verksamheter som inte växer snabbt. Ingen aning när det vänder för Saab.

Stig: Hej! Är det möjligt att teckna CTEK genom Nordnet? Vad jag kan se så går det inte. Jag söker också bra månadsutdelare från USA eller Kanada. Helst under 10 dollar styck. Har du några förslag?

Marcus: Hej! Går inte såvitt jag kan se att teckna via Nordnet. Under 10 dollar per aktie? Ska du månadsspara är det en fördel om varje aktie inte kostar så mycket, men annars spelar kursen i absoluta tal ingen roll. Det är bara jämfört med vad som finns i bolag per aktie som är viktigt. Begravningsbyrån Park Lawn blir mitt tips i detta fall.

Robert V: Hej Marcus! Du fick nyss en fråga av signaturen ”Stig” angående om det gick att teckna CTEK genom Nordnet? Jag kan meddela att det går, det är Swedbank och Nordnet som har hand om teckningen. Jag ringde min börskontakt på Nordea igår och frågade om saken så de kollade upp detta och gav mig det svaret. Tack på förhand!

Marcus: Hej! Intressant, det står inget om Nordnet i prospektet från CTEK och jag hittar inget anmälningsformulär på Nordnet.se. Däremot vet jag att det är möjligt att skicka anmälningar ändå för alla andra banker, även om de anmälningarna oftast kommer sist i turordningen när aktierna ska fördelas. Avanza däremot!

Milla: Vad har du för uppfattning om Cary Group som ska noteras i september?

Marcus: Tror jag är ett bra bolag. Marknaden för nyintroduktioner verkar vara tillbaka i god form, men jag ser ingen stor potential att rusa första dagen, så här spontant.

En mormor med aktieintresse: Hej Marcus! Din åsikt om Coinshares och Stabelo? Man är ju med på kryptomarket utan att satsa på krypto. vad anser du om Valour Cardano?

Marcus: Hej! Bra chansningar inom den sektorn och en fördel för de ger indirekt riskspridning mellan olika tekniker och valutor. Jag gillar Coinshares bäst av de bolagen du nämner. Valour Cardano är ett bra sätt att få exponering mot kryptovalutan ada, men förvaltningsbolaget Valour verkar hemlighetsfulla och svarar inte på mina frågor.

Robin: Hej! Hur ser du på videostreaming-branschen och live-shopping för bolag som Bambuser/Qbrick? Qbrick ser väldigt billig ut jämfört med Bambuser. Tankar på det?

Marcus: Hej! Det är en framtidsbransch, men det är svårt att veta vilket bolag med ny teknik som verkligen lyckas. Hur lovande är egentligen respektive bolags teknik och olika avtal? Ofta är det bättre att leta efter mer etablerade aktörer.

Tobbe: Hej, teckna CTEK eller inte, mycket tveksam, har läst dina råd att man ska teckna.

Marcus: Hej! Det är inte givet att du behöver just denna tillväxtaktie i din portfölj. Jag tror på en bra start för aktien https://www.privataaffarer.se/hernhag-svart-hitta-aktie-i-hetare-sektor/ Men mycket handlar också om du ska sälja första dagen eller ha en långsiktig placering och vilka risker du är ute efter.

Mikael: Jag sitter med 70.000 aktier i MyFC som nu nästan är nere på årslägsta och de kommer ut med några PM på väldigt kort tid. Vet med mig att pengarna nästan eller är snart slut i kassan. Jag har suttit med väldigt länge i bolaget! Kan du ge mig något råd, sälja nu och ta hem en väldigt liten vinst, eller fortfarande hoppas på bolaget?

Marcus: MyFC kan vi göra en enkel analys med. Intäkter per aktie är fallande sedan många år. Nedgång varje år från 2016 och ligger ännu nära nollan. Förluståren radar upp sig, även om förlusten per aktie har sjunkit. Siffror förvanskar eller skönmålar aldrig, utan berättar verkligheten som den är. Framtiden är oskriven, men det finns inget som tyder på en vändning utifrån hur MyFC presterar. I en värld som skriker efter miljövänliga batterier och laddare är det inte särskilt imponerande om vi säger så. Sälj och undvik aktien tills de åstadkommer något.

Rickard: Vågar man gå lång i Kjell med tanke på bristen på containrar?

Marcus: Jag skulle nog ta hem vinsten hellre än det. Eller sätt en stop loss. Även om det är bästa bolaget i sin sektor är det ändå mycket fysiska butiker och ”lite oreda” inom cointainers och fartyg samt komponentbrist, etc.

Jonny Boy: Hej! När du kollar på utdelningsbolag, tänker du något på hur hög källskatten i landet är? Självklart på KF. Något land du väljer bort helt?

Marcus: Hej! Nej, det tittar jag i regel inte på, även om det i till exempel Norge och Finland är onödigt mycket källskatt vi får vänta på att få tillbaka.

Utdelningsjägaren: Hej Marcus! Du har många gånger rekommenderat AT&T. Vad tror du om dom framöver? Det pratas, ryktas om minskad utdelning?

Marcus: Hej! Jag har gett upp där då AT&T ska knoppa av TimeWarner (som om alla livsviktiga synergier och besparingar de pratade om för några år sedan inte behövs längre). Därefter sänker AT&T utdelningen med mer än vad avknoppningen motiverar. Märkliga vändningar minst sagt. Blir hygglig direktavkastning ändå även efter sänkningen och det i ett renodlat bolag, men jag gillar Tele2 mycket bättre.

Måns: Hej Marcus! Vad tror du om Storskogen AB och bolagets kommande börsintroduktion?

Marcus: Hej! Det blir ett nytt innehav i Spiltan Aktiefond Investmentbolag, det är jag säker på. Däremot är det lite svårt att få grepp om ett brett konglomerat, men det blir riskspridning mellan olika sektorer. Värt att titta närmare på.

Rickard: Vågar man köpa skog nu?

Marcus: Nu när massapriserna verkar falla en del kan det kanske uppstå en del långsiktiga köplägen i skog framöver.

Håkan: Hej Marcus! Finns det något tecken som gör att du skulle överväga att sälja av en del av ditt innehav för att ligga likvid? Vad skulle det vara i så fall?

Marcus: Hej! Om den långa trenden på börsen ser ut att vika av nedåt skulle jag öka andelen likvider en del. I alla fall om det sker efter en lång tid av uppgång på börsen och i ekonomin. Nu har det bara gått uppåt i ett år lite drygt.

Aktiepensionären : Hej Marcus. Har Corem Property mer att ge eller ska man ta hem en vinst? Tacksam för svar.

Marcus: Hej! Kurstrenden är fint uppåt, men värderingen börjar bli högre än vanligt. Behåll tills vidare.

Dan: Hej Marcus! Kommentar på Swedish Match avknoppning av cigarrverksamheten till aktieägarna? Sunt förslag? Eller tecken på att röktobaksverksamhet inte går att sälja? Bra för oss aktieägare?

Marcus: Hej! Jag gillar det. De blir mer renodlade och får en mindre skadlig hälsoprägel. Snus är mindre dåligt jämfört med rökning, så i relativa termer blir SWMA nu ett rökfritt bolag med lite lägre politiska risker. Men det lär inte påverka värderingen och kursen så särskilt mycket.

Carl: Hur ser du på Xact Bear OMX 30, en möjlighet för den som vill minska förlusterna i depån dom dagar som börsen backar (köpa och sälja över dagen) eller något man ska undvika över huvud taget?

Marcus: Statistiskt sett är avkastningen negativ intradag, så det borde gå. Men det finns i praktiken en spread och courtage så du behöver trots det tajma indexet, vilket blir väldigt svårt. Annars satsa på några veckor eller månader med bear-certifikatet om det blir en tydlig trend nedåt. Lite farligt ändå då börsen ligger i stigande trend uppåt 80 procent av tiden.