Hernhag: Fyra tillväxtfavoriter i tech-sektorn

Bengan: Hej! Du skrev sist att ”Tekniksektorn har en hel del tillväxtbolag som på sikt borde ge en hel del”. Vill du namnge några du tror på?

Marcus: Hej! Om till exempel Sinch fortsätter ned nu i rekylen börjar den bli intressant igen. Stabilare IT-bolag är IT-konsulterna, med bolag som Tieto som trots kursrusningen har hygglig direktavkastning. Jag väntar också på att Fortnox och Bure ska rekylera, det är två andra favoriter.

Lisa: Hej, vad tycker du om Ericsson efter morgonens rapport?!

Marcus: Hej! Det är fortfarande ingen favorit. Svår bransch, men 5G-utrullningen lär gynna bolaget men det är redan inräknat i kursen till viss del. Att aktien står lägre än kurstoppen 2011 säger tydligt att bolaget inte kommer någonvart. Kanske vänder de på det och lyckas bättre framöver igen, men jag vill allt se bevisen först.

DK: Hej skägget, jag tänkte höra ifall du har några tips på vad jag kan utöka min portfölj med, jag har dessa i dagsläget: Byggmax, Gränges, Industrivärden, Intrum, Kambi Group, Kindred, Kinnevik, Midsummer, NAXS, Sampo och Vostok New Ventures. Tack för otrolig bra böcker och bra chatt. Mvh DK!

Marcus: Hej! En IT-konsult som Tieto kanske vore något att titta närmare på. Hög utdelning.

Martin : Hej! Vill äga bolag som äger mycket skog i Sverige, äger i dag Holmen, SCA och Stora, skulle du välja bort någon eller öka i någon? Vill även äga bolag som äger infrastruktur i Sverige, förslag? Vad tycker du om Fortum?

Marcus: Hej! SCA är den mest renodlade, Stora Enso har högst direktavkastning och Holmen är där mitt emellan. En smaksak vad man föredrar. Fortums grundläggande verksamhet gillar jag, men aktien är inte lika billig som den var en gång i tiden. Säljer de av kolkraftverken de just köpt via förvärvet av Uniper så blir det ännu bättre.

Sara: Är det dags att sälja Resurs aktier?

Marcus: Eller dags att köpa nu när sektorn är pressad. Svårt att veta, risken är hög men så länge bolaget inte mött någon större motgång håller jag hoppet uppe.

Tomas: Hej Markus Vad tycker du om Essity, köpte på nedgången efter bokslutet, för 303 kr. Är det ett bra köp?

Marcus: Hej! Långsiktigt är det säkert det. Essity har många starka kända varumärken och efterfrågan är konjunkturstabil.

Anna: Hej! Jag vill köpa Sinch. Vad säger du om dagens kurs? Både kort och lång sikt. Tack!

Marcus: Hej! Ser ut som att kursen accelererat eller rusat på sistone, kan vara euforin före en längre paus. Det behöver inte bli någon bråddjup rekyl, men fullt naturligt. Långsiktigt går bolaget bra och har en stor spännande marknad med teknik för att skicka meddelande till mobiler.

Tanga-Tony: Hej Markus! Apropå frågan som Sinch här ovan: Jag kan inte förstå hur det kan vara en framtidsbransch att skicka SMS till telefoner. Framtiden pekar bort från sådana meddelanden. Vill du motivera varför det är en strukturell framtidsbransch?

Marcus: Hej! Jag trodde också det länge. Men email fastnar lätt i spamfilter, medan teknik som bygger på sms och som skickas till eller via olika appar går fram. Många prenumererar på massor av mejl, men sms-meddelanden är en svårare teknik och mer för premiumtjänster om vi säger så. Att Sinch tecknat avtal med 10 av de största teknikbolagen i USA talar sitt tydliga språk.

Olof: Hej Vad tänker du om Skistar? Kan det finnas nån framtid nu när det inte verkar vara snö mer?

Marcus: Hej! Ja, det tror jag. Ju mindre snö i söder desto större behov att åka norrut för folk. Aningen kortare snösäsong blir det i tider av varmare väder än vanligt. Sammantaget ändå rätt stabilt för Skistar.

Anna-Maria: Sampos kursutveckling har varit minst sagt trist den senaste tiden. Är det värt att sitta kvar för utdelningen?

Marcus: Nej, inte enbart för denna utdelning. Men vill du ha något som skulle gynnas om räntorna stiger och under de kommande åren ger en hög direktavkastning är Sampo intressant.

Hälsar Thomas: Hej Marcus! Vad har hänt med Hansa Biopharma? Det går ju bara utför tvärtemot tidigare prognoser, ska jag behålla?

Marcus: Hej! Jag kan inte den här typen av bolag så bra och det beror just på att godkännanden och produktlanseringar är en svår sak att förutse. Lägg in i din strategi att ha mycket lite eller inga sådana aktier, utan satsa på bolag med stabila vinster.

Jonas : Tjena. Vad har du för tankar kring Tobii, är det en aktie att ha långsiktigt i portföljen?

Marcus: Hej, det borde det vara, men förlustbolag är svåra att värdera. Tobii-aktien ser ut att ha bottnat långsiktigt nu och bolagets intäkter per aktie pekar tydligt uppåt.

Birgitta: Hej! Nu försöker jag igen! Jag skulle gärna vilja ha förslag på några bra globalfonder. Vad anser du om Avanza Global?

Marcus: Hej! Det är den billigaste och därmed kanske bästa av indexfonderna. Annars hamnar många globalfonder i de största USA-bolagen. Jag gillar branschfonder bättre, teknik, hälsovård, fastigheter, osv. Geografiska fonder är lite svårare, det blir en stor bunt bolag men med vilken inriktning då? Med det sagt är säkert till exempel Didner & Gerge Global en bra globalfond för den som vill ha mer aktiv förvaltning.

Tanga-Tony: Hej Markus. Jag äger Creades och Latour, som har gått väldigt bra den senaste tiden. Jag är i och för sig långsiktig, men är ändå inne på att sälja av nu när premien är så stor, för att köpa tillbaka vid lägre premie. Kanske blir det fel och jag lyckas aldrig köpa tillbaka aktierna. Vad tror du?

Marcus: Hej! Risken finns, men jag tror det har pendlat en del i alla fall när det gäller Creades premie/rabatt. Latour har länge haft premie nu, så där undrar jag om det återgår till rabatt igen utan att det blir en allmän och stor börsnedgång.

Tyyne: Hej! Vad anser du om Husqvarna? Den har gått ner ganska mycket. Jag köpte den förra våren men den har bara vandrat söderut sen dess.

Marcus: Hej! Robotgräsklippare och annat som kommer allt mer nu lär gynna bolaget, men långsiktigt är det så att jag aldrig gillat Husqvarna. Vinsten per aktie ligger på 2015 års nivåer, men intäkterna per aktie tuffar på uppåt sakta men säkert. Att aktiekursen är på 2007 års nivåer säger kanske något om hur bolaget utvecklats sedan dess.

Caroline: Hej! Hur ser du på Storytel efter senaste veckornas uppgång? För sent att köpa? Trevlig helg och tack för en grym chatt. /Caroline

Marcus: Hej! På fem till tio år är det inte för sent bara för att aktien går bra ett par veckor. Men med den uppgång på cirka 40 procent på ett par månader vi sett i Storytel skulle jag avvakta lite nu.

Mormor/farmor: Hej! Har sju, snart åtta barnbarn som vi vill sätta undan en slant till. Vad rekommenderar du, kapitalförsäkring eller annat? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Mitt förslag är investmentbolagsaktier i en ISK som du äger. För över pengarna när du vill och barnen behöver det. Kanske vill du låta dem dela på utdelningen varje år, kanske ger du större lite summor vid behov i framtiden i stället.

Runnerunn: Hej Marcus. Vad är din uppfattning om Cellink? Är det bara de allra mest riskvilliga som köper en aktie med p/e-tal på 6 500? Tror du att marknaden förväntar sig att vinsten har stigit vid nästa rapport?

Marcus: Hej! Bolag som precis når lönsamhet får ibland lustiga p/e-tal som inte säger något. Cellink har en spännande teknik för att producera mänsklig vävnad och det viktiga nu är att intäkterna över tid fortsätter stiga.

Nyblivna pensionärerna : Hej Marcus! Vi försöker igen för vi frågade förra veckan om vad du tycker om placering i spetsfonden Fidelity Global Dividend, XACT Högutdelande och Aktiespararna Direktavkastning för vi funderar på att investera i dem och ser placeringarna ur 5-10 års sikt. Investor presenterade sitt bokslut i onsdags och vi undrar om det är för sent att investera i dem för att få ta del av utdelningen eller om det finns en deadline för när man måste äga dem här i vår för att få ta del av utdelningen. Sen undrar vi om vad du tycker om att också investera i Industrivärden och om du har något mer investmentsbolag som du rekommenderar just nu?

Marcus: Jag gillar utdelningsfonder, men till exempel Aktiespararna Direktavkastning ger ingen utdelning till andelsägarna utan återinvesterar allt. På gott och ont. För sent i Investor är det inte långsiktigt, men mycket på börsen har gått upp länge nu utan att vinsterna hängt med. Både dem och Industrivärden känns helt okej att köpa trots allt men det är kanske inga totala fyndlägen.

Ola Forsberg: Din syn på Collector, Swedbank och Clas Ohlson?

Marcus: Jag undviker alla tre aktierna tills vidare. Men jag är gärna kund hos Clas O.

Lasse: Hej! Hur tror du utdelningen i Nobina kommer påverkas nu när förlustavdraget börjar ta slut så Nobina måste börja betala bolagsskatt?

Marcus: Hej, jag tror det blir oförändrad utdelning och sen bara små höjningar. Vinsten måste börja stiga först innan utdelningen kan höjas.

svola: Hej Marcus! Hur ser du på Proact efter vinstvarningen? Vad vill du se för att du skulle köpa?

Marcus: Hej! Först om deras satsningar börjar löna sig bättre blir jag intresserad av Proact. Långsiktigt är det rätt sektor att ha exponering mot, molntjänster. Tajmingen är kanske inte den bästa än.

Buford T. Justice: Hej! Vad tror du om Geo Group? Kan det bli en vinnare, om man tror att Trump blir omvald? Värt en liten chanspost?

Marcus: Hej! Svårt att säga, en liten chanspost i så fall. Att äga och driva fängelser i USA har politisk risk och en strategi jag har numera är att försöka undvika höga politiska risker utomlands. Annars vore det ett fängslande innehav som låser in bolagsvinsterna i tryggt förvar. Nästan kriminellt lockande verksamhet. 🙂