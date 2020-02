Hernhag: Fyra tillväxtaktier som levererar 2020

Ruben: Fyra tillväxtaktier som kommer att leverera 2020?

Marcus: Vostok Emerging Finance med fintech i tillväxtmarknadsländer är en kandidat. Sinch och Embracer har redan levererat ordentligt i år. Fortnox verkar svåra att stoppa kursmässigt.

YP: Six Flags rapport? Hjälp mig, är det en överreaktion, eller? Ska vi fylla på och se framtiden an?

Marcus: De sänker utdelningen rejält och jag sålde mina aktier igår kväll. Problemen tornar upp sig. Inte värt risken tycker jag att öka, inte ens ligga kvar egentligen.

Robban: Hej Marcus, tack för dina givande fredagschattar! Kort, vad tycker du om att börja månadsspara i 10 år framåt i följande: Beijer Alma, Beijer ref, Stora Enso och Alfa Laval?

Marcus: Hej! Jag gillar alla fyra bolagen och främst Stora Enso lockar ju när den är vettigt värderad och ligger en bit under kursrekorden.

Elsa: Hej! Tack för bra böcker och all god rådgivning. Kan mina barn ärva mina aktier från ISK eller bara dem från aktiedepån? Jag har en bred portfölj jag är nöjd med, men största kapitalet är på ISK. Därför undrar jag om nya inköp ska göras på ISK eller aktiedepå? De på KF vet jag måste säljas och bli kontanter. Pensionär 70 år

Marcus: Hej! Jag vet faktiskt inte säkert, men jag tror att de får aktierna och inte kontanter i de depåerna.

Jonas: Marcus! När kommer börsen reagera på sämre Q1 till följd av Corona, och när (om) dippar Kina?

Marcus: Svårt att säga, men blir svackan i efterfrågan längre än väntat så den varar fram till sommaren borde det bli en synbar rekyl åtminstone.

Hallon: Är det läge att sälja Embracer eller ska man sitta kvar i båten?

Marcus: Långsiktiga behåller. Aktien må ser dyr ut, men intäkter per aktie pekar uppåt och långsiktigt lär vinsten hänga med. Då ska man inte lämna bolaget helt, men att hyvla av 1/10-del efter kursrycket kan ju vara en försiktighetsåtgärd som kan löna sig.

Peter N: Hej Marcus. Jag har 4.000 Hancap preff A. Dom blev avnoterade från Nasdaq First North och sedan har jag inte hört eller sett att jag blivit kompenserad. Vad hände? Skulle inte dom bli omvandlade till stamaktier? Och vad finns att göra?Mvh Peter N

Marcus: Hej! Omvandlingen skulle ske om stamaktien blev noterad. Nu har de det tungt med finanserna ser det ut som i bolagets nyhetsflöde, så vi får se om det blir något värde kvar av dina preffar. De är ju bättre än stamaktier i alla fall i så tuffa tider.

Morfar: Hej, Alzinova forskar på mediciner mot Alzheimer-sjukdomen. Kursen har åkt berg- och dalbana i samband med redovisning av ”forskningsläget”. Skulle du rekommendera aktien som en chansaktie? Om man får sitt läkemedel godkänt är ju marknaden gigantisk.

Marcus: Hej! Marknaden är gigantisk men forskningen är också oerhört svår då sjukdomen är som den är. Krävs att man följer patienter under mycket lång tid, etc. Stora kast i kursutvecklingen får du räkna med.

Per-Åke: Saab verkar ha svårt att lyfta trots att många analytiker är positiva till bolaget. Vad tror du är främsta anledningen till det? Kan det vara att Saab betraktas som ett icke etiskt och hållbart bolag?

Marcus: Delvis kan det vara det, men inte främst. Saabs vinst per aktie står nu på 2012 års nivåer och intäkterna per aktie har backat de senaste åren och står på 2016 års nivåer. Det är inget som driver upp en aktiekurs om jag uttrycker mig diplomatiskt. Sen kan man hylla den stora orderboken, men inte förrän det blir stigande vinster lär kursen kunna klättra långsiktigt igen.

Girig: Jag har ett hyggligt belopp på ett fasträntekonto, vilket löper ut inom kort. Räntesatsen är 1,5 procent, så då vill mitt giriga jag undersöka om det finns några alternativ, som ger bättre avkastning utan risk att förlora kapitalet. Räntefonder? Obligationsfonder? Andra alternativ? Har du några namnförslag så är jag tacksam! Jag behöver ej ha tillgång till pengarna inom överskådlig framtid, cirka 5-10 år, som det ser ut i dag.Tacksam för alla goda råd!

Marcus: Det som möjligen kan ge högre avkastning utan större risk är företagsobligationsfonder, som Spiltan Högräntefond. Den typen av fond kan gå ned periodvis, men du förlorar med stor sannolikhet inte ditt kapital över tid. Det är ändå en relativt säker sparprodukt. På 5-10 år skulle jag personligen köpa trygga aktier i stället för att få högre risk men också högre avkastning. Allt från Telia till HiQ.

Pelle: Enligt analytikerna är Ambea en potentiell kursdubblare. Vad tror du? Varför rasar Ambea? Ska jag hänga med säljarna och gå ur?

Marcus: Nyemission efter förvärv, men på sikt är Ambea ett bra bolag. Kursdubbling tror jag inte på inom överskådlig tid.

Software: Hej! Jag har sen länge Boston Pizza Royalties Income Fund i KF-depå hos Avanza, men ser nu att den är markerad som börshandlad fond i stället för som aktie. Stämmer denna förändring? Hur påverkar det oss som har denna aktie/fond? Finns risk att den framöver inte kommer kunna handlas på Avanza?

Marcus: Hej! Rent formellt är det en kanadensisk income fund, men det är en bolagsform och ingen investeringsfond. Jag tror inte det spelar någon roll vad Avanza markerar den som, allt börsnoterat går bra att ha i KF och allt beskattas lika där. Det är heller ingen nordamerikansk ETF som vi i EU inte kan handla längre.

Carrof: Hej! Jag har funderat mycket kring det här med varför och när man ska sälja en aktie? Ska jag till exempel sälja en aktie som Astra som har gått upp med 80 procent efter att antal år bara för att ”hämta hem” vinsten? Även om jag fortsatt tror på aktien? I dag säljer jag i princip bara aktier som inte går bra. Hur tänker du?

Marcus: Hej! Om du tror din aktiehandel tillför mervärde eller du behöver det får att lugna nerverna så ska du handla, annars bara behålla. Kursuppgång i sig är ingen anledning att sälja allt. Ibland kan man vilja trimma ett innehav som gått upp mycket och börjar väga för tungt i portföljen och då handlar det om att hantera riskerna. Med det sagt ser jag inga problem med att verkligen vara passiv ägare i bra bolag och göra så lite som möjligt. För många är det nog bra att försöka göra så lite som möjligt med de befintliga aktierna.

Anna: Hej Marcus, behöver din hjälp. Har fått ett erbjudande från Max Fastigheter, bör man teckna det? Någon form av obligation? Vad jag förstår behåller jag de aktier jag har.

Marcus: Hej! Det är units som består av en obligation och en option. Lite krångligt upplägg, men tror du på bolaget är det inga dåliga grejer. Det är som en nyemission, fast de ger ut ett lån och en möjlighet att teckna mer aktier i framtiden.

Stefan: Hej! Kanske en lite udda fråga men jag skulle vilja veta hur stor andel du tycker är rimligt att ha investerat på börsen (aktier och fonder) under de här förutsättningarna: belåningsgrad på bostaden 50 procent, all intjänad pension som jag själv styr över är placerad i aktiefonder, av rena pengar är 500 000 kr i aktier och fonder medan 900 000 är på bankkonto med 0,7 procent ränta. Tycker du min andel aktier/fonder är för liten eller för hög i rådande marknadsläge med en börs som gått stigit mer än tio år i sträck?

Marcus: Hej! Långsiktigt har du för lite i aktier, ja. Däremot kanske just du vill ha en stor kassa/bankkonto utifall det händer något. Men som standardmall vore det bättre med det dubbla i aktier och då bara 400 000 kr i räntebärande. Att successivt över tid slussa in mer på börsen ja, men det är inget självklart efter en uppgång mitt i en lågkonjunktur att göra det. Välj köptillfällena noga i så fall.

Ulla S.: Hej Marcus. Vill höra din syn på Tieto. Tieto lämnade för nån vecka sen sin kvartalsrapport som i mitt tycke var väldigt stark, sen dess har kursen gått ner med 40 kr. Läge att öka? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Jag gillar Tieto, men efter den stora uppgången är det bara bra med en rekyl nedåt. Långsiktigt blir det nog bra.

Emma-Stina: Hej Marcus! Fick en liten post TrainAlliance, vad tror du om det företaget, läge att köpa mer? Och vad ska man tro om den dystra utvecklingen för norska NRC Group, dags för vändning? Mera tågurspårning med svenska Railcare Group, synpunkter? Trodde det var tågtider nu!

Marcus: Hej! Tågtjänster kanske är en svårare bransch än vad man kan tro. TrainAlliance är mer mot fastigheter så det känns mer lovande. Svårt att säga vad bolaget ska vara värt, men rekylerar kursen ned mer kan det vara långsiktigt bra läge att öka.

Jöke: HEJ Marcus! Vad tror du om Bahnhof på medellång sikt? Känns som en stabil operatör men samtidigt med många konkurrenter? Mvh

Marcus: Hej! Jag är positiv till Bahnhof, de har trogna kunder och kan nog fortsätta växa nu som det ser ut.

D: Vilken preferensaktie skulle du köpa i dagens läge?

Marcus: Jag tycker alla är för dyra för att jag ska vilja öka eller köpa nytt.

Hres: Under gårdagen föll Catena Fastigheter starkt trots en bra rapport, medan Catena Media hade en dålig rapport. Sker det en förväxling av köparna? (Robotarna)

Marcus: Det tror jag inte. Catena Fastigheter är värderat långt över sitt substansvärde så de förväntningarna som finns där är oerhört höga. Då räcker det inte med bra rapporter, det krävs superrapporter. Att ta hem vinsten i Catena nu är nog ingen dum idé, en av storägarna gjorde det i fjol på lägre kursnivåer.

Montreux: Hej Marcus, Tomra känns alltid dyr när man köper, men har de senaste tre åren jag konsekvent köpt visat sig vara ett fantastiskt val (synd bara att man inte köpt mer…). Men vad var det som var så fantastiskt i gårdagens rapport? Jag läste notiserna och det såg bra ut, men +20 procent? Tror inte Tomra är blankad i någon större utsträckning så det kan knappast vara någon short squezze? Vad har du för tankar om Tomra nu och som långsiktig investering?

Marcus: Hej! Tomra skulle vi alla köpt mer av när vi hade chansen att göra det billigt för länge sen. Nu är det en miljöaktie som många vill ha och bolaget går också riktigt bra. Svårt att säga hur dyr den förtjänar att vara, men 20 procent på en dag och sen rekyl i dag är en mycket stor rörelse. Lite märkligt, men heller inget ovanligt.

Leon O: Tjena Marcus! Jag är 16 år och är sugen på att börja handla med aktier. Jag har en plånbok på runt 10 000–15 000 kr. Har du några tips på aktier och hur jag ska tänka? Alla tips är välkomna!

Marcus: Hej! Börja med aktier i investmentbolagen, Investor, Industrivärden, Svolder, Kinnevik, etc. Då får du bra riskspridning och bolagen har god historik.

Tanga-Tony: Hej Markus. Hur går det för dig med ryggen och dina marklyft? Och apropå det, ryggar du Chalmers och tecknar Stayble Terapuetics?

Marcus: Hej! Ryggen mår bra och jag kan marklyfta en bit över 100 kg i alla fall utan problem. Däremot ryggar jag inte de två bolagen du nämner.

Fredrik: Hej och tack för en bra chatt, Marcus! Jag har börjat sälja av aktieinnehav från ett gammalt servicekonto och kommer därför att tvingas betala stora summor i reavinstskatt för inkomståret 2020 (den deklarationen ligger mer än ett år framåt i tiden). Vet du om jag redan nu kan betala in en preliminär reavinstskatt till Skatteverket eller måste jag lägga undan pengarna själv på ett separat konto? Känns dumt att låta pengarna ligga ”arbetslösa” under ett år men vill inte heller köpa nya papper för pengarna ifall börsen skulle tappa under det kommande året.

Marcus: Hej! Du kan alltid sätta in pengarna på ditt Skattekonto om du vill. Numera får man ingen ränta längre, så att ha dem på ett annat konto tills vidare är bättre. Det går att få 0,5-0,7 procent med insättningsgaranti.

Lina: Hej Marcus, Hur ser du på Collector nu efter deras nyhet som kom under januari månad? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Att det är läge att vänta tills vi ser en tydlig botten i aktien. Kanske kommer den på nuvarande nivåer, men det är inget att springa efter än.

Adam: Vad tror du om Catena Medias framtid? Hur oprofessionellt var det inte att vinstvarna två dagar före rapporten?

Marcus: Svårt att säga då jag inte vet exakt hur processen ser ut när det gäller prövningen av de bokförda värdena i balansräkningen. Nu skrev man ner dem rejält, frågan är varför det inte skedde tidigare? Oavsett en aktie vi ska undvika så länge det kommer stora besvikelser.

Calle: SBB bara stiger. Ser du någon risk eller läge att utöka innehavet?

Marcus: Förväntningarna är mycket höga på bolaget, men aktien är heller inte superdyr. Bra aktie att behålla ett tag till, men lite sent att börja storköpa nu.