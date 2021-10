Hernhag: Fyra tillväxtaktier på fem års sikt

Carl: Hej! Vilka är dina favorittillväxtaktier på fem till tio års sikt i dagsläget? mvh

Marcus: Hej! Fyra favoriter är Fortnox, Hexagon, Hexatronic och VEF. Svårt att värdera flera av dem, men bolagen går riktigt bra och/eller har stor potential på sikt.

Jocke: Hej Marcus, jag vill ha en stabil utdelningsportfjölj, vad ska jag äga då?

Marcus: Hej! Bolag som sällan eller aldrig sänker utdelning och helst ökar den över tid. En utdelningsportfölj kan du bygga med basen i allt från Investor och Castellum till SBB D. Toppa om du tål risken med utdelningshöjare som Evolution och Fortnox, men ha mindre andel i portföljen där, då kurssvängingarna kan bli stora om bolagets tillväxt får hack i kurvan.

A-M Nilsson: Hej, ska man teckna Volvo Cars? Rocker?

Marcus: Hej! Volvo Cars har för många oklarheter. https://www.privataaffarer.se/oklar-vardering-avskracker-i-volvo-cars/ Rocker är en spännande chansaktie, men jag tvekar även här då börsvärdet hamnar på 17 gånger fjolårets försäljning samtidigt som intäkterna sjönk (vänder säkert upp rejält snart även om det inte är tillväxt än i år) och rörelsermarginalen under årets första halvår var -142 procent.

FP: God förmidag Marcus! Rocker, hiss IPO, eller diss? Fintech-app som ägs av Schibsted, vilket säkrar marknadsföringen (Blocket) till viss del.

Marcus: Hej! Rocker har helt rätt storägare, Schibsted kan backa upp dem på flera olika sätt tror jag. Känns som att Rocker går till börsen lite för tidigt, det hade varit en annan sak om vi sett hur tillväxten vänt upp igen och resultatet börjat bli mindre negativt. Nu blir det mer spekulation om att det ska gå bra i framtiden. Väldigt het nisch och aktien kan trots allt få en bra start på börsen.

Mikael: Hej Marcus! Volvo Cars har ju ett rätt stort spann på aktien om man vill teckna. Har ju även skrivits en del om att den delen av aktierna som i verkligheten kommer att handlas på börsen är liten i förhållande till vikten de kommer att ha i index. Hur ser du på det hela, teckna eller inte? Mvh Mikael!

Marcus: Hej! Jag tycker inte det är värt risken att teckna. https://www.privataaffarer.se/oklar-vardering-avskracker-i-volvo-cars/ Däremot tror jag inte det blir någon stor effekt efter första dagens handel att aktien blir ”för” tung i vissa index. För övrigt bygger OMXS30 på aktiernas omsättning, så där blir det inget problem med stort börsvärde och lite mindre handel i aktien. Handeln blir nog stor nog ändå, oavsett.

Klas: Hej. Vilka tankar har du kring Stillfront efter den långa nedgångstrenden? Är botten nådd snart? Kan man öka lite nu eller avvakta? Mvh Klas

Marcus: Hej! Stillfront har tidigare haft djupa kurssvackor för att verksamheten svänger, det vänder nog någon gång. Tillväxten måste komma tillbaka. Kurstrenden indikerar ingen vändning än.

Olof: Hej Marcus! Vad är dina tankar om Telia och 3M vid nuvarande nivåer? Tack, Olof

Marcus: Hej! Telia borde vara nära bottenivåer, men jag är mer tveksam till bolagets framtid nuförtiden efter att de började sälja ut mobilmaster.

Erik: Hej! Tankar angående Kina och Alibaba?

Marcus: Hej! Av strategiska skäl håller jag mig undan direktinvesteringar mot Kina. Alibaba är ett bra bolag, antar jag, men för hög politisk risk för min smak.

Tomas: Hej Marcus. Vad tror du om Pricer och deras rapport och framtid? Mvh Tomas

Marcus: Hej! Känns fortsatt som en bra chansaktie.

Fredrik H.: Hej Marcus, vad tror du om Flat Capital? Hysteriskt uppgång nu i ett par dagar, rekyl ned idag. Trevlig helg 🙂

Marcus: Hej! Gillar verkligen bolaget och entreprenören bakom, men Flat Capital är dyrt. Det gick betydligt bättre för aktien än vad jag hade prognostiserat när jag rekommenderade att teckna aktien. https://www.privataaffarer.se/darfor-ska-du-teckna-flat-capital/ Det känns lite som att inget kan stoppa aktien, men att det ändå kan bli stora svängningar även nedåt. Jag håller mig undan just nu.

Rune: Energifondens ränteobligation med 9 procent per år. Låter bra. Vad tror du om denna?

Marcus: Räntenivåen indikerar hög risk, men ganska ofta brukar det gå bra ändå generellt sett. Vet flera andra obligationer där det gått bra, men det är inte alltid det blir så i och för sig. Som en del i en bredare ränteportfölj, helt okej tycker jag efter att endast överskådligt tittat på upplägget.

Gamblern i Rättvik: Oroligt i Betssons ledning efter att styrelsen sagt upp vd:n Pontus Lindvall. Dagarna efter avsätter de större ägarna ordföranden och väljer också in Pontus i styrelsen. I veckan avgick en styrelseledamot ”på dagen”. Hur bedömer du att styrelsens arbete kommer att fungera? Några fler av styrelsemedlemmarna ville avsätta Pontus. Ett beslut som ordföranden fick kommunicera. Pontus är kompetent och också den som kan mest om bolaget och dess löpande verksamhet. Tror du att de etablerar sig ordentligt i USA? Blir uppköpta?

Marcus: Märkliga turer. Tror det var andra eller tredje vändan som vd för Lindvall. Som bolag har Betsson en bra sportbok som lär bli värd mycket på sikt. I tider av regleringar som drabbar kasinooperatörer ska vi vara försiktiga, en leverantör som Evolution lockar mer. När regleringseffekterna satt sig och Betsson fått ordning på bolagsledningen är den långsiktiga framtiden ljus.

Maja : Hej! Har en portfölj 40 procent preffar, 10 procent Castelum, 10 procent Axfood, 10 procent Investor, 10 procent Telia. I KF har jag JNJ, Apple och ATT. Har i ISK Swedish Mach, Swedbank, Industrivärden, Essity, Svolder i små procent. Åkt på smällen med Oscar Propertys preff. Har nu fem stycken! Ska jag sälja OP-preffen nu? Och vilka aktier borde jag satsa på för att lyckas bättre, och inte vara orolig? Tack för ditt svar!

Marcus: Hej! Har du så mycket i preffar kan det nog vara läge att sälja av lite. Oscar P Preff har fått rejäla uppsving från krisnivåerna. Fokusera mot bolag som ökar vinsten per aktie över tid, säg tio år. Telia och AT&T verkar inte göra det. Essity lär komma att göra det. Castellum, JNJ och Apple gör det.

Nybliven stolt mormor: ISK, bra eller dåligt till nyfött barnbarn ”för säkerhets skull”? 100.000 kr att investera på ISK utställt på en förälder i stället för kapitalförsäkring? Detta som garanti att kapitalet inte försvinner till onödig konsumtion av en omogen tonåring utan kan överföras när tiden är mogen. Önskar förslag på aktier, alternativt eventuella fonder som inte behöver balanseras om alltför ofta. Köpa allt direkt nu alternativt uppdelat under något år?

Marcus: ISK är en bra sparform, men det är KF du kan ha förmånstagare för. ISK:t kan du låta barnbarnets föräldrar ärva och via testamente ha villkor. Med reservation för att jag inte är någon jurist. Investmentbolagens aktier kan du vara mest passiv i under många år. Investor, Kinnevik, Lundbergs, VNV, etc.

Matthew: God morgon! Kommer du teckna Volvo Cars?

Marcus: Hej! Nej.

Kalle-K: Hej! Marcus, Har tyvärr missat att svara på Sobis erbjudande. Förlängs erbjudandet eller vad händer med aktien? Mvh Kalle-K

Marcus: Hej! Jag tror det förlängs, men det är inte klart än.

Tobbe: Hej! Vad tror du om att köpa amerikanska utdelare som Realty Income Corp, Crown Castle International Corp, Digital Realty Trust Inc och Abbvie?

Marcus: Hej! Jag tror på dem långsiktigt och äger aktierna själv. Att öka i kurssvackor lönar sig nog över tid. Det är fyra amerikanska bra bolag.

Patrik: Köpläge i Embracer?

Marcus: Långsiktigt tror jag på bolaget, men kursen ser inte alls ut att ha bottnat än.

Bokmal: Hej Marcus! Hur ser du på Storytel i dagsläget? Blir aktien mer intressant sedan EQT kom in som ägare?

Marcus: Hej! Bra bolag i svår nisch, men jag tror de kommer att klara sig bra. Blir troligen uppköpta till slut. En bra chansaktie.

Stefan B: Hej Marcus! Jag önskar tips på noterade fastighetsbolag som har fokus på bostadsfastigheter kring storstäderna, inte butiksfastigheter, och en bra utdelningshistorik (höjt utdelningen flera år i rad).

Marcus: Hej! Heba Fastigheter har stabil utdelningstrend som är stigande. Bra bolag, men kanske inte lika billiga som vanligt längre.

Investis: Hej! Varför gillar du utdelningsaktier när det kan innebära att man väljer bolag som dels inte investerar sin vinst, dels låter utdelningen gå före kursuppgång?

Marcus: Hej! Det går ofta lika bra att vi investerare återinvesterar utdelningen (kassaflödet) i fler aktier som att bolagen återinvesterar. Vi kan också skapa tillväxt, så att säga.

DeadlyKitten: Tjenare! Vägen mot en egen pengamaskin börjar nu från noll efter ett lägenhetsköp. Tänkte basa med lite investmentbolag som Svolder, Investor, Kinnevik, VNV Global, Latour och toppa med lite tillväxtaktier. Vad tycker du om min grundstrategi, plus har du några aktier som är intressanta? Allt är på lång sikt (20-25 år).

Marcus: Hej! Det låter som en bra strategi för en pengamaskin och utdelningsportfölj. Leta efter bolag som höjer utdelningen varje år att toppa med.

Mehdi: Vad tror du om framtiden för skogsbolagen? Sitter på en stor post i Stora Enso som inte gör någon nöjd.

Marcus: Skog är en framtidsbransch, men konjunkturkänslig. Räkna med svängningar i kurserna.