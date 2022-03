Hernhag: Fyra stabila aktier i orostider

Marie: Vilka bolag är dina bästa tips nu i krigsorostider?

Marcus: Aktier med hygglig kurstrend är kortsiktigt det som är bäst att satsa på. Långsiktigt är det dessutom bra bolag om vi tittar på t.ex. Axfood och Swedish Match som fortsätter att stå emot börsnedgången. Även läkemedel som Abbvie och Astra gör det. Konjunkturstabila bolag helt enkelt.

Simon: Finns det några säkrare hamnar i dagens läge? Är t.ex. preferensaktier någorlunda säkra?

Marcus: Ja, exempelvis Fastpartner Pref är oförändrad i kurs i år och ger 5,7 procent i direktavkastning.

Maria: Några bolag som man bör sälja av nu?

Marcus: Kortsiktigt skulle jag nog undvika Ferronordic, även om det är en potentiell turn around-kandidat senare.

Axel: Hej Marcus! Det har nämnts om Ferronordic tidigare i chatten. Hur hög tror du risken är att företaget går i konkurs?

Marcus: Hej! Det kan jag inte bedöma särskilt väl, men i längden är slagsidan med 80% av intäkterna i Ryssland och Kazakstan något som kan ställa till med problem även om servicedelen kanske kan stå emot rätt bra.

Stefan: Varför backar Fortum så infernaliskt? Hade 100% upp på den aktien för några månader sedan men den vinsten är snart utraderad, vad tror du om aktien på några års sikt när och om nuvarande krig får ett slut ?

Marcus: Dels har Fortum fjärrvärmeverk i Ryssland, dels är nya dotterbolaget Uniper finansiell partner i Nordstream2 och har Ryssland som viktig marknad. Tycker ändå att nedgången är för stor och snabb för att det ska vara motiverat.

Nick: Hur tror du det blir med alla Rysslandsfonder? Kommer bankerna betala ut pengarna?(om det finns något värde kvar) Och sedan stänga ner dom??

Marcus: Det kräver att de kan sälja aktierna och sen ta likviderna och betala ut till andelsägarna som sålt. Känns osäkert just nu. Det är en ganska oprövad situation där fondspararnas bästa kommer att prövas. Köpstopp är första steget, vi får se när eller om det blir en större reträtt.

Mr Ballpower: Varför har Avanza Bank Holding tappat så mycket? Dax att gå in med mer?

Marcus: Lite svaga februarisiffror, bl.a. för det är tuffa jämförelsetal. Tillväxten hackar lite just nu, men att marknaden är så överraskad av det är lite märkligt.

MK: Hejsan. Vad tror du om årets utdelningar och även nästa års utdelningar? Risk för sänkningar eller ännu värre inställda utdelningar?

Marcus: Hej! För de flesta bolag står Ryssland för endast ett fåtal procent av omsättningen. Risken för utdelningssänkning på grund av det känns klart begränsad i nuläget.

Göran W: Hej Marcus! Jag hur du tycker man ska göra med erbjudandet från Flat Capital ska man teckna sig eller sälja teckningsrätterna ?

Marcus: Hej! Flat Capital tycker jag är en fortsatt bra chansaktie. Trots att huvudägaren Siemiatkowski inte tecknar några aktier är det rimligt att övriga ägare tecknar. Bara om du har ett riktigt stort innehav kan du överväga sälja en del av teckningsrätterna.

Bengan: Har en tid handlat på mig Stillfront. I dagsläget ligger jag 70% back. Nu kommer erbjudande om nyemission. Finns det något som talar för att jag ska ansöka och därmed öka på min svettiga portfölj?

Marcus: Ja, det är lite som jag skriver på https://hernhag.se/nyemissioner-i-stillfront-och-flat-capital/ att Stillfront är ännu i sin tillväxtsvacka, men långsiktigt är det ingen fara för mobilsspelsbolaget. Så länge du har en liten post kan du teckna om du fortfarande tror på bolaget. Har du trots nedgången en stor post i Stillfront är det kanske bättre att sälja en del teckningsrätter och finansiera teckning av andra aktier med försäljningslikviden.

Victor : Hej, Ditt råd kring H&M aktier nu när de stängt butikerna i både Ukraina och Ryssland. Köpa, sälja av eller sitta lugnt kvar i båten?

Marcus: Hej! Det är negativt för H&M, men inget som påverkar resten av koncernen i långa loppet. Långsiktiga bör därför sitta kvar i båten. Kortsiktigt är kursfallet djupt och snabbt, men jag tror vi ser en botten snart. Sen får vi se var det tar vägen.

Peter : Hejsan Tror vi på en total kollaps nu eller blir det en snar återhämtning ?

Marcus: Hej! Jag tror inte på någon total kollaps varken i ekonomierna eller på börsen. Det kan komma snabba upprekyler, men jag tror och hoppas mer på trist börs än en panikslagen börs. Om inte kriget sprider sig till fler länder.

Magge: Hej, energi aktier är det något som lockar ? Blackrock energy, Lundin eller något annat kanske… vad tror du i dessa tider ?

Marcus: Hej! Energisektorn lockar då vi tyvärr är beroende av oljan ytterligare många år. Först 2030 ska efterfrågan toppa. Lundin Energy står inför fusion med annat bolag men är intressanta ändå. Allt som inte investerar i eller är beroende av ryska tillgångar är en hedge mot inflation och mer oro. Därför föredrar jag egentligen nordamerikanska energibolag. Allt från stora oljebolag till pipelineägare och gasbolag som Oneok (som tyvärr slutat höja utdelningen).

Gordon: Hej Marcus, kan det vara läge att köpa in sig på Swedish Match nu? Jag tänker eftersom man får ganska många aktier för pengarna och de har en bra utdelningshistorik?

Marcus: Hej! Många aktier för pengarna innehav en låg aktiekurs, vilket inte säger något om avkastningsmöjligheterna. Swedish Match utdelningshistorik och alla återköpen av aktier är det som gör aktien köpvärd. Det i kombination med att vinsten nu fått bra fart uppåt.

DF: Vad tror du om finska försäkringsbolaget Sampo på medellång sikt? Den ger nu 10% i direktavkastning.

Marcus: Det är inklusive engångsutdelning efter försäljningen av aktier i Nordea. Justerat för det så vi enbart räknar på ordinarie utdelning är Sampos direktavkastning 4,4%. Jag tycker det är en bra kassako att äga i försäkringsbranschen, även om deras totalavkastning över tid inte imponerar. Det är som om aktiemarknaden inte tycker att de bygger särskilt mycket värden över tid. Vinsten per aktie och kassaflöde etc. Äger man aktien ska det vara som en kassako som gynnas av högre räntor, mer än som en potentiell kursvinnare.

Tanga-Tony: Marcus, jag behöver någon som håller min hand. Jag har en hel del sparkapital som stått vid sidan av börsen under en längre tid, och som jag vill ha investerat på börsen. Jag kommer inte att behöva pengarna på 5 år, och har börjat köpa i raset, och sprider ut köpen för att minska risken. Trots att jag väntat på ett ras för att komma in billigare på börsen är det sjukt jobbigt att se mina surt förvärvade pengar minska i värde dagligen. Jag mår inte bra av det. Ge mig dina bästa tips på att hålla huvudet kallt och våga köpa i dessa skakiga dagar.

Marcus: Köp försiktigare eller vänta till kurstrenderna börjat vända upp. Men då är risken att du känner det är för sent. Fortsätt att köpa och tänk på att den upplevda risken må vara högre nu men det verkliga kanske inte är det. När det äntligen blir rea på börsen är det vanligt att vi inte vågar köpa. Jag har själv inte börjat köpa särskilt hårt än utan bara duttat lite samtidigt som jag funderar på att trimma av vissa innehav. Jag tror det är gott om tid att köp på under resten av året.

Elsa: Hej Marcus! Hur långt ner i källaren ska vi innan det vänder tror du? Vad ska man köpa just nu tycker du?

Marcus: Hej! Att köpa då och då under resten av året lönar sig säkert på 3-5 års sikt.

Bengt: Hej Marcus, Tycker du att Nibe är en framtidsaktie och är den köpvärd nu eller ska den ner mer.

Marcus: Hej! Det är ett framtidsbolag, men jag tycker inte aktiens värdering lockar ännu.

S: Dags för mig att starta en utdelningsportfölj. Jag är ung så har bra antal år att spara innan pensionen. Har du några bra tips på utdelningsaktier?

Marcus: Hej! Investor är alltid en bra start, bolaget har bara sänkt utdelningen två gånger de senaste 19 åren. Däremellan blir det allt högre utdelning. Bredaste investmentbolaget.

Ewa: Hej. Vilka är dina åsikter och rekommendationer angående SAAB aktie?

Marcus: Hej! Jag tycker det är en bra hedge mot mer krig och även mars kan bli bra på börsen. Saab har med det sagt ingen bra historik egentligen och är inget favoritbolag.

Eva: Dags att rädda vad man rädda kan av sina surt förvärvade tillgångar?

Marcus: Lönsamma bolag med verksamhet i flera olika länder kommer att överleva och förr eller senare slå nya kursrekord. Behåll och beväpna dig med tålamot. Bolag med mer oprövade affärsidéer är däremot någon som kanske har för hög risk.

NordicLight: Som långsiktiga aktier i turbulenta tider, hur ser du på följande(en del som du rekommenderat tidigare) idag? Sectra, Fortnox, Nibe, Nederman, Lifco, Beijer ref, Cellavision, Troax, Sobi.

Marcus: Det är lätt att se att bolagen kommer att klara av även detta året rätt bra. Aktierna är en annan femma, ibland har vi dåliga år på börsen. Sett över flera år är de där tillväxtbolagen en grupp som fortsatt kan överprestera.