Hernhag: Fyra stabila aktier för sommarportföljen

Arne Alligator: Kan du tipsa om en fyra-fem aktier som är läge att gå in i och kunna behålla utan oro i portföljen under sommarsemestern?

Marcus: Svårt på så kort sikt, men allt i lagom stabil upptrend och då antar vi att upptrenden fortsätter. Telia och fastighetsbolaget Heba är två trygga bolag där aktierna ser stabila ut. Främst Telia ligger ännu på oerhört låga nivåer och nedsidan borde vara liten. Utdelningsmästaren Canadian Utilities men även finska Fortum ser hyggligt stabila ut också. Marknaden börjar se fram mot högre elpriser i vinter.

Novisen: Hej Marcus, Kan du tipsa om några tillväxtbolag som du tror på som inte ännu har stuckit iväg i kurs, mina favoriter Fortnox, Nibe, Sinch är lite för högt värderade idag för mig. Tack på förhand Novisen

Marcus: Hej! Ett litet tips är Bahnhof, som verkar gå rätt bra ändå och ligger en bit under kursrekorden.

Karin: Hej! Vilken/vilka läkemedelssaktier är köpvärda i dagsläget?! Äger en liten del Astra. Utöka där eller satsa på någon annan? Kan det vara smart med en läkemedelsfond? Har kikat på några men tycker avgifterna är lite väl höga. Tacksam för ett klokt svar!

Marcus: Hej! Jag letar efter bra läkemedelsaktier. En gammal favorit är JNJ är lite dyr nu kanske, men är ett lågriskalternativ i sektorn. Fonder ger bra riskspridning till bioteknik och annat, så det är ingen dum idé.

Tacksam för råd: Finns det någon aktie inom skog som du kan rekommendera att ha i byrålådan kanske 5 år? Tacksam för råd

Marcus: På fem år är det nog hyggligt bra i alla tre skogsägare Holmen B, SCA B och Stora Enso R. Stora är den aktie som med några års perspektiv ser mest pressad ut då kursen inte alls är nära rekordnivåer trots försommarens upprekyl.

Steffe: Hej, är det läge att köpa in sig i besöksnäringen nu? Jag tänker närmast på Scandic.

Marcus: Hej! Mitt under nyemissionen kan det bli en botten i aktien. Kursen faller när teckningsrätterna skiljs av, men är det värsta över nu för bolaget och Scandic stärker finanserna borde en botten kunna sättas runt emissions genomförande. Jag tycker det är rätt bolag, men för passiva och långsiktiga placerare fel bransch. På kortare sikt som ett fåtal månader eller år kan nog aktien däremot fortsätta återhämta sig en bit.

Jonas: Hej, då kronan stärks kan det för min del kanske komma att bli aktuellt med dollarinvesteringar snart igen. Jag vet att det brukar finnas en del nordamerikanska bolag med pålitliga utdelningar månadsvis och jag kan tänka mig att vissa sådana bolag fortfarande har ganska rejält nedpressade kurser. Har du något tips på sådana bolag där direktavkastningen ser lockande ut? På svenska preferensaktier/D-aktier har tåget till stor del gått men intresserad av om du har något fynd att tipsa om även där? Trevlig helg!

Marcus: Hej! En intressant aktie med månadsutdelning är Transalta Renewables, gas och förnyelsebar energi plus rätt hög utdelning. SBB D ger nästan 7 procent i direktavkastning och där är ändå hyggligt, men kanske inget superfynd längre.

Kajsa: Morning! Tror du på fortsatt god utveckling av SBB?

Marcus: Hej! Ja, fast uppsidan är mindre nu.

Peter: Hej Marcus. Har en utdelnings portfölj baserat på dina råd. Men vi pratar mest om köp, några fd utdelningsfavoriter som du tycker man skall sälja givet senaste utdelningsstopp? Tack för bra chat.

Marcus: Hej! Jag lockas inte alls längre av bemanningsbolaget SJR, restaurangkedjan Boston Pizza, kasinoresorternas Las Vegas Sands, reklamskyltbolaget Lamar Advertising och nöjesparksbolaget Six Flags. Detta efter utdelningssänkningar.

Lisa : Hej Marcus! Äger Elekta , de lämnade en bra rapport men sjönk. Sen avgick VD blev ytterligare en nedgångsfaktor. Vet att de är mkt blankade. Tycker om bolaget pga produkterna ,själv blivit opererad med strålkniv. Vad tror du om utvecklingen de närmaste 6 mån. Ha en skön sommar / Lisa

Marcus: Hej! Det har alltid varit och kommer alltid att vara en svängig verksamhet. Elekta och Varian har duopol på marknaden, vilket är en rätt bra sits. Ger du aktien tid kommer det förr eller senare ett uppsving.

Britt marie: Hej. Tack för dina kanonchattar. Vill fråga om huvudstaden. Skall man ha kvar dem. Förlorat flera tusen kr på dem.

Marcus: Hej! Det är i vart fall inte bråttom att sälja ett bolag som fortsatte att höja utdelningen även denna vår. Hufvudstaden handlas låga kursnivåer nu så direktavkastningen är högre än vad den varit sen 2015. Ser du innehavet som mångårigt behåller du. Kortsiktiga spekulanter tittar istället mer på kurstrenden, som just nu ser ut att tuffa på uppåt och lämna nivåer som syntes så länge sen som i början av 2016.

Pauline: Hej och tack för alla värdefulla tips du ger! Frågade förra veckan utan svar så hoppas på svar idag! Sålde av A.P. Möller Maersk B förra veckan och därefter steg den kraftigt. Vad säger du om den långsiktigt, bra eller dåligt av mig att sälja den??? Köpa igen?

Marcus: Hej! Det är en guppande bransch där utbudet av fartyg och raterna svänger mycket. Jag tror säkert bolaget är en överlevare där, men det är ingen aktie jag följer alls. Lite fel bransch för mig, jag tycker fartygsnäringen är för svår.

En ”gammal” Marcus-fan: Vilken depå skall man välja för att minimera courtage m.m.? Du har visst valt Avanza? Har SEB men antar de är dyra!?…Eller är det bara traders som behöver bry sig p.g.a. många affärer/år?

Marcus: Depå spelar ingen roll. Det som avgör är vilken courtageklass/kontotyp du väljer hos din bank/mäklare. Din courtageklass gäller oavsett om du har ISK eller KF.

Uno: God morgon Marcus. Jag funderar på att köpa några amerikanska aktier. Vad är din åsikt om till exempel Abbvie och At&T ??

Marcus: Hej Jag äger aktier i båda dem. Abbvie gillar jag och ökar i från ca 80 dollar och nedåt, annars är det lite dyrare jmf med tidigare. AT&T lär säkert få stryk av börsindex även framöver, men risken är å andra sidan också mycket lägre.

Karin: Hej! Det ser ut som att rallyt för tech-bolagen i USA har stannat av. Tror du det är en tillfällig paus eller är det bättre att satsa på andra sektorer?

Marcus: Hej! Det är bara bra med en liten paus. I takt med att vi närmare oss en högkonjunktur av något slag om 2-3 år så lär intresset för teknikbolagen kvarstå, även om risken/potentialen är allmänt högre i mer cykliska aktier.

Utdelningsfri: Hej Marcus, tack för bra blogg och aktieinspiration! Om man har ett långsiktigt mål (om kanske 15 år) om ekonomisk frihet genom utdelningar, ca 4-5% YOC, ska man då försöka köpa i aktier som har den direktavkastningen idag eller ska man tänka på annat sätt?

Marcus: Hej! Sannolikt får du större utdelningshöjningar i bolag där direktavkastningen är lägre, undantagen är de aktier i de stabilaste branscherna där Axfood, ICA och läkemedelsjättar kanske inte höjer utdelningen med mer än ett fåtal procent framöver. Exempelvis Evolution Gaming och Fortnox har alltid riktigt låg direktavkastning, men tillväxtbolagen höjer utdelningen klart mer än börsgenomsnittet över tid. Jag föreslår att du blandar i den portfölj, trygga aktier som Investor i botten, sen stabila som ger 4-6% i direktavkastning och så några småposter i utdelningshöjande tillväxtcase på det.

Norrlänningen: Jag gick in i Sdiptech för ett halvår sedan och än så länge en trevlig resa. Hur ser du på bolaget framåt? Läge att kliva av och ta hem vinsten eller hänga kvar?

Marcus: Långsiktigt tror jag att Sdiptech är ett bra entreprenörslett bolag. Kunnig bolagsledning. Aktierna ser dyrare ut nu efter uppgångarna, men stigande trender kan fortsätta ett tag till. Sälja av lite grann kanske är en idé om du vill vara aktiv placerare.

Victor: Hej Mackan, hur gör du bedömning av om en aktie är köpvärd eller inte? Finns det något enkelt sätt eller måste man lägga timmar på alla senaste kvartalsrapporter o siffror, teknisk analys osv?

Marcus: Hej! Den enda enkla analys jag kan komma på är egentligen att köpa svenska investmentbolag med substansrabatt. Så länge deras substansvärde är lägre än kursen är aktien relativt billig.

JR: Vad tror du om Byggmax kursutveckling under hösten?

Marcus: Kan hålla ången uppe ett tag till, men sen när marknaden normaliseras lär kurstrenden mattas av.

Mauri : Vilken olje aktie tror du på. Oljepriset går nog upp för eller senare. Eller vad tror du. Mvh mauri

Marcus: Av oljeproducenterna gillar jag Lundin Petroleum bäst.

Fundersam mormor : Hej! Funderar på att ge vårt barnbarn några aktier i 12 års present som han kan följa utvecklingen på. Vi spar regelbundet i fonder och han har också en post Investor, men detta kan han inte följa då det står i mitt namn. Vilken/vilka aktier ska jag välja och hur ska jag göra för att han ska bli delaktig?

Marcus: Hej! Spara i ditt namn du, men skaffar du en portfölj här på Privata Affärer lägger du in alla affärerna där så kan han följa utvecklingen rätt lätt. Att han kan logga in och titta på hans aktier via ditt inlogg här hos PA är mindre risk än att han ska ha aktierna i eget namn eller få dina uppgifter till din depå där aktierna finns. Fortsätt med investmentbolag men krydda gärna med aktier något han gillar. Datorspelsaktier, Coca-cola, etc.

Rikard: Hej Marcus, Börjar att ge upp då jag ställt frågan många gånger nu. Vad är din syn på Camurus? Den har gått som tåget, är det dags att kliva av eller finns det mer att hämta?

Marcus: Hej! Jag gillar deras produkt, men det är svårt att värdera aktien.

Pelle: Hej! Bör man inte avstå från aktieköp nu efter den kraftiga uppgången och invänta en dipp?

Marcus: Hej! Jag tycker man ska ha åtminstone lite likvider vid sidan av. Allt från ett par procent eller mer. Börsen går upp på sikt och tajming är svårt så jag rekommenderar inte att man har massor utanför, men en liten huvudkudde av cash är bra för rekyler och korta nedgångar kommer alltid då och då.

Christian: God förmiddag! Jag har XACT högutdelande och undrar om man någonstans kan se om den och andra ETF:er handlas till premie eller rabatt (jfr IB index). Undrar även om man kan hitta någon sammanfattning över köp och säljrekommendationer på bevakade aktier. Tidigare kunde jag hitta detta i SVD börs. Trevlig helg!

Marcus: Hej! ETF:er handlas likt andra fonder alltid till sin NAV-kurs, då antalet andelar i fonden anpassas efter efterfrågan. Det är bara i s.k. CEF och investmentbolag där antalet andelar respektive aktier är fast/oförändrat som det blir rabatt eller premie.

Oskar: DI säger ta hem vinsten i SCA, vad säger du? Fortsatt bra utdelningsaktie?

Marcus: Det beror lite på din placeringshorisont och hur aktiv du är som placerare. Det handlar också om riskhantering. Kan vara rätt att ta hem lite kortsiktigt kapital kanske.

Moderator: Det var allt vi hann med i dag. Nästa fredag är det säsongsavslutning för aktiechatten innan sommaruppehållet. Så missa inte chatten fredagen den 12 juni. Trevlig helg!