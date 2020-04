Hernhag: Fyra långsiktiga kvalitetsbolag

Magnus: Hej Marcus! Kan du nämna fyra stycken kvalitetsbolag som man ska investera nu? Min sparhorisont är långsiktig.

Marcus: Hej! Tre tillväxtbolag med kvalitet är Fortnox, Sinch och Evolution Gaming. Bolagen verkar växa i ur och skur och att öka i rekyler borde löna sig. Bland de större bolagen har Essity stått pall i börskraschen och deras produkter är konjunkturstabila och efterfrågade. Ett tryggt ankare i portföljen.

Fröken M: Hej! Har du några tips på utländska aktier som det är köpläge i nu, exkluderande FAANG? Är speciellt intresserad av USA/Kanada! Vill tillägga att jag är nybörjare på utländska aktier! Tack!

Marcus: Hej! Amazon bara tuggar på och växer inom e-handel och molntjänster. Google och Microsoft har sina webbtjänster. Kortföretagen Visa och Mastercard har nästan duopol i västvärlden på bankkort för e-handel. Höga värderingar gör att du nog ska hålla nere andelen i aktierna till en början. Långsiktigt borde det löna sig att köpa in de bästa IT-bolagen.

Joppsson: Att finansmarknadsministern går ut och gör ett ställningstagande gällande börsbolags utdelningar generellt är ju helt sanslöst! Stabila bolag som varit förutseende och sparat i ladorna kan inte belöna sina aktieägare och det kan heller inte de få bolag som faktiskt gynnas det läge vi nu befinner oss i. Visst kan man resonera som så att pengarna är kvar i bolagen men det är ju nu när marknaden är ner man vill ha likviderna. Vad gör man som aktieägare med sina utdelningar? Jo man köper mer aktier eller man konsumerar, båda alternativen är bra och stimulerande för ekonomin. Att vara utdelningsinvesterare i svenska aktier har nu fått en extra politisk risk och ter sig mindre attraktivt än till exempel amerikanska aktier. Det måste väl vara det sista en svensk finansmarknadsminister vill. Vad tycker du om allt detta Marcus?

Marcus: Det är antagligen bara desperation och röstfiske från vänsterkanten då Miljöpartiet ligger dåligt till i opinionsmätningarna. Att mana till försiktighet är en sak, jag blir inte orolig så länge börsbolagen kan strunta helt i Bolund. Respekt för privat ägande finns kvar i lagen och i rättsprinciper. Inte ens Finansinspektionen har kunnat stoppa bankerna från att ge utdelning, utan bara kräva/uppmana dem att inte dela ut just nu och FI kan dessutom mellan raderna hota då de utövar tillsyn. Finansmarknadsministern fick ju inte ens medhåll från näringsministern.

Mille: Hej Marcus! Du talade nyligen om att hitta rätt sektorer och få rätt på de breda penseldragen i framtiden vilket fick mig att omvärdera mina egna tankar lite. Kan det vara rimligt att tänka på detta för bolag som ofta håller hög värdering men har hög potential? Tänker främst på betalningstjänster som Visa, Mastercard eller miljöfaktorer som Tomra.

Marcus: Hej! Många gånger lönar det sig att ha en del tillväxtaktier i portföljen. I denna börskrasch har flera av dem för ovanlighetens skull inte rasat mer än börsindex utan mindre. Så ja, Mastercard och Tomra verkar i två framtidsbranscher och mycket är vunnet redan där. Exakt vilket p/e-tal aktierna borde ha är en annan femma och mycket svårt att slå fast. Det är inte där i nyckeltalsvärderingen jag tycker vi vanliga privatsparare ska lägga mest tid, utan vid allmänbildningen och de breda penseldragen.

Jan-Erik: Hej! Hur ser du på Estea Kapitalbevis3 efter raset? Det är ju cirka 25 procent rabatt trots att de sänkt utdelningen till 5 procent (vilket är hyggligt). Vad är det som är skumt? Hälsningar Jan-Erik.

Marcus: Hej! Osäkerhet kring förlängning av löptiden och sänkt ränta gav extra kurspress. Fallet dessförinnan var mer i linje med fastighetsbranschen i stort. Lägre ränta och möjlighet till återköp när bevisen handlas med substansrabatt gör det lättare att få upp NAV-kursen framöver. Jag tror inget är skumt.

Magnus: Hej Marcus! Är investmentbolag något att investera i dessa coronatider? I så fall vilka? Min sparhorisont 20-25 år.

Marcus: Hej! Det är alltid tider för investmentbolagsaktier, särskilt nu när de flesta har i alla fall lite substansrabatt. Jag gillar allt från Investor och Kinnevik till Vostok New Ventures även om risken just nu är extra hög i den sistnämnda.

Flotten: Bahnhof levererar viktiga tjänster oavsett coronavirus eller inte. Hur ser du på aktiens framtid? Har du andra köpkandidater med liknande förutsättningar som Bahnhof oavsett bransch?

Marcus: Bahnhof är en helt okey tillväxtaktie. Gillar Hexatronic också som har en närliggande verksamhet.

Jens: Vågar man köpa H&M nu? Behöver inte pengarna på fem år.

Marcus: H&M är klart bästa klädaktien i landet, men jag tycker det är en svår bransch. Frågan är hur många av deras stora butiker de behöver ha kvar långsiktigt, men kanske snabbas omvandlingen på nu när de stänger de flesta butiker och kunder måste handla via nätet. Jag säger varken bu eller bä till H&M-aktien.

Tompa: Varför rusar H&M i dag trots negativa siffror?

Marcus: Marknadens aktörer hade fruktat värre siffror.

Anna: Godmorgon idolen, skulle vilja ha din syn på Fabege, Fast.Balder och Wihlborgs.

Marcus: Hej! Tack. Jag tycker det är tre bra bolag i sektorn. Wihlborgs trend med utdelningshöjningar kanske gör just mig mest intresserad av den, men Balders hyreshus är stabila att ha i portföljen i dessa tider.

Pär: Byta Swedbank mot Sampo, vad tycker du om det?

Marcus: Det tycker jag är ett steg i rätt riktning. Sänker risken, men du har ändå kvar en del exponering mot banksektorn via Sampos Nordea-innehav.

Gnuen: Hörs inte ett skavatt från Oscar Properties. Var kan man hitta trovärdig information om vad som händer i bolaget? Deras egen sida säger ju inget.

Marcus: Deras emissioner fick bolaget att överleva ett tag till, men inga utdelningar verkar vara på väg. Inte ens ett genomförande av inlösen av preffarna från våren 2019 där läget är låst sedan dess och åtminstone fram till september 2021.

Två Månadslöner: Hej skägget! Krigskassan på 10 procent av portföljen tog slut de senaste veckorna. Tycker du att man ska ha mer kassa till nästa börskrasch? Hur många procent har du i kassa?

Marcus: Hej! Nej, 10 procent räcker bra som krigskassa generellt sett. Börsen går upp långsiktigt så i regel förlorar vi bara pengar på att ha likvider. Nu behöver vi ha det ändå för att vi ska hålla nerverna i styr och kunna fyndköpa, men ett fåtal procent och upp till 10 procent i krigskassa räcker långt.

Anna: Hej, jag har en i miljon kr som ligger i bank sedan över tio år, utan någon tillväxt. Vågar jag gå in på aktiemarknaden? I så fall, hur placerar jag? Jag behöver inte pengarna under tio år. Tack för rådet.

Marcus: Hej! Köp aktier och/eller fonder då och då under det kommande året och inom tio år har du säkert en bra avkastning. Hitta din strategi för sparande. Oavsett om det är tillväxtaktier för framtiden, aktiefonder eller aktier i investmentbolag. Det måste passa dig så du trivs med sparandet.

Lizzie: Hej! Vad finns det för bra räntefond att investera i. Vill lämna Spiltan Räntefond. Är AMF Räntefond något att satsa i eller har du något annat förslag?

Marcus: Hej! Alla billiga räntefonder eller de som historiskt gett bra avkastning är värda att titta närmare på. Vill du hålla nere risken, välj en som inte tappat så mycket på sistone.

Jörgen: Hej Marcus! Hur ser du på framtiden för New Mountain Finance? Har du gjort något med ditt innehav i det bolaget? Påverkar den höga dollarkursen dina placeringar så att du viktar över mot mer i Sverige?

Marcus: Hej! Jag ligger still och lider och väntar på en eventuell smäll. Eller så klarar de utdelningen och då är aktien ett fynd. Vem vet. Den starka dollarn gör att jag det senaste året lite drygt sakta viktat över mot mer i Norden främst Sverige. Marginella och stegvisa förändringar, men kronan kommer inte att försvagas i evigheter, den har vänt runt dessa nivåer varje gång tidigare sedan kronkursen släpptes fri på 1990-talet och botten kan därför vara nära nu också.

Kjell Ö: Jag har har sett på Teliaaktien som en stabil utdelare när det blåser upp till storm på finansmarknaderna. Så vart det alltså inte… Tycker du att man ska ändra syn på Telia permanent eller är detta helt extraordinära tider vi får uppleva? Tack för en bra chatt!

Marcus: Telia kommer fortfarande att ge dig relativt hög utdelning och bra direktavkastning. Kanske kommer det mer utdelning i höst och än mer nästa år. Utdelningen är inte säker och stabil, nej, men även om den hoppar så studsar den på rätt höga nivåer. Att behålla Telia som en högutdelare av något osäker kvalité kan därför funka i en bred portfölj.

Gits: Hej! Vilket är att föredra, en fastighetsaktie kontra en preferensaktie av dito?

Marcus: Hej! Stamaktier kommer alltid att ha högre potential och högre risk. Valet beror därför på vad du är ute efter. Preffar kan du ju om du vill likna vid någon sorts högriskobligation, medan stamaktier i bästa fall ger utdelningshöjning över tid.

Fredrik: Hej Marcus! Blir lite förvirrad. Du talar ofta om en krigskassa på 10 procent eller mindre av portföljen. Samtidigt skriver du i dina böcker att aldrig gå över 75 procent av portföljen i aktier. Hjälp mig förstå. Tack! Och god helg

Marcus: Hej! Om du inte har likvider/räntefonder kan du äga ditt boende, eller investera i guld och silver (fysiskt eller via börshandlade produkter). Övriga tillgångar helt enkelt. Krigskassan ska alltid vara på räntekonto och vara lättillgänglig. Sen är de 75 procenten en gammal tumregel från Ben Grahams dagar och man kan modifiera den gränsen om man vill och kan. Men för många är det nog bra att ha en del i andra tillgångsslag.

Bruno: Hej Marcus. Jag är 11 år och vill börja spara så mycket som möjligt av min veckopeng i aktier och har 2000 kr att börja med nu. Jag är nyfiken på företag och vill lära mig så mycket som möjligt. Mitt mål är att maximera utdelningen om 20 år. Vilka aktier tycker du att jag ska börja med i dag?

Marcus: Börja med Investor A. Ett stort och bra investmentbolag som äger flera andra bolag så du får bra riskspridning. Aktien värderas nu lägre än sin substans, vilket är en fördel. A-aktien är något billigare än B-aktien, annars är det inte avgörande vilken av Investors aktier du investerar i. Handla via lämplig depå hos Avanza eller Nordnet och du kan få i princip noll eller 1 kr i courtage, så kostnaden för att handla är låg.

sven: Jag är bra på att följa köprekar och har en alldeles för bred portfölj (23 aktier och 16 fonder), spridd på ISK, KF och depå i två olika banker. Låter ju kanske bra, men jag är usel på att sälja. Varje gång det går upp och ned sitter jag bara still i vagnen och hoppas att bergochdalbanan inte spårar ur. Kan du ge ett tips hur man skall tänka för att sälja vettigt?

Marcus: Har du två fonder med samma inriktning (branschmässigt eller geografiskt) sälj den dyraste (högst förvaltningsavgift). Har du två aktier i samma bransch sälj den med sämst historik eller lägst marknadsandelar. Ibland ser jag privatpersoner med 5-6 olika globalfonder eller 6-7 aktier inom finanssektorn. Sånt kan ha sina förklaringar och anledningar, men vill du trimma portföljen börja där. En annan idé är att rensa ut alla bolag som inte tjänar pengar över tid.

Anna: Hej! Vad tror du om evighetsportföljen uppdelad på 25 procent inom fyra olika områden?

Marcus: Hej! Den är väldigt trygg och stabil, över tid borde aktieandelen vara större. Jag gillar Yale-modellen bättre men då med exponering mot olika tillgångsslag (fastigheter, skog, infrastruktur) via börsnoterade aktier.

Tanga-Tony: Hej. Vad är mest sannolikt att ske i år: OMXS30 under 1200, eller din bänkpress över 120 kg?

Marcus: Hej! Tyvärr OMXS30 under 1200. 🙁

