Hernhag: Fyra köpvärda aktier

Bodil: Hej Marcus! Vilka aktier ser du som mest köpvärda just nu? Undrar också över det omvända – för vilka vilka bolag ser framtiden mörkast ut?

Marcus: Hej! Investmentbolag med substansrabatt eller lägre värdering än vanligt är ett spår. Investor B och Lundbergs. Fonden Xact Norden Högutdelande för sitt fokus. Gillar även Hexatronic som chansaktie, även om kursen kränger och bolaget måste växa vidare. I Nordamerika tror jag på Brookfield Renewable då grön energi som ger utdelningar lockar lite extra. Långsiktigt skulle jag undvika Nobia, Midsona, Scandi Standard, Anoto, etc.

Johan: Hej! Vilka svenska kvartalsutdelare tycker du ser intressantast ut?

Marcus: Hej! Tre kvartalsutdelande bolag som jag gillar är Autoliv, Creades och Vitec. Se bara upp för fallande kurstrender, då värderingarna är ganska höga kan negativa trender vara en föraning om risker vi ska undvika.

Isabella: Hej, vad köper du för aktier nu?

Marcus: Hej! Jag ökade nyss i Brookfield Asset Management, men har inte gjort någon senaste veckan lite drygt. Minskade i Cibus Nordic inför rapportfloden. Jag sitter på händerna till boksluten, för att inte handla innan jag vet mer. Det är min taktik inför rapporterna.

Gunde: Vilka bolag tittar du extra på under rapportperioden?

Marcus: Alla bolag där utdelningen skulle kunna vara i fara. Blir intressant att se vilka som står och faller.

Birgitta: Hej Marcus, Jag har haft de kanadensiska bolagen Canadian Utilities och Parc Lawn Corp. under ett par år då de visat svarta siffror. Redan före de stora nedgångarna vände det för Park Lawn och är nu ner 12 procent. Känner du till orsaken till nedgången och skulle du sälja eller avvakta?

Marcus: Hej! Jag skulle säga behåll. Det är kortsiktigare saker som pressar så vitt jag vet. Begravningar och energi är framtidssektorer. Se upp om utdelningstrenderna skulle brytas.

Christer: Hej Marcus. Vad tror du om framtiden för Mycronic

Marcus: Hej! Bolaget är bra och har chans att fortsätta växa, om än ryckvis. En bra chansaktie, liksom deras storägare Bure är.

Mange: Vad tror du om Hexatronic i en långsiktig portfölj. Är det nu ett bra läge att köpa in sig Tack

Marcus: Kurssvackan i Hexatronic tror jag är ett bra tillfälle att öka eller göra första inköp i. Riskerna är i de något höga nivåerna, men så länge bolaget växer så det knakar finns det goda chanser till nya uppgångar. En riktigt bra chansaktie.

Erik: Hej! Om Du bara får välja en av Brookfields olika aktier för en långsiktig placering, vilken skulle det då bli?

Marcus: Hej! Just nu skulle jag börja med Brookfield Asset Management. Att tjäna pengar på avgifter från förvaltning ger bra hävstång på vinsten.

Anna: Är det läge att köpa Astra Zeneca?

Marcus: Att köpa Astra i kursrekyler har lönat sig tidigare och lär göra det igen. Svårt med tajming, och att börja lite även utan rekyl kanske behövs. Vinsten stiger nu brant för bolaget.

Nina: Hej du har nyligen skrivit att du tänkt köpa aktier i Brookfield Asset Management men fyller du inte på i de andra energiaktierna? Typ Canadian Utlities, HASI och AY med fler.

Marcus: Hej, nej jag är nöjd med de energiaktier jag har. Ännu fler innehav vill jag inte ha. Annars har jag inget emot bolagen du nämner.

Krutgubben: God morgon Marcus! Jag har en relativ bred portfölj men har aldrig köpt fastighetsaktier. Det snustorra krutet behöver in på marknaden. Ge mig olika alternativ till köp av fastighetsaktier, med hög utdelning.

Marcus: Hej! Just nu har det aldrig varit svårare innan vi vet vilka bolag som behåller utdelningen trots stigande räntor. I USA finns WPC och Realty Income som lär fortsätta att dela ut. I Sverige gillar jag Cibus Nordic, men jag är lite osäker på om de klarar utdelningen kommande åren.

Petter C: Hej Marcus, Telia har backat kraftigt sista halvåret. Vad tror du om framtida utveckling och utdelning?

Marcus: Hej! Lär få stryk av börsindex även framöver. Telias utdelning är en klen räddning, även om det borde vända kursmässigt nu när aktien är mer hatat än någonsin.

Stefan B: Hej Marcus! Vilken är din favorit bland The Four A’s (Alfa Laval, Atlas Copco, Assa Abloy och Astra Zeneca) och varför? Jag söker efter lönsamma företag med låg skuldsättning.

Marcus: Hej! Alfa Laval har tydligast miljöprägel fast Astra Zeneca växer klart bäst just nu. Kommer bara Alfa igång igen och ökar vinst per aktie över tid så är det min favorit. Alla fyra är väldigt bra bolag, vill jag påstå.

Dennis: God morgon! Vad är din åsikt om Sectra? Borde inte det vara en aktie för framtiden?

Marcus: Hej! Det är det verkligen. Aktien är väldigt dyr och bolagets utveckling svänger mycket mellan kvartalen. Att köpa småposter i rekyler är min utgångspunkt i sådana lägen.

Lennart: Vad tror du om Embracer? Haft en nedåtgående trend närmsta tiden.

Marcus: Svårt att se när det ska vända. Det kanske är lite för tidigt än, men förr eller senare borde det kunna vända.

Åke: Hej Marcus! Det sägs att man lika gärna kan köpa USA-fonder istället för tillväxt-fonder eftersom bolagen i USA ändå har verksamheter spridda överallt i världen. Skulle du säga att det till stor del stämmer?

Marcus: Hej! Det är ändå vissa skillnader på USA-fonder och de med tillväxtbolag eller som placerar i tillväxtmarknadsländer. Sen har USA-fonder stora innehav i big tech så på just den fronten får man tillväxt via USA-fonder.

Mick: Hur tror du att Sampos utdelning kommer vara de närmaste åren?

Marcus: Stabil. Viss dragning uppåt.

Polly: Hej! Vad säger du om Bico och Ferronordic? Behålla eller sälja under 2023?

Marcus: Hej! Just nu säger jag behåll.

Janne: Hej Marcus Vad tror du om Innovative Industrial Properties? Köpläge efter senaste nedgången?

Marcus: Hej! Som jag skrev lite i förra chatten tycker jag det även om det är en bransch jag har lite halvdålig koll på här från Sverige.

Småspararen: Hej Marcus, ligger rätt rejält back i portföljen och skulle vilja ta ut en del av pengarna till sommaren. Tycker du jag ska sälja nu efter denna lilla uppgång som varit eller ska jag avvakta lite till? Min portfölj följer i princip Sverigeindex. Ha en go fredag!

Marcus: Hej! Ska du ha pengarna till sommaren är det lika bra du säljer av det du ska ha nu. Börsen kanske har bottnat och trenden är uppåt, men risken på kort sikt är för hög.

Pelle: God morgon Markus Vad tror du angående Hexagon framåt att köpa/alt sälja eller ligga still med behåll. Det är ju en inte den bästa utdelningsaktien. Vilken är dina tre bästa aktier i portföljen. P/J

Marcus: Hej! Nej, men det är ett riktigt bra och stort bolag i framtidsnischerna mätteknik och mjukvaror. Rätt breda nischer egentligen. 🙂 Den långa stigande utdelningstrenden berättar att bolager har koll på sina finanser och kassaflöden. Hexagon kvarstår som en favorit hos mig.

Oliver: Hej! Hur ska jag tänka kring Nobia? Är ner 55 procent och det ser inte bättre ut efter vinstvarningen. Vad tyckte du om VNV:s rapport?

Marcus: Hej! Nobia kommer att gå bra i kurs i nästa högkonjunkturrally. Just nu står aktien på 2003 års kursnivåer vilket säger en del om bolagets förutsättningar. Det är inget som imponerar på mig. Intäkter per aktie och vinst per aktie stiger inte över tid. Jag skulle inte ta i aktien med tång när det gäller långsiktig innehav. Kortsiktigt i nästa högkonjunktur kan chanstagare däremot spekulera lite om de vill. VNV kom med nedskrivningar som förväntat och vi får se när det börjar bottna. Kanske ingen stress att köpa än.

Marcela: Hej Marcus, Di skrev en artikel att det var dags att ta hem lite vinst från Axfood, hur ser du på det? är det inte tvärtom och köper mera?

Marcus: Hej! På grund av värdering och annat kan man om man vill hitta billigare aktier. Däremot kan man ändå behålla Axfood då det inte är någon direkt bubbla och är ett riktigt bra bolag med konjunkturstabilitet. Att köpa och sälja är för de som tror sig kunna tajming. Jag jobbar hellre med strategier och bolag än att tajma kursrörelser, när det gäller den passiva delen av portföljen.

Christina : Kan du rekommendera några aktier i försvarsindustrin. Tack

Marcus: Den enda aktien jag gillar är SAAB i rekyler. Annars stora amerikanska bolag som Raytheon.

K-G: Varför ärret så stor skillnad på Handelsbanken A och B?

Marcus: Det är lika galet som när Hufvudstaden C rusade med flera hundra procent utan anledning. Sen fick aktien avnoteras på grund av det. SHB B är inte så väldigt omsatt i kurs men har ändå hygglig omsättning, helt galet att den ska vara dyrare än den mer omsatta A-aktien.

Clavette: Hej. Hur göra med budet på Readly? Blir det höjning, tror du? Funderar på att neka in i det sista…(Kanske t.o.m. låta det gå till tvångsinlösen).

Marcus: Hej! Jag tror inte budet går igenom. Kommer de nära 90% och förlänger – tacka ja då.

Stefan: Hej, Som utdelningsentusiast funderar jag på ETF Dividend Select 15 Corp, är det en vettig investering enligt dig?

Marcus: Hej! Kanadensiska bolag brukar vara bra och ge bra utdelningar, men fondens utdelning ser ut att svänga lite istället för stigande trend. Spotant har jag inget emot fonden, men kanske är den inte lika bra som det låter.

Maria: Hej, när du pratar om Alfa Laval, tänker du långsiktigt? För att behålla flera år?

Marcus: Hej! I alla fall över nästa högkonjunktur, ska försöka sälja innan nästa lågkonjunktur.

TOTTO66 : Hur ser du på Ericssons rapport? Behåll köp eller sälj?

Marcus: Långsiktigt säger jag fortsatt undvik.

Zack: Hej vad tycker om Oscar Properties

Marcus: Hej! De har ändrat fokus och är orpövade nu. Trots insiderköp skulle jag undvika dem tills vidare.

Poa: Hej Marcus! Vad har du för prognos om VNV efter rapporten?

Marcus: Hej! Fortsatt konsolidering av aktiekursen. Den har bottnat och studsar lite upp och ned. Potentialen finns kvar i innehaven.

Lars Åke: Hej Marcus! Lundbergs eller Industrivärden, vilka andra investmentbolag gillar Du

Marcus: Hej! De flesta, utöver de jag nämnt i tidigare svar även Creades, Bure, Latour, etc. Däremot mer skeptisk till Traction och Kinnevik.

Leffe: Om du fick investera i en tillväxtaktie, vilken skulle det vara?

Marcus: Troligen Hexagon eller möjligen Evolution i Sverige. I USA Broadcom även om de är lite stora och ingen tillväxtpärla på det viset.

Lars 90: På grund av ålder vill jag reducera mina innehav som för närvarande omfattar ca 40 olika innehav. Portföljens största innehav är Investor och Astra ca. 10 % vardera resten av innehaven understiger 5%. Tänkte vikta om mot investmentbolag eller fonder som inte kräver så frekvent bevakning och minsk antal innehav till ca.10 st. Har Kinnevik och Investor i portföljen samt tre globala fonder om 5%. Tacksam för förslag till åtgärder och val av innehav.

Marcus: Fokusera mot fem investmentbolag, fem andra favoritaktier som investmentbolagen inte äger, fem fonder. Totlat 15 innehav. Det är mitt enkla förslag.

Erik: Är investors föreslagna utdelning som förväntat?

Marcus: Den är lite bättre än vad jag hade fruktat. De sänker i börskrascher, så nu när de höjer är det en positiv signal.