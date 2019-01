Hernhag: Fyra intressanta högutdelare

Boken för dig som gillar utdelningsaktier: I boken "Bli rik på aktieutdelning" ger Marcus Hernhag nu sina bästa tips kring sin egen favoritstrategi för klokt och framgångsrikt aktiesparande: Satsa på aktier med stabil utdelning! Köp boken här.

Margareta: Hej Marcus Vilka högutdelande aktier ska man köpa nu?

Marcus: Hej! Just nu ligger många aktier i fallande trend, men de som hunnit nå intressanta nivåer är bl.a. Sampo som är storägare i Nordea. Inkassobolaget Intrum har kanske inte så hög utdelning, men kan istället växa mycket mer de kommande åren om allt går väl. Skanskas direktavkastning lockar, men det känns tidigt att köpa dem än. Fastighetsbolaget Hemfosa har en hygglig kurstrend och lär ge skapligt med utdelningar framöver.

Andreas: Hej Marcus, Hur kommer det sig att folk går så mycket in för utdeningar? Som jag har förstått det går aktiekursen ner lika mycket som utdelningen plus att man betalar 30% skatt på det, alltså verkar det som en förlustaffär i mina ögon? Med vänlig häälsning, Andreas

Marcus: Hej! Långsiktigt återhämtar sig kursen i takt med att bolaget tjänar in utdelningen. Att som aktieägare få kassaflöden regelbundet i form av utdelningarna har en lugnande effekt tycker jag. Dessutom är utdelningar ett bra sätt att ta hem en vinst från börsen, för det sker på i förväg bestämda datum och helt utan timing och courtage.

Sinep: Hej Marcus. Hur ser du på skogsaktier nu ett år framåt?

Marcus: Hej! Marknaden verkar tro på fallande massapriser, men när den oron lagt sig och aktierna slutar falla under året är nog skogsaktier en bra investering för de kommande åren. Jag sneglar själv på SCA.

Klas/Jämtland: Hej, startat idag ett månadssparande i aktier till tre barn. 18 års sparande. Vilka 5 aktier bör jag satsa på tycker du?

Marcus: Hej! Investmentbolagens aktier är nog den bredaste och lämpligaste grunden i ett barnspar. Jag skulle ha med någon aktiv och smart IT-fond också när det är så lång sikt.

Olle: Hej! Budet på Karo pharma höjdes marginellt till 38kr. Hålla i aktierna eller acceptera? Bästa pref just nu? Mvh

Marcus: Hej! Tycker du budet är tillräckligt högt kan du acceptera, men det är ännu osäkert om budet går igenom. Säger många aktieägare nej kan EQT dra tillbaka budet. Alla som är skeptiska till priset behöver inte ha bråttom att acceptera det, lika bra avvakta i så fall.

Tina: Hej Marcus, tack för en bra chatt. Vad rekommenderar du att man gör nu när börsen har sjunkit ganska mycket? Vad tror du om framtiden? Vilka aktier rekommenderar du att man investerar i, i dessa turbulenta tider?

Marcus: Hej! Jag manar till försiktighet. Tidsmässigt kan vi vara tidigt i nedgången då bolagsvinsterna ännu inte toppat. Upprekyler kan komma och ska man köpa aktier i en nedgång är det inte i första hand tillväxt utan hellre lite tryggare högutdelare eller konjunkturokänsliga branscher som läkemedel och dagligvaror.

Klas/Jämtland: Hej, Hur aktiv är du i Bear/Warrants under neråtgående trend som råder just nu? Något vi ”normal”sparare ska använda oss av?

Marcus: Hej! Sysslar jag inte alls med. Bear-certifikat utan hävstång känns som en helt okej kortsiktig produkt att sätta en liten del av portföljen i när trenden är nedåt, men det är trots allt inte så lätt att tajma nedgångarna.

Per-Åke: God fortsättning! Saab har verkligen tagit mycket stryk, -30% på 3 månader. Måste vara köpläge på några års sikt eller vad tror du?

Marcus: God fortsättning! Det kan det vara, nyemissionen och sparprogrammet har pressat aktien men orderingången är fortsatt rätt bra. Frågan är bara vilket år vinsterna kommer till slut.

Anna-Märta: Hej! Kan du förklara om hedgefonder? Varför ska man köpa sådana? Ser att Gladiator gått väldigt bra under 1 år. Är det något att satsa på?

Marcus: Hej! Specialfonder är den formella benämningen och de har friare placeringsregler än vanliga fonder. Gladiator satsar på aktier så där kan man få en liten inblick i vad som händer med ens pengar, medan andra hedgefonder köper olika derivat och annat men säger aldrig ett ord om vad. Hedgefonder ska öka lite i värde varje år oavsett marknad är det tänkt, men det målet når de inte alltid. Hedgefonder är lite som en svart låda, då förvaltarna är så hemlighetsfulla med exakt hur ditt kapital placeras. Inget jag direkt rekommenderar, även om det borde vara ett bra komplement i teorin.

Lasse: Volvo P/E-tal 8,50. Martin Lundstedt verkar veta vad han håller på med. Din åsikt?

Marcus: Bra bolag, men när lågkonjunkturen kommer så rasar vinsten. Frågan är bara om den verkligen kommer i år eller nästa år. Marknaden verkar tro det, men bolaget har inte sett något i efterfrågan än.

Per-Åke: God Fortsättning! Allt talar ju för att räntorna kommer att vara mycket låga i flera år framåt. Borde då inte preferensaktier med låg risk (6-8% avkastning) stå för en stor andel (~ 25%) av en börsportfölj?

Marcus: Gof fortsättning! Iofs, men vanliga aktier kan också ge 5-6 procent och då med chans till långsiktigt stigande utdelningar. Preffar får inga höjningar av utdelningen, men å andra sidan är utdelningen lite säkrare där. Jag gillar preffar, men har svårt att sätta en exakt procentuell nivå för en portfölj. Vill man leva på utdelningarna i närtid är tryggaste preffarna ett bra alternativ.

Seppo: Hej! Är det dåligt att ha globalfonder som har en stor % mot USA pga av alla oroligheter där?

Marcus: Hej! Jag skulle föredra en globalfond som inte följer index utan har en förvaltare som kan parera de högsta riskerna på marknaden. Hot finns även i andra världsdelar, så bolagsvalen är viktigare än geografin.

Togga: Hej, funderar på ett inköp av Sampo, men jag ser att P/B talet är 1.66. Innebär inte det att man köper Nordea indirekt med en kraftig premie?

Marcus: Hej! Det är lite mer komplext än så då Sampos kärnverksamhet är den stora försäkringsverksamheten. De äger bland annat If.

Sebastian: Hej. Vissa tror att Amazon kommer ta över världen och konkurrera ut precis allt i alla branscher, andra tror att de är bra på att sälja saker på nätet och att det stannar vid det. Vad tror du?

Marcus: Hej! Jag lutar mer än det sistnämnda. Amazon kommer att fortsätta överraska oss, men frågan är hur.

Jens B: Hej, hade hoppats på att Akelius preffen skulle ner till 300 där jag hade tänkt köpa den. Nu ligger den kring 330 sedan en tid. Börjar bli osäker nu när det kanske inte blir så många fler räntehöjningar och inflationen var ju relativt låg även när konjunkturen var på topp. Vad tror du, kanske lika bra att köpa nu?

Marcus: Hej! Akelius Pref blir billig runt 310 kr och nedåt tycker jag. Okej nivåer just nu, men historiskt sett inget fynd.

Brandy: Vad göra med Cherry? Acceptera de 87 kr per aktie som erbjuds eller avvisa budet, vilket jag tycker är snålt. Någon trolig höjning eller inträde av någon annan budgivare på arenan?

Marcus: Kursen ligger där strax under budnivån som om budet skulle gå igenom. Avvakta lite till och acceptera det sen om det inte händer något, vissa ägare har inte varit helt supernöjda med budet vill jag minnas.

Åsa: Hej! Vad tycker du om Atlas Copco på nuvarande nivå? Hög da och borde vara en ganska trygg aktie för min sparhorisont på 20 år eftersom de inte sänkt utdelningen på 34 år? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Trygga i grunden men ett konjunkturkänsligt bolag. Efter avknoppningen av Epiroc och räknat på vårens kommande ordinarie utdelning är nog direktavkastningen max 3 procent.

Erik: Ratos har ju haft en sorglig resa på börsen under många år. Köpläge nu när viss insiderhandel skett?

Marcus: Jag håller mig undan Ratos tills vidare. Antagligen blir det ny utdelningssänkning i vår. Vi får se när bokslutet kommer i vinter. Svårt att säga hur deras portfölj ska byggas om framöver, men tids nog blir det nog bra.

Erik : Hej! Tack för bästa böckerna! Min portfölj består av Axfoods, acando, Boston pizza, betsson, castellum, cloetta, Proact IT, softronic och Xact högutdelande. Vad tycker du? Tänker att dessa kan stå emot en orolig marknad ganska bra.

Marcus: Hej! Inte så tokigt, men du har tre IT-konsulter av nio bolag i portföljen, vilket är relativt många. Proact är inte enbart konsult iofs, men ändå.

Manne: Hej, vad tror du om Kappahl? Kanske att Mellby Gård köper ut det?

Marcus: Hej! Kappahl är fel bolag i fel bransch. Om jag skulle välja klädbutiker att investera i tar jag H&M.

Micke : Hej,Vad tycker du om en portfölj med investmentbolag, banker, fastighetsaktier, och xact högutdelande på mycket lång sikt.

Marcus: Hej! Det låter bra.

Kjell: Hej Marcus!God fortsättning på det nya aktieåterköp. Har en del Kinnevik i min portfölj. Utvecklingen det senaste halvåret, är långt ifrån bra. Vissa analytiker hävdar, att tappet beror på de problem som finns i Zalando, där de är delägare. Har börsen överreagerat, eller är det läga att sälja?

Marcus: Hej! Kinnevik har fallit då Zalandos marginaler är oväntat låga, men frågan är hur mycket värre det kan bli. Det finns mer i Kinnevik än Zalando, så bolag kommer säkert tillbaka framöver.

Marica: Hej, du handlar en del i USA och Kanada. När du säljer/köper, räknar du in valutakursen i köp och säljbesluten. Jag själv tycker det är svårt att vikta in valutans rörelse när jag handlar.

Marcus: Hej! Det är inget jag tittar så mycket på. Jag utgår från att kronan kommer att fortsätta kosta 6-11 kr per dollar som den gjort sedan 1990-talet. Svårt att veta om den kommer att falla lite eller stiga lite till.

Christian: Hej! Vad tror du om SBB. Verkar inte det vara en trygg och stabil placering med tanke på dess fastighetsinnehav?

Marcus: Hej! Ja, SBB är inte så tokiga.

Gustav: Hej! Tycker du Diös passar som utdelningsaktie i en långsiktig portfölj?

Marcus: Hej! Ja.

Nybörjaren: Hej! Mina föräldrar har sparat 100 000 i Nordea Alfa till mig som jag fått tillgång till. Sett att den har dåliga betyg på Morningstar, vilka bättre alternativ finns? Globalfond, mix av investmentbolag eller något annat? Kommer inte röra pengarna på 5 + år.

Marcus: Hej! Historiken talar för en mix av investmentbolagsaktier.

Fredrik: Funderar på att satsa en slant på Kopparbergs och G5. Hur är din syn på dessa bolag?

Marcus: Rasen i de aktierna kan inte vara för evigt, det borde vända förr eller senare. Bolagen håller ju inte precis på att gå under och nu har värderingarna kommit ned en bit.