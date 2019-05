Hernhag: Fyra intressanta aktier som tagit stryk i rekylen

Missa inte Marcus nya bok: Häromdagen kom Marcus femte aktiebok ut - ”Att lyckas med aktiesparande”. Boken är skriven tillsammans med Jan Sterner och är något av en guide in i aktiernas underbara värld. En enkel väg till klokt långsiktigt sparande och till ett rikare liv. Läs mer och beställ boken här.

Gunnar: Hej Marcus! Kan du tipsa om någon aktie som fått mycket stryk i rekylen och som det därmed kanske är köpläge i?

Marcus: Hej! Tillväxtaktierna Sobi och Bahnhof har tagit mycket stryk. Om bolagen bara levererar som de gjort historiskt är aktierna billiga och borde gå upp förr eller senare. Sen kan det bli kärvare för bolagen framöver, aktierna har inte direkt fallit utan anledning. Mina innehav Ework och SJR har heller inte rasat omotiverat, men hoppet om framtiden har jag kvar även här.

Peppe: Hej! Tror du att storbankerna kommer kunna behålla sin utdelning i framtiden? Vilken/vilka av dem tror du ligger bäst/sämst till för det?

Marcus: Hej! Handelsbanken har stabilast utdelningstrend av storbankerna. Jag tror storbanker som Nordea och Swedbank kommer att få sänka utdelningen om det inte plötsligt börjar gå bättre för dem. Swedbanks hot kommer från utredningarna inom penningtvätt och Nordea har missnöjdast kunder. Misstänkt höga direktavkastningar indikerar att utdelningen sett över några år är i fara eller i vart fall inte kan höjas. SHB och SEB lär kunna behålla sina utdelningar så länge det inte bli finanskris eller en riktig bolånekris.

Alex: Hej! Trevligt med fredag och aktiechatt! Vad rycker du om Nokian Tyres och Scandic Hotels? Passar dessa två aktier i en långsiktig portfölj, fem till åtta år?

Marcus: Hej! Scandic gillar jag som bolag och känner till lite grann, så tummen upp för den aktien långsiktigt. Timingen säger jag inget om.

Nybörjare: Hej Marcus! Jag har nyss läst två av dina böcker och har blivit väldigt inspirerad av att börja spara i aktier. Är det läge börja spara nu när läget på börsen är så pass svajigt och oroligt? Tar gärna emot några bra/stabila aktieköptips 🙂

Marcus: Hej! Ja, det är nu när aktierna börjar gå ned och bli billigare det kan öppna sig bra långsiktiga köplägen. Köp då och då utifrån din strategi och placera i olika branscher. Börja gärna med investmentbolag som Investor och Kinnevik.

Paul: Hej Marcus! En fundering kring IT-konsulterna. Sedan försäljningen av Acando har det spekulerats en del kring fler uppköp i branschen. Hur ser du på Ework där som har en lite annorlunda affärsmodell från de traditonella konsultbolagen som Knowit m.m. Skulle de kunna vara aktuella för ett uppköp? Är det något du brukar spekulera i generellt? Tack och trevlig helg!

Marcus: Hej! Ja, det skulle Ework kunna vara, men nej jag spekulerar aldrig i uppköp. Just med tanke på Eworks affärsmodell där de bland annat levererar konsulter till andra konsultbolag gör att det nog är få stora branschkollegor som tycker de passar in. Tror inte på något bud där, även om det förstås är möjligt.

Tommy: Hej Marcus, har fått upp ögonen för XACT Högutdelande och har cirka 500 000 kr att investera. Hur skulle du vikta in i XACT respektive andra aktier? Tänker en placering över tio år kanske.

Marcus: Hej! En 10-20 procent i Xact Högutdelande och resten i bolag som tydligare höjer utdelningen eller bara är lite mindre. Xact Högutdelande är en fond med många stora bolag och många har nästan misstänkt hög utdelning om än stabil sådan.

Eva: Hej! Undrar om du rekommenderar att man använder sina teckningsrätter i Ambea och Pharmacolog i Uppsala. Eller anser du att man ska sälja dem?

Marcus: Hej! Ambea verkar gå bra som bolag men pressas nu inför nyemissionen, men tror du fortsatt på bolaget tecknar du. Ambea verkar inom ett rätt bra del av vårdsektorn. Jag kan inget om det andra bolaget du nämner.

Erim: Hej! Jag är intresserad av aktier! Vad tycker du om börshandlade fonden XACT Högutdelande?

Marcus: Hej! Mitt största börsnoterade innehav. Uppenbarligen en fond jag gillar.

Hans: Hej! Hur ser du på skog som investering i dagens oroliga marknad? Till exempel SCA eller amerikanska Weyerhaeuser? Tack för en bra chatt!

Marcus: Hej! Jag tror långsiktigt på skog som investering även om efterfrågan är konjunkturkänslig. SCA har lägre direktavkastning, men kan återinvestera större andel av vinsten än vad Weyerhaeuser kan. Båda känns som bra bolag långsiktigt.

Lovisa : Hej! Det är verkligen turbulent nu. Men varje gång börsen tar en kraftig kursrörelse nedåt och därefter återhämtar sig kommer man ändå aldrig upp till nivåerna före nedgången. Det blir en sakta sluttande utförskana under stor turbulens. Ska man hålla sig borta nu, i alla fall tills handelskriget har lugnat sig något? Hur går dina tankar?

Marcus: Hej! Efter årets mycket starka inledning rekylerar börsen ned igen. Helt naturligt. Jag vet inte hur länge oron håller i sig, men bra bolag överlever lågkonjunkturer. Långsiktiga investerare ska behålla det mesta av sina innehav, men om man vill kan man sänka risken genom att öka likviderna lite grann. Till exempel genom att vänta med att återinvestera utdelningarna.

Henrik: Hej! Köpte aktier i Boliden för ett tag sedan. De är nu ner 20 procent, hur tycker du att jag ska agera nu?

Marcus: Hej! Det beror på om du köpte på kort sikt eller över flera år. Håll fast vid din strategi. Det är inte så att Boliden plötsligt blivit ett sämre bolag.

Manne: Hej Marcus! Jag har för mig att du talat gott om SJR tidigare som är en stor del av min portfölj. Hur ser du på aktien nu? Den har gått från 30 procent plus till att visa röda siffror på några dagar för min del. Är det dags att sälja? Jag är långsiktig, 10+ år. Mvh Manne

Marcus: Hej! Jag tror att SJR kommer att kunna öka vinsten framöver, men årets resultatsvacka gör att utdelningen kanske är i fara. Kortsiktig oro bäddar för långsiktigt läge. Jag vet inte var kursbotten är men långsiktiga behåller tills vidare men köper inte tungt för SJR är inte så bra att vi vill ha det som största innehav eller så.

Hasse: Vad ska man göra med LeoVegas aktier, mina har gått ner cirka 60 procent, är det bättre att behålla och leva på hoppet om en rejäl uppgång i framtiden?

Marcus: LeoVegas har kvar en del potential, men det är klart att regleringarna av marknaden och ”dusterna” i England gör marknaden orolig. Svårt fall. Det är nog ännu inget att öka i eller ligga tungt i, men har du bara en liten chanspost kvar är det rätt sent i nedgången att sälja också tror jag. Sätt en stop loss för att skydda dig mot nya nedgångar.

erik: Hej. vad är största riskfaktorn för att ett bolag ska gå i konkurs, anser du?

Marcus: Hej! Förluster som äter upp det egna kapitalet. Mer specifikt svarar jag skulder i kombination med lanseringar på nyckfull marknad. Starbreeze är en bra studie i det även om de inte är i konkurs utan försöker överleva via företagsrekonstruktion. Först expansion till nya områden och sen var de beroende av lanseringen av en storsatsning. Då hade de målat in sig i ett hörn, det hade kunnat gå bra men när det inte gör det är skulder och personalkritisk verksamhet en svår kombination. Skulder är mycket lättare att hantera om man har reala tillgångar som fastigheter eller stabila intäkter från många olika produkter.

mikael: Tjänare gurun. Ambea genomför en nyemission, till en teckningskurs om 45 kr. Vad anser du om bolaget långsiktigt, läge att teckna eller sälja teckningsrätterna?

Marcus: Hej! Min utgångspunkt är att aktieägare ska teckna Ambea på lång sikt. När kursen vänder upp vet jag inte, men bolaget står mig veterligen stadigt.

Kerstin: Hej Marcus! Ser fram mot ny bok! Önskar att du sår åt mig, förra sommaren sjönk Invenstor under 400. I år tycks det mer trögt. Investor alternativt Beijer Ref? Trevlig Helg

Marcus: Hej! Beijer Ref har högre risk och högre potential och passar bra som lite mindre innehav i en portfölj. Investor har mycket mera bredd i sina bolags intjäning och har därmed lägre risk. Valet beror på vad man är ute efter, vilken plats i portföljen respektive aktie ska fylla.

Dave: Hej Marcus! Jag har ett litet dilemma jag haft under en längre tid. Har cirka 300 000 kr i lite blandade aktier och fonder (plus småbolag, Spiltan investment) och lite aktier. Skulle jag få bättre utdelning och avkastning om jag flyttar dessa 300 000 in i utdelningsaktier eller har kvar i min ”stabila” portfölj med mestadels indexfonder? Tack på förhand!!

Marcus: Hej! Välj det som passar dig bäst. Jag gillar utdelningsaktier för kassaflödet jag får via utdelningarna. Indexfonder och andra aktiefonder slår säkert de flesta andra tillgångsslag på tio års sikt, men vill man inte vara beroende av indexens inte helt smarta sammansättning väljer man aktier i stället. Jämnviktade portföljer/index har visat sig slå de som bygger på börsvärden och aktiernas handel.

Lenul: Hej Markus! Försökte skriva flera gånger men fick aldrig svar. Vad tycker du om SSAB? Det var en bra rapport och några rekommendationer men aktien står stilla. Vad tror du det beror på? Dina funderingar?

Marcus: Hej! SSAB brukar gå otroligt bra som bolag och aktie i ett till två år för att sedan ha stora motgångar i några år. SSAB är ett av börsens mest konjunkturkänsliga bolag. Det i sig behöver inte vara fel, men SSAB:s historik på 15 år förskräcker och det är lite svårt att se hur de står sig i konkurrensen inom plåt. Konjunkturoron och handelskrig är antagligen det som får marknaden att tveka just nu.

HK: Hej! Fastighetssektorn är ju vad den är, men vad tror du om Klövern på sikt?

Marcus: Hej! Jag gillar Klövern och tror på dem. Risken och potentialen är nog lite högre än för det genomsnittliga fastighetsbolag.

niklas: Hej, vad tror du om Ivards köp av 6 miljoner A-aktier i Volvo och tror du det blir fler interna köp i SHB- och Lundbergssfären?

Marcus: Hej! Det kan mycket väl bli fler interna transaktioner i sfären. Strukturen är fortsatt lite brokig och Lundbergs och Industrivärden lär vara nettoköpare i sina favoritinnehav.

Moragneta: Hej Marcus. Vad tror du om Evolution Gaming nu efter splitten? Mina har ökat drygt 200 procent. Behålla eller sälja allt, eller delar av det?

Marcus: Hej! Splitten påverkar inget. Bolaget går fortsatt bra, men börjar aktien väga tungt i portföljen kan du ju överväga sälja var tionde aktie eller så för att ta hem lite vinst.

Andreomeda: Hej! Jag har länge funderat på jämförelsen mellan hybrid-investering, villaköp jämfört med aktier. Nu skiljer sig ju prisuppgången åt i olika delar av landet, men om man tittar på snittet under ett antal år (säg 10-20 år). Vad har då varit bästa investeringen på svenska marknaden?

Marcus: Hej! Jag tror mer på aktier än på bostadsmarknadens prisutveckling. På båda marknaderna spelar det å andra sidan stor roll vad man väljer.

Stefan: SBB D-aktien är betydligt billigare än Sagax D. Är den stora riskpremien verkligen befogad?

Marcus: Nej, jag tror inte det. Sagax är väldigt populära på börsen, både stamaktiens värdering och D-aktien är dyra. SBB lockar mer.

Nisse: Hej Marcus! Har du någon åsikt kring Dedicare? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Personalbrist och stigande lönekostnader pressar nu, men vänder det på de områdena är det en bra framtidsbransch.

Matilda: Hej Marcus, tack för en bra chatt! Jag har frågat några gånger, hoppas på tur denna vecka. Vad tror du om ChromoGenics och H&D Wireless?

Marcus: Hej! Kan tyvärr inget om de bolagen.

Roffe: Vad gör aktiefonder med utdelningarna dom får?

Marcus: Återinvesterar det.