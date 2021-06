Hernhag: Fyra gröna favoriter

Yoda: Hej Marcus! Vätgas och omställning till hållbara energialternativ och lagring av energi, känns spännande på några års sikt. Har du några favoriter i denna sektor?

Marcus: Hej! Vätgas har jag inga aktietips inom, men inom hållbar energi har jag gröna favoriter och elproducenter som Eolus Vind (projektetar mest åt andra), Brookfield Renewables och Nextera. Även gas är relativt grönt så Canadian Utilities lockar med sin höga direktavkastning. Om Northvolt fanns på börsen vore det en spännande aktie också.

Fredrik: Vad tror du om Aros och Acast?

Marcus: Aros är ett rätt bra bolag i bostadsutvecklingsbranschen, men aktien känns inte skållhet. Acast snabba tillväxt inom podcasting och att ankarinvesterare är med och tar en stor del av kakan lockar. Acast är ännu en ny het digital aktie där det är värt risken att teckna för att sedan sälja.

Marie: Hej Marcus, vilka fem tillväxtaktier som är köpvärda skulle du satsa på i nuläget och under fem till tio år framåt i tiden?

Marcus: Hej! Det finns många bra tillväxtaktier på börsen. Jag skulle exempelvis mycket hellre köpa Avanza i nuläget efter rekylen och behålla i tio år, än att äga en storbank under samma tid. Andra tillväxtaktier jag gillar nu är Bahnhof, Cellink, Sinch och Evolution. Embracer lockar som alltid. Enligt vd:n har de produkter som gett intäkter i 20 år, så vissa datorspelsrättigheter/varumärken håller länge.

Lars: Hej Marcus! Vad tror du om Linc för en långsiktig portfölj?

Marcus: Hej! Linc har en historik som imponerar och som bolag kan det mycket väl vara rätt val i hälsovårdssektorn. Däremot är värderingen väldigt hög nu, vilket manar till försiktighet när det gäller storleken på positionen.

Tanga-Tony: Hej. Jag noterar att Alm Equity Pref är med i topplistan över blankade aktier, och blir lite förvånad över detta. Normalt sett när en preff är blankad är det ett bolag nära undergång. Med tanke på de höga utdelningarna borde det vara väldigt kostsamt att hålla en kort position i en preff. Men Alm ser finansiellt stabilt ut, så jag förstår inte vad blankaren ser. Hur ser du på kortpositioner i preffar i allmänhet och på Alm i synnerhet? Mvh, TT.

Marcus: Hej! Vet inte heller bolagsspecifikt, men det som får en preferensaktie att falla är stigande räntor och ökad kreditrisk. Enbart lite högre aktiekurs än vanligt borde inte locka blankare.

Axel: Vad betyder ”book per share”?

Marcus: Det är det bokförda värdet per aktie, det vill säga substansvärdet per aktie, det vill säga det egna kapitalet per aktie.

Mattias: Att blanka aktier är det samma sak som ”covered call”? Eller vad är skillnaden?

Marcus: Två helt olika saker. Att blanka innebär att du lånar någons aktie för att spekulera i kursnedgång. Covered call är en optionsaffär där du har hedgat dig genom att äga aktien som optionerna gäller.

Erik: Hej! Många investmentbolag handlas med premie. Ska man se det som en ny era eller bubbla?

Marcus: Hej! Jag lutar åt att det är början på en ny era. Sakta men säkert har investmentbolagets aktier blivit allt dyrare jämfört med substanserna per aktie.

John: Hej, köpte Estea Omsorg när den introducerades och det har mest gått sidledes sedan dess. Kanske ska jag ge det mer tid? Vad tror du?

Marcus: Hej! Esteas noteringar brukar ta lite mer tid än så här. Räntan på 4 procent får vi medan vi väntar. Kapitalandelsbevisen (=skuldsedlarna) är bäst på lång sikt, tror jag. Jag ser inte så mycket kortsiktig uppsida, inte förrän substansen per andel börjar öka.

Kim: Historiskt låga substansrabatter bland investmentbolagen gör mig fundersam. Bör jag allokera om portföljen mot andra sektorer och i så fall vilka?

Marcus: Det börjar bli dyrt, så kanske du bör sänka riskerna något genom osthyvelsprincipen. Det innebär att du minskar en aning. Ta inte hela osten, men en skiva eller två. Sälj till exempel var 20:e aktie eller något. Jag tror inte att investmentbolagen kommer att bli billigare i närtid och vi ska inte sälja allt i de bästa bolagen vi har. Frågan är bara vad som lämpar sig bättre i tider av allmänt högt värderad börs. Stockpicking är en väg framåt. Exempelvis Tele2 B är billigare än att köpa aktien indirekt via Kinneviks portfölj nu när den handlas med premie. Känns bättre att köpa de billigaste aktierna i Industrivärdens portfölj nu när även den har en premievärdering. Osv.

Robban: Hej! Har du några gyllene regler för en ungefärlig distribution i en tillväxtportfölj? Hur stora de olika innehaven bör vara, olika sektorer, osv?

Marcus: Hej! Inte direkt, men min utgångspunkt är att en portfölj bör vara någorlunda jämnt viktad mellan branscherna. Med det sagt kan vissa branscher få väga dubbelt upp mot andra, det behöver inte vara exakt. När investmentbolagen är någorlunda billiga kan de också väga väldigt tungt i portföljen. Motsvarande med aktieinnehaven. Om dina bästa eller säkraste aktier väger det dubbla mot de vanliga aktierna, inga problem. Däremot inte fem till tio gånger tyngre.

Jonny: Vad tror du om Bambuser respektive Coinshare på tre års sikt?

Marcus: Chansaktier med hög risk. Coinshares ger en smidig exponering mot krypto, Bambuser mot shoppingmolntjänst.

Jonte: Hej Har tyvärr missat att lösa in en aktiepost som stod på ISK-konto Eftersom aktierna nu är onoterade flyttade banken över posten till vanligt aktiekonto. Vinsten gjordes när de var på ISK-kontot, ska jag då behöva skatta som vanlig vinstskatt? Obs, har givetvis betalat ISK-skatt Tacksam för svar! Känns som jag blir dubbelbeskattad.

Marcus: Hej! En aktie som flyttas till eller från ett ISK ska beskattas som om den vore såld. Frågan är bara om du beskattas i ISK nu när dina aktier flyttats därifrån, eller om beskattningen sker i depå med kapitalskatt. Jag vet inte, men om någon av läsarna känner till detta mejla mig.

Linda: Hej! Hur länge kan Oscar Prop. hålla inne på utdelningen till oss som äger preffen fast bolaget lever vidare?

Marcus: Hej! Så länge bolagsstämmorna så beslutar. I princip kan utdelningen såvitt jag vet skjutas upp i all evighet, men den upplupna räntan på all uppskjuten utdelning blir allt större för bolaget att betala. Vill de någonsin ge utdelning på stamaktien måste preffarna få all utdelning först. Sannolikt kommer det en dag ett nytt förslag om inlösen som rundar problemet.

Jörgen: Hej Marcus! Är det en bra idé att månadsspara i Investor?

Marcus: Hej! Ja, det tycker jag.

Pontus: Tjena! Plötsligt händer det, har vunnit cirka 2 miljoner på lotto! Halva summan tänker jag leva som en kung för närmsta året med resor, techprylar, casinospel m.m. Den andra halvan, cirka 1 miljon, tänker jag ska bli mitt pensionsspar med sparhorisont cirka 30 år. Tänkte köpa fem fonder á 200.000 kr styck och sedan bara låta dem stå och växa. Funderar på följande fonder: MS INVF Asia Opportunity, TIN Ny teknik, SEB Nordamerikanska småbolag, Odin Sverige C, Odin Small Cap C. Bra eller dåliga fondval?

Marcus: Hej! Grattis till lottovinsten. Jag tycker dina fondval verkar vettiga, även om det är svårt att värdera och analysera fonder. Du får en bra riskspridning. För övrigt, som aktieägare i olika bolag ser jag fram emot att få ta del av den miljon kr du ska spendera, för kanske gör du det som kund i bolagen där jag äger aktier. 🙂

Kjell: Hej, jag ligger tungt med kontanter i ISK efter att ha sålt av en del aktier. Nu är det snart kvartalsskifte och jag undrar om jag ska flytta ut pengarna eftersom jag inte kommer att köpa något innan kvartalets slut?

Marcus: Hej! Det handlar om mycket små procentsatser, men det kan löna sig. Då även insättningar ingår i underlaget för schablonskatten behöver du ha tagit ut kapitalet och hålla det utanför ISK i minst två kvartalsskiften.

Lasse: Hej Marcus, med tanke på att Volvo ska ge en extra extra utdelning om ett par veckor på 9,50 kr per aktie förutom de 15 kr per aktie de gav för drygt två månader sedan, så undrar jag om du inte ångrar att du inte rekommenderade Volvo som ett bra innehav för utdelningsinvesterare? Finns det något bolag på Large Cap som ger mer i utdelning /direktavkastning? Vad tror du om Volvos utdelning inför 2022,k ommer den bli lägre än årets 15 kr per aktie eller bli högre? VW säger i dag att komponentbristen har medfört att VW tappat cirka 1 procent av tillverkningen, bristen kommer lindras under Q3 så årsminskningen blir kanske bara 2 procent för VW. Om de siffrorna stämmer även för Volvo så innebär det kanske en resultatminskning på ca 50 öre/ aktie för Volvo, är det inte dags att sluta beskriva detta som en stor katastrof för Volvo och fordonssektorn?

Marcus: Hej! Jag har skrivit att Volvos bästa tid är nu när orderingången pekar uppåt och vinsten lyfter. Det är en bra aktie de åren sånt sker, men vi vet att det blir desto sämre när konjunkturen viker av. Volvo är därför inget för den långa portföljen, men just nu för den korta portföljen absolut.

Stig : Majoriteten pratar om att man ska starta ISK, men är inte KF bättre? På exempelvis Avanza eller Nordnet där man kan få extra avkastning via aktielåneprogrammet när man har innehaven i en KF, samt att det är samma skatt på ISK och KF så ser jag inte varför man väljer ISK före KF eller är det något jag har missat?

Marcus: I teorin är ISK säkrare än KF, men det har mig veterligen aldrig hänt att en bank blandat ihop dina innehav i KF med bankens. Inte ens när FI dragit in tillstånden. I ISK står du som ägare och det finns insättningsgaranti, men som sagt bara teoretiskt sett säkrare.

Thomas: Brookfield Renewable Corp går dåligt? Bör jag växla upp i något annat i stället?

Marcus: Bolaget går bra såvitt jag vet, men aktien har backat lite efter den långa uppgången.

