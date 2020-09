Hernhag: Fyra aktier att öka i och behålla på sikt

Willy wonka: Hej! Om du fick öka just nu i fyra olika bolag och ha dom på lång sikt, vilka?

Marcus: Hej, jag kan tänka mig att öka i AT&T som har en direktavkastning på drygt 7 procent. Estea kapitalandelsbevis, som är en fastighetsinvestering som ger 6,6 procent i direktavkastning. Jag önskar jag tidigare i år hade ökat rejält i finska Neste, som utveckar förnyelsebart flygbränsle. En rekyl ned i Sdiptech Pref vore fint också, en högutdelande preff jag litar på.

Sandra: Hej! Har ett barn som gärna vill investera små slantar man fått över i aktier. Har du tips på någon långsiktig aktie som kostar under 100 kr?

Marcus: Hej, investmentbolag som handlas under 100 kr per aktie är tillväxtfokuserade VNV Global, samt riskkapitalfondinvesterarna i NAXS. Båda innehaven ger riskspridning över flera olika innehava som bolagen äger och båda handlas med substansrabatt.

Pierre : Har du någon fransk aktiefavorit?

Marcus: LVMH som säljer lyxvaror. Penningpolitik och annat som gynnar kapitalägare plus nyrika asiater leder till att många rika har råd med märkesprodukter. Sådana kan dessutom öka i värde, trots att du använder din lyxväska eller klocka då och då.

Ols: Stillfront gör det igen. Vilken maskin och kommande svenskt storbolag som byggs upp här?

Marcus: Ja, verkligen en stark utveckling. Långsiktiga tillväxtplacerare eller andra som kompletterar med långa tillväxtinnehav ska nog bara rida med i utvecklingen.

Yoda: Hej Marcus! Taktikfråga: det kommer lite artiklar om eventuellt sektorskifte på börsen på väg, cykliska aktier vinner terräng över läkemedel och tech-aktier. Samtidigt känns det som att digitalisering och teknikutveckling inte kommer att ge sig. Tänker jag rätt om jag ligger kvar med mina teknikfonder framöver?

Marcus: Hej! Sett över flera år ja. Du ska inte försöka tajma sektorrotationer med hela ditt innehav precis. En gång om året kan man vikta om 5-10 procent från vissa typer av aktier till andra, men det beror också på hur portföljen som helhet ser ut och vad vi har för strategi för tillgångsallokering.

Desiree: Gomorron Marcus! Vad har du att säga om Ericsson, hiss eller diss? Och är det för sent att ge sig in i Stillfront? Frågade dej för några månader sedan om Sivers IMA Holding, då visste du inget om dom , har du någon inblick i dom idag? Trevlig helg!!

Marcus: Hej! Ericsson är en överlevare i en framtidsbransch, förhoppningsvis börjar de få vinstmässiga framgångar också. De senaste 20 åren har utvecklingen per aktie inte imponerat direkt. Dagens förvärv är litet, men varför inte. Stillfront utvecklas lika bra som värderingen är hög. Bara att följa med via ett lagom stort innehav. Sivers känns lovande, men med saftiga förluster är det inte lätt att värdera dem.

Investeraren: Är det köpläge i den kanadensiska utdelaren Exchange Income? Du har ju tidigare rekommenderat den.

Marcus: Ett flygbolag som klarar utdelningen genom en hel pandemi kan det vara köpläge i, ja. Även om kursen gått upp kanske de klarar utdelningstrenden även denna gång, vilket skulle imponera. Undantaget som bekräftar regeln. Mycket för att de flyger förnödenheter till norra Kanada där det inte finns alternativ till flyg.

Fjällräven: Finnd det någon anledning att inte svara ja på Evolutions erbjudande att köpa mina Netent?

Marcus: Du får då ägande i både Netent och Evolution, som utvecklas ännu bättre än vad Netent gjort. Budnivån är dessutom inte så långt från kurstopparna från 2016, så det är rätt höga nivåer.

Ingrid: Hej! Vad tror du om fonden Swedbank Robur Ny Teknik? Är det dags att sälja och ta hem vinst?

Marcus: Hej! Du kanske inte ska sälja allt och ta hem hela vinsten och hela insatsen, men att säkra en liten del av innehavet i annat med lägre risk är nog en tanke att försöka genomföra under det kommande halvåret. Spännande framtidsinnehav i fonden, men inga kursrusningar varar för evigt.

Alice: Hej Marcus! Vilka bolag kan komma att gynnas av att Riksbanken inleder köp av företagsobligationer?

Marcus: Hej! Alla med stora lån som ska läggas om, antar jag. Riksbankens köp lär pressa ned räntorna, så fastighetsbolag och företagsförvärvare lär indirekt dra nytt av det.

Axel: Hej, jag läste precis i Di om en ”doldismiljardär” som under finanskrisen gick ”all in” i Boliden. Bottenfiskar du också? Har du någon sådan spaning just nu där ett kvalitetsbolag fått oförtjänt/oförklarligt mycket stryk?

Marcus: Hej, problemet är att många riktigt lågt värderade aktier är det av en anledning. Kanadensiska försäkringsbolaget Fairfax handlas till 40 procent under eget kapital. Men det är ju inte så att marknaden skänker bort en värdeaktie, utan det finns risker.

Joe: Hej! Vilka bilaktier är det bra att äga just nu, globalt sett? Tack!

Marcus: Hej! Den enda bilrelaterade aktie jag gillat senaste året är Bilia och nu när börstrenden och konjunkturen är åt rätt håll går aktien riktigt bra.

Jörgen: God morgon! Är intresserad av Nobina. Efter den omvända vinstvarningen har aktien stigit kraftigt. Anser du att jag är sent ute för köp?

Marcus: Hej! Historiskt sett i Nobina är 50 kr lågt, 60 kr genomsnittligt och 70 kr en hög kurs. Alldeles för sent ur ett ettårigt perspektiv tror jag inte det är, då jag utgår från att kursen kommer att fortsätta pendla mellan 50-70 kr.

Tommy S: Hello herr Hernhag! Hur ser du på Handelsbankens aktie efter den senaste veckans händelser? Det sägs att storbankerna kan ge 10 procent i utdelning nästa år, vad tros?

Marcus: Hej! Jag tror på mer normala 5-7 procent i direktavkastning, men det kan bli bonusutdelningar som drar upp det också. Handelsbanken har haft sin strategi och sina kontor och oktagonen så länge att den stora omläggningen nu verkligen rör om i grytan. Långsiktigt kan det säkert bli rätt, men kortsiktigt ska vi nog vara försiktiga. Jag undrar hur lätt det är att genomföra hela kulturskiftet i banken?

Rosie: Hej Marcus. Jag har sedan många år Tele2-aktier. Aktiekursen har den senaste tiden utvecklats dåligt. Jag har köpt den med tanke på utdelningarna men man vill ju att den även ska ha en utveckling framåt. Vad tror du om framtiden för Tele2?

Marcus: Hej! Jag tror säkert Tele2 är en bra framtidsaktie, men efter kursuppgången från 70 kr under 2016 dubblades aktien i kurs till 2020. Några år med lugnare kursutveckling är i det perspektivet ingen fara. Det rimliga är att totalavkastningen i Tele2 blir ungefär som avkastningen på det egna kapitalet, säg 10 procent om året. Direktavkastning på 4-5 procent plus kursuppgång på lika mycket, blir ändå rätt bra om året.

Novisen: Hej Marcus, försöker ställa frågan på ett annat sätt än förra veckan då jag inte fick något svar. Är det läge att gå in i Diamyd Medical-aktien nu? Även fast man inte vet vad de kommer att använda de nya miljonerna till?

Marcus: Hej! Jag skulle aldrig chansa på den aktien. Sen kanske deras forskning är lovande, igen. Statistiskt sett är det enligt Marc Lichtenfeld runt fas2 som det är bäst att chansa på bioteknikaktier, inte fas3.

Katiz: Skrev fel på min förra fråga… Alltså Akelius Residential Property Financing B.V. har givit ut en senior ej säkerställd obligation om EUR 500 miljoner. Orderboken uppgick som mest till EUR 4,7 miljarder, nio gånger obligationens volym. Obligationen förfaller 2028-01-17. Påverkar detta Akelius D-aktier på något sätt,? Kan man investera i obligationen?

Marcus: Obligationer emitteras normalt bara till institutioner och fonder. Det är synd, men ofta är handeln svår och de handlas i poster om en miljon kr eller mer. D-aktien i Akelius påverkas enbart lite och indirekt, då obligationen finansierar verksamheten. Att det är stort intresse för att finansiera Akelius är bra för bolaget, det tyder på att marknaden litar på att de kommer att göra bra affärer och då kommer de att ha råd med både ränteutbetalningar och utdelningar.

Karin: Hej! Vad är din åsikt om Xact Högutdelande? Köpvärd i dagsläget? Kommer utdelning att ske fyra gånger per år från och med 2021?

Marcus: Hej, halvårsutdelning i år, men jag läste något om att de förbereder för kvartalsutdelning. Inga datum är beslutade där än. Långsiktigt är det en bra fond för alla som gillar utdelningsstrategin.

Karin: God förmiddag! Har en skaplig utveckling på mina Millicom. Ska jag kanske ta hem vinsten, helt eller delvis?

Marcus: Hej! Långsiktigt tror jag det finns mer att hämta i Millicom. Bara om du har ett annat alternativ du tror ännu mer på ska du sälja allt och byta.

Sara: Hufvudstaden på 130 kr idag – vad tycker du om deras fastigheter med bra lägen? Återhämtning på sikt?

Marcus: På sikt ja, för även om det kommer att vara omvandlingspress mot butikerna i deras innehav kommer lokaler centralt inte att behöva stå helt tomma över tid.

Stefan B: Hej Marcus. Jag undrar om du kan ge några tips om intressanta noterade nordiska bolag som sysslar med avfallslogistik eller hantering och återvinningscentraler?

Marcus: Hej! Norska Tomra. Sen tror jag Fortum har en liten liten del inom återvinning också.

Farmor: Hej Marcus! Jag ligger mycket tungt i Investor. Ser du någon fara med det?

Marcus: Hej, nej, inte direkt.