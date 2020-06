Hernhag: Fyra aktier att ha under sommaren

Berndt: Kan du tipsa om tre till fem aktier att köpa nu och ha under sommaren, och kanske längre?

Marcus: Canadian Utilities för grön energi, chansaktien Lime för lovande mjukvara, Lazard som är bästa investmentbanken, och Arjo som säljer sängar och madrasser till sjukvården vilken verkligen behövs nu.

Misswee: Hej Marcus! Vilka åtta aktier skulle du lägga in i en barnportfölj på tio års sikt, som inte kommer att ha en särskilt aktiv förvaltare? Nåt Faang och spelbolag får gärna ingå.

Marcus: Hej! Investor A, Kinnevik B, Svolder och VNV Global är fyra investmentbolag med substansrabatt. Toppa det med mindre poster i Embracer och Stillfront, som är två dataspelbolag som gått riktigt bra en tid. Lite grann i Alphabet som äger Google och grön energi i form av Nextera Utilities kan vi också kasta in om du vill ha tech-jättar.

Billy: Hej! Tror du bankerna kommer att lämna någon utdelning i höst? Och tror du att det är några andra bolag som kommer att lämna utdelning när det klarnat med coronan?

Marcus: Hej! Bankerna tror jag inte lämnar någon mer utdelning i höst, det blir i så fall mycket lite. Däremot kan en hel del andra bolag återkomma och dela ut mer då tror jag. Assa Abloy, Atlas Copco, SCA, Wallenstam med flera lär dela ut lite i höst också.

Steffo: Tjena Marcus. Riktad nyemission i Bure. Teckningskursen är satt till 193 kr men aktien snart nere på den nivån. Den kan snart vara lägre än just 193 kr. Hur ska man se på detta?

Marcus: Hej! Rabatterade riktade nyemissioner brukar dra ned aktiekursen en bit. Ska aktien falla djupare beror det på allmän börsnedgång och det kan det kanske bli även nästa vecka, vad vet jag. Bure handlas dessutom över sitt substansvärde nu, så aktien är lite dyr. Bra portfölj tycker jag de har så jag gillar bolaget. Långsiktiga behåller för de kommande åren, men kortsiktigt kan man ta det försiktigt. Öka i nedgången om den fortsätter.

Enbridge Inc: Enbridge Inc har en helt okej utdelning, någon tanke om affären på sikt?!

Marcus: Även om de klimatkompenserar sig genom att investera i vindkraft är deras verksamhet nära sin efterfrågetopp. Olja i pipelines behöver vi i flera decennier till tyvärr. Enbridge känns sammantaget som en stabil högutdelare, men räkna inte med långsiktigt hög tillväxt, utan mer att det puttrar på, så att säga.

Yompa: Hejsan! Under april och maj har jag köpt på mig ett gäng D-aktier och preffar som nu ger cirka 7,5 procent per år. Alm, Akelius, Fastpartner, Klövern, NP3 Pref, Sagax D och Sdiptech Pref. Relativt jämnviktade men Sdiptech är ändå störst och Fastpartner D är minst och totalt utgör det cirka 10 procent av min portfölj. Någon som du inte gillar och om du skulle öka i någon, vilken väljer du då? Ha en fantastisk sommar. Yompa

Marcus: Hej! Alm Equity Pref är den som känns mest riskabel, men med lite tur klarar sig bolaget genom bostadsbyggarsvackan. De övriga gillar jag mer. Även om din totalavkastning lär få stryk av börsindex över tid är det bra aktier då risken är mycket lägre. Avkastning versus risk är det som gäller.

Stefan: Hej! Tack för bra chatt! Undrar över Catena Media, hur skulle du agera i det pågående emissionsförfarandet som innehåller såväl warranter som hybrider med årlig ränta fem år framåt?

Marcus: Hej! Catena Media har en mycket krånglig emission, för enkelhetens skull kan nybörjare som vill ha en chansaktie bara satsa på aktien. Sälj teckningsrätterna om det går. Går bolaget bra och kursen stiger är det däremot fördelaktigt att äga en warrant, så det kan bli bra grejer, men som sagt lite komplicerat.

Gittan: Hej, i dag fick vi som har aktier på Avanza ett mail angående aktielån på kapitalförsäkring. Om man inte vill vara med, måste man anmäla det? Vad finns för risker med detta? Jag har mina barnbarns aktier på Kapitalförsäkring. Det gäller svenska aktier.

Marcus: Hej! I praktiken ska det inte vara några risker alls. Bara fördelar. Avanza håller koll på vilka aktier som är dina och lånas de ut får du ränta. Utifrån meddelandet är jag klart positiv till att vara med.

Anna: Hej Marcus! När får man veta om en konkurs är klar? Har två surdegar liggande som jag vill kvitta förlust i, Robert Friman och MQ. Är det först när man ser det på deklarationen och det redan är för sent att kvitta mot vinst?

Marcus: Hej! Förluster kan man bara kvitta i vanlig aktiedepå så jag utgår från att du inte har ISK eller KF. En konkurs tar år att slutligen fastställa. Äger du aktier i ett utbombat bolag som blivit avnoterat kan du sälja aktierna till en familjemedlem bara för att realistera förlusten. Då dyker den upp och ska redovisas av dig nästa vår i din deklaration för 2020.

XACT: Kan du berätta lite om hur du resonerar kring XACT Högutdelande vs. XACT Sverige, ser att du har innehav i Högutdelande. Även tacksam för tips på fler ”prisvärda” ETF:er som ger utdelning.

Marcus: Jag gillar utdelningsaktier mycket mer än något som bygger på geografi. Börsindex utifrån länder utgår från börsvärde, medan ETF:er med ett tema kallas för smart-beta då det finns en tanke med de indexen. Tyvärr finns det få bra och ETF:er i Sverige. Via nätmäklarna kan vi handla till exempel tysknoterade SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF, en fond som följer utdelningshöjare i Europa.

Micke: Hej vad tror du om att ha Cibus i utdelningsportföljen?

Marcus: Hej! Det tror jag bra om, men det vore bra om Cibus kunde falla ner mot cirka 125 kr igen, men direktavkstningen är ändå bra på de här nivåerna.

Sture: Hej Marcus, vad tror du om kanadensiska vindkraftsaktier som Transalta och Algonquine?

Marcus: Hej! Transalta Renewables gillar jag, men risken är hög då hälften av intäkterna kommer från gas, inte vindkraft. Algonquine har jag inte koll på.

Millicom: Hej! Vad tror du om Millicom? Den har ju backat rejält i år.

Marcus: Hej! Det är märkligt hur de har rasat, men deras försäljning av kontantkort för mobiler sker i butiker så de drabbas av nedstängningarna. Långsiktigt måste det vända för dem. Kan man bara vänta så är det nog inget fel på bolaget.

Mats: Hej Marcus, i april fick jag loss pengar efter fastighetsförsäljning. Lydde då ditt och andras råd om att inte lägga allt på aktier och fonder, utan behöll en del för att lägga in senare. Har ju varit bra utveckling hittills för det jag investerade, förutom denna veckas dipp. Funderar på om det är nu jag ska ”passa på” och gå in med ytterligare kapital? Givetvis svårt att tima botten, men känns ändå som signalerna om en andra coronavåg kan mattas av relativt snart. Funderar på Investor (är inte så tung där), Astra Zeneca som nu känns lite mer ”rimlig”. Är också lite tunn på teknik. Sinch har jag. Utöka eller nåt annat? Vad tror du?

Marcus: Hej! Investor har jag aldrig något emot. Astra känns okej också, räknar vi på vinster för kärnverksamheten runt 1 dollar per kvartal blir det fyra på helåret och jämfört med aktiekursen då är den inte så dyr. Om nu vinstökningen håller i sig. Jag tror allmänt det är rätt att öka lite till i den här dippen.

Sofia: Hej, klarar Oneok att behålla utdelningen?

Marcus: Hej! De klarade sig i oljekrisen 2015, men det blir svårare nu. Med tvekan svarar jag ja, de klarar att behålla utdelningen.

Gurra: Hej och tack för en bra chatt! Vad tror du, både långsiktigt och kortsiktigt, om Balder? Lite turbulens har det ju varit senaste tiden. Är det bara en liten dipp som inte kommer märkas på sikt?

Marcus: Hej! Balder är i samma läge som SBB var i tidigare. Anklagelser mot enskilda på bolaget, men fastigheterna och finansieringen står inte och faller med en enskild person, även om det handlar viktiga kuggar i bolagsledningen. Balder tror jag på som bolag långsiktigt, men kortsiktigt kanske aktien inte har någon tydlig uppsida.

Helena: Hej, jag provar igen. Ska jag behålla mina EQT eller sälja? Köpte för 67 kr och jag behöver inte sälja dem utan hade tänkt att investera långsiktigt. Vad säger du?

Marcus: Hej! Jag tycker det är ett bra bolag och vill du ha dem långsiktigt behåll då. Aktien kanske är dyr, men värderingen säger mycket lite om hur kursen ska gå kommande året.

Mathias : God morgon Marcus! Jag går i tankar om att sälja av hela innehavet och ta sommarlov. Känslan är att om det nu finns risk för en andra våg är på väg så kommer det drabba börsen hårt. Sen verkar det finnas hög fallhöjd eftersom börsens uppgång och verkligheten ju inte verkar vara samnkopplade.Vad tycker du om mitt resonemang? Trevlig sommar, skägget!

Marcus: Hej! Du ska definitivt ha lite krigskassa och du kan känna hopp om börsen fortsätter ned. Sen tycker jag att långsiktiga investerare alltid ska ha en rejäl omgång aktier investerade. Alla stimulanser lär inflatera tillgångspriserna och därmed få börsen att stiga framöver.

Dex: Hej Marcus! Vad tror du om Enea med bland annat nytecknat 5G-avtal? Trevlig helg och sommar!

Marcus: Hej! Enea är ett bra bolag även om det inte är helt lätt att se hur mycket open source-trenden påverkar deras ursprungliga affärsmodell. Alla tilläggsförvärv och det här avtalet är däremot lovande.

Magnus: Hej Marcus! Vad tror du om Telia nu? Ganska nedpressad och borde tjäna på isolering och hemarbete?

Marcus: Hej! Telias kurs är på de lägsta nivåerna sedan första halvan av 00-talet. Det borde bottna här kan man tycka. Både risken och avkastningen blir nog långsiktigt lägre än börsindex.

Peter : Hej Marcus! Jag vill bygga upp en utdelningsportfölj till min strax kommande pension. Jag kan tyvärr inte mycket om aktier, så jag skulle bli mycket tacksam för tips på några bolag jag kan undersöka närmare. Tusen tack på förhand!

Marcus: Hej! Börja med investmentbolag med substansrabatt, se tidigare svar. Lägg till trygga Telia och lite mer chansbetonade Intrum. Kanske ingen nybörjaraktie, men intressant att studera och följa och lära sig hur marknadens misstro ännu varit ganska olik jämfört med bolaget. Vem får rätt?

Moderator: Nu tar vi sommarlov i chatten, då det är midsommarafton nästa fredag. Marcus Hernhag är tillbaka och svarar på dina frågor om placeringar fredagen den 7 augusti. Trevlig sommar!