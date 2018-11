Hernhag: Fonden jag kastat ut ur min portfölj

Marcus tipsar om hur du lyckas med aktier: Att tjäna pengar på aktier behöver inte vara särskilt svårt. Du behöver varken vara aktienörd eller fullfjädrad räknenisse. Det gäller bara att hitta den väg som passar just dig, konstaterade Marcus Hernhag när hans debutbok kom ut för några år sedan. Nu har vi åter fått in den i lager – passa på att lägga beslag på ett exemplar. Köp den här.

Robin: Hej! Förvaltarna i Swedbank robur ny teknik lämnar ju fonden. Hur resonerar du med ditt innehav för framtiden i med det beskedet?

Marcus: Hej! Jag sålde mitt innehav. Var inne i fonden för kort tid och det blev ingen höjdaraffär. Jag tar nya tag med teknikaktier i andra former framöver. Ska bli spännande och se vad förvaltarna hittar på framöver.

Tom: Vad tror du om Swedbank Robur Ny Teknik-fond när de framgångsrika förvaltarna lämnar? Har ju redan sjunkit mycket senaste månaderna?

Marcus: Många aktier har backat och fondandelarnas värde med dem. Det blir ingen stor skillnad på kort sikt. De nya förvaltarna lär inte stuva om hela fonden direkt precis. Däremot är det ju frågan om teknikaktier kommer att vända upp eller fortsätta ned framöver. Där är jag tveksam. Långsiktigt finns det många lovande bolag i fonden, men det är ingen brådska med stora nyköp av andelar/fondsparande.

Roger: Hej Marcus! Vilka svenska aktier hade den största utdelning under 2018? Vilka tror du kommer att ha den största utdelning under 2019? Tack för denna aktiechatt som jag läser varje vecka.

Marcus: Hej! Clas Ohlson har 8,2 procent i direktavkastning räknat på utdelningsprognosen för nästa vår. Det är en sorts varningssignal om att de ska sänka utdelningen längre fram. Dedicare och Nordea ligger också däruppe med direktavkastningarna och Dedicare lär sänka. Nordea får svårt att höja utdelningen framöver. Lite lägre direktavkastning är långsiktigt därför mer lockande.

Mathias: Saabs nyemission, kan du förklara hur man ska värdera 225kr per aktie och tilldelning av 1 teckningsrätt per 4 innehavda aktier? Finns det anledning att inte teckna? Tack för en bra chatt!!

Marcus: Var fjärde aktier ger rätt att teckna till en kurs som är 355-225=130 kr under gällande kurs. 130/4=32,50 kr i värde per aktie innan rätterna har delats ut. Efter utdelning av värdet lägre aktiekurs och därmed lägre teckningsrabatt. Teckna nya aktier om du tror på bolaget, annars sälj rätterna. Långsiktigt är nog Saab bra grejer i portföljen, även om vinsten per aktie och rörelsemarginalen inte direkt pekar tydligt uppåt än.

TS: Är det att rekommendera att som aktieägare i SAAB utnyttja teckningsrätterna och teckna nya aktier i SAAB?

Marcus: Ja, det tycker jag!

Aktiefarfar: Hej Marcus!! Väljer du att behålla Swedish match nu efter det föreslagna förbudet i USA?

Marcus: Hej! Ja, det gör jag. Plötsligt efter flera år bara kommer det ett förslag från FDA i frågan. Om några år kanske det blir av också. Swedish Match står inte och faller med smaksatta cigarrer, men bråttom att öka i aktien kanske det inte är än.

El Loco: Hej! Har inte Starbreeze tagit lite väl mycket stryk nu? Jag tror på dem långsiktigt med VR-satsningen, funderar på att köpa för ca 1-2 % av min portfölj nu med tanken att sälja dem någon gång 2023-2025. Är det en bra idé tror du, eller ska man vänta så länge trenden är neråt?

Marcus: Hej! Starbreeze har satsat på många olika saker och förr eller senare borde de kunna få framgång inom något område. Frågan är bara när. Räcker exempelvis försäljningen av Overkills spel The walking dead till för att göra miljonerna de satsat till en bra affär. Jag lutar åt att det är bäst att avvakta och hålla sig undan Starbreeze ett tag till.

Kjell: De kanadensiska utdelarna, t.ex. Acadian Timber, Boston Pizza och Brookfieldföretagen har gått ner en del. Är det dags att sälja delar eller allt i dessa och liknande företag där?

Marcus: Nej, att sälja när det blir reapris är ingen självklarhet på börsen. Bra bolag lär återhämta sig förr eller senare. Behöver man kapitalet till annat utanför börsen närmaste åren är det en helt annan sak.

Montreux: Hej Marcus, Vad tror du om Sampo pa nuvarande niva? Säg för att äga 5 ar framat i tiden? Kassaflödet set stabilt ut, och da ocksa utdelningen. Eller?

Marcus: Hej! Sampo ger bättre riskspridning än de svenska storbankerna via den stora försäkringsrörelsen. Med stigande utdelningstrend och en direktavkastning på 6,4 procent tycker jag den är en självklar bas i varje nordisk utdelningsportfölj.

MICKE: Hej. Roligt med aktiesparande men stockpicking är farligt har jag märkt. Fast man läst en mängd böcker så finns känslan att man inte riktigt har kunskapen som krävs..ska man hålla sig till fonder eventuellt investmentbolag istället? Mvh

Marcus: Hej! Investmentbolag och fonder är bra sparande det också. Vi behöver alla olika aktiestrategier för att lyckas, beroende på våra olika förutsättningar.

Sigge: Hej Marcus! Tror Du att detta är en vanlig korrigering av börsen eller början till ett ras???

Marcus: Hej! Jag tycker att det står och väger. Det kan vara början på något värre, men jag är inte direkt säker på det än.

Magnus: Vad tror du om prime living pref, puh. Kommer bolaget att överleva, får man tillbaka sina pengar. Kommer utdelningen att ställas in. Dom äger o driver studentbostäder, dom borde väl kunna få lån /uppköpta mm. Hur illa är det….och så fort det gått…

Marcus: Prime Living får svårt att klara sig, de får kämpa för överlevnad. Inte värt risken att äga.

RYVH: Hej, Marcus! Hur tror du att Arnhult tänker med köpet av AGORA? Är dessa lokaler i linje med Klöverns bestånd, eller är det nytänk?

Marcus: Hej! De ska ju omvandla köpcentran till kontor och andra typer av handelsfastigheter. Därför är det i linje med Klöverns fokus mot kommersiella lokaler. Klövern köper Agora till långt under substansvärdet. Få de bara fart på uthyrningen långsiktigt blir det nog bra.

Mr S: Hej och go morgon. Jag funderar på investmentbolag och hur man på bästa sätt investerar i dessa. Om man sparar 5000kr/i mån. är det då bättre att köpa i ett investbolag/mån. eller finns det någon vinningar att dela upp 5000kr i fler bolag samma månad. Tänker då på omkostnader vid köp. I korthet: vad anser du är det minsta antal aktier att köpa?

Marcus: Hej! Det spelar ingen större roll tror jag. Har du ett minicourtage på säg 39 kr är det kanske lika bra att satsa på ett bolag varje månad istället för att köpa aktier i flera olika och få betala mer courtage då det blir fler affärer.

Nils: Hej! Börjar det gå mot köpläge i Beijer Ref nu? Tror du att aktien att bottnat?

Marcus: Hej! Långsiktigt tror jag det. Kursutvecklingen det närmaste halvåret kan kanske bli trist, oerhört svårt att veta. Beijer Ref möter en mycket stark marknad för miljövänliga köldmedier det kommande decenniet.

Inga: Har inte Nolato sjunkit oförtjänt? Visst verkar det bli problem för e-cigaretter i USA. De är ej heller leverantör dit efter vad jag förstår och de har ju så mycket mer verksamhet inom andra områden.

Marcus: Det är väldigt vad marknaden först hissar och sen dissar vissa aktier. Pendeln slår med full kraft fram och tillbaka. Nolato borde vända om börstrenden vänder upp. Blir det lågkonjunktur blir det svårare.

Jens: Hej, Jag var med en svettig resa i Ferronordics prefaktie med ett lyckligt slut. Nu sitter jag med Oscar Properties pref. Sälja eller ha ha i magen?

Marcus: Hej! Inte för jag tycker det är värt risken med den sortens preferensaktier, men har du behållit så här länge och nu när Oscar P löste in de flesta preffar i våras är det lika bra att behålla om du har is kvar i magen. 🙂

Solveig: Hej! Tror du att det ok att köpa ABB på nuvarande nivåer.

Marcus: Hej! Ja, ett bra bolag att äga nu när den kommit ned en bit. Det är inga fyndkurser i ABB direkt, men helt okej.

Göran: Hej Marcus, Varför utvecklas Xact Högutdelande så svagt, borde den inta vara stabilare?

Marcus: Hej! Det står sig bra jämfört med den svenska börsen och nordiska index. Ingen stor skillnad, men det gör nog sitt jobb ser det ut som. Även om man kan tycka att en fond med lågvolatilitetsbolag skulle röra sig ännu mindre.

PC: Hej. Har läst boken om The Magic Formula med stort intresse. En sak som jag inte lyckats uttolka från boken är varför man just valt 1 år som kriterium. Det enda jag kan gissa på utifrån boken är att det handlar om den amerikanska skattelagstiftningen som verkar ha en ettårsgräns. Om det är så skulle även andra tidsgränser kunna vara aktuella i Sverige. Känner du till något om detta?

Marcus: Hej! Nej, men det kan vara så även om jag tror att det också handlar om att årsvis omviktning av naturliga skäl. Ett år är lagom lång tid.

Birgit: Hej Marcus! Jag har frågat förut, men inte fått något svar. Jag hoppas därför att du kan hjälpa mig nu. Hur ska jag göra med Softronic, som bara sjunker? Ska jag sälja nu, medan jag fortfarande ligger på plus, eller ska jag vänta och tro på en vändning?

Marcus: Hej! Behåll. Softronic har kommit ned till attraktivare värderingsnivåer och troligen var resultattappet under tredje kvartalet tillfälligt på grund av omställningar inför leverens av stora order.

Esbjörn: Hej! Finns det någon PPM-fond som bara har preferensaktier med utdelning eller bara har företagsobligationer med ränteutbetalning?

Marcus: Hej! En fond med preferensaktier finns inte för svenska marknaden vad jag vet. Däremot finns det företagsobligationer i alla fonder som heter något med Corporate Bond eller Företagsobligationsfond. Inga fonder ger utdelningar i PPM.

Björken: Hej! Äntligen fredag 🙂 Vad skulle du rekommendera att kombinera min utdelningsportfölj med? Tillväxtaktier? Fonder? Preferensaktier?

Marcus: Hej! En fond med tillväxtaktier ger riskspridning och varför inte även några innehav i preffar om de kommer ned i kurs lite till.

Stefan: Hejsan Marcus! Munters har backat 40 procent. Vad tror du om Munters framöver? Tack på förhand:)

Marcus: Hej! Flera delar av bolaget är egentligt bra och lovande, men det är märkligt att det plötsligt efter börsintroduktionen börjar gå så pass dåligt för Munters. De där produkterna (kylanläggningar) för serverhallar/datacenter som var så lovande?! Är marknaden så svängig eller har Munters något problem?