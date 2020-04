Hernhag: Fem värdeaktier för långsiktigt sparande

Alex: Hej, kan du nämna fem till sex stora bolag/värdeaktier (från nordiska börser) som fortfarande har låga kurser, att investera i för långsiktigt sparande?

Marcus: Hej! Energibolaget Fortum handlas runt sitt substansvärde. Storbanken Nordea har sina problem, men aktien handlas långt under det egna kapitalet per aktie vilket gör det till en tydlig värdeaktie. Återhämtar sig Nordea följer finska försäkringsbolaget Sampo med. Kinneviks och Investors substansrabatter lockar fortsatt.

Otto: Hej, har du några förslag på bra aktier som trots tuffa tider behåller sin aktieutdelning?

Marcus: Hej! Fastighetsbolagen Castellum och Wihlborgs, och även IT-bolaget Vitec klarar sina utdelningar. Swedish Match och Axfood samt ICA gör det också.

Selma: Hej Marcus! Önskar ställa två frågor idag. Vilka tre eller fem investmentbolag anser du vara de bästa just nu med tanke på den situation världsekonomin befinner sig i nu? Hur stor variation ska man ha i sin portfölj om man inte har så stor budget att avsätta?

Marcus: Hej! Du kommer långt med några aktier i investmentbolagen. Investor, Svolder, Latour och Bure är fyra favoriter där. Latour är helt klart dyrast. Bure har tydligast tillväxtprägel. Svolder är småbolag och Investor är stora och stabila. Som en början räcker det långt med dessa fyra aktier.

Göran G: God morgon! Hur har det gått för dig nu när börsen fallit brant? Sålt allt, köpt mer eller suttit still? Och vad ska man göra nu? Sälja allt på grund av oron och ladda om när vi vet mer?

Marcus: Hej! Jag har nettoköpt aktier för likvider motsvarande 1-2 procent av portföljen. Jag har sålt de känsligaste bolagen och de som började få problem, Six Flags, Las Vegas Sands, Boston Pizza, SJR. Har köpt tillbaka gamla favoriter i form av Fortum och Hexagon samt ökat i befintliga innehav som Castellum. Putsar utdelningsbygget så att säga. Generellt tycker jag vi verkligen ska hålla fast vid vår strategi. Ingen såg i förväg djupet på raset och ingen såg storleken på uppgången som följt heller. Tajming är omöjligt ibland. På 5-10 år blir säkert aktier en bra affär på de här nivåerna. Att sälja allt kräver att du är smartare än marknaden. Eller bara väldigt orolig så man säljer för att börja må bra igen för man mår bättre med likvider.

rsmg: Hej, äntligen fredag, vad innebär egentligen det som man ska ta ställning till i utskicket från Estea och hur ska man tänka?

Marcus: Hej! De vill ha mer flexiblitet när det gäller att stänga hela projektet vilket är bra, men det skjuter upp tiden när fastigheterna säljs och man får ut kapitalet. Lägre ränta på de börsnoterade bevisen är lite tråkigt, men ökar chansen till att NAV-kursen ska gå bra. Sammantaget tycker jag man ska rösta ja, men jag kan förstå att alla inte gillar ändringarna.

Pauline: Hej! Köpte Bure och Hexagon efter din rekommendation vilket har gått bra, hur veta när man ska sälja? Någon mer köprekommendation du har i nuläget? Tack!

Marcus: Hej! Det beror på under vilken strategi du köpt. Har du köpt för att äga så länge kurstrenderna pekar uppåt, eller är det mångåriga tillväxtplaceringar där du siktar mot att börja sälja om 10-15 år?

Spear: Hej! Jag sålde en fastighet nyligen och fick cirka 1 miljon över i den affären. Vad tycker du jag ska göra med den? Ligga lågt ett tag, eller investera den?

Marcus: Hej! Investera då och då. Hur börsen går och även priserna på andra tillgångar kan svänga mycket under resten av året. Sånt kan öppna möjligheter.

Anna: Hej och tack för lärorik chatt! Vad tror du om framtiden för stora banker som SEB, Danske Bank och Handelsbanken, skulle de klara utdelningar några år till, och vilken av dem skulle du valt (långsiktigt sparande)? Ha en fin helg!

Marcus: Hej! Så länge det inte är finanskris klarar storbankerna stora utdelningar. SEB och SHB är de jag föredrar om jag måste välja. Mitt generella råd är att vara undverviktad i storbank jämfört med börsindex. Max cirka 3-5 procent av portföljen långsiktigt. Utmaningarna för branschen är rätt många trots allt.

Maggan: Hej Marcus, jag sitter kvar med 200 stycken Catena Media som kommer att göra ny emission. Ska man vara med eller inte? Vad tror du? Hälsningar Maggan

Marcus: Hej! Jag tycker inte det känns som att Catena Media är rätt bolag att öka i. Uppsidan är stor om finanserna blir bättre och bolaget börjar tjäna pengar, men så länge bolaget inte presterar något är det bättre att undvika. Du kan behålla aktierna som en chanspost om du vill, men det finns bättre bolag att stoppa likvider i.

Andreas: Hej! Är man sen på bollen om man köper Stillfront nu efter kraftig uppgång?

Marcus: Hej! Ja, det är du men det är inte för sent. Som bolaget utvecklas och de vinstökningar som sannolikt kommer är Stillfront ett bra tillväxtbolag att satsa på om man är redo att ta lite risk.

Stefan: Hej Marcus! Idag går Catena Media ut med att man gör en emission. Hur kommer den att beröra småsparare? Kan vi delta i emissionen eller inte? Vad tycker du om villkoren, är det värt att vara med? Så här skriver Privata Affärer om emissionen idag: Emission består av units som i sin tur ger rätten att teckna så kallade hybrider, ”hybrid capital securities”. Teckningspriset på en unit kommer att vara 100 kr. Varje aktie i bolaget ger rätt till en teckningsrätt och det krävs nio teckningsrätter för en unit. Varje unit består av en hybrid och sex warranter. Hybriden, med nominellt värde om 100 kr styck, löper med en ränta uppgående till tremånaders STIBOR plus 8 procent per år, en ränta som kommer att betalas ut kvartalsvis. Inlösen av hybriden kan ske först efter fem år. Warranterna som följer med i paketet ger rätt att teckna en aktie i Catena Media till kursen 18,90 kr vid vissa tillfällen de fyra kommande åren.

Marcus: Hej! Det där låter rätt svårnavigerat och frågan är om vi småsparare ska investera i sådant där det är svårt att räkna på riskerna och värderingarna. Räntan är hög vilket å andra sidan avspeglar den höga risken man tar. Jag säger spontant avstå.

Mats: Hej! Hur blir det med MQ-aktierna efter konkursen? Har några själv. Kan jag räkna med att få ut nuvarande kurs? Och i vilket läge då?

Marcus: Hej! Sannolikt bevljas deras konkursansökan och dina aktier blir värda noll kr. I teorin kan konkursboet ha förlustavdrag som är värda något och att det kommer ett bolag som fusioneras med MQ för att komma åt dem, men hoppas inte på för mycket.

Tobias F: Hej Marcus! Vad säger du om att lägga några bud på investmentbolag som Kinnevik och Industrivärden i nuvarande läge? Kan man ändå säga att det finns en viss ‘Corono-rabatt’, och i sådana fall en trevlig återhämtning dessutom?

Marcus: Hej! Kinneviks e-handelssatsningar borde långsiktigt gynnas av coronakrisen då det ökar intresset för e-handel än mer, men kortsiktigt försvårar det finansieringen av de små olönsamma tillväxtbolagen. Rabatten i Kinnevik ser rätt stor ut nu.

Mats: Varför gick MQ:s aktie upp kraftigt dagen före konkursen?

Marcus: Troligen ren spekulation om att nyemissionen skulle rädda bolaget ytterligare ett par år, att det värsta skulle vara över. Häpnadsväckande att någon vill ta sådana risker i ett problembolag i en bransch som i flera har haft så uppenbara utmaningar och att dessa kommer att hålla i sig länge än.

Erik: Hej – nytt försök! Satt handlingsförlamad och såg portföljen krympa ihop i mars. Fortfarande är till exempel Gränges, Ambea och Nobina back runt 30 procent. Vad tror du om framtiden för dessa, när kan de vara tillbaka på noll i alla fall? Skulle du öka vikten i någon av dessa utifrån nuvarande kurser? Sen ser jag ett case i Eccoclime… har du något att säga om den aktien?

Marcus: Hej! Om tre till fem år har säkert de aktierna återhämtat sig. Kanske snabbare. Det borde inte ta evigheter till nästa högkonjunktur. Ambeas äldreboenden innebär en speciell risk nu i pandemitider.

Daniel: Hej Marcus! Har Sampo beslutat om utdelning? Hittar ingen vettig information. Samt, har du fyllt på innehavet nu när den gått ner så pass mycket eller vad är din uppfattning om bolaget i dessa tider?

Marcus: Hej! De flesta bolagstämmor, eller kanske till och med alla i Finland, är uppskjutna. Jag har inte gjort något i Sampo i år.

Lasse: Hej! 2020 verkar bli ett tufft år för många börsföretag. Hur tror du det kommer påverka utdelningarna som eventuellt ska delas ut under 2021? Nämn gärna våra största företag som Volvo, H&M och de fyra storbankerna.

Marcus: Hej! Det bådar inte gott för utdelningarna nästa vår, men då de sänks redan i år och det sannolikt blir bättre tider framöver behöver det inte bli så farligt heller.

Harby: Hej Marcus! Har börjat köpa aktier, Tesla och Amazon. Vad är din rekommendation kring dessa? Tack!

Marcus: Hej! Tesla är en riktig högriskaktie, men Amazon gillar jag bättre även om jag funderar på hur smart det är att sänka kommissionerna till alla sajtägare/bloggare som driver trafik till deras sajt mot kommission (affiliates) just nu. Kanske inte påverkar dem då de redan är standard för e-handel. Amazon är en framgångssaga av en anledning.

Emil: Halloj! När ekonomin befunnit sig i svackor tidigare har stora infrastrukturprojekt satts igång för att stimulera ekonomier. Vad tror du om att gå in smått i producenter som tillhandahåller material som cementproducenter? Till exempel U.S Concrete eller Heidelberg? Lite ”sälja spadar till guldgrävare”-tänk i stället för att gå efter byggbolag.

Marcus: Hej! Ja, om det är bra bolag i övrigt så. Byggbolag och deras leverantörer gynnas om det blir byggboom, men min erfarenhet är att det är svårt att spekulera i sånt. Hur mycket mer blir det egentligen på marginalen, etc?

Tryckarn: Tjena! Hur mycket av krigskassan ska man använda i dessa tider för köp av aktier? Tack för flera bra böcker. Tryckarn

Marcus: Hej! Öka i rekylerna men ha en del krigskassa kvar. Det är individuellt vad man trivs med när det gäller likvider. Minst ett par procent i alla fall mår nog de flesta placerare bra av att ha i nedgångarna. Kanske mer.

Fredrik: Oneok, hur stor andel av deras intäkter är från transportering och motsvarande och hur stor är deras upstream-andel? Brookfield Infrastructure, hur stor del av intäkterna är köpscentrum eller motsvararande, och hur mycket är ”äkta” infrastruktur? Tankar om dessa i övrigt?

Marcus: Oneok producerar mig veterligen inte själva gasen, men de gör säljbara produkter som butan och propan av gasen. Det är en stor del, men det är midstream mer än upstream. Brookfield Infrastructure driver allt från en järnväg i Australien, till hamnar och flygplatser. En del är uthyrning av värmepannor samt skog/jordbruk och energiproduktion är det också vill jag minnas. Det är Brookfield Property som äger köpcentrum. Som bolag tror jag fortsatt på båda, men marknaden värderar Oneok som att de ska sänka utdelningen även om de enligt pressreleasen igår behåller den ett kvartal till minst.

Stefan: Hej! Ligger 75 procent back på både Catena Media och Global Gaming. Hur skulle du agera: sälja eller låta ligga och glömma bort? Jag behöver inte kontanterna som de här två bolagen skulle ge.

Marcus: Hej! Jag brukar kapa surdegarna. Går bolagen inte bra vill jag inte äga aktierna heller. Sen behöver det inte vara helt fel att behålla små högriskposter, men det är inget jag rekommenderar heller.