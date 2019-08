Hernhag: Fem utländska utdelningsfavoriter

Därför ska du satsa på utdelningsaktier: Att satsa på utdelningsaktier är en del av Marcus Hernhags privata placeringsstrategi. I höst lanserar Privata Affärer ett analysbrev med fokus på just utdelningsaktier. Och det är utdelningskungen själv som är redaktör. Med start i november och sex månadsutgåvor framåt går Hernhag systematiskt igenom börserna i Norden och Nordamerika och plockar guldkornen för utdelningsjägare. Teckna din prenumeration på "Hernhags utdelare" här. Om du inte kan vänta på höstens nya analysbrev kan vi rekommendera Hernhags bok i ämnet "Bli rik på aktieutdelning" som du kan beställa här.

Marie: Hej! Vilka fem utländska utdelningsaktier skulle du rekommendera?

Marcus: Hej! Teleoperatören AT&T, finska försäkringsbolaget Sampo, amerikanska gaspipelinebolaget Oneok, amerikanska sopförbrännaren/energibolaget Covanta och energibolaget Nextera Energy Inc. Det är fem utdelningsaktier med lite olika fördelar och förutsättningar.

Jan: Om du skulle sätta upp 5 ”regler” för din investeringsstrategi som du alltid skulle eftersträva att följa, vilka skulle det då vara?

Marcus: Äg aktier enbart i bolag som utvecklas bra. Satsa bara på framtidsbranscher eller i vart fall aldrig i sektorer som har problem. Långsiktigt stigande vinst per aktie. Långsiktigt stigande utdelning per aktie eller i vart fall inga sänkningar. Bra finanser, se upp om soliditeten är under 30%.

Karin: Om du skulle köpa två fastighetsbolag idag på halvlång sikt vilka skulle du välja?

Marcus: På kort eller halvlång sikt skulle jag titta mycket på kurstrenden och ta något som ligger i långsiktigt stigande kurstrend. Som Wallenstam och Fast Partner och sen ev. sätta stop loss för att skydda mig på nedsidan.

Amanda P: Hej Marcus! Jag är 24 och nybörjare inom aktier/fonder, jag skulle vilja investera en större summa (några 100 000) i fonder och/eller aktier under ca 5 år. (Kanske längre) Vilka fonder/aktier hade du investerat i långsiktigt och där risken inte är så stor?

Marcus: Hej! Jag hade tagit med investmentbolag som Investor och när det blir lite tydligare substansrabatt i Lundbergs och Latour de också. Sen kompletterat med fonder, typ Core Ny Teknik för teknik/IT och Rhenman Healthcare för internationell hälsovård.

Finnen: Hej Marcus! Sampo är en personlig aktiefavorit med stabil och hög utdelning. Har länge tänkt öka innehavet men är lite osäker till värderingen av aktien till dagens kurs. Långsiktiga trenden är ju inte bra för tillfället. Vad anser du vara en rimlig kurs till att öka innehavet? Har vi börjat närma oss botten?

Marcus: Hej! Sampo är nu nära kursbottnarna från 2014 och 2016. Kanske bottnar det här även den här gången.

Mikael: Hej När du pratar om investmentbolag så nämner du sällan/aldrig Bure? Av vilken anledning? Och vad tror du om bolaget?

Marcus: Hej! Bure ligger tungt i två tillväxtbolag och har därmed rätt hög risk. Efter årets kursuppgång på 63 procent väntar jag lite innan jag rekommenderar Bure igen.

Irene: Hej Markus. Jag har KappAhl med förlust. nu har kursen gått upp pga ev. uppköp. Tycker du att jag ska sälja nu? Vad tror du händer om uppköpet inte går igenom?

Marcus: Hej! Ta budet och spring! Svår bransch, och faller budet faller aktien.

Johanne: Hej vad tror du om Kindred på lång sikt ?

Marcus: Hej! Någon gång borde det börja vända kursmässigt, men utvecklingen just nu är rätt svag. Kindred är en av de operatörer som lockar mest inom kasinosektorn, men jag gillar egentligen leverantörer och affiliates bättre.

Emma H.: Hej, hej! Varför går Bahnhof så knackigt, värt att satsa på ändå? Samma fråga gäller Kindred, som bara faller mer och mer trots insiderköp, skall man tro att det kan vända uppåt? Ha en trevlig helg!

Marcus: Hej! Bahnhof är i en tillväxtsvacka men jag vet inte riktigt varför. Ett annan orosmoment är att de kommer att få betala mer i nätavgifter framöver, Bahnhof äger inte så mycket infrastruktur som Tele2 och Telia. Kindred möter en marknad i förändring pga regleringar, men problemen verkar bredare än så just nu. Eventuellt håller hypen kring slotsspel på att avta långsiktigt.

COS: Vad tror du om Stillfront? Tack för en toppenbra chatt!

Marcus: Långsiktigt intressant bransch och ett bolag som växer. Timingen är svår då aktien svänger rejält, men långsiktigt pekar det uppåt. Bolaget verkar bygga värden.

Pellko1976: Hej Marcus! Tack för denna superbra chat! Fråga. Vad tror du om Coor? En vansinnigt bra resa men är den inte fullvärderad nu ? Läge att ta hem vinsten? Mvh Pelle.

Marcus: Hej! Coor är svårvärderade pga engångspostar och omstruktureringar, men underliggande går bolaget bra. Den långa kurstrender ser fortfarande ut att vara uppåt, men kanske kan du ta hem en del av din vinst om Coor väger tungt i din portfölj.

Tommy: Hej! Jag är ny inom investeringar och blivit totalt uppslukad utav det! Vad är det första tipset utav dig för någon som mig?

Marcus: Hej! Ett av mina mest grundläggande och viktiga råd är att hitta en aktiestrategi som passar en själv. Även om jag hade en viss filosofi tog det lång tid innan jag verkligen hittade till utdelningsstrategin som grund. Att börja lära sig olika strategier och sen välja en eller två lämpliga är det råd jag hade velat få själv tidigt. De hade gärna fått nämna det och börspsykogi på högskolan när jag pluggade.

Sara: Hej Marcus! Jag har sett att många varit nöjda med din boka och ska läsa den jag med! Nu till frågan: Jag är nybörjare inom aktier och har i dagsläget dessa: Essity, Swedish match, Arcus, Kindred, Quickbit, Spectracure. Är de en okej portfölj? Tycker de är svårt att se på när de blir röda siffror och gå ner, men är de det man ska göra? Att inte sälja? Om man tänker sig att man ska ha kvar aktierna i 5-10 år?

Marcus: Hej! Ja, är du långsiktig ska du titta mer på bolagets utveckling än aktiekursens svängningar från en vecka till en annan. Placera mest kapital i de bolag som har tydligast stigande trend för vinsten per aktie. Forskningsbolag bör i utgångsläget väga mindre pga högre risk.

Mogge: Hej! Evolution Gaming har backat rejält den senaste tiden. Vad är det som händer? Vad tror du det beror på? Hög tid att sälja? Känns oroligt!

Marcus: Hej! Evolution har rekylerat ned lite grann efter en massa uppgångar. Troligen för att insiders efter optionsinlösen (avslutat bonusprogram) fick en massa nya aktier varav de sålde en del, vilket skapade oro i aktien. Såvitt jag kan förstå behöll ändå många insiders en stor del av de nya aktierna. Jag ser inget långsiktigt hot mot bolaget än.

DirhChefotsir: Hej! Fantastiskt med den här aktiechatten du driver, verkligen givande och intressant! Tänkte passa på att fråga vad du tror det är som ligger bakom Swedish match knepiga nedgång, samt vad du tror om bolaget framöver? Sen undrar jag också vad du tror om Huhtamäki framöver och då kanske främst med hänsyn till EUs förbud mot engångsplastprodukter? Bästa hälsningar DirhChefotsir

Marcus: Hej! Swedish Match är ned pga nya regleringar gällande smaksatta cigarrer i USA. Dessutom ökar konkurrensen för nya storsäljaren Zyn. Det är inga oöverstigliga problem, utan SWMA lär kunna arbeta upp värdet per aktie även framöver. Huhtamäki känns sammantaget som ett sympatiskt miljävänligt alternativ i papperssektorn, men jag har inte räknat själv på aktien än.

Per-Åke: Tidigare rekommenderade du Alm equity preferensaktie. Har inte sett att du kommenterat den på länge, Hur ser du på den idag?

Marcus: Bolaget går rätt skapligt än, men det är fel bransch så jag tycker inte Alm Equity Pref är värd risken.

Jan: Åsikt om Resurs? Tidigare sa man att kursen pressades ner av att en stor ägare sålde sina positioner. Men nu när det är tomt där, vad är det som håller kursen tillbaka trots fina rapporter?

Marcus: Även Collector är pressad på börsen trots tillväxten. Vet inte om marknaden oroar sig för kreditförluster i framtiden eller mer regler kring låneverksamheten. Något är det. Så länge bolagen växer och går bra i nuläget är det bara att behålla och vänta, men värt att hålla under extra uppsikt. Det är sällan som marknaden handlar ned aktier under lång tid pga dumhet eller dåligt påläst. Marknaden är i regel smart och kunnig, men alla hot marknaden ser blir inte verklighet så det kan vända upp långsiktigt en dag.

Enik: När du fått en utdelning, investerar du i en aktie du vet du kommer få utdelning i dem närmaste månaderna eller tar du en aktie med utvecklings potential eller dipp? Utveckla gärna din utdelningsstrategi mer.

Marcus: När jag placerar utdelningen gör jag det på flera års sikt i lämplig aktie. Från en dag till en annan gör utdelningen ingen skillnad, kursen faller med ungefär utdelningsbeloppet när utdelningen avskiljs. Det vi tar sikte mot är snarare bolagets intjäning av nya utdelningar och framtida höjda utdelningar, de löpande och stigande kassaflödena.

Yvonne : Hej Marcus, är Brookfield Infrastructure Partners LP köpvärd på dagens nivå på lång sikt. Jag har inte följt den tidigare.

Marcus: Hej! Jadå, i alla fall långsiktigt. Kursen har gått upp en bit, men det är ingen tokrusning direkt.

Ola: Din bedömning/ analys av Clas Ohlson?

Marcus: Ett bolag där jag gärna är kund, men inte aktieägare. Omställningarna för branschen är svåra och kommer att hålla i sig.

Indexkramaren: Hej Marcus! Studie efter studie visar att över tid är det näst intill omöjligt att slå index. Ändå försöker fondförvaltare och aktiesparare att göra just detta. Vad är din tanke om detta fenomen?

Marcus: Hej! Den stora anledningen till att många får dålig avkastning är dålig tajming. Detta enligt studie över amerikanernas fondhandel. Att hitta sin strategi så man mår bra av sitt sparande är det viktigaste tycker jag. I andra hand att få så bra avkastning som möjilgt och följer man bara en strategi länge får man säkert det. I alla fall riskjusterat. Börsindex kan ibland ge bra avkastning till hög risk beroende på vilka bolag som väger tungt i indexet och så, men är du som sparare verkligen intresserad av att ta de riskerna? Kan du sova gott om natten då? Eller ska du köpa aktier som är tryggare? Att utgå från börsindex behöver ur ett rent financial behaviour-perspektiv inte vara det bästa.

Susanne/Sussie: Tack för denna fantastiska aktiechatt! Behöver fylla på min portfölj med IT. Är det någon aktie inom detta, som du kan rekommendera?

Marcus: Fortnox är ett fantastiskt bolag men snabb fin tillväxt, men dyr aktie. Ework kanske bottnar snart. IBM är en stor stabil bjässe på området. Hexagons mätteknik har säkert framtiden för sig och nu rekylerar aktien då bolaget möter lite svagare efterfrågan. Välj det som passar dig utifrån riskerna.

Lisa: Klövern pref är dyr nu. Ska man vänta med inköp? Lisaj

Marcus: Ja, det tycker jag. Preffar runt kursrekord när vi vet att utdelningen inte kommer att höjas är inget som lockar. Läs även min krönika på https://www.privataaffarer.se/hernhag-basta-preffarna-just-nu/