Hernhag: Fem tillväxtaktier på tio år

Per: Hej Marcus! Fem tillväxtaktier på tio års sikt?

Marcus: Hej, här kommer fem tips på tillväxtbolag då. NCAB gynnas av efterfrågan på kretskort. Mjukvarubolaget Fortnox har äntligen börjat komma ned på lite lägre kursnivåer igen och på så lång sikt som tio år tror jag gott om aktien. VNV Global har rekylerat ned, men investmentbolaget har en intressant korg aktier. Cellink är trots nedgången högt värderade, men biobläck och annan teknik inom hälsovård lockar för det kommande decenniet. Amerikanska fastighetsbolaget Innovative Industrial Properties har kunder inom den lagliga cannabisindustrin och utdelningen växer som ogräs.

Samin: Hej och tack för dina pålitliga svar. Jag skulle vilja investera ett par hundra tusen kr i utdelningsaktier på cirka fem års sikt. Vad föreslår du?

Marcus: Hej! Investor, Castellum, Astra Zeneca, Cibus och Hexagon. Sistnämnda bolaget har lägst direktavkastning, men troligen störst tillväxtmöjligheter.

Thomas: Hej Marcus. Hur göra med Kinnevik/Zalando? Har Swedbank ISK men de har i ”en förlängning” ingen handel med Frankfurtbörsen. Är det bättre att sälja teckningsrätterna?

Marcus: Hej! Om storbanker som Swedbank inte möjliggör handel med Zalando på Frankfurtbörsen kan det vara lika bra att sälja inlösenrätterna. Det finns många andra e-handelsbolag att placera i, allt från kvarvarande del av Kinnevik till Boozt och Dustin.

Fredde: Tjena Marcus! Utöver de ”klassiska” investmentbolagen Investor, Kinnevik, Industrivärden och Latour… Vilka ytterligare skulle du vilja lyfta fram? Det pratas sällan om Creades, varför inte?

Marcus: Hej! Creades är jättebra som bolag, men de ligger så tungt i Avanza och handlas dessutom med en substanspremie på 62 procent. Aktien kan gå bra för det, men värderingen känns lite skrämmande ibland, även om vi ska komma ihåg att det är svårt att värdera den onoterade delen av bolaget. Värderingen behöver därmed inte vara lika hög som den ser ut.

Johannes: Hej Marcus, på tal om investmentbolag: Vad tycker du om VNV?

Marcus: Hej! Aktien har rekylerat ned och substansrabatten är 12 procent. Intressant korg av onoterade tillväxtbolag att placera i.

Bose 4H: Hej Marcus. Cellink har fallit mycket i veckan. Dina tankar kring det?

Marcus: Hej! Efterfrågan är så stark att de har svårt att hinna leverera. Efter den enorma uppgången är kraven på tillväxt skyhöga, men börjar nu komma ned. Framöver dyker det säkert upp en långsiktig botten i Cellink som öppnar för ett bra köpläge för den riskvillige placeraren.

Anna: Vilken tidpunkt på året är bäst att avveckla sin ISK?

Marcus: När dina placeringar står som högst, men sånt är ju svårt att tajma. Det vi vet är att schablonintäkterna läses av kvartalsvis, så innan ett kvartalsskifte bör uttag ha skett. Det är en mycket liten skattelindring, men ändå.

Lasse: Hej! Jag har kanadensiska aktier i Kapitalförsäkring och undrar om man får hela källskatten tillbaka vid deklarationen?

Marcus: Hej! Nej, men en bra bank betalar tillbaka källskatten som dras under det tredje efterföljande året. Den källskatt man kan få tillbaka via deklaration är via ISK.

Stefan : Hej Marcus! Vad är dina tankar kring bitcoin, verkar oerhört instabilt om en persons uttalande kan sänka värdet så drastiskt?

Marcus: Hej! Ja, det är väldigt spekulativt. Bitcoin är tänkt att vara en alternativ och digital tillgång, inget stabilt och tryggt eller någon bas för nya digitala kontrakt.

Hasse: Hej! Den 23 mars 2018 fick jag rådet här i chatten att inte anta Klöverns budpliktsbud på 22,65 kr per aktie i Tobin Properties. I början av 2020 meddelade Klövern att man kunde få 5,25 kr per aktie om man inte vill avvakta utgången av pågående inlösenprocess. Vad är ditt råd nu, acceptera detta erbjudande eller fortsätta vänta på ett avgörande i inlösenprocessen?

Marcus: Hej! Hmmm, såvitt jag vet innebär en inlösenprocess att du ska få budpriset plus ränta. Jag vet inte hur de 5,25 kr har räknats fram av Klövern.

”Tacksam amatör”: Du skrev i krönikan för några månader sedan att ”Det lönsammaste vi kan göra är att leta bra bolag och fynda deras aktier när det blir rea.” Anser du att det är rea nu på något/några investment-, skogs eller fastighetsbolag?

Marcus: Det är lite svårt att definiera rea, även om allt är relativt. Investmentbolagen som har substsansrabatt har någon form av rea. VNV verkar vara på väg in i det allt billigare (mindre dyra) området. Skog och fastigheter har däremot inte fallit som vissa tillväxtbolag.

Mats: Hej Marcus, Jag har har köpt Catena Media i omgångar, men ser inte den take off som jag tycker finns skäl för när jag jämför med liknande bolag. Hur ser du på CTM och deras konkurrrenter?

Marcus: Hej! CTM verkar vara på gång igen, även om historiken är lite svajig. Möjligheterna i USA är säkert stora, men svåra att uppskatta för just CTM tycker jag.

Susanne: Vad tror du om Cedergrenska? Värt att teckna?

Marcus: Verkar vara värda en chansning!

Vasilis : Kommer noteringen av Volvo Cars aktie att påverka Volvo B-aktien? På vilket sätt?

Marcus: Förutom det gemensamma varumärket har bolagen ingen direkt koppling, så nej, det tror jag inte.

Per: Tjena Marcus, Köpa BIP.UN eller BIPC, vad hade du valt och varför?

Marcus: Hej! Jag väljer den billigaste varianten, hittills har det varit BIP.un. I övrigt ska det vara samma bolag men olika bolagsformer.

Carl : Vad tycker du om Stag Industrial?

Marcus: Bra, men de är lite dyrare nuförtiden så direktavkastningen är lägre.

Viktor: Hejsan Marcus! Hur ser du på framtida inflationsförväntningar? Har du några bra tips för att minska dess effekter på portföljen?

Marcus: Hej! Reala tillgångar och bank/försäkring. Allt från skog, fastigheter och infrastruktur till försäkringsbolag som Storebrand. Bank/finans kan gynnas av stigande räntor på de här nivåerna. Med det sagt tror jag fortsatt att det endast blir tillfälliga inflationspucklar, som den 2008 precis när finanskrisen startade. Den vi har nu är på grund av jämförelsen med det svaga 2020.

Reza: Hej Marcus, vad tror du om Swedish Matchs aktie på lång sikt med tanke på amerikanska förbud om smaksatta cigaretter som kan eventuellt komma av sig till smaksatt snus.

Marcus: Hej! Resten av bolaget går desto bättre, så om denna lilla del på sikt får fasas ut är det negativt men inget som stjälper det långsiktiga scenariot.

Frida: Vad tror du om Proethos fond i en långsiktig portfölj?

Marcus: Jag gillar fonden och dess inriktning och nu börjar andelspriserna komma ned en bit. Mycket i fondens portfölj är ännu bra men dyrt.

Tobias : Hej Marcus! Embracer faller hårt nu och har gjort det ett tag utan något negativt som kommit fram, vad jag kunnat se. Har du nån förklaring varför den faller som den gör? Mvh Tobias

Marcus: Hej! Kursen är fortfarande upp 92 procent på ett års sikt så det är relativt sett ingen stor nedgång. Likt många andra tillväxtbolag har kapitalflödena styrts om från aktien. Fullt naturligt med sådana perioder. Jag känner inte till något nytt och bolagsspecifikt som skulle vara riktigt dåligt för bolaget.

Steffe: Hej! När Sinch för cirka en månad sedan var uppe i över 1.700 kr funderade jag på att sälja hälften. Följde inte magkänslan och nu är aktien nere i under 1.300 kr. Vad göra i detta läge? Hoppas på en återkomst till tidigare värdering framåt hösten, eller ta hem vinsten nu? Betalade 155 kr för drygt två år sedan och funderar på var man i så fall ska lägga vinsten på istället?

Marcus: Hej! Det mesta tycker jag du ska behålla, även om tillväxten inte är lika hypersnabb som marknaden hade hoppats på. Aktien och bolaget kommer nog tillbaka tids nog, men sådana här stora svängningar gör att vi ska ta hem små vinster då och då medan tid är.

Marcus: Hej Marcus! Vad är dina tankar om Fortnox nedgång den senaste tiden? Är det en befogad nedgång relaterat till en övervärdering, eller tror du att det finns möjlighet till en återhämtning inom kort?

Marcus: Hej! Jag tycker nedgången är befogad för aktien stack på Carnegies köprekommendation i senhöstas vill jag minnas. Stor uppgång utan bolagsspecifika nyheter gjorde mig skeptisk. Nu är kursen på väg ned mot de cirka 300 kr som rådde tidigare och det trots förvärv. På sikt tror jag Fortnox bottnar där.

Hedd: Hej Marcus! Du rekade teckna på Awardit 2018 för 28 kr och aktien står nu i 125. Hur ser du på bolaget och aktien i nuläget?

Marcus: Hej! Jag har inte följt bolaget så noga, men såvitt jag kan se har de efter en stark period haft en svacka i vinsten per aktie under senaste året. Bolaget verkar ändå utvecklas bra över tid.

Mathilda: Hej Marcus, tack för en mycket bra chatt. 1) Jeg tenker placera all min pension kapitat (tjänstepension) i Spiltan Invest, Spiltan Global Invest (30 + 30 procent i varje istället for global index fond) vad syns du om det? M2 Skagen och en småbolagsfond. 2) Resterande 40 procent tenkte jeg dela jämnt mellan dessa fonder: M2 Skagen, TIN Ny Teknik, en småbolagsfond och tillväxtfond (tacksam for förslag på de två sistnämnde).

Marcus: Hej! Jag gillar fonderna du nämner. Ett tips på fond är Strand Småbolagsfond som är en sorts aktiv blandfond, och de har hög andel i räntebärande periodvis. Månadshandlad tyvärr, men det är en fördel för förvaltaren. Sen kanske även Carnegie Indienfond vore något att titta närmare på.