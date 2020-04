Hernhag: Fem tillväxtaktier för portföljen

Karinlila: Hej Min son har 200 000 kr som han vill placera på 4-5 aktier i tillväxtaktier. Har du några förslag?

Marcus: Hej! Bland mina favoriter när det gäller tillväxtaktier hittar vi Hexagon, Sinch och Vitec inom IT, samt datorspelens Embracer och pantmaskinernas Tomra. Alla aktierna är rejält dyra, men tillväxtbolag som verkar kunna stå emot hyggligt i coronakrisen värderas högt då deras branscher växer.

Rikard: Hej Marcus! Vilka energibolag tycker du ser mest intressanta ut för närvarande

Marcus: Hej! När oljekrisen är över är Lundin Energy intressanta. Tills dess känns det klart mer intressant med stabila högutdelaren Fortum. Långsiktigt gillar jag clean energy-bolag som Nextera, Brookfield Renewables och Canadian Utilities (som också har naturgas och inte bara sol, vind, vatten). Tyvärr har vi inget stort och renodlat ren energi-bolag med stabil utdelning och som är noterat på de nordiska börserna.

Malin: Hej! Tack igen för en bra chatt. Jag prövar igen: Vad tror du om amerikanska högutdelare i nuläget? Kan du nämna 3-4 stycken utöver ONEOK som verkar behålla utdelningen under 2020?

Marcus: Hej! Telekombolaget AT&T, fastighetsbolaget WPC och IT-bolaget IBM har hög utdelning och borde klara utdelningarna.

Tuppen: Hej skägget! 2 frågor i en. Några fastighetsfavoriter? Samt hur ser du på Intrum? Blir inte klok på utsikterna. Affärsidén känns väldigt relavant, kursen rejält nedtryckt och hög utdelning. Samtidigt väldigt blankad och jag är osäker på hur företagets ekonomi ska betraktas. Trevlig fredag!

Marcus: Hej! Castellum kvarstår som en favorit i den sektorn. Intrum är mycket spännande då bolaget kör på och håller modet uppe medan marknaden misstror dem sett till hur aktien prissätts. Intrum är en bra chansaktie.

Janne.: Hej Marcus. Hur ser du på köp till sillen i år?

Marcus: Hej! Jag ogillar säsongsmässiga tumregler, men det finns statistiskt underlag för en genomsnittlig överavkastning från fjärde veckan i juni och en månad framåt. Det är inte mycket och det finns många undantagsår, men det existerar.

Olle: Hej Marcus! Skulle du kunna tänka dig att uppdatera sidan om utdelningsbombmattan? Mycket har ändrats…

Marcus: Hej! Jag trodde jag uppdaterat den löpande under våren, men kan ta ett titt till.

Sandra: Hej Marcus! Tack för en bra chatt. Har innehav i Fortum, och som jag minns är det en aktie du har rekommenderat. Den föll idag väldigt mycket, förvisso är inte dagen slut än. Vad var anledningen? Hur ser du på den långsiktigt?

Marcus: Hej! Det var bolagsstämma igår, vilket blir sink-dagen för utdelning. Sista inklusive-dagen. Idag är det ex-dagen när aktien handlas utan rätt till utdelningen på 1,10 euro per aktie. Justerat för det är kursen ned marginellt lite.

Anna: Hej Skägget, kul med fredag och aktiechatt! Ville höra vad du syns om: 1) Köpa aktier i Svolder eller Öresund som äger Svolder (om jag förståt det rätt) ? 2) Din syn på investmentbolaget Creades (for långsiktigt sparande)? Ha en fin helg!

Marcus: Hej! Svolder tycker jag har stabilare utveckling. Öresund är kanske mer spännande, men lite vildare i förvaltningen. Creades är det entreprenöriellare bolaget men ligger tungt i Avanza vilket drar upp risken/potentialen på lång sikt. Finns det substansrabatt i någon av aktierna är det helt okej placeringar. Svolder är valet just nu av den anledningen.

Julle2007: Hej Vad tror du om börsen? Blir det ned ett ben till?

Marcus: Hej! Jag tror och hoppas att det inte blir det, även om det förstås är möjligt.

Dan: Hej i vårsolen Marcus, Jag har legat lågt i en månad men en planerar nu för på att börja fylla på portföljen med bl a NetEnt, Sinch, Vitrolife och Autoliv. Vad tror du om dessa? Och vilka preffar och investmentbolag skulle du rekommendera, jag har redan en del i Investor. Trevlig fredag!

Marcus: Hej! NetEnt, Sinch och Vitrolife är tre tillväxtaktier där jag gillar främst de två sistnämnda för de kommande åren. Netent växer via fjolårets förvärv nu, men har länge haft det kämpligt i övrigt. Kursen pekar uppåt som om det hade vänt i alla fall. Autoliv är konjunkturkänsligt och tids nog kommer det att vända. De är ledande i sin sektor. Bland preferensaktierna gillar jag Klövern Pref och Volati Pref. Knappt 7% i direktavkastning är ändå rätt bra.

Ulla: Hej! Tror du att börsen kommer att gå ner igen? Läste om en expert som talade om 15 % under nivån i mars. Inväntar nytt köpläge och det vore intressant att höra din teori om detta.

Marcus: Hej! Allt är möjligt, men det är bara gissningar i det blå när det kommer konkreta och kortsiktiga procentsatser för börsindex.

Nybliven Aktieentusiast: Happy Friday Marcus! Vad tror du om Evolution Gamings utsikter framöver? Klarar dom att fortsätta sin framgångsaga? Rapporten var ju väldigt bra. Sålde tyvärr till 433 men köpte tillbaka lite igår och hoppas de fortsätter att slå förväntningarna.

Marcus: Hej! Ja, det tror jag de klarar av. De fortsätter att förvåna med snabb och lönsam tillväxt, men sannolikt lär livekasinon ta marknadsandelar från slotsmaskiner en tid till.

Willy wonka: Dina tankar och åsikter om Ericsson?

Marcus: Bästa bolaget i sin bransch, men den är svår uppenbarligen. Bolagets vinst per aktie har inte ökat nämnvärt de senaste tio åren och aktiekursen är på 1996 års nivåer. Ingen favorit hos mig, trots att det är en framtidsbransch.

C J: Hej Marcus! Tror du att preffarna kan ställa in utdelningen? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Jag ser i nuläget ingen sådan risk för de preffar som ger 5-7,5 procent i direktavkastning.

Daniel: Hej Marcus! Regeringen vill införa maxinsättningar på 5000kr/vecka under coronaepidemin. Hur tror du att det kommer påverka spelaktier som Kindred, Evolution gaming och kanske till och med NetEnt

Marcus: Hej! Alla regleringar av kasinosektorn är negativ, men jag förstår att politikerna gör något. Vore än bättre om de stoppade de som säljer kasinotjänster till svenskar utan licens.

Filip: Vad anser du om Berkshire långsiktigt?

Marcus: En stor och trygg portfölj av aktier. Hellre Berkshire än indexfonder.

Alex: Hej Marcus! New Mountain Finance aktien har ju gått ner en del, tror du dem kommer ta sig genom krisen ? Då borde aktien vare rätt billig just nu ?

Marcus: Hej! Det kan bli en utdelningssänkning, men bolaget överlever sannolikt. Blir det ingen utdelningsssänkning vore det förvånande och då är aktien ett fynd. Men några bolag måste få problem att betala räntor och amorteringar, så ökade kreditförluster borde det bli för NMFC.

Valtrani: Hej! Vad tror du om millicom, hur klarar dom Coronan?

Marcus: Hej! Relativt väl tror jag de gör det.

BL: Hej! Hur ser du på Fortum framgent?

Marcus: Hej! En värdeaktie med viss konjunkturkänslighet och slagsida mot Ryssland.

Fred: Halloj, ris eller ros för Veoneer? Spännande bolag men verkar gå trögt och nu med fordonssektorn på sparlåga

Marcus: Hej! Det går dåligt för bolaget nu, men sett på 5-10 år borde deras bransch börja blomstra. En option på framtiden om än med hög risk.

Jonas: Hej, tack för en bra chat. Banksektorn är ju onekligen intressant att följa i dessa tider. Vet du vilka av de svenska och kanske nordiska storbankerna som är extra exponerade mot oljeindustrin och flygindustrin? Personligen tror jag att det är två av de brancher som kan komma att orsaka stora kreditförluster vilket gör att man kanske ska undvika banker som har extra stor exponering där. Tacksam för svar.

Marcus: Hej! Det vet jag inte, men jag minns att Nordea har blivit sittande med problemlån i Norge tidigare i förra oljekrisen 2015-2016 tror jag det var. Historiskt sett har SHB stått stadigast i kriser, men vet inte om det upprepar sig igen.

Jennie: Hej! Jag är relativt ny i aktievärlden och lär mig hela tiden. Har du några tips om jag vill satsa långsiktigt på utdelningsaktier? Vilka nyckeltal skall jag titta på och lägga mest vikt vid och vad är bra ex. direktavkastning, soliditet…

Marcus: Hej! Svårt att ge ett kort och enkelt svar. Direktavkastning och soliditet är två av flera nyckeltal du bör titta på. Jmf med hur det brukar se ut över tid för bolagen. Främst när det gäller vinsten per aktie, utdelningen per aktie, försäljningen per aktie vill vi se stigande trender över flera år. Det går ibland att få fram från bolagens sammanställningar över nyckeltal/historik/femårssammanfattningar, men annars Börsdata.

Jonas: Tjena Marcus! Hur känner du för preffar i dagsläget? Tänker närmast på Volati och Sagax. Fin direktavkastning men hur ser du på risken?

Marcus: Hej! Kreditriskerna är klart högre nu. Det finns anledning till att preffarna värderats ned, men sannolikt är det bara på stamaktier som utdelningarna sänks.

Lars: Mekonomen har redan innan corona krisen tappat i värde. Sedan har man haft ett IT-intrång som varit negativt. Hur ser du på Mekonomens utvecklingsmöjligheter. Har man fått ökad konkurrens som medfört att de tappar i omsättning.

Marcus: Meknomen var ett bra bolag på 2000-talet och så, men under 2010-talet tappade man magin. Jag står fast vid det jag skrev om det 2018 https://www.privataaffarer.se/articles/2018/04/15/satsa-pa-bolag-dar-magin-finns-kvar/ Mekonomen tycker jag inte är värd sin risk.

Ingela: Hej! Vad tror du om Fortnox framtid, om många småföretag, som använder dess tjänster går i konkurs?

Marcus: Hej! Fortnox molntjänst är bland det sista företagen säger upp innan konkurs, men går det så långt så kommer de att tappa kunder. Frågan är hur många bolag som går under jmf de nya kunder som Fortnox kan ta. Då aktien handlas till över 90 gånger årsvinsten krävs det fortsatt mycket snabb tillväxt.

Mr Z: Jag undrar hur det kommer sig att börsen kan stiga såpass mycket när arbetsmarknaden är då pass hög. Oljan sjönk som en sten, folk får fortfarande inte gå ut. Ekonomin blöder. Q2, kanske Q3 kommer vara riktigt dåliga. Är svaret fed? Att pengar kommer in i systemet. Känns inte säkert just nu. Hur der du på allt? Tror du vi går kommer stiga elr sjunka efter sommaren? Ha det bäst!

Marcus: Börsen ligger minst sex månader före i utvecklingen och efterfrågan på allt som inte konsumerats och investerats under krisen byggs upp allt mer. Det har satts in ungefär lika mkt åtgärder nu på en månad som under tre år runt finanskrisen 2008-2009. Marknaden siktar mot nästa högkonjunktur och hoppas att det inte blir värre än vad som är inräknat i aktiekurserna.

Moderator: Nästa vecka är det uppehåll för chatten på grund av 1 maj. Marcus är tillbaka fredagen den 8 maj.