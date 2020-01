Hernhag: Fem tillväxtaktier för 2020

Josef: Fem tillväxtaktier under 2020, vilka rekommenderar du?

Marcus: 2020 verkar vara ett år för Bure, Fortnox, Sinch och Vitec, men där känns nya köp nu som att man är lite sen på bollen även om trenden mycket väl kan fortsätta senare i år. Klassiskt vänta på rekylen om du inte är en trendföljande trader. Sobi kanske får ett bättre år i år, där har aktien i stället kommit ned en bra bit.

Qvarfordt: Hej Marcus! Jag vill handla på mig flera små aktieposter (som du skriver i dina böcker). Men jag tycker att de flesta aktier, är på tok för dyra just nu.Så min fråga är, vilken aktie från Large, Mid, Small Cap, First North SHLM, Aktie Torget och Pepins lista, skulle du köpa i dag? PS, tack för en inspirerande chat!

Marcus: Hej! Vilken aktie du ska köpa beror mycket på ditt sparande i övrigt, din aktiestrategi och din placeringshorisont och risktålighet. Mitt senaste köp på aktiemarknaden var att öka lite i börshandlade fonden Xact Högutdelande.

Sigrid: God fortsättning! Ibland skriver du att man bör vänta på en rekyl för en aktie som man är intresserad av, men vars kurs ligger för högt. Hur bör man resonera kring detta för att hitta ”rätt” nivå baserad på aktiens aktuella kurs?

Marcus: Hej! Finns inget enkelt svar där. Går aktien ned allt från några procent eller mer är det en rekyl i någon utsträckning. Vi vet aldrig exakt när det vänder upp igen. Analyser av värderingen och teknisk analys av kursen kan vara till viss vägledning.

Bengt O: Hej! Vad tror du om Hansa Biopharma? Har gått dåligt 2019. Hur tror du framtiden ser ut för aktien?

Marcus: Hej! Eftersom de förlorar pengar varje år är det inget bolag jag fokuserar mot. Vi har mycket bättre odds i lönsamma bolag.

krille: Hej Marcus, ska man sälja eller vara kvar i norska Data Respons efter budet på bolaget?

Marcus: Hej! Avvakta lite och tacka sen ja när budet verkar gå igenom. Aktiekursen ligger strax under budnivån, så någon höjning verkar inte marknaden hoppas på.

Oskar: På din lista över ”bra bolag” rekommenderar du Ework, men du har också rekommenderat att undvika bolag med soliditet under 30 procent. Enligt börsdata har Ework en soliditet på 4 procent. Har jag missförstått något?

Marcus: Rådet att undvika bolag med låg soliditet är generellt. Banker och vissa tjänstebolag har alltid låg soliditet. I Eworks fall för att de inte behöver särskilt mycket kapital i IT-konsult-verksamheten så de kan dela ut det mesta av kassaflödet till aktieägarna. En undantagsbransch som bekräftar regeln.

Per i Uppsala: Absolent har ju haft en stor uppgång de senaste åren. Vilken är din bedömning om framtiden?

Marcus: Framtiden för bolaget är säkert ljus. Luftfiltrering behövs samt att vinsten och omsättningen per aktie pekar långsiktigt uppåt. Förr eller senare kommer Absolents aktie igång igen.

Jörgen: Hej! Jag är intresserad av någon defensiv aktie inom livsmedel, har tittat på Scandi Standard, Ica samt Axfood. Vilken av dessa föredrar du?

Marcus: Hej! Scandi Standard har stigande utdelning och verkar kursmässigt vara på gång i stigande trend. Värderingen känns klart lägre än Ica och Axfood.

Daveman: Hallå Mackan! Är all substansrabatt bra eller borde ”spararen” köpa på minst 5-10 procents substansrabatt för att känna att den gjort ett bra köp? Tänker på dem som ibland är runt 1-3 procents substansrabatt på IB-index. Man vill ju såklart ha så mycket rabatt som möjligt men ska man bortse från detta och köra i alla fall om man ändå tänker långsiktigt? Även tvärtom, Lundberg på 6 procents premie just nu, köpa ändå i och med att den säkerligen kommer fortsätta upp?

Marcus: Hej! Lite substansrabatt är bättre än ingen alls. Då köper man in sig billigt i de underliggande innehaven. Kortsiktigt spelar det störst roll hur rabatten förändras, om den blir större eller försvinner. Köper du substansbolag som handlas högre än sin substans kan det löna sig ändå, men de kortsiktiga effekterna om rabatten kommer tillbaka innebär en högre risk.

DK: God fortsättning! Många av de högpresterande fonderna 2019 var fyllda med de större fastighets- och industribolagen, typ Balder, Sagax, Troax, Fabege, Beijer Ref, Sweco. Är dessa lite premie nu eller hur ser framtiden ut för giganterna? Funderar på att ha dessa i portföljen framöver på 20 års sikt.

Marcus: Hej! På 20 års sikt är Troax och andra nischade industribolag intressanta oavsett hur kursen gick 2019. Tajmingen oaktat. Fastigheter är dyra på börsen nu, aktierna är dyrare än att köpa fastigheterna direkt konstigt nog. Trenden behöver inte vända ned för det, men tänk på att risken är lite högre så du kanske inte blir fullinvesterad direkt då vi nu får lite mindre för pengarna än vad som är önskvärt.

Funderaren: Hej Marcus! Min vän har cirka 500.000 kr på bankkontot utan ränta. Kan jag föreslå Akelius D åt honom i stället? De ger ju någon utdelning och risken och förlora pengarna är väl noll, eller vad anser experten?

Marcus: Hej! Ja, långsiktigt tror jag Akelius D är mycket bättre än bankkontot även om risken är högre och kursen kan svänga lite grann. Noll risk att förlora pengar är det aldrig på börsen, men det är mycket låg risk i Akelius D.

Nyblivna pensionärerna : Hej Marcus och god fortsättning år 2020! Vi har sedan oktober/november 2019 avvaktat med att gå in på börsen igen med anledning av att börsen ligger på hög nivå. Men nu vill vi gå in med en del av vår investering på 500.000-600.000 kr. Vi vill ha med Investor, Pelaro Investmentbolag, en global aktiefond och en aktiefond med inriktning på tillväxtmarknader. Hur ser du på det som bas i en portfölj och hur mycket tycker du att vi ska gå in med av investeringen direkt och fördelning mellan ovanstående? Har du någon rekommendation på global aktiefond och aktiefond tillväxtmarknader? Vill ha med några bolag som ger utdelning och avkastning i vår och funderar på att investera i Volvo och Sandvik och/eller eventuellt Atlas Copco? Hur ser du på dessa bolag eller har du någon rekommendation på annat bolag med hög avkastning som vi bör ta med i aktieportföljen? Hur mycket och fördelning dem emellan tycker du vi ska investera nu av den totala investeringen på 500.000-600.000 kr som vi har för avsikt att investera och ha på fem till tio års sikt? Hur ser du på att ta med Oncopeptides som chans/möjlighetsaktie i portföljen och i så fall hur mycket ska vi ha med procentuellt i aktieportföljen om vi ska ta med den?

Marcus: Hej! Jag gillar att dela upp portföljen i en för stabila aktier som de ni nämner och en för tillväxtmarknader och en för globalfonder (som i praktiken är USA till hälften). Köp lite då och då. Välj fonder där inriktningen passar er strategi utifrån vad fondförvaltaren och bolaget skriver, vilket i och för sig kan vara svårt att urskilja tydliga skillnader även om ni väljer aktivt förvaltade fonder. Väljer ni indexfonder, ta det billigaste ni hittar. Aktier som Oncopeptides tycker jag det är lämpligt att ha max någon procent av i portföljen.

Erik Fransson: Hej Marcus, är det för sent att köpa EQT vid nuvarande kursnivå? Mvh Erik

Marcus: Hej! Kommer aktien ner under 90 kr blir jag intresserad igen. EQT framstår som väl dyra på dessa nivåer. Jag tycker man får mycket mer för pengarna i finska kollegan Capman.

PJ: Hej Marcus: Netent har backat rätt bra de senaste åren, vad tror du om framtidsutsikten 2020?

Marcus: Hej! Det går så dåligt för Netent när det gäller tillväxten. Nu kommer effekten av förvärvet, så kanske blir 2020 året då bolaget börjar vända upp igen. Vinstmarginalerna är höga och fina fortfarande. Utan organisk tillväxt och med en utdelning som riskerar att sänkas nu i vår efter förvärvet kanske det inte blir något snabb vändning.

Gustav: Sinch har ju gått väldigt bra på senaste. Rekommenderar du sälj, behåll eller köp?

Marcus: Trenden är fint uppåt, så behåll. Efter en stor kursrusning som denna skulle jag inte göra några stora nyköp, men bara för att fyndläget är över finns det inget som säger att aktien ska gå ned igen.

Fröken Framtid: Hej och välkommen tillbaka! Jag vill gärna ha synpunkter på min långsiktiga utdelningsportfölj. Jag går alltid med en känsla av att jag måste ta in fler bolag, i stället för att öka i de bolag jag redan har. Portföljen ser ut på följande sätt, innehaven nämns i storleksordning, störst till minst: Sampo, Swedish Match, Xact Högutdelande, Investor, Castellum, Nobina, Cibus Nordic, BioArctic, Note, SBB-B, Astra Zeneca, H&M. Har även Core Ny Teknik.

Marcus: Hej! Bra portfölj, antalet räcker men du kan ha fler innehav om du vill.

Andreas: Hej! Vad tänker du om Latours stora premie för tillfället?

Marcus: Hej! Jag längtar efter en rekyl och en återkommen substansrabatt i Latour.

Bobo: Hej och God fortsättning! Om du hade en portfölj med Bure, Investor och Kinnevik, värde cirka 2 miljoner och skulle investera 200.000 kr, vad föredrar du? Alfa Laval eller Millicom?

Marcus: Hej! Gillar båda alternativen, men skulle långsiktigt välja Alfa Laval. Just nu är Millicom intressanta på grund av kurssvackan som gör att man får mycket värde för kapitalet man investerar.

Pensionären: Hej! Jag har en liten portfölj bestående av Investor (70 procent) och Hufvudstaden (30 procent), men har mer att investera. Bör jag köpa fler Investor, eller satsa på ett eller flera andra investmentbolag? I så fall vilka? Är det rätt tid nu efter all kursuppgång?

Marcus: Hej! Har man bara lite kapital behöver man inte så många aktieinnehav, men i takt med att portföljen växer ta gärna in fler investmentbolag. Industrivärden och Latour eller om du vill ha mer tillväxtchans Kinnevik och Bure. Köp i första hand när det finns substansrabatt.

Peter: Hej! Telia, tror du det kommer att ske något kurshöjande där under 2020?

Marcus: Hej! Ja, jag tror det kan ske något där. Frågan är från vilken nivå och hur mycket, Telia blir nog ingen kursraket direkt men något lär hända.

Mr Green: Tjena! Som ett stort fan vet jag att du ogillar aktier med alltför hög direktavkastning, men om du blev tvungen att välja en aktie som delar ut kvartalsvis eller månadsvis, svensk eller utländsk, som har minst 7 procent direktavkastning, vilken skulle du välja då? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Amerikanska New Mountain Finance är mitt val där. Finansbolag som delar ut hela sitt överskott så direktavkastningen är 10 procent, men tillväxten är obefintlig.

Torbjörn: Svenska företag och banker utför penningtvätt och andra oegentligheter i bland annat Baltikum och Uzbekistan. Hur kan USA utkräva böter för detta? Borde inte eventuellt straff utmätas av berörda länder? Eller är det ren ”beskyddarverksamhet”?

Marcus: Ska du få hantera dollar på bankkonton krävs tillstånd från USA så det blir amerikansk jurisdiktion. Om jag fattat det rätt. Dollartillståndet. Att affärer görs upp i dollarn kan vara en anledning också. Men jag är inte expert på de frågorna direkt. Fast tur att något land tar i med hårdhandskarna mot korruption.

Jan: Hej! Hur ser du på värderingen av svenska fastighetsbolag kontra utländska. Är det läge att öka i till exempel WPCarey eller Skagen m2 och minska i svenska?

Marcus: Hej! Tittar vi på utdelningen får vi mer i amerikanska aktier, ja. Tittar vi på substansen vet jag inte. Värderingen tycker jag inte motiverar några stora ommöbleringar just nu.