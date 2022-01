Hernhag: Fem stabila utdelare på fem år

Per: Hej Marcus, fem stabila utdelare för kommande fem år?

Marcus: Hej! Astra Zeneca och Axfood är konjunkturstabila och lär klara utdelningstrenderna utan sänkningar. Castellum lär fortsätta höja, även om räntorna börjar krypa uppåt. Tele2 är ett annat stabilt bolag med stora kassaflöden som delas ut regelbundet. Ett stabilt tillväxtbolag men också med mycket dyr aktie är Vitec. Deras långa rad av år med höjd utdelning imponerar, men tillväxtaktier bör hanteras annorlunda än värdeaktier och basaktier.

Thomas: Hejsan! Kavastu har ju indikerat att han minskat i aktier och ökat på kassan. Vad är din syn på börsen 2022, kommer vi se en rekyl neråt efter några bra år eller fortsätter den stiga?

Marcus: Hej! Jag är sedan länge försiktigt optimistisk. Jag ser inte varför börsen skulle hamna i en längre nedgång nu mitt i återhämtningen av den globala ekonomin.

Pär Jansson: Jag undrar hur du själv agerar i rådande börsläge? Hur stor del har du investerat på börsen och hur stor del har du i kontanter? Ser du köpläge i bolag som Sinch, Embracer och Evolution efter raset nu på förmiddagen?

Marcus: Jag har 4 procent i likvider nu. Långsiktigt är det säkert bra lägen i de tre tillväxtaktierna nu, men de långsiktigt fallande kurstrenderna ska vi inte underskatta risken med. Tiderna med mer skepsis mot tillväxtaktier kan hålla i sig ett tag till.

Kent: Hur är din syn på börsen i stort? Tror du att vi står inför en rekyl eller är det bara små hack i kurvan? Är du ”fullinvesterad” eller avvaktar du rekyler?

Marcus: Dagens nedgång kommer efter en riktigt stark period under andra halvan av december, så en rekyl är det.

Göran G: Gott Nytt! Jag har en miljon efter vinsthemtag 2021. Ska köpa nytt men frågan är när och vad!? Läget att gå in på börsen nu känns lite osäkert. Vad hade du gjort?

Marcus: Gott Nytt År! Jag hade avvaktat och letat bra lägen i bra bolag, men oaktat indexutveckling. Punktinsatser, ungefär.

Anton: Hur ser du på omvända vinstvarningen från SBB? Är det till störst del orealiserad vinst i form av uppvärdering av bestånd och isåfall, hur bedömer du det i form av nytta för bolaget?

Marcus: Det är ett bevis på mycket goda tider för sektorn och bolaget. Sannolikt handlar det om uppvärderingar av deras olika projekt. Bara att behålla aktien.

Lars: Borde inte bankerna bli vinnare om räntan börjar höjas?

Marcus: Under första delen av 2021 steg bankerna mer än börsindex, troligen som ett resultat av lite högre räntor och bättre konjunktur. Stiger marknadsräntorna på bred front skulle det gynna bankerna, ja. Jag tror inte räntorna kommer att stiga så mycket, trots inflationen.

Lars: Har lagt en bas på Tele2, Telia, Nordea, Intrum och Investor. Letar efter ett bra komplement till. Något förslag?

Marcus: Astra Zeneca ger hygglig direktavkastning och de har aldrig sänkt utdelningen i sin redovisningsvaluta. Något inom fastigheter annars, typ Castellum eller SBB B.

Peter: Hej Marcus, jag läste precis din senaste bok och såg ditt intresse för krypto. Vad tror du om Arcane Crypto? Jag har ägt den ett tag och de verkar ha galet mycket i pipen.

Marcus: Hej! De är rätt breda inom krypto, men det är svårt att få överblick över allt också. De flesta placerare bör invänta lönsamhet eller åtminstone stigande omsättning per aktie. Hittills verkar intäkterna främst öka totalt, men då i ungefär samma takt som antalet aktier.

Eva: Hej, min bank låter mig inte betala eller ta emot pengar för mina kryptovalutor. Vad göra? Nu behöver sälja krypto men hur får jag in dem på mitt konto? Observera, handlar bara med redan skattade pengar…

Marcus: Hej! Prova en annan bank eller försök ta ut pengarna via bankkort. Så länge allt är lagligt går det att hitta en väg framåt.

Mattias: Evolution är ned 5 procent just nu. Är det läge att gå in? Vad tror du om bolagets framtidsutsikter på ett års sikt, cirka?

Marcus: De ligger ännu under sin långa trendlinje, så det behöver inte vara bråttom in. Sett över flera år är jag optimistisk.

Desiree: Gott nytt börs år! När får man tillgång till att sälja Zalando-aktierna?

Marcus: Det ska du ha nu rent tekniskt, men det beror också på om din bank alls erbjuder handel på den tyska börsen. Kolla med din bank.

Örjan: Hej Marcus, hur ser du på Cellavision på två till tre års sikt?

Marcus: Hej! Det är fortsatt en bra chansaktie då de har nästan monopol på digitaliseringen av mikroskåpanalyser av blod.

Sven: Hej Marcus. Det talas ofta om hur svårt det är att slå index, men borde det inte vara hur enkelt som helst om man köper indexfond med exempelvis 10 procents belåning? Eller tänker jag fel?

Marcus: Hej! Du tänker rätt om du räknar på ditt egna kapital. Däremot inte om vi tittar på hur det totala kapitalet på börsen förvaltas för då följer ju indexfonden index. Sen beror det hela också på om du köper en börshandlad produkt som följer index med inbyggd fast hävstång eller om du (vilket är mycket bättre) tar ett bolån och placerar lite på börsen.

Rikard : Hej! Vad tror du om Kindred och Kambi? Är de värda att satsa på?

Marcus: Hej! Deras sektor är lite speciell att investera i, men av gamblingoperatörerna så står sig Kindred bra. Kambi levererar sportbok och långsiktigt blir de säkert en av överlevarna som når framgångar där.

Per: Hej Marcus! Jag har tidigare haft Euroforest (f d Europeiska skogsfonden) och det blev ju en bra investering. Nu kommer Skogsfond Baltikum med ett liknade erbjudande. Vad anser du om detta erbjudande, är de seriösa och ska man teckna? De saknar dock försäkring mot brand, storm och skadeinsekter. mvh, Per

Marcus: Hej! Jag tror det är ett ungefär lika bra upplägg, men jag kan inte detaljerna. Jag gissar att många inte har försäkring mot allt på grund av att det skulle vara för dyrt. En långsiktig placering i Skogsfond Baltikum är ett bra sätt om man vill äga skog och inget annat, men utan att behöva köpa och bruka skogsfastigheterna själv.

Niklas: Hej Marcus, målet är att bygga en utdelningsportfölj. Gillar många av bolagen i Industrivärden, är det bättre att köpa bolagen för sig eller att satsa på enbart Industrivärden? Tack på förhand.

Marcus: Hej! Har aktien substansrabatt är Industrivärden bättre, annars köp innehaven.

Lars-Inge: Investor sjönk i fredags. Början på en justering eller tillfällighet? Läge att gå in eller vänta?

Marcus: Hittills är det att betrakta som en liten rekyl i en lång stigande kurstrend. Jag tror det är ett bra läge.

Johannes: Hej! Har lovat hjälpa svärföräldrar placera ett arv på ett par hundra tusen. Inte så värst långsiktigt, relativt låg risk men ändå med möjlig uppsida. Antar att aktier är för riskabelt, men kan övriga alternativ dåligt, vad föreslår du?

Marcus: Hej! Ett alternativ är de tristaste aktierna vi har på börsen, som Tele2 och Telia. Spiltan Högräntefond, Carnegie Corporate Bond och Excalibur är alternativ på fondsidan. Det borde ge mer än sparkontona, men med lite högre kursrisk.

Fredrik: Du talar om att Evolution ligger under sin långa trendlinje. Vilken trend menar du då? Kan jag få fram den på till exempel Avanza?

Marcus: MA200, den kan du få fram hos bland andra Avanza, via knappen ”teknisk analys”

Christian: Vad tror du om kommande år för Hexatronic? Öka, minska eller behålla?

Marcus: Jag skulle behålla i alla fall det mesta i aktien.

Edvard: Jag är 12 år och har börjat köpa aktier. Jag har bara två tusen kvar på mitt ISK-konto och jag undrar hur mycket jag ska investera i aktier, fonder och krypto?

Marcus: Det viktiga är att du hittar en strategi som passar dig. Kanske ska du nästan alltid ha en tusenlapp redo för aktieköp, utifall det går ned under några månader. Har du hittat några bra långsiktiga aktier i investmentbolag som Investor kompletterar du med annat utifrån det.

Johan: Hej, vad satsar du helst på inför 2022? Aktier med förmodad hög direktavkastning (utdelning) eller aktier som förväntas ha en hög kursstegring?Eller har du några favoriter som både kan tänkas ge hög utdelning och hög kursstegring?

Marcus: Hej! Min slagsida är fortsatt mot bolag med hyggligt hög direktavkastning eller hög direktavkastning. Från Swedish Match till SBB D. Av aktieportföljen har jag bara cirka 10 procent i det jag kallar för tillväxtaktier. De flesta aktierna i portföljen ligger i stigande kurstrend och jag tror aktierna i olika utsträckning därför lär fortsätta klättra. Vilka som stiger mest funderar jag inte så mycket på.

Erik: Hej! Hur kan SBB pref falla på omvänd vinstvarning? Övriga preffar verkar hyggligt stabila.

Marcus: Hej! Menar du SBB D är det nog av andra anledningar än det. Kreditrisken borde sjunka efter höjd vinstprognos, men många vill sälja aktier i allmänhet så mycket faller idag oavsett bolagsspecifika förutsättningar.