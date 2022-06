Hernhag: Fem stabila aktier för sommarportföljen

Kenneth: Hej Marcus! Kan du ge förslag på fem aktier som kan ligga lugnt i en portfölj över sommaren utan att man behöver vara orolig?

Marcus: Hej! Tele2, Telia, AAK, Axfood och Astra Zeneca är den stabilaste femman jag kan komma på. Stabila utdelningar och verksamheter inom relativt konjunkturstabila områden.

Elena: Hej! Kan du tipsa om en eller flera amerikanska eller kanadensiska utdelningsaktier som är köpvärda i dagsläget? Mitt mål är långsiktigt. Tack på förhand!

Marcus: Hej! Fondbolaget T Rowe Price tror jag på långsiktigt, det är ett typ av bolag där aktien ofta går bättre än index i i uppgång och sämre i nedgång. Är det något fastighetsbolag i USA som jag är sugen på nu är det Innovative Industrial Properties, som rasat i kurs och fått hög direktavkastning från deras fastigheter för laglig cannabis. Atlantica Sustainable Infrastructure satsar grönt mot infrastruktur och det globalt, vilket är intressant. Utdelningen är hög också. Det är tre lockande utdelare i Nordamerika.

Johan: Hej Marcus! En del skarpa fall nu. Blir du köpsugen eller lyckas du hålla dig lugn och fortsätta avvakta?

Marcus: Hej! Nej, jag köpte lite i Castellum nu i veckan. En direktavkastning på över 5 procent lockar i ett bolag som höjt utdelningen i 24 år i följd. I övrigt håller jag mig fortsatt lugn på köpfronten, många trender är nedåt och en genomsnittlig björnmarknad i USA har historiskt sett varat i 289 dagar. Enligt den statistiken är vi drygt hälften genom det nu. Sen tror jag inte det nödvändigtvis behöver vara samma tidsramar eller bli så oerhört mycket djupare fall.

Daniel: Vad skalar du ur dig från över sommaren?

Marcus: Jag skalade inte utan sålde allt i mina relativt små innehav VEF och VNV. Jag insåg att det är bättre jag inte äger de aktierna i depåer för passiv tillväxt, för jag kan inte hålla koll på deras utländska innehav på det sätt som jag kan med de svenska innehaven som t.ex. Bure och Creades har. Passiv tillväxt passar därför bättre med svenska investmentbolag. VEF och VNV köper jag tillbaka i mitt kommande ISK för trendföljande aktiestrategier. Jag tror fortfarande på båda bolagen på sikt, men står utanför just nu och vill bara ha dem som mer aktiv ägare framöver.

Daniel: Hej! Vad har du för tankar och åsikter om Engcon? Tror du att det är ett problem att det känns som bolaget enbart består av en produkt? Finns någon risk med det? Mvh Daniel

Marcus: Hej! En produkt ökar alltid risken jämfört med flera, men Engcon verkar gå bra och har rätt bred intjäning fick jag också för mig. Det är värre riskmässigt att vara beroende av en enda kund än att ha en enda produkt. Nu är de nischade kring det de har och gör det bra.

Mats: Vad ska man tro om våra fastighetsbolag som Castellum mfl? Köpläge nu eller är det troligt att de går ner mer?

Marcus: Kortsiktigt kan det alltid falla mer, sett på 2-3 år är det säkert köplägen.

Kari: Hej Marcus! Tror du att det finns risk för utebliven utdelning för SBB B och SBB D aktien? Tack för bra chatt!

Marcus: Hej! I år ser jag de riskerna som minimala. Det måste bli oerhört mycket värre först för bolaget för att det ska finnas risker. SBB har stor kassa och förvärv lyfter kassaflödena i år. Vi ser inga problem i delårsrapporterna än. Det är enbart hur marknaden värderar aktierna och obligationerna som indikerar att det är problem på gång i framtiden.

Uffe: Hej! Snart ska Lundin Energys oljedelar säljas till Aker BP. Hur ser du på den affären? Det som blir kvar av Lundin är enbart förnybar energi, resten lyfts över till Aker. Jag tänker att summan av affären borde bli positiv. Vad tror du?

Marcus: Hej! Jag gillar oljebiten bäst, med höga oljepriser och låga produktionskostnader. Där finns lönsamheten. Inom vindkraften är det en bit bort, men att producera grön energi i tider av annalkande energikris är inte dåligt det heller.

Callerud: Hej Marcus, Vad tror du om Kindred framöver? Har för någon vecka sedan fått tillstånd för Holland igen som varit en bra marknad för Kindred. Kommer Kindred tillbaka till forna dagar igen? Är Kindred en uppköspkandidat?

Marcus: Hej! Ja, det är en uppköpskandidat och jag tror Kindred kommer at börja återhämta sig framöver.

Lasse L: Vad är dina tankar om raset i fastigheter? Anser du att det är befogat eller överdrivet? Köpläge i Castellum?

Marcus: Det känns klart överdrivet, även om det gått ned i USA har svenska fastighetsaktier rasat mer i flera fall. Det trots att räntehöjningar och inflation varit större i USA. Jag får intrycket att det är många utländska placerare som drar kapital från svenska fastighetsmarknaden och fokuserar sina portföljer, fast det är ren spekulation från min sida.

Eliza: Hej! Nibe har ett högt p/e-tal, en efterfrågad produkt men leveranssvårigheter. Aktien stampar när den inte sjunker… Sälja eller behålla? Och Inwido? Är det en aktie du vill ha eller har i portföljen i tider av inflation och högre byggkostnader? Önskar en skön sommar!

Marcus: Hej! Nibe kan du behålla på sikt, fast värderingen är så pass hög att det nog inte blir så mycket till uppgångar än på ett tag. Inwido skulle jag nog ta det lite försiktigare med.

Hans: Hej Marcus! Vad anser du om blankning av aktier. Jag tycker det är ett otyg!

Marcus: Hej! Blankningar får aktiekurser att svänga mera, men förr eller senare måste de utlånade aktierna lämnas tillbaka. De som du har sålts på marknaden måste då köpas tillbaka. Det uppstår ett framtida köptryck efter blankningsaktionerna, vilket är intressant.

Johan: Hej, finns det några säkra preffar eller D-aktier i dessa tider? Ser att tex Akelius D-aktie verkar helt opåverkad i år.

Marcus: Hej! Ja, det är större skillnad än vad jag kan förstå. Som om Akelius skulle vara så mkt säkrare sett till balansräkning jmf med Corem och SBB. Vi kommer att kunna dra en del lärdomar av fastigheternas utveckling i år och nästa år.

Niklas: Hej! Missade tyvärr helt Engcons nyemission, stor du aktien är köpvärd på långsiktigt trots stor uppgång?

Marcus: Hej! Det verkar vara ett bra bolag. Efter dagens kursuppgång kan det vara lika bra att vänta då börsindex ligger i tydligt fallande trend. Industrirelaterade bolag som Engcon lär inte klättra i evigheter utan dras med nedåt de också, förr eller senare.

Christer: Hej Marcus. Jag äger Arbor Reality Trust precis som du. Bolaget har backat en del. Vad tror du om bolaget framöver och gör du några ändringar av ditt innehav av bolaget ? Trevlig sommar!

Marcus: Hej! Nej, jag behåller tills vidare. Utdelningen har höjts hela tiden på sistone, men det är värt att följa bolaget närmare framöver nu.

Tobias : Tjena Marcus, Tror du vi ser toppen av inflationen?

Marcus: Hej, ja det tror jag. Inflationen borde toppa nu under sommaren, för att sedan mattas av i tillväxttakt.

Bosse: Hej. Mina besparingar har sjunkit med 30% sedan årsskiftet. Hälften av innehavet är Investor resten är Bure, Kinnevik, VNV och Industrivärden. Vad göra?

Marcus: Hej! Framöver kanske du ska ha mer i bolag som Industrivärden och Lundbergs, mer tråkiga innehav. Lägre andel i högriskaktier som Bure och VNV och nog även Kinnevik.

Dingo: Tja, vad tror du om d-aktier och preffar framöver… kommer de stabiliseras i takt med att räntan stabiliseras? Och kommer då direktavkastningen att minska eller behålls den på nuvarande nivåer? Att köpa nu ger ju 7 fina procent.

Marcus: Hej! Jag tror det finns lite mer fallhöjd i takt med att Riksbankerna höjer räntan under resten av året. Mycket men inte allt är nog inräknat vid det här laget.

PO: Vi står inför ett tydligt behov av att göra oss mindre beroende av Ryssland. Samtidigt är vårt beroende av diktaturen Kina avsevärt större. Kina ser Taiwan som en utbrytarregion som skall återförenas med Kina med militära medel om så behövs. Hur tror du börsen påverkas den dag Kina gör verklighet av sina hot? Blir det totalkollaps? Är det som händer nu bara en västanfläkt av vad vi kan vänta oss?

Marcus: Det är det största hotet vi har mot börserna näst efter naturkatastrofer som supervulkaner som förändrar klimatet under flera år. Den dag vi vaknar upp med att Kina gått in i Taiwan militärt och börserna blir överraskade av det blir det nog 10-15 procentiga ras. Annars mer successivt i takt med att hotet växer och den lågkonjunktur som kan komma om västvärlden inte hinner minska beroendet av Kina blir djup. Viktigt att följa utvecklingen och vara beredd, även om jag tror det är flera år bort ännu innan det eventuellt händer.

HERLUF: Jag har 1 miljon kontant att investera i fonder. ”Time in the market beats timing” är en känd cliche, skulle du gå in med alla pengar nu eller sprida ut köpen, I såfall hur?

Marcus: Jag skulle köpa en del direkt, sen månadsspara under ett år eller så. Gå in med det sista när marknaden börjar ligga i stigande trend. Statistiskt sett ska man köpa allt direkt för börsen ligger oftast i stigande trend och går upp över tid, men att köp allt direkt och sen se det rasa kan få oss att paniksälja. Sprid ut riskerna av den anledningen. Och att fallande trender ofta fortsätter lite till.

Fred: Hej! Vad tror du om Kambi framåt?

Marcus: Hej! Jag tror på bolaget, men att de tappar en del kunder är en trend som behöver svänga. Jag tror den pendeln svänger så speloperatörerna börjar outsourca och renodla igen om några år. Alternativt att de bara kör egna sportböcker i enstaka länder och lägger ut resten på Kambi och andra. Förr eller senare kommer nog Kambi att stiga långsiktigt igen.

John: Hej vad tror du om Skanska nu, läge att köpa in lite på lång sikt då priset verkar ok nu, låt säga min 10 år?

Marcus: Hej! Skanska är ett bra bolag i en okej bransch och det med en del konjunkturkänslighet. Ingen favoritbransch hos mig längre.

Thomas: Hej, ligger du också kvar med en större post i XACT Norden Högutdelande, eller ser du några speciella moln på himlen här ?

Marcus: Hej! Nä, jag tror fortsatt på strategin och på fonden. Den känns ändå stabil.

Nu tar chatten sommaruppehåll men Marcus är tillbaka den 5 augusti. Trevlig sommar!