Hernhag: Fem småbolag för långsiktiga

Anders: Hej Marcus, kan du nämna några bra aktier på Mid och Small Caps för att behålla minst i fem år?

Marcus: Hej! Beijer Alma när vi ser en botten i den här konjunkturavmattningen. Fast Partner och Nederman på många års sikt blir säkert bra också. Sectra är alltid köpvärt på kursrekyler som får värderingen att bedarra något. Vitec är det programvarubolag på börsen har har längst stigande utdelningstrend.

Sanna: Hej! Vilka eller vilket bolag är din favorit inom läkemedel?

Marcus: Hej! Sobi är min favoritchansaktie i den sektorn.

Nybörjaren: Hej Marcus! Tack för bra böcker! Perfekta för en nybörjare som jag. Har läst klart två och nu börjat med boken om aktieutdelningar. Min portfölj behöver byggas om rejält från att mestadels innehålla högriskaktier till att bli en mer stabil utdelningsportfölj. Fråga 1: Har mitt största innehav (cirka 30 procent) i Minesto. Hög risk men samtidigt en viktig sektor som jag själv tror på. Är det en för hög risk att ta? Ligger på en förlust på 2,8 procent i nuläget. Borde sälja men vågar inte… Fråga 2: Volvos kurs har gått ner nästan 10 procent sedan jag köpte. Direktavkastningen är nästan 7 procent. Hur ska man resonera kring kursen och direktavkastningen här? En del av mig säger att jag ska köpa mer och en del säger att jag ska köpa annat. Mitt innehav i Volvo är cirka 3 procent. Min sparhorisont är 20-25 år och portföljen rymmer nu 17 bolag i 7 olika branscher.

Marcus: Hej! Trevligt att du gillar mina böcker. Har du 30 procent i ett enskilt innehav tycker jag du kan börja med att halvera det, du har fortsatt kvar aktier i ett bolag du tror på men sprider riskerna mycket bättre. Volvos direktavkastning på ordinarie utdelning är 3,5 procent, resten var bonusutdelningen. Bättre vikta upp i Volvo och dina andra innehav än att ha 30 procent i största innehavet.

Böret : Vad har hänt med Fortnox? Jag köpte fler… Mvh

Marcus: Ser ut som en liten rekyl och vinsthemtagning i Fortnox. Aktien hade på kurstoppen dubblats bara i år, så att det går ned lite är naturligt.

Ann-Marie: Hej, jag har fått ett erbjudande om teckning i Alelion, 1,37 kr, men aktien har ju fallit som en gråsten under en tid. Vad anser du om Alelion? Tack från Ann-Marie

Marcus: Hej! Deras batteriteknik är nog lovande, men Alelion har aldrig tjänat pengar. Svårt att värdera. Inget du ska ligga tungt investerad i, men en liten chanspost behöver inte vara fel heller. Teckna om du verkligen tror på tekniken.

Hasse Z: Hej! Nu vill Tobin Properties ha in mera pengar igen. Är värderingen nu så låg att man bör vara med på nyemissionen, eller bör man avstå? Har du någon uppfattning?

Marcus: Hej! Klövern garanterar nyemissionen och vill komma över så många aktier som möjligt. Troligen för att kunna tvångsinlösa återstående aktier om de kommer upp i över 90 procent av ägandet. De har ju 85-86 procent av Tobin nu. Teckna om teckningskursen är lägre än börskursen, inte annars.

Stefan: Hej, jag har precis läst ”Den enkla vägen bli rik och fri med aktier”. Där nämns MA och MA200, hur eller var kan man hitta det på en aktie?

Marcus: Hej! Det glidande medelvärdet MA200-dagars finns att få fram hos Avanza, Trading View och Börsdata.

Mathias: Hej proffset, tänkte ta in Cibus i portföljen. Direktavkastar 7 procent drygt och är inom fastighet. Bra idé, eller?

Marcus: Hej! Jag har inte tittat närmare på Cibus, men direktavkastningen är nästan misstänkt hög. Undrar om det är fokuset mot dagligvarubutiker som ligger bakom att aktien inte är dyrare eller om tillväxten väntas bli låg. Känns spontant som ett okej val i sektorn.

Johan : Hej Marcus! Funderar: du skriver i din bok att du inte tycker om att köpa Swedish Match vid direktavkastningen på under 3 procent. Du skulle alltså vänta med köp nu när direktavkastningen är endast 2,3 procent? Undrar också hur du ser på Fenix Outdoors nu, stark historik men lite svaga tendenser? Och i en osäker sektor? Tack för dina svar! Mvh

Marcus: Hej! Nja, Swedish Match framtid ser via produkten Zyn ljusare ut än vanligt så jag kan tänka mig att öka även om direktavkastningen är lägre än 3 procent, men det är inte så jag kastar mig över aktien heller direkt. Tumregeln är inte skrotad, men vi måste ha viss flexibilitet också. Fenix går trögt just nu vilket är oroande, i alla fall för kortsiktiga placerare. Kanske inte bråttom att köpa in sig där, men långsiktigt imponerar historiken och det finns hyggliga chanser att Fenix de kommande fem till tio åren blir bra.

JH: Tjena Marcus! Hur ser du på omsorgsbolagen, Ambea, Humana & Attendo? Vad tror du om dom på lång sikt?JH

Marcus: Hej! Långsiktigt intressant sektor, men turerna kring det politiska och kraven och reglerna kring vård ställer ibland till det. Ingen lätt bransch, men Ambea är det bolag jag gillar bäst av de du nämner.

Isabella: Hej Marcus! Jag har kollat lite på utskällda Deutsche Bank. Den handlas nu till en värdering av drygt en fjärdedel av det materiella bokvärdet; det vill säga om de når en avkastning på materiell bok av 2,5 procent så får jag indirekt 10 procent avkastning på investeringen om den görs i dag. Känns som en väldigt låg ribba och goda chanser till alfa. Visst finns det många utmaningar, men varför skulle Deutsche Bank på sikt inte klara av det europeiska genomsnittet som ligger på 8-10 procent avkastning på eget kapital? Tack!

Marcus: Hej! Det ryktas väl lite om fusion med Commerzbank och att de riskerar att behöva ta in kapital för att klara sig om allt inte går bra. Det förklarar värderingen tror jag. Mycket svårt att värdera deras tillgångar. Deutsche framstår mer som en chansaktie än basaktie i vart fall.

Putte: Hejsan! Har planer på investera cirka 800 000 på börsen. Har i första hand tänkt på investmentbolag. Vilket är att föredra? Enskilda aktier eller i till exempel Spiltan invetmentfond? Har tänkt att månadsspara. Eller tajmingen dålig nu med tanke på lång uppgång på börsen? Konjunkturen är kanske på nedgång?

Marcus: Hej! Allt med investmentbolag känns som en bra start. Timing är svårt så köp en del nu och resten senare i år kanske.

Samir: Om du bara hade fått välja ett investmentbolag på börsen, vilket hade du valt och varför?

Marcus: Investor för de är störst och innehavsmässigt bredast.

Ivan: Hej Marcus! Vad har du för åsikt om Bimobjekt, finns det nån framtid för denna aktie? Den har ju hittills inte rosat marknaden?

Marcus: Hej! Branschen har stor potential, men frågan är hur avgörande och lönsam Bimobjekts teknik blir. Ren chansning!

Joakim: Hej Marcus! Snabb fråga om Ework, vad tror du om framtiden? Den har fallit ganska mycket på kort tid. //Joakim

Marcus: Hej! En svacka i efterfrågan har gjort marknaden väldigt nervös. Jag tror fortsatt på Eworks investeringar och framtida satsningar, men så länge aktien faller tydligt behöver vi inte ha bråttom att köpa.

Gunilla: Tack för en fantastisk chatt! Är Tomra och Hexagon för dyra att köpa?

Marcus: De känns alltid som för dyra, främst Tomra, men långsiktigt har aktierna hittills aldrig varit det. Troligen är det likadant även denna gång.

Saerdna: Hej! Vad tror du om Skogsfond Baltikum som ska noteras nu? Kan det vara en trygg hamn att lägga sina pengar i?

Marcus: Hej! Skog i Baltikum är säkert en trygg hamn, men jag kan inte bedöma just Skogsfond Baltikum än. En av personerna bakom är Fredrik Zetterström, grundare och tidigare vd på Latvian Forest och det bolaget sålde till slut sin skog så de fick fart på aktien.

Samir: Åsikter kring tillväxtbolaget Nyfosa? Låt säga att du hade varit 20 år gammal, tänkt spara långsiktigt, är det inte mer värt att ge sig på Nyfosa än till exempel Castellum?

Marcus: Om det går bra för Nyfosa så blir nog totalavkastningen bättre där, men frågan är om de inte blir för opportunistiska. Jämfört med riskerna är Castellum minst lika bra.

Garrol: Oneok Inc? Är det utdelning varje månad eller var tredje månad?

Marcus: Oneok har utdelning kvartalsvis, var tredje månad.

AKtie-Magnus: Hej! Vilken är din just nu favorit inom månadsutdelare som går att köpa för oss småsparare?

Marcus: Hej! Det finns jämfört alla kvartalsutdelare rätt få månadsutdelare, men de gånger fastighetsbolaget Realty Income faller på börsen är det en favorit.

Lisa S.: Hej Marcus! Jag har två frågor, tacksam för dina kloka tankar och svar. 1. Har Beijer Ref och Nibe överlappande verksamhet? Till exempel HVAC-produkter? Har tidigare haft både Beijer Ref och Nibe men tyvärr sålt det sistnämnda och ångrar mig lite men om de nu har överlappande verksamhet så kanske det inte gör någonting. 2. Hur ser du på det nya investmentbolaget Byggmästare AJ Ahlström? De har inte hunnit skaffa så många innehav ännu men har desto fler namnkunniga personer i ledningen.Tack på förhand!

Marcus: Hej! Tror inte Beijer Ref och Nibe har överlappande produkter alls, även om de båda är inom det breda området ”klimat/temperatur-regleringar”. Mig veterligen är det olika produkter och olika slutkunder, etc. Byggmästare AJ Ahlström ska bli kul att följa framöver, men jag har ingen tydlig åsikt än.

Bo-Inge: Hej Marcus! Om man vill vikta ner aktieandelen och flyttar pengar från ISK eller KF till vanligt konto, hur stor avgift blir det då?

Marcus: Hej! Kapitalet ingår delvis i årets schablonbeskattning för ISK och KF, men att ta ut pengar ska inte innebära någon extra avgift eller så.

Mauri : Morron! Tror du att de seriösa spelbolagen kommer att bli starkare som till exempel Betsson, och de svaga och oseriösa försvinna från spelmarknaden? mvh mauri

Marcus: Hej! I takt med att sektorn mognar blir det säkert allt färre men större operatörer kvar. Fler uppköp och även fusioner lär vänta de kommande åren.

Simpan: Hej Marcus! När börsen går ner, brukar preffarna följa med? Skulle vilja fylla på lite men är osäker på när det är rätt läge.

Marcus: Hej! Preffarna borde gå ned om räntorna stiger. Allmänt börsfall kan också dra ned kurserna för preferensaktierna lite grann. Jag tycker att om vi tittar på tre till fem års kurshistorik, att många preffar ännu är på dyra nivåer.

Simon: Vad tycker du om min fördelning i portföljen? 35 procent stabila utdelningshöjare, 35 procent investmentbolag, 15 procent preferensaktier och 15 procent tillväxt med lite högre risk. Funderar på att minska på tillväxtdelen och öka de stabila höjarna.

Marcus: Känns ändå som en bra fördelning i nuläget.

Stefan : Hej Vad är dina tankar kring Uber och Beyond Meat?

Marcus: Hej! Det är framtida branscher, men svårt att säga om aktiernas framtid.

Fredrik: Hej och stort tack för en bra chatt! Jag har nyligen köpt in mig i Resurs Holding för andra gången. Senast tröttnade jag på att kursen aldrig riktigt lyfte trots bra resultat. Denna gång tänker jag inte låta den väga alls tungt, men bolagets utveckling och direktavkastning lockar. Vad är din uppfattning om aktien? Kommer den nånsin kunna lyfta?

Marcus: Hej! Om inget oväntat händer så lär kursen stiga förr eller senare. Resurs ger bra utdelning i väntan på det. Branschen som helhet är något oprövad, jag vet inte riktigt hur det går om det blir en riktigt svag konjunktur som slår mot bankens kunder.

niklas: Hej, varför blir inte huvudägare tvingade att lägga bud om de har 30 procent eller mer i bolaget? Ser flera bolag där ägare inte blir tvingade till att lägga bud eller kan kringgå det?

Marcus: Hej! Jag kan inte de reglerna särskilt bra, men det kan spela roll om deras ägarbolag äger eller köper aktier eller om de gör köpen som privatpersoner.

Gustav: Hej Hernhag! Tänkte fråga om du kunde ge några tips på bra utländska aktier att börja med i ett nyöppnat KF. Till exempel reits med stabil utdelning .Mvh

Marcus: Hej! AT&T och Digital Realty Trust är två i mängden av utdelningsaktier jag gillar.

Stefan : Skulle du våga köpa en post Uber och Beyond meat, och lägga åt sidan?

Marcus: Nej.

Mikael 16: Det fria kassaflödet minskar så kraftigt från 2018 till 2019 i Nobina. Bussarna finansieras ju med skulder. Risk för minskad utdelning 2020?

Marcus: Nobinas marginaler/kassaflöden är sämst i början av kontrakten och bäst på slutet. Långsiktigt ser jag inget stort hot mot utdelningen, deras utdelningsandel är överkomlig också vill jag minnas.