Hernhag: Fem Investmentbolag med störst tillväxtpotential

Tobbe: Hej, tack för en bra chatt! Om du skulle lista fem svenska investmentbolag med störst tillväxtpotential på medellång sikt, vilka skulle du välja och varför i så fall?

Marcus: Hej! Om jag tittar på tillväxten och inte substansrabatten så svarar jag: Bure, Creades, Kinnevik, VNV Global, Vostok New Ventures. Detta på de vanliga börslistorna. Sen har vi Investment AB Spiltan på Pepins också.

Annika: Hej. Om du fick välja mellan Evolution Gaming, Stillfront eller Embracer Group, vilken skulle du satsa på?

Marcus: Hej! Svårt val, men Embracers bredd inom datorspel lockar. Stillfronts spel med betalningar i spelen har bra potential och lockar också, medan Evolution Gaming förvisso är en tillväxtfavorit men som ändå är i en mer politiskt riskabel bransch för att jag rent strategiskt ska sätta dem som nr 1 om jag måste välja mellan dessa tre.

Pia: Hej Marcus, är det för sent att köpa mer av Evolution Gaming? Vilka tre företag skulle du annars rekommendera med sikt på några år?

Marcus: Hej! För sent tror jag inte det är, de kommande åren kan bli bra de också. Sen är ju frågan när aktiemarknaden intecknat mer än vad bolaget klarar av att leverera, men hittills har man ju inte gjort det.

M-L: Hej Marcus.Jag köpte EVO för cirka 1,5 år sedan, för mig en stor post eftersom jag tror på företaget och hade en långsiktig plan att äga det. Nu har mina aktier gått upp 360 procent och är en stor del av mitt sparande. Jag har stor tro fortfarande men vad anser du om EVO, är det dags att ta hem vinsten?

Marcus: Hej! Vad sägs om att sälja 10-20 procent av ditt innehav? Eller något sånt. Så du tar hem en del vinster, men ändå håller kvar vid bästa bolaget i branschen.

Johan: Hej, jag provar igen. Frågade redan före sommaruppehållet men frågeställningen kvarstår. Vad tror du om framtiden för Probi? Jag köpte en större post nu i våras och har haft en uppgång till nu på 124 procent. Inte illa. Men kanske inte läge att köpa mer? Häls. Johan

Marcus: Hej! Nja, Probi har haft en svängig historik och nu tror jag det börjar ljusna igen. Aktien passar bäst som tillväxtaktie/chansaktie i portföljen så inget stort innehav i vart fall.

Viktor: SBB D har lockande direktavkastning och priset per aktie är hyfsat lågt om man jämför med vad det var före coronan slog till. Hur ser du på dagens värdering av aktien? Köpläge? Något att ha i utdelningsportföljen på 5-10 års sikt? Trevlig helg alla!

Marcus: SBB D är en av de bästa aktierna du kan köpa istället för räntebärande. Risken och avkastningen är högre än räntefonderna, men lägre än för en genomsnittlig placering på börsen. Du får sannolikt stryk av börsindex på tio års sikt, men är du ute efter trygg placering som lär ge mer än ett konto är det något att ha i utdelningsportföljen.

Fredrik: Godmorgon Marcus. Hur ser du på det där med att sälja till kräftorna? Börsen har ju gått bra sedan mars. Hilsen

Marcus: Hej! Jag har tittat mycket lite på säsongseffekter av det slaget, men visst brukar augusti och september vara aningen sämre månader i genomsnitt. Men nu när börstrenden ser rätt bra ut är det inget uppenbart säljläge direkt.

Stefan: Tja Hårding! Vad tror du om denna aktie då? Precise Biometrics!

Marcus: Hej! Precise går bättre som bolag nuförtiden, men att aktien ligger klart lägre än för fyra år sedan säger en del om de svårigheter de haft. Jag skulle chansa på något annat.

Bart: Hej Marcus! Nybörjare här. Har placerat i början av april och har gått +33 procent i portföljen upp till nu. Vissa aktier ligger på en högre nivå än på länge. Funderar nu om jag ska sälja dem? Kan även tänka mig att det blir roligt att sälja allt, ta vinsten och börja från början igen. Vad anser du?

Marcus: Hej! Är du långsiktig i innehaven så att du har en plan att de kommande tio åren ska branschen och bolagen blomstra – behåll. Att lyckas med aktier är att du lär känna dig själv. Prova att ta hem vinster i ett par av innehaven och tänk på hur det känns om kurserna fortsätter upp eller går ned sen du sålt. Oavsett blir det lärorikt. Det gäller att hitta en balans där du är lagom aktiv, inte tar hem vinster för snabbt, men ändå säkrar en del ibland, etc.

Blondie: Jag äger Quartiers Properties Pref och de har gett möjlighet att omvandla dem till stamaktier? Är det smart? Om jag läser rätt så ska utdelningen på preffen hållas inne så länge och betalas ut senare och då är det väl smartare att behålla, eller?

Marcus: Om de klarar av att börja dela ut på preffen igen är det bra att behålla den, men den riskerar att bli ännu mindre handlad om många byter till stamaktien. Frågan är om du är redo ta den risken? Var det utdelningen du var ute efter mer än själva bolagsexponeringen är frågan om du ska byta till stamaktien där både risken och potentialen stiger.

Pierrre: Hej Marcus,Vad anser du om Brookfield Property och deras återköpsprogram? Har dom skippat utdelningarna till förmån för detta?

Marcus: Hej! Bolaget känns helt okej och de verkar ha fokus mot värdeinvesteringar i fastighetssektorn, men de tar lite för höga risker. Jag äger hellre något som är mindre fokuserat mot just den typen av gallerior och kommersiellt. Erbjudandet är bra så länge kursen är lägre än vad du kan lösa in aktierna för. Utdelningarna drog de nog in utifall ett värstascenario i coronakrisen, nu ville de kanske få upp kursen lite grann även om utdelningar borde locka det också.

Rikard: Hej! Jag undrar hur du ser på Sampos framtid och om det är värt att ha kvar dem. Har en 20-procentig nedgång sedan köp. / Rikard

Marcus: Hej! Sampo har varit en besvikelse länge mycket tack vare Nordea-aktierna. Sampo passar som en försäkring eller hedge mot stigande räntor, vilket jag inte alls tror är på gång men någon gång i framtiden lär det komma och då är det skönt att ha ett långsiktigt stabilt case som gynnas av det.

Janne: Hej Marcus, Hur ser du på bankaktier på lite längre sikt och skulle du rekommendera köp, i så fall vilken/vilka?

Marcus: Hej! Nej, jag rekommenderar fortsatt undervikt i bank/försäkring vs börsindex, vikt på kanske 15 procent. Några procent i bank kan man ha som värdeinvesterare eller utdelningsjägare, men inte mer. Jag ser ingen tillväxt för storbankerna och heller ingen långvarig ränteuppgång som kan höja marginalerna (räntenettot).

JohnJohn: Ser du att det finns något bra tillväxtbolag som dessutom ger en hyfsad (1-3 procent) i utdelning?

Marcus: Allt från Microsoft till Evolution Gaming ligger precis i underkant i direktavkastningen du önskar. Bahnhof, Nibe, Hexagon och Sintercast kan återkomma i höst med utdelning och då är de med i skaran tillväxt som ger utdelning. Annars är det svårt att hitta bra utdelningsbolag just nu.

Sören: Hej. Jag har följt G5 Entertainment sedan början på april då den låg på cirka 100 kr. Sedan dess har den ju gått upp med ett rasande tempo. Är det för sent att köpa in sig nu, tror du? Eller kommer den fortsätta uppåt?

Marcus: Hej! G5 kan rasa utan botten och stiga utan stopp. Klart den kan fortsätta upp, men lika klart kommer det en paus eller nedgång igen sen när förväntningarna kortsiktigt blivit för höga.

Matte: Hej Marcus. Använder du några hävstångsprodukter? Om ja, i så fall, vilka?

Marcus: Hej! Nej, aldrig, även om jag ibland funderat på Xact Bear i nedgångar, men jag brukar vara för dålig på tajmning för sånt.

Marie: Hej Marcus, Förstår du varför VNV global gått upp så mycket på senare tid?

Marcus: Hej! Nyemissionen är över och hoppet finns om bättre tider för deras innehav.

Marie: Hej Marcus, vad tror du om utvecklingen för spelaktier efter pandemin, då de varit extra gynnade av denna?

Marcus: Hej! Det blir nog en svacka i tillväxttakten, medan det rensats för sådana effekter fortsätter de att växa.

Bengt A: Hej! Hur kommer det sig att familjen Persson köper så mycket aktier i H&M? De säljer ju tydligen en hel del av sitt innehav i Hexagon för att finansiera detta. Vad tror du om H&M på sikt nu efter att aktien verkar att ha stigit en del på sistone? Typ med onlineförsäljning och öppning av butiker?

Marcus: Hej! Deras liv är H&M och de prioriterar det innehavet. De positiva kassaflödena kommer att komma tillbaka till bolaget så familjen passar på att köpa nu när kursen står ganska lågt. Flera utmaningar lär hålla i sig och H&M känns inte långsiktigt särskilt lockande för oss övriga, men heller inte direkt avskräckande.

Camilla: Hur tror du börsen reagerar om vi får en kraftig andra våg som är värre än den första?

Marcus: Då lär börsen gå hastigt ned i rädsla för nya nedstängningar. Frågan är om politikerna vågar och vill stänga ned så mycket mer igen.

David: Hej! Vill addera ytterligare ett investmentbolag till portföljen. Sitter på VNV och Investor sedan tidigare. Om du skulle välja mellan Bure, Latour, Kinnevik eller Svolder, vilket hade du då valt? Väldigt långsiktigt sparande.

Marcus: Hej! Bure är en tillväxtfavorit bland investmentbolagen. Så det får bli den aktien då.

Mvh Mia: Hej Hur skulle du placera 750.000 kr om du hade dem på ett ISK-konto i dag? Börsen har gått upp till högsta nivån igen och vilka aktier och investmentbolag skulle fortfarande kunna vara ett alternativ, samt hur skulle du lägga upp det om det var du?

Marcus: Hej! Aktier i investmentbolag med substansrabatt plus de bästa bolagen du anser passar i din portfölj utifrån vilka branscher du tror mest på. Bara för att kursen ligger på topp ska vi inte undvika placeringen. Däremot kanske vi köper lite mindre än vad vi annars hade tänkt, på grund av risken att köpa sent i en lång uppgång. Ett kursrekord följs ofta av många fler så uppgång i sig betyder inte att det ska gå ned.

Danne: Hej Marcus, kul att du är tillbaks igen efter sommaren! Fastighetsaktierna har gått dåligt/trögt sedan covid-19-utbrottet trots att man nu spår låg ränta för en lång tid framöver vilket borde vara positivt för fastighetsbolagen. Att fastighetsbolag med bestånd av kontor och köpcentra gått dåligt förstår jag men varför har inte sådana bolag som SBB och Nyfosa gått starkare? De ligger ju fortfarande långt från sina nivåer före covid-19.

Marcus: Hej! Främst SBB gick oerhört starkt innan och turerna med deras stora fastighetsaffärer har kanske satt sina spår. Tids nog kommer nog återhämtningen i de aktierna också.

Daniel: Hej Marcus! Vilken genomsnittlig årlig totalavkastning på lång sikt kan man förvänta sig om man kör med en utdelningsstrategi likt den du beskriver i dina böcker? Det vill säga stor spridning mellan olika bolag och branscher och alltid återinvestera utdelningarna. Jag har alltid fått en känsla av att det ger större tillväxt i bolag med lägre utdelning/ingen utdelning alls. Tack!

Marcus: Hej! Ja, tar vi högre risker får vi sannolikt också högre avkastning. Utdelningsstrategin borde ge 6-9 procent och en lyckad tillväxtstrategi lite mer än så. Det är därför jag tycker att vi ska komplettera vårt sparande i utdelningsbolag med tillväxt. För somliga kanske bara tillväxtaktier är det bästa.